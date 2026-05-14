Mi hanno licenziato perché non riuscivo a fare 85 video da solo e poi hanno speso dieci volte il budget per sostituirmi





Adrian rimase con il telefono premuto all’orecchio mentre il rumore delle onde di Bali sembrava improvvisamente lontanissimo. Intorno a lui c’erano turisti, surfisti, camerieri che portavano cocktail colorati, ma nella sua testa era tornato nell’ufficio freddo della Westbridge University, davanti al sorriso controllato di Vivian Hart.





“Ripeti,” disse.

Keisha rise ancora, ma stavolta con più amarezza. “Vivian è stata licenziata. Malcolm si è preso una lavata di capo dal rettore davanti a mezzo consiglio. Il progetto video aveva un budget previsto pari a circa un anno e mezzo del tuo stipendio. Loro hanno speso più di dieci volte tanto per far fare alla Northline quello che pretendevano da te.”

Adrian chiuse gli occhi.

Per mesi aveva pensato di essere stato lui il problema. Troppo lento. Troppo giovane. Troppo imperfetto. Troppo fumatore. Troppo diretto quando diceva che certe cose erano impossibili. E invece era sempre stata una questione semplice: volevano un’intera agenzia al prezzo di una sola persona.

“Come l’hanno scoperto?” chiese.

Keisha abbassò la voce. “Alla revisione trimestrale. Il rettore ha chiesto perché la comunicazione avesse bruciato una cifra enorme su un progetto che doveva essere interno. Malcolm ha detto che Vivian aveva gestito le approvazioni operative. Vivian ha provato a dire che era necessario per rispettare il KPI. Poi qualcuno ha chiesto: ‘Ma perché avete licenziato la persona che produceva quei video a un costo ridicolo?’”

Adrian non rispose.

Sentì qualcosa sciogliersi nel petto.

Keisha continuò: “E indovina? I tuoi trenta video sono ancora quelli con più visualizzazioni.”

Quella frase fu più dolce del bonifico.

Non perché Adrian volesse solo vincere. Ma perché aveva passato cinque mesi a essere trattato come un fallimento mentre reggeva da solo un lavoro da reparto intero. Aveva scritto, girato, montato, composto musica, gestito studenti nervosi e professori arroganti, usato la propria attrezzatura e sacrificato le proprie notti. Tutto per sentirsi dire che “solo trenta video” non bastavano.

Ora quei trenta video erano la prova più imbarazzante contro Vivian.

La storia iniziò a circolare dentro l’università. Non ufficialmente, certo. Le istituzioni amano seppellire i propri errori sotto parole eleganti: riorganizzazione, revisione interna, riallineamento dei processi. Ma tutti sapevano. Vivian aveva licenziato Adrian per non aver raggiunto un obiettivo impossibile, poi aveva speso una fortuna per dimostrare che il problema non era l’obiettivo, ma lui.

E così aveva dimostrato il contrario.

Marcus Bell, intanto, diventò una piccola leggenda alla Northline Media. Grazie al progetto Westbridge, aveva coordinato riprese, gestito clienti, diretto interviste e consegnato contenuti in tempi strettissimi. Il suo direttore generale lo chiamò in ufficio e gli disse: “Non sei più junior.” Gli assegnarono progetti più grandi, un aumento e finalmente il titolo di regista.

Quando Marcus chiamò Adrian per dirglielo, la sua voce tremava. “Mi hai cambiato la vita.”

Adrian rise. “No. Ti ho solo dato un cliente disperato.”

“Anche meglio.”

Ma la parte più assurda era che la Northline aveva fatto davvero un buon lavoro. Non erano truffatori. Non avevano gonfiato il nulla. Avevano solo fatto pagare il prezzo reale di un lavoro reale. Vivian, che aveva sempre trattato Adrian come un ragazzo sostituibile, aveva scoperto troppo tardi quanto costava davvero sostituirlo.

Adrian passò il resto della vacanza con una leggerezza nuova. Non era solo il denaro. Anche se il denaro aiutava. Aveva guadagnato abbastanza per non correre subito a cercare un altro lavoro mediocre. Poteva respirare. Poteva scegliere. Poteva studiare cinema seriamente, come aveva sempre voluto.

Qualche settimana dopo, tornato negli Stati Uniti, ricevette un’email da Malcolm Reeves.

Il tono era imbarazzato.

“Ciao Adrian, spero tu stia bene. Volevo sapere se saresti disponibile per una consulenza occasionale su alcuni materiali video già prodotti.”

Adrian fissò lo schermo e scoppiò a ridere.

Non era una risata cattiva. Era incredula. Quell’uomo lo aveva licenziato seduto davanti a Vivian, ignorando ogni spiegazione. Ora aveva bisogno di lui per sistemare il caos lasciato dalla produzione costosa che aveva approvato.

Adrian scrisse una risposta breve.

“Ciao Malcolm, sono disponibile come consulente esterno. La mia tariffa giornaliera è allegata.”

La tariffa era quasi quanto il suo vecchio stipendio settimanale.

Malcolm non rispose più.

E andava bene così.

Nei mesi successivi, Adrian si iscrisse a una scuola di cinema a Vancouver. Il primo giorno di lezione, seduto in una stanza piena di persone che parlavano di fotografia, montaggio e sceneggiatura come se fossero cose serie, pensò a Vivian. Pensò al suo sorriso quando lo aveva licenziato. Pensò alle critiche sull’odore di fumo, ai ritardi di sette minuti, alle pause durante cui pretendeva che fosse comunque reperibile.

