Mi sono sposata per vergogna, non per amore





Ho speso quarantamila euro per il mio matrimonio da favola

e ho detto “sì” davanti a duecento persone,

ma la verità è che volevo scappare dall’altare

e non l’ho fatto solo perché mi vergognavo

di sprecare i soldi dell’anticipo

e di deludere i miei genitori.





Mi chiamo Giulia, ho trentadue anni.

Se guardate l’album delle mie nozze, celebrate un mese fa,

vedete la felicità assoluta.

Io nel mio abito a sirena da tremila euro,

mio marito Claudio elegante come un principe,

la villa del ’700, i fuochi d’artificio.

Tutti mi dicevano:

“Siete la coppia più bella del mondo, si vede che vi amate alla follia.”

Mia madre piangeva di gioia:

“Finalmente ti vedo sistemata.”

Il mio segreto inconfessabile

è che quel “sì” è stata la bugia più costosa della mia vita.

Io e Claudio eravamo finiti sei mesi prima.

Mentre sceglievamo le partecipazioni, litigavamo.

Mentre assaggiavamo la torta, io pensavo

a quanto mi annoiasse stare con lui.

Niente passione.

Niente stima.

Solo due coinquilini che si irritavano a vicenda.

Ma la macchina del matrimonio era già partita.

Avevamo versato le caparre:

5.000 alla villa,

2.000 al fotografo,

1.000 ai fioristi.

I parenti avevano prenotato i voli.

Le mie amiche l’addio al nubilato a Ibiza.

Ogni volta che pensavo di dire:

“Fermate tutto, non lo amo più”,

mi mancava il respiro.

Pensavo a mio padre che aveva staccato l’assegno.

Ai commenti dei parenti.

Allo spreco di soldi.

Mi dicevo:

“Ormai non si può tornare indietro.

Magari è solo stress.

Magari dopo passa.”

Ho barattato la mia vita

per l’imbarazzo di un annullamento.

Il momento peggiore è stato l’ingresso in chiesa.

Mio padre fiero, la marcia nuziale,

tutti in piedi a guardarmi.

Io camminavo verso Claudio

e sentivo solo un istinto animale di fuga.

Volevo scappare.

Prendere un taxi.

Scomparire.

Quando il prete ha chiesto:

“Vuoi tu…”,

nella mia testa urlavo: NO.

Ma la mia bocca ha detto:

“Sì, lo voglio.”

Per loro era l’amore.

Per me era la porta della cella che si chiudeva.

Ora siamo alle Maldive, in viaggio di nozze.

Un paradiso.

Claudio mi dice:

“Siamo fortunati.”

Io sorrido per i selfie.

Ma la notte cerco su Google:

“Tempi e costi per divorzio breve”.

Ho organizzato la festa più bella della mia vita

per celebrare un funerale.

E so già che quando lo lascerò,

tutti diranno:

“Poverini, sembravano così felici quel giorno.”

Nessuno saprà che quel giorno

io ero già una vedova vestita di bianco.

Mi chiamo Giulia, ho trentadue anni.

E ho scoperto che a volte è più facile

promettere “per sempre” mentendo,

che dire la verità per cinque minuti

e affrontarne le conseguenze.



