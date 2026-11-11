«Mi hai detto di non venire al tuo matrimonio», sussurrò mia madre.





Mia madre credeva che le avessi vietato di venire al mio matrimonio, finché non mi mostrò i messaggi che la mia fidanzata le aveva mandato alle mie spalle





Mia madre non era mai stata il tipo di donna che si lamentava o pretendeva attenzioni. Poteva essere esausta, delusa o sopraffatta, e continuare a insistere che andava tutto bene. Perciò, quando la mattina del mio matrimonio la trovai seduta da sola in una camera d’albergo, avvolta in un asciugamano e con le lacrime che le rigavano il viso, capii che qualcosa non andava affatto. Ma niente avrebbe potuto prepararmi al messaggio che mi mostrò. Stando a quanto le aveva scritto la mia fidanzata, ero stato io in persona a chiedere a mia madre di non venire al mio matrimonio.

«Daniel, credevo che non mi volessi lì», sussurrò.

La fissai incredulo.

«Mamma, di cosa stai parlando? Certo che ti voglio al mio matrimonio.»

Prese il telefono e aprì una conversazione con la mia fidanzata, Vanessa. Nel messaggio si sosteneva che fossi sopraffatto dai preparativi del matrimonio e avessi bisogno di prendere le distanze dalle aspettative della famiglia. Diceva che la presenza di mia madre avrebbe reso ancora più difficile una giornata già stressante.

Le parole erano inquietantemente convincenti perché contenevano elementi di verità. Mi ero lamentato dei preparativi. Avevo chiesto a Vanessa di occuparsi di alcuni aspetti organizzativi. Ma non avevo mai proposto di escludere mia madre.

«Mamma, non ho mai detto niente del genere.»

Mi guardò con un’espressione che non avrei mai dimenticato.

«E allora perché Vanessa mi ha detto che l’avevi fatto?»

Mia madre, Margaret, mi aveva cresciuto quasi completamente da sola dopo la morte di mio padre, quando avevo diciassette anni. Aveva fatto gli straordinari in uno studio contabile, mi aveva aiutato a superare l’università e non mi aveva mai chiesto nulla in cambio. Quando, due anni prima, le avevo presentato Vanessa, mamma l’aveva accolta subito con affetto.

Ero convinto che fossero legate. Ora cominciavo a capire che Vanessa ci aveva raccontato due storie completamente diverse.

«Mamma, da quando va avanti questa storia?»

Margaret guardò verso la finestra.

«Ti ricordi la degustazione del menù a febbraio?»

Certo che me la ricordavo. Vanessa e io ci eravamo andati con i suoi genitori, Richard e Patricia. Mamma non si era presentata e Vanessa aveva detto che aveva disdetto perché le era venuto mal di testa.

«Mi ha detto che volevi invitare solo i genitori che contribuivano a pagare il matrimonio», ammise Margaret. «Credevo di averti messo in imbarazzo.»

Scossi la testa.

«Mamma, non misurerei mai la tua importanza in base ai soldi.»

«Adesso lo so.»

Poi mi parlò dell’appuntamento con il fiorista.

Da venticinque anni Margaret coltivava rose dietro la casa di famiglia. Volevo espressamente che alcune fossero incluse negli addobbi del matrimonio. In seguito, Vanessa aveva sostenuto che il fiorista non poteva accettare fiori portati da fuori per via delle procedure di conservazione.

Ma a Margaret aveva detto tutt’altro.

«Mi ha detto che pensavi che le mie rose avrebbero fatto sembrare il matrimonio una cosa da poveracci.»

La fissai.

«Mamma, quelle rose dovevano ricordarmi casa.»

Le si riempirono gli occhi di lacrime.

«Vorrei averlo saputo.»

All’improvviso, ogni appuntamento mancato e ogni assenza inspiegabile cominciarono ad avere senso. Vanessa aveva convinto ripetutamente mia madre che volessi tenerla a distanza, mentre a me diceva che Margaret stava diventando difficile e inaffidabile.

Poi mi tornò in mente la cena della vigilia.

Vanessa mi aveva detto che mamma era in ritardo a causa del traffico, per poi sostenere che era tornata a casa con l’emicrania. L’avevo chiamata una volta, senza ottenere risposta, e le avevo mandato un messaggio per dirle che le volevo bene.

