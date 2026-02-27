Perché non dovresti mai tornare da qualcuno che ti ha ferito





A volte ci sentiamo attratti da persone che sono semplicemente sbagliate per noi. Non importa quanto male ci trattino, continuiamo comunque a innamorarci di loro. Cosa le rende così irresistibili? Il loro fascino continua a conquistarci e le loro scuse e promesse sembrano sempre sincere. Anche dopo averle lasciate, la tentazione di tornare è travolgente. Ecco i 5 motivi principali per cui non vale mai la pena tornare in una relazione tossica.





Devi imparare ad andare avanti.

Se loro sono già andati oltre o stanno semplicemente annegando la tristezza nei videogiochi, perché tu non dovresti fare lo stesso? Ti hanno ferito profondamente, eppure desideri ancora tornare alla relazione. Questo succede perché è rassicurante tornare a ciò che è familiare. Ma non cadere in questa trappola. È molto probabile che le vecchie abitudini e gli stessi schemi si ripresentino e che tu finisca di nuovo con il cuore spezzato.

Non cambieranno.

Ti promettono che sono cambiati e tu ti dici che questa volta sarà diverso. Ma è molto probabile che tutto resti esattamente come prima, e in fondo lo sai. Le persone cambiano raramente. Invece di chiudere un occhio e sperare nel meglio, difendi te stesso e impara a dire no. Il tuo ottimismo farà ben poco per cambiare la situazione e ti ritroverai continuamente a giustificare il loro comportamento.

Ti feriranno di nuovo.

Se l’hanno fatto una volta, è probabile che lo facciano ancora. Per questo non potrai mai essere davvero felice e in pace in una relazione che ha già attraversato tutto questo. Inoltre, devi prima imparare a stare bene con te stesso. Non puoi aspettarti che tornino per “aggiustarti” e rimetterti in piedi. È un percorso che devi affrontare da solo.

Meriti di meglio.

Non dovremmo mai accontentarci di meno di ciò che meritiamo. Dopo una relazione tossica, spesso si finisce per credere di meritare di essere trattati male. Si inizia anche a incolpare sé stessi per tutti i problemi della relazione. Tuttavia, per liberarti davvero da qualcuno che ti fa soffrire, devi smettere di darti la colpa. Cerca di capire che non devi tollerare il maltrattamento di nessuno. Questo ti aiuterà a trovare una chiusura e a fare in modo che la prossima volta tu scelga qualcuno che ti tratti come meriti.

Non sarai mai una priorità.

I tuoi bisogni e i tuoi sentimenti passeranno sempre in secondo piano rispetto ai loro. La relazione verrà sempre dopo tutto il resto e l’altra persona raramente avrà tempo per “occuparsi” di te. Invece di sentirti un partner o un amico, ti sentirai costantemente un peso. La relazione servirà solo ad alimentare l’ego e i bisogni dell’altra persona, mentre tu ignorerai il tuo dolore. Ti tratteranno come se i tuoi bisogni e le tue decisioni non avessero alcuna importanza.



