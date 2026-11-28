



«Devi rimettere Brown sul tuo profilo», scrisse mia cognata. «Così la gente capisce quale Jennifer Miller sei.» Lessi il messaggio nel parcheggio della scuola, con il motore acceso e una pila di quaderni sul sedile del passeggero. Per qualche secondo pensai che fosse una battuta. Poi vidi che aveva aggiunto un punto esclamativo. Mi chiamo Jennifer Miller Brown.





Ho sposato Vincent-Bennett Brown, ma al lavoro e sui social uso Jennifer Miller. Insegno inglese in una scuola media vicino a Bristol. Non è un segreto: i colleghi sanno il mio nome completo. Semplicemente, non voglio che i miei studenti trovino il mio profilo personale, le foto delle vacanze o i commenti che scambio con gli amici.

La moglie di mio fratello Caleb-Trevor si chiama Jennifer Miller. Quando si è sposata, ha mantenuto il suo cognome. In famiglia la chiamiamo Jen, io sono Jennifer, e per anni non è mai stato un problema. Alle riunioni familiari ci distinguevamo con una risata o con un «quella alta», detto senza cattiveria. Le risposi: «Non uso Brown online perché non voglio che i miei studenti mi trovino.

Puoi usare il tuo nome completo o aggiungere una foto.» Non era una risposta aggressiva. Almeno, così mi sembrava. La mattina dopo, Caleb-Trevor mi telefonò mentre stavo entrando in aula. «Perché hai umiliato Jen?» chiese. Dietro di lui sentivo il rumore di stoviglie e la voce di mia madre. «Le ho solo spiegato perché tengo il profilo privato.»

«Lei dice che le hai scritto che deve cambiare nome.» Mi fermai sulla soglia. «Non l’ho detto.» Caleb-Trevor sospirò, come se fossi io a complicare tutto. «Ha un colloquio importante. Le serviva un po’ di sostegno, non una lezione sui social.» Poi chiuse. Quel pomeriggio trovai una richiesta di amicizia da un account con il nome Jennifer Miller Brown.

Aveva la mia foto del profilo, ritagliata da una vecchia immagine di famiglia. Per un istante pensai che fosse un profilo falso. Poi notai che l’account era stato creato da poco e aveva già chiesto l’amicizia a diversi miei colleghi. Provai a scrivere a mia cognata. Il messaggio rimase senza risposta. La sera, al telefono, mia madre disse che Jen era «molto scossa» e che forse avrei dovuto cambiare il mio nome su Facebook per evitare equivoci.

Le chiesi chi le avesse parlato del mio profilo. Non lo sapeva, disse. Il giorno seguente, la preside mi fece chiamare nel suo ufficio. C’era anche una donna della segreteria, pallida, con una cartellina stretta al petto. «Jennifer», disse la preside, «è arrivata una segnalazione su un tuo account. Prima di parlarne, voglio capire una cosa.»

Girò lo schermo verso di me. Nell’immagine, accanto al mio nome, c’era una frase che non avevo mai scritto. Riconobbi la foto. Poi lessi le parole e sentii le dita irrigidirsi sul bordo della sedia. La preside sollevò gli occhi. «Hai pubblicato davvero questo?»

«No», dissi. La mia voce uscì più bassa di quanto volessi. Sulla schermata c’era una frase volgare, scritta sotto una foto di una classe vuota. Sembrava una battuta su un alunno. Il mio nome compariva in cima al profilo e, sotto, c’era una foto in cui abbracciavo Vincent-Bennett. La segretaria abbassò la cartellina. «Una madre ha fatto uno screenshot.

Dice che lo ha visto ieri sera.» «Quell’account non è mio.» Mi sporsi in avanti, ma la preside non girò lo schermo. «La foto è stata presa da una pagina pubblica. Il nome è una copia del mio. Guardate l’indirizzo.» La preside controllò. Il profilo usava una variante del mio nome e una data di nascita diversa.

Non bastava a risolvere la faccenda, ma bastò a cambiare il tono della stanza. Mi chiesero di non contattare la famiglia che aveva segnalato il post finché la scuola non avesse verificato i fatti. Uscii dall’ufficio con le gambe molli. Nel corridoio il telefono vibrò. Caleb-Trevor aveva scritto: «Jen dice che l’account è tuo. Non peggiorare la situazione.»

Lo chiamai. «Tua moglie ha usato la mia foto per un profilo falso?» «Non dire sciocchezze.» «Allora aiutami a capire perché lo stesso account ha chiesto l’amicizia ai miei colleghi.» Dall’altra parte calò il silenzio. Poi sentii Jen parlare, vicina al telefono: «È una coincidenza. Non farne una guerra.» Mi si chiuse lo stomaco. «La scuola sta indagando.»

«Sei sempre stata brava a far sembrare