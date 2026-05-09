Mi ignorò per settimane, poi vide una mia foto su Instagram e tornò con un semplice ‘heyy’… ma quando risposi con sarcasmo, fece la vittima





Nei giorni successivi pensai molto a quella conversazione, più di quanto forse meritasse. Non perché Maya fosse stata l’amore della mia vita o perché avessimo costruito chissà cosa. La verità è che non eravamo nemmeno arrivate a un primo appuntamento serio fuori da qualche caffè e molte conversazioni notturne. Ma certe dinamiche ti restano addosso non per la profondità del rapporto, bensì per ciò che risvegliano dentro di te. E Maya aveva toccato un punto preciso: la mia vecchia tendenza a minimizzare la mancanza di rispetto pur di non sembrare “troppo sensibile.”





Essere una donna che esce con altre donne non rende automaticamente il dating più sano. Questa è una cosa che avrei voluto capire prima. A volte le persone immaginano che tra donne ci sia più comunicazione, più delicatezza, più comprensione emotiva. A volte è vero. Altre volte ti ritrovi nelle stesse identiche dinamiche di potere, ambiguità e inseguimento che tutti gli altri vivono. Solo con messaggi più lunghi, playlist più belle e un linguaggio terapeutico usato male.

Maya era bravissima a usare parole morbide per evitare responsabilità dure. Diceva “ho bisogno di spazio” quando in realtà spariva senza cura. Diceva “non mi piace la pressione” quando qualcuno le chiedeva una minima coerenza. Diceva “voglio qualcosa di naturale” quando voleva poter entrare e uscire dalla vita delle persone senza dover spiegare nulla. E io, che avevo passato anni a cercare di essere la persona comprensiva, avevo iniziato a confondere l’empatia con l’auto-abbandono.

Ripensai a tutte le volte in cui aveva già fatto la stessa cosa. Una volta eravamo nel mezzo di una conversazione molto personale su coming out e famiglie difficili. Lei mi aveva mandato un vocale bellissimo, quasi commovente, dicendo che si sentiva al sicuro a parlarmi. Io le avevo risposto aprendomi a mia volta, raccontandole cose che non dico quasi mai. Poi sparì per quattro giorni. Quando tornò, mi mandò un meme su una gatta lesbica con gli occhiali da sole. Io risi, certo, ma una parte di me si sentì stupida. Come se avessi appoggiato qualcosa di fragile su un tavolo e lei fosse uscita dalla stanza.

Un’altra volta mi aveva proposto di vederci il sabato. Io avevo rifiutato un invito di alcune amiche perché pensavo che finalmente avremmo passato del tempo insieme. Sabato mattina, niente. Sabato pomeriggio, niente. Alle dieci di sera mi scrisse: “Scusaaa, giornata antisociale totale.” Nessuna proposta alternativa, nessuna vera scusa. Solo quella leggerezza da persona abituata a essere perdonata prima ancora di chiedere perdono. E io, invece di dirle che mi aveva fatto perdere tempo, risposi: “Tranquilla, succede.” Perché avevo paura di sembrare esigente.

Dopo la storia dell’Instagram, però, qualcosa cambiò. Non in lei. In me. Per la prima volta, invece di chiedermi come farle capire il mio punto senza ferirla, mi chiesi perché stessi lavorando così tanto per rendere digeribile un confine normalissimo. Perché “non mi piace essere ignorata per settimane e poi trattata come se nulla fosse” non è una richiesta assurda. Non è controllo. Non è bisogno eccessivo. È una base minima di rispetto.

Una mia amica, Giulia, fu brutalmente onesta quando le raccontai tutto. Eravamo sedute nel suo soggiorno, lei con una coperta addosso e io con il telefono in mano a rileggere gli screenshot come se stessi preparando un caso legale davanti alla Corte Suprema delle Situationship. Dopo dieci minuti mi interruppe e disse: “Amore, lei non è confusa. Le piace solo sapere che può tornare.” La fissai. “Pensi?” Giulia fece una smorfia. “Ha visto una tua foto dove stavi bene, ha avuto paura che qualcun’altra ti notasse e ha controllato se eri ancora disponibile. Quando hai fatto capire che avevi notato la sua assenza, ha trasformato tutto in colpa tua.”

Quelle parole mi diedero fastidio perché erano troppo sensate. C’è una forma particolare di attenzione che alcune persone ti danno solo quando sembri allontanarti. Non è interesse stabile. È controllo della distanza. Ti lasciano lì, in pausa, convinte che tu resti comunque. Poi, quando ti vedono brillare un po’ altrove, tornano con un “heyy” come se stessero verificando che la serratura funzioni ancora con la loro chiave.

Il problema è che, quando ti piace qualcuno, quella verifica può sembrare romanticismo. “Mi ha pensata.” “È tornata.” “Forse le importo.” Ma a volte non sei mancata davvero alla persona. È mancata la certezza di averti a disposizione. E questa distinzione fa male, ma libera.

Decisi di risponderle un’ultima volta. Non volevo chiudere con rabbia, ma nemmeno lasciare spazio al solito giro di giostra. Scrissi: “Maya, non credo che siamo compatibili nel modo di comunicare. Capisco che tu abbia bisogno di spazio, ma io ho bisogno di una presenza più coerente. Non te lo dico per accusarti. Semplicemente non voglio continuare una dinamica in cui mi sento cercata solo quando ti ricordi che esisto.” Rileggendo il messaggio, mi sembrò persino troppo gentile. Ma era vero.