«Mamma, cos’è successo davvero ieri sera?»

La sua espressione cambiò.

«Vanessa è venuta a trovarmi. Ha detto che avevi bisogno di un aiuto economico, ma eri troppo imbarazzato per chiedermelo.»

Aggrottai la fronte.

«Che aiuto economico?»

Margaret frugò nella borsa e ne tirò fuori una busta piegata.

«Sei mesi fa ho prelevato 45.000 dollari dai miei risparmi per la pensione. Vanessa mi ha promesso che quei soldi ti avrebbero aiutato a iniziare la vita matrimoniale senza preoccupazioni economiche.»

Per alcuni secondi non riuscii a parlare.

«Mamma, non ti ho mai chiesto quei soldi. Non sapevo nemmeno che esistessero.»

Mi porse i documenti. Le ricevute dei trasferimenti mostravano che Vanessa aveva ricevuto il denaro e poi lo aveva girato a un conto collegato alla società di Richard.

Eppure Vanessa mi aveva ripetuto più volte che i suoi genitori stavano pagando la maggior parte delle spese del nostro matrimonio.

Poi notai un altro documento nella busta. Era un accordo privato di consulenza del valore esatto di 45.000 dollari.

In fondo c’era la firma di Michael Carter, il mio amico più caro e testimone di nozze.

Guardai mia madre, completamente sbalordito.

Perché il mio migliore amico era coinvolto in una faccenda di soldi che Vanessa aveva sottratto di nascosto ai risparmi per la pensione di mia madre?

E quante altre persone sapevano cosa stava succedendo alle mie spalle?

Michael Carter era il mio amico più caro dai tempi dell’università. Conosceva la mia famiglia, sapeva quanto Margaret avesse lavorato duramente dopo la morte di mio padre e aveva trascorso innumerevoli domeniche a casa nostra. Vedere la sua firma su quell’accordo era quasi altrettanto sconcertante che scoprire i messaggi di Vanessa.

Lo chiamai subito.

«Michael, perché c’è il tuo nome su un accordo finanziario con Richard?»

Seguì un lungo silenzio.

«Daniel, dove hai trovato quel documento?»

«Ce l’ho davanti agli occhi.»

La sua voce si fece seria.

«Non affrontare ancora Vanessa. Arrivo.»

Venti minuti dopo, Michael arrivò in albergo. Sembrava esausto e a disagio mentre si sedeva di fronte a me e a mia madre.

«Richard mi ha contattato la primavera scorsa», spiegò. «Cercava qualcuno che lo aiutasse a sviluppare un software finanziario per la sua società di organizzazione eventi. Vanessa ci ha messi in contatto.»

Ammise di aver firmato un accordo preliminare di consulenza da 45.000 dollari, ma insistette di non aver mai ricevuto il pagamento.

«Richard continuava a rimandare il progetto. Alla fine disse che la società non poteva andare avanti.»

Posai le ricevute dei trasferimenti accanto all’accordo.

«Mia madre ha dato 45.000 dollari a Vanessa. Quei soldi sono finiti nella società di Richard. E adesso il tuo nome è legato a un accordo dello stesso importo.»

Michael esaminò i documenti.

«Non avevo idea che quei soldi venissero da Margaret.»

Poi rivelò qualcosa di ancora più preoccupante. Tre settimane prima, Richard gli aveva chiesto di firmare una versione aggiornata del documento, confermando che i suoi servizi di consulenza erano stati completati e pagati.

Michael si era rifiutato, perché quel pagamento non era mai avvenuto.

Mi mostrò l’e-mail.

La ricevuta allegata riportava un numero di conto che corrispondeva a quello collegato al trasferimento di Margaret.

Mi sentii male per la delusione.

«Perché non mi hai detto niente?»

«Vanessa ha detto che eri sopraffatto dai preparativi del matrimonio e non volevi che ti coinvolgessero in altre questioni di lavoro.»

Eccola di nuovo. La stessa spiegazione che Vanessa aveva usato per tenere lontana mia madre.

Michael proseguì.

«La settimana scorsa Vanessa mi ha chiesto se Margaret mi avesse mai parlato dei suoi risparmi per la pensione. Mi è sembrato strano.»

