“Mi resta solo un anno di vita. Sposami, dammi un figlio e la tua famiglia non avrà mai più problemi di denaro”, disse il ricco proprietario terriero

La povera ragazza aveva solo vent’anni. Le sue mani profumavano di latte e fieno, e i suoi stivali erano a malapena asciutti dal fango. Viveva in una vecchia casa di legno con la madre malata. Il padre era in prigione a causa di debiti che non era riuscito a pagare.

In paese circolavano molte voci, ma il fatto restava lo stesso: non c’era chi portasse il pane a casa, non c’erano soldi e a volte davvero non avevano nulla da mangiare.

La madre si indeboliva ogni mese di più. Le medicine erano costose. La ragazza si alzava prima dell’alba e lavorava nei campi fino al tramonto, ma bastava appena per comprare il pane. A volte si sedeva alla finestra e guardava la strada, senza sapere cosa fare.

Fu proprio in quel momento che un uomo ricco apparve nella loro vita. Aveva circa quarant’anni. Un abito costoso, un’auto costosa e lo sguardo pesante di un uomo abituato a non ricevere rifiuti.

Entrò in casa loro e disse con calma, quasi con indifferenza:

“Farò uscire tuo padre prima. Pagherò i suoi debiti. La tua famiglia non avrà più bisogno di nulla. Devi solo sposarmi e darmi un figlio. Tanto morirò tra un anno.”

Parlava come se stesse discutendo l’acquisto di un terreno.

La ragazza rimase in silenzio. Guardò il suo volto, la sua sicurezza, e all’improvviso provò pena per lui. Quarant’anni. Ricco. Eppure solo. Ripeté che i medici gli avevano dato al massimo un anno di vita.

La ragazza accettò. Non per i soldi — così si disse. Tanto sarebbe morto entro un anno. E suo padre sarebbe uscito di prigione, sua madre avrebbe ricevuto cure. Cosa aveva da perdere?

Il matrimonio fu rapido e silenzioso.

Ma la prima notte di nozze accadde qualcosa che la sconvolse completamente, e la mattina seguente fuggì dalla casa.

Quando suo marito si addormentò, la ragazza non riuscì a dormire. La casa le sembrava estranea e fredda. Si alzò e percorse il corridoio, quando notò una luce accesa nello studio. La porta era socchiusa.

Sulla scrivania c’erano dei documenti.

Non aveva intenzione di leggere carte altrui. Ma il suo sguardo si fermò su parole familiari. Data. Firma. Timbro di una clinica.

Si avvicinò lentamente.

Era un referto medico. Di alcuni mesi prima. Nero su bianco: salute soddisfacente. Prognosi favorevole. Nessuna parola su una malattia terminale.

Accanto c’era un altro documento — un contratto con un avvocato. In caso di nascita di un figlio, tutti i beni sarebbero passati all’erede. In assenza di un figlio, il matrimonio sarebbe stato annullato entro un anno, lasciandola senza nulla.

Come si scoprì poi, una sua ricca parente era morta lasciandogli tutte le sue proprietà, ma a una condizione: doveva diventare padre entro un anno.

Era stata usata e ingannata, la sua pietà era stata sfruttata, e poi sarebbe stata gettata in strada come un oggetto indesiderato.