Poi pensò a una frase che il suo insegnante disse quella mattina: “Il lavoro creativo sembra magia solo a chi non paga il conto.”

Adrian la scrisse sul quaderno.

Era esattamente quello che era successo alla Westbridge University.

Volevano magia. Non volevano pagare strumenti, licenze musicali, troupe, ore, competenze, revisioni. Volevano un canale YouTube professionale con il budget di un impiegato junior e la pazienza di un martire. Quando Adrian aveva detto che non era realistico, lo avevano trattato come poco motivato. Quando la Northline aveva presentato lo stesso lavoro con un prezzo vero, lo avevano chiamato professionale.

La differenza non era la qualità.

Era la confezione.

Anni dopo, Adrian incontrò Keisha in un bar durante una visita nella sua vecchia città. Lei lavorava ormai altrove e sembrava molto più serena. Gli raccontò gli ultimi dettagli. Dopo il licenziamento di Vivian, Malcolm era rimasto al suo posto ma con poteri ridotti. Il rettore aveva imposto una revisione su tutti i progetti esternalizzati. Il canale YouTube, nonostante i video costosi, era stato rallentato perché nessuno sapeva più gestirlo internamente.

“Vuoi sapere la parte migliore?” disse Keisha.

Adrian sorrise. “C’è di meglio?”

“Tre mesi dopo il tuo licenziamento, hanno pubblicato una posizione per ‘Video Content Specialist’. Stesso ruolo. Stipendio quasi doppio. E nella descrizione c’era scritto: esperienza richiesta con produzione, montaggio, gestione fornitori e pianificazione realistica dei contenuti.”

Adrian rimase in silenzio un attimo.

Poi alzò il bicchiere.

“Alla pianificazione realistica.”

Keisha rise e brindò.

La verità era che Adrian non si sentiva più arrabbiato. La rabbia era stata utile all’inizio. Gli aveva dato energia per non crollare, per chiamare Marcus, per trasformare un licenziamento in una mossa intelligente. Ma col tempo era diventata solo una storia da raccontare. Una prova. Una cicatrice divertente.

La vera vittoria non era stata far licenziare Vivian.

La vera vittoria era non essere rimasto lì a supplicare qualcuno di riconoscere il suo valore.

Vivian aveva perso il lavoro perché aveva confuso autorità con competenza. Aveva pensato che bastasse disprezzare un dipendente per renderlo inutile. Aveva creduto che l’odio personale, persino per una cosa stupida come il fumo, potesse giustificare una campagna lenta di umiliazioni. Ma il lavoro non sparisce quando licenzi chi lo fa. Resta lì. Con il suo peso, i suoi costi, le sue ore.

E prima o poi qualcuno deve pagarlo.

Adrian pagò la scuola di cinema con quei soldi. Fece cortometraggi. Lavorò su documentari. Imparò a dirigere troupe vere. Ogni volta che un cliente gli chiedeva “non possiamo farlo più veloce e più economico?”, lui sorrideva e spiegava il processo con calma. E se il cliente insisteva, gli raccontava una versione breve della storia della Westbridge University.

Non faceva nomi.

Non serviva.

Bastava il finale: un’università voleva ottantacinque video in un anno da una sola persona pagata poco. Lo licenziò dopo trenta video. Poi pagò una produzione esterna più di dieci volte il budget previsto. La manager fu licenziata. Lui finanziò i suoi studi con la commissione.

Di solito, dopo quel racconto, i clienti capivano.

Una sera, molto tempo dopo, Marcus lo invitò alla prima di un documentario che aveva diretto. Era in un piccolo cinema indipendente, con locandine appese male e sedie scomode. Alla fine della proiezione, quando le luci si accesero, Marcus indicò Adrian dal palco.

“Questo è l’uomo che mi ha dato il progetto che mi ha fatto diventare regista.”

La sala applaudì.

Adrian si sentì imbarazzato. Ma anche orgoglioso.

Pensò alla scatola di cartone con cui era uscito dalla Westbridge. Al badge disattivato. Alla tazza “Content Wizard”. Alla sensazione di essere stato buttato via come un errore. Poi guardò Marcus sul palco e capì che alcune umiliazioni, se hai abbastanza lucidità, possono diventare porte.

Non giustificano chi ti ha ferito.

Ma possono portarti lontano da lui.

L’ultima notizia su Vivian arrivò anni dopo, tramite LinkedIn. Aveva lasciato la comunicazione universitaria e lavorava in una piccola organizzazione locale. Adrian vide il profilo per caso. Nessuna rabbia. Nessun impulso di scriverle. Nessun bisogno di dirle “hai visto?”. Chiuse la pagina e tornò al suo montaggio.

Perché ormai la vendetta era finita da tempo.

La giustizia, invece, era rimasta.

Era nei soldi che aveva usato per studiare. Nella carriera di Marcus. Nei clienti che ora rispettavano i suoi preventivi. Nei video della Westbridge che ancora portavano il suo stile, anche se nessuno dell’università avrebbe mai ammesso quanto dovevano a quel ragazzo licenziato.

Adrian non aveva distrutto Vivian.

Vivian si era distrutta da sola nel momento in cui aveva deciso che punire una persona era più importante che capire il lavoro. Lui aveva solo lasciato che il costo della realtà arrivasse sulla scrivania del rettore.

E quando arrivò, fu molto più caro di quanto lei potesse immaginare.

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