A quel punto mamma ricordò un altro messaggio. Vanessa le aveva detto di non parlarmi del prestito fino a dopo il matrimonio, perché a quanto pare volevo occuparmi personalmente della restituzione.

Ma non avevo mai accettato di rimborsare nulla.

Michael suggerì di esaminare tutti gli accordi legati al matrimonio. Aprii la posta elettronica e cercai tra i documenti che Vanessa mi aveva inoltrato nei mesi precedenti.

Un contratto dell’hotel, modificato di recente, attirò la mia attenzione.

Comprendeva un pacchetto aggiuntivo per un evento privato, del valore di 18.500 dollari.

Non l’avevo mai richiesto.

Chiamai Olivia Bennett, la responsabile degli eventi dell’hotel, e fissai un incontro riservato al piano di sotto.

Prima di uscire, chiesi a Margaret di non rispondere a Vanessa finché non avessimo capito che cosa stava succedendo.

Mentre entravo in ascensore, squillò il telefono.

Vanessa.

Non risposi.

Poco dopo, mi mandò un messaggio per chiedermi perché mia madre non le rispondesse e se qualcuno mi avesse confuso le idee riguardo ai soldi.

Mi fermai.

Non avevo parlato dei soldi con Vanessa.

Sapeva già che qualcosa era cambiato.

Olivia mi accolse nel suo ufficio e passò in rassegna il contratto dell’hotel.

«Signor Harris, questo pacchetto aggiuntivo in realtà non riguarda il vostro matrimonio», spiegò.

«E allora perché è a mio nome?»

Girò lo schermo del computer verso di me.

La prenotazione era per un evento aziendale fissato per il mese successivo. La società di Richard figurava come organizzatrice e Vanessa era indicata come referente principale.

Fissai lo schermo.

«Quindi stanno addebitando a me l’evento di lavoro di suo padre?»

Olivia sembrava a disagio.

«Le spese sono state richieste sul conto del vostro matrimonio, ma posso sospenderle in attesa di una verifica.»

Poi aprì un altro documento.

Era un modulo di autorizzazione che trasferiva a me la responsabilità delle spese ancora da saldare dopo il matrimonio.

In fondo c’era una firma che somigliava alla mia.

Solo che non l’avevo mai firmata.

Chiesi copie di tutto e tornai nella stanza di Margaret.

Quando le raccontai che cosa aveva scoperto Olivia, mamma si portò una mano alla bocca, incredula.

Michael suggerì di contattare un avvocato prima di prendere decisioni finanziarie. Accettai, ma c’era una cosa che dovevo fare prima.

Dovevo parlare con Vanessa.

La chiamai e le chiesi di incontrarmi in privato al salone del secondo piano dell’hotel.

Arrivò quindici minuti dopo, con indosso la vestaglia da sposa, i capelli acconciati alla perfezione e il trucco quasi finito.

Per un attimo ripensai al nostro primo appuntamento, al fidanzamento e a tutti i progetti che avevamo fatto insieme per il futuro.

Poi notò i documenti sparsi sul tavolo.

La sua espressione cambiò all’istante.

«Daniel, dove hai preso quei documenti?»

«Da mia madre.»

Vanessa guardò verso la porta.

«Qualunque cosa ti abbia detto Margaret, c’è una spiegazione.»

«Allora comincia dalla degustazione del menu. Le hai detto che non la volevo lì?»

Esitò.

«Hai detto che eri sotto stress.»

«Non è quello che ti ho chiesto.»

Vanessa abbassò lo sguardo.

«Sì. Gliel’ho detto.»

Le chiesi dei fiori, della cena di prova e dei messaggi in cui sosteneva che volessi stare lontano da mia madre.

All’inizio Vanessa insistette di aver cercato di rendere tutto più semplice in vista del matrimonio. Ma più le facevo domande, meno convincenti diventavano le sue spiegazioni.

Alla fine, le misi davanti i documenti finanziari.

«Perché hai preso 45.000 dollari dai risparmi per la pensione di mia madre?»

Vanessa scoppiò a piangere.

«I miei genitori avevano problemi finanziari.»

Mi spiegò che la società di Richard aveva perso due clienti importanti. Lui faticava a tenere in piedi l’attività e Patricia temeva che potessero perdere la casa.

«Pensavo che papà avrebbe restituito tutto prima del matrimonio», sussurrò.

«E allora perché non me l’hai detto?»