Lei rispose dopo quasi un’ora: “Wow. Quindi mi stai scaricando perché ho una vita?” E lì, finalmente, non sentii più il bisogno di spiegarmi. Non perché non avessi parole, ma perché avevo capito che lei non stava cercando di capire. Stava cercando di vincere. Le persone che vogliono comprenderti fanno domande. Le persone che vogliono evitare la responsabilità trasformano ogni tua frase in un attacco.

Non risposi. La rimossi da Instagram e TikTok. Non con rabbia teatrale, non per farla soffrire, ma perché mi ero stancata di lasciare finestre aperte a persone che entravano solo per controllare se la stanza fosse ancora loro. Per un paio di giorni ebbi quella sensazione scomoda che arriva dopo un confine: un misto di sollievo e colpa. Continuavo a chiedermi se fossi stata troppo dura. Se il sarcasmo iniziale fosse stato davvero cattivo. Se forse avrei dovuto accettare che le persone comunicano in modi diversi.

Poi mi ricordai che anche io comunico in un modo. E anche quello conta.

Questa fu forse la lezione più grande. Per anni avevo trattato le esigenze degli altri come personalità e le mie come problemi da correggere. Se qualcuno spariva, era “fatto così.” Se io mi ferivo, ero “troppo sensibile.” Se qualcuno tornava quando voleva, era “spontaneo.” Se io chiedevo continuità, ero “pesante.” Quante volte chiamiamo compatibilità qualcosa che in realtà è solo una persona che si adatta fino a scomparire?

Nelle settimane successive iniziai a notare quanto fosse più tranquilla la mia mente senza aspettare un suo messaggio. Non me ne ero resa conto mentre succedeva, ma ogni volta che Maya spariva, una parte del mio cervello restava agganciata. Non in modo drammatico. Non piangevo sul pavimento ascoltando musica triste, almeno non sempre. Ma controllavo le storie. Notavo se era online. Mi chiedevo se avessi detto qualcosa di sbagliato. Mi dicevo che non mi importava e poi provavo fastidio se lei postava qualcosa senza rispondere. Era una quantità di energia enorme spesa per una persona che non aveva nemmeno la decenza di dire: “Ehi, ho bisogno di qualche giorno.”

Un mese dopo conobbi un’altra ragazza, Elena, a una serata di giochi da tavolo queer organizzata da un’amica. Non fu un colpo di fulmine cinematografico. Anzi, la prima conversazione fu su quanto entrambi odiassimo i giochi con troppe regole scritte in carattere minuscolo. Ma quando ci scambiammo i numeri, successe una cosa quasi scioccante nella sua semplicità: Elena rispondeva. Non immediatamente, non sempre, non in modo ossessivo. Ma con coerenza. Se era impegnata, diceva: “Giornata piena, ti rispondo stasera.” Se spariva per qualche ora, non tornava pretendendo che io fossi emotivamente identica al momento in cui mi aveva lasciata. Era normale. E proprio quella normalità mi fece capire quanto mi fossi abituata al minimo indispensabile.

Una sera le raccontai, ridendo, la storia del “heyy” di Maya. Elena rise e disse: “Il classico messaggio da controllo qualità.” Io scoppiai a ridere. “Controllo qualità?” Lei annuì. “Sì, controllano se il prodotto è ancora disponibile sullo scaffale.” Era una battuta, ma mi rimase impressa. Perché era esattamente così che mi ero sentita: non una persona scelta, ma un’opzione lasciata lì e controllata ogni tanto.

Non so cosa sia successo a Maya. Ogni tanto una conoscenza comune la nomina, e so che continua a fare avanti e indietro con varie ragazze, sempre con la stessa energia intensa all’inizio e confusa dopo. Non la odio. Anzi, una parte di me prova tenerezza per lei. Credo che ci siano persone così spaventate dall’intimità stabile che preferiscono creare mini-drammi continui perché almeno lì sanno orientarsi. La calma le costringe a mostrarsi davvero, e questo fa paura. Ma capire il perché di un comportamento non significa doverlo accettare nella propria vita.

Oggi, se una persona sparisce per due settimane e torna con “heyy”, non rispondo più facendo la comica per alleggerire la situazione. O forse sì, perché sono ancora sarcastica e questa parte di me non morirà mai. Però ora so riconoscere la differenza tra una battuta e un invito a ricominciare lo stesso ciclo. Il sarcasmo quella sera non era crudeltà. Era il mio modo goffo di dire: “Ho notato che mi hai lasciata lì.” E il fatto che lei abbia reagito come se quel semplice riconoscimento fosse un’aggressione mi ha detto tutto ciò che dovevo sapere.

La verità è semplice: non devi inseguire chi torna solo quando si accorge che potresti essere desiderata da qualcun altro. Non devi rendere accogliente una porta per chi la usa solo a intermittenza. E soprattutto non devi sentirti cattiva per smettere di essere sempre disponibile.

A volte il messaggio più potente non è una risposta lunga.

È il silenzio dopo aver capito che il tuo silenzio, finalmente, non è attesa.

È pace.

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