«Perché temevo che avresti pensato che la mia famiglia si stesse approfittando di te.»

La guardai.

«Così hai convinto mia madre che quei soldi servivano a me?»

Vanessa non rispose subito.

Poi annuì.

Le mostrai il contratto dell’hotel.

«E hai firmato questo usando il mio nome?»

Il suo silenzio mi disse tutto.

«Vanessa?»

«Sì», sussurrò. «Ma pensavo di poter sistemare tutto prima che lo scoprissi.»

Mi appoggiai allo schienale, cercando di capire come avesse potuto prendere tante decisioni senza dirmi nulla la donna che amavo.

Poi le feci la domanda più importante.

«Tenere lontana mia madre serviva a impedirmi di scoprire dei soldi?»

Vanessa si coprì il viso con le mani.

«Continuava a fare domande, Daniel. Avevo paura che ti raccontasse tutto prima che riuscissi a risolvere il problema.»

E così, all’improvviso, il motivo di mesi di incomprensioni divenne dolorosamente chiaro.

Mia madre non era stata esclusa perché era difficile.

Era stata esclusa perché sapeva troppe cose.

Per un lungo momento, nessuno dei due parlò. Vanessa era seduta di fronte a me, si asciugava le lacrime, mentre io fissavo i documenti che avevano cambiato completamente il modo in cui vedevo la nostra relazione.

Per due anni avevo immaginato un futuro con lei. Avevamo parlato di comprare una casa, viaggiare insieme e, un giorno, avere dei figli. Mi ero fidato di lei per ogni dettaglio del nostro matrimonio perché credevo che stessimo costruendo una vita insieme.

Ora mettevo tutto in dubbio.

«Vanessa, perché non mi hai semplicemente detto che i tuoi genitori avevano bisogno di aiuto?»

Sembrava esausta.

«Mi vergognavo. Papà parlava sempre del successo della sua azienda. Non volevo che scoprissi quanto la situazione fosse peggiorata.»

«Avremmo potuto parlarne.»

«Lo so.»

«Invece hai convinto mia madre che mi vergognassi di lei.»

Vanessa chinò il capo.

«Non volevo che arrivasse a tanto.»

Volevo credere che si pentisse davvero. Ma il problema non era semplicemente una decisione sbagliata. C’erano stati mesi di messaggi fuorvianti, accordi finanziari segreti e continui tentativi di impedire a mia madre e a me di parlarci con sincerità.

«I tuoi genitori sapevano che avevi detto a Margaret che i soldi servivano a me?»

Vanessa esitò.

«Papà sapeva che avevo preso in prestito dei soldi dalla tua famiglia. Non sapeva esattamente che cosa le avessi detto.»

Non potevo verificare la sua versione e non ero pronto ad accettarla senza avere altre informazioni.

«E l’accordo di Michael?»

«Papà ha detto che i documenti sarebbero serviti a mettere ordine nei conti dell’azienda. Pensavo che il progetto di consulenza fosse vero.»

«E le spese dell’hotel?»

«Papà aveva bisogno dello spazio per una presentazione aziendale. Mi aveva promesso che avrebbe tenuto separate le prenotazioni prima del matrimonio.»

La guardai attentamente.

«Hai usato il mio nome senza chiedermelo.»

Annuì.

«Avevo paura che annullassi tutto.»

Feci un lungo respiro.

«Vanessa, oggi non posso sposarti.»

Mi fissò.

«Daniel, ti prego. Possiamo superare questa cosa.»

«Forse avremmo potuto superare le difficoltà economiche. Ma non posso iniziare un matrimonio con una persona che per mesi ha fatto di tutto per tenermi lontano da mia madre.»

Allungò una mano verso di me.

«Ti amo.»

Ritrassi piano la mano.

«Allora avresti dovuto fidarti di me e dirmi la verità.»

Vanessa pianse in silenzio, ma sapevo che la mia decisione era definitiva.

Contattai la wedding planner e le spiegai che la cerimonia non si sarebbe celebrata. Le chiesi di informare gli invitati con discrezione, senza condividere dettagli personali non necessari.

Non ci furono discussioni in pubblico né confronti drammatici. Mi limitai a dire ai familiari più stretti che erano emerse questioni serie e che dovevo annullare il matrimonio.

Alcuni erano confusi. Altri si mostrarono preoccupati. Ma non avevo intenzione di spiegare tutto mentre gli animi erano ancora accesi.

Tornai nella stanza di Margaret.

Era in piedi accanto alla finestra, con indosso l’abito color lavanda che aveva scelto per la cerimonia.

Quando mi vide, capì subito.

«Daniel, stai bene?»

«Non proprio, mamma.»

Aprì le braccia e io la abbracciai.

Per diversi minuti nessuno dei due disse nulla.

Infine, sussurrò: «Mi dispiace che tu l’abbia scoperto così».

«Mamma, non hai fatto niente di male. Cercavi di aiutarmi.»

«Avrei dovuto chiamarti direttamente.»

«E io avrei dovuto chiamarti quando le cose hanno cominciato a sembrarmi strane.»

Rimanemmo lì, abbracciati, consapevoli di quanto facilmente il nostro rapporto fosse stato compromesso da messaggi che nessuno dei due aveva messo in dubbio.

Nelle settimane successive, Michael mi aiutò a mettere in ordine i documenti e un avvocato esaminò gli accordi finanziari.

Alla fine Richard ammise che la sua azienda stava attraversando gravi difficoltà. Riconobbe di aver ricevuto il denaro che Vanessa gli aveva trasferito e spiegò di aver creduto che si trattasse di un prestito privato tra familiari.

L’accordo di consulenza con Michael era stato inserito nei documenti finanziari dell’azienda, anche se il progetto non era mai stato portato a termine.

Michael fornì delle e-mail che dimostravano di essersi rifiutato di dichiarare di essere stato pagato per servizi che non aveva svolto.

Con l’aiuto di un legale, Margaret chiese formalmente la restituzione dei suoi 45.000 dollari. Io contestai anche gli addebiti aggiuntivi dell’hotel e l’accordo che riportava la mia firma senza la mia autorizzazione.

La procedura durò diversi mesi.

Ci furono incontri, documenti riveduti e conversazioni difficili su come restituire il denaro.

L’azienda di Richard non poteva rimborsare subito l’intera somma, ma fu stabilito un piano di restituzione formale.

Nel frattempo, Vanessa mi contattò diverse volte.

Si scusò ripetutamente e mi chiese se avremmo potuto ripensare alla nostra relazione una volta risolta la situazione finanziaria.

Credevo che si pentisse di quanto era accaduto. Credevo persino che mi avesse amato davvero.

Ma non potevo ignorare il fatto che avesse preso consapevolmente decisioni che avevano avuto conseguenze su mia madre, sulle mie finanze e sul nostro futuro.

Alla fine, le dissi che dovevamo andare avanti separatamente.

Il nostro fidanzamento si concluse definitivamente.

Tre mesi dopo il matrimonio annullato, Margaret ricevette il primo rimborso consistente.

Quando le portai la ricevuta, la esaminò in silenzio.

«Non mi è mai importato di avere un matrimonio da favola, Daniel», disse. «Volevo solo vederti sposare qualcuno che ti rendesse felice.»

Mi sedetti accanto a lei.

«Lo so, mamma.»

Sorrise tristemente.

«Pensavo che ti stessi allontanando da me. Mi dicevo che fosse normale quando i figli cominciano a costruirsi una famiglia.»

«Non mi stavi perdendo.»

«Ora lo capisco.»

Le sue parole mi rimasero impresse.

Capii che, sebbene Vanessa avesse creato deliberatamente dei malintesi, anch’io avevo accettato troppe spiegazioni senza parlare direttamente con mia madre.

Ogni volta che Vanessa diceva che Margaret era stanca, non poteva venire o non si sentiva a suo agio a partecipare a un evento, le credevo.

Non avrei mai immaginato che una persona di cui mi fidavo potesse separarci intenzionalmente.

Ma imparai anche che, per proteggere un rapporto, bisogna mantenere una comunicazione sincera, anche quando la vita si fa frenetica.

Sei mesi dopo, andai a trovare Margaret una domenica pomeriggio.

Era fuori, intenta a curare le rose dietro la nostra vecchia casa di famiglia. Il giardino era proprio come lo ricordavo da bambino.

Vicino alla recinzione c’erano rose rosa pallido, accanto alla veranda fiori bianchi e, poco più in là, un piccolo cespuglio di rose rosse che mio padre aveva piantato anni prima.

Mamma alzò lo sguardo quando mi sentì arrivare.

«Daniel! Non sapevo che saresti venuto così presto.»

«Ho pensato di darti una mano in giardino.»

Rise.

«Non sei mai stato un granché con il giardinaggio.»

«Forse è ora che impari.»

Passammo il pomeriggio a potare le piante, a raccogliere le foglie secche e a parlare di cose di tutti i giorni.

Per la prima volta dopo mesi, non c’erano documenti da esaminare, telefonate imbarazzanti da fare né preparativi per il matrimonio di cui discutere.

C’eravamo solo io e mia madre.

Quando finimmo, indicai le rose rosa pallido.

«Mamma, posso portarne qualcuna a casa?»

Sorrise.

«Certo. A cosa ti servono?»

«Vorrei avere qualcosa di questo giardino nel mio appartamento.»

Scelse con cura alcune rose e ne avvolse gli steli.

Poi me le porse.

«Sai, Daniel, non me la sono mai presa per i fiori in sé.»

«Ci sono rimasta male perché pensavo che ti vergognassi di qualcosa che veniva da casa nostra.»

«Mamma, quei fiori erano la parte del matrimonio che aspettavo di più.»

Le si riempirono gli occhi di lacrime, ma stavolta sorrise.

Qualche settimana dopo, incorniciai una vecchia fotografia dei miei genitori insieme in quel giardino. La misi accanto a un vaso pieno delle rose di Margaret.

Divenne il mio angolo preferito dell’appartamento.

Quasi un anno dopo il matrimonio che non si era mai celebrato, l’avvocato ci contattò per darci l’ultimo aggiornamento.

I risparmi rimanenti di Margaret erano stati restituiti secondo gli accordi e gli addebiti contestati dell’hotel erano stati cancellati dal mio conto.

La questione finanziaria era finalmente risolta.

Quella sera invitai mamma a cena in un piccolo ristorante italiano.

Per caso, era lo stesso ristorante in cui io e Vanessa eravamo andati al nostro primo appuntamento.

Margaret sembrò sorpresa quando arrivammo.

«Sei sicuro di voler mangiare qui?»

Sorrisi.

«È ancora un buon ristorante, mamma. Non voglio che un ricordo doloroso mi rovini tutto quello che mi piace.»

Ordinammo la pasta, dividemmo il dessert e parlammo del suo giardino, del mio lavoro e dei nostri programmi per il Giorno del Ringraziamento.

Non accadde niente di straordinario.

Eppure, in qualche modo, fu proprio questo a rendere la serata perfetta.

Mentre ci preparavamo ad andare via, Margaret allungò una mano attraverso il tavolo.

«Daniel, posso chiederti una cosa?»

«Tutto quello che vuoi.»

«Pensi che un giorno vorrai sposarti di nuovo?»

Riflettei sulla sua domanda.

«Lo spero. Ma la prossima volta voglio essere sicuro di sposare una persona che dia alla sincerità la stessa importanza che le do io.»

«E quando succederà?»

«Tu sarai seduta in prima fila.»

Margaret rise piano.

«Anche se farò troppe domande sui fiori?»

«Soprattutto allora.»

Ridiamo entrambi e, per la prima volta dopo tanto tempo, il ricordo del matrimonio annullato non mi sembrò più così doloroso.

Avevo perso il futuro che credevo di volere, ma avevo recuperato qualcosa di più importante: il rapporto con mia madre, che avevo quasi lasciato svanire.

Quell’esperienza mi ha insegnato che i malintesi non nascono sempre da litigi drammatici. A volte si alimentano di telefonate a cui non si risponde, messaggi formulati con cura e supposizioni che nessuno pensa di mettere in discussione.

Per mesi mia madre aveva creduto che non la volessi nella mia vita. Per quegli stessi mesi, io avevo creduto che si stesse allontanando da me.

Nessuna delle due aveva desiderato quella distanza.

Avevamo semplicemente permesso a qualcun altro di parlare al posto nostro.

Ora, ogni volta che c’è qualcosa di importante, la chiamo direttamente.

E ogni domenica, quando Margaret mi chiede se vado da lei a cena, le do sempre la stessa risposta.

«Certo, mamma. Tienimi un posto.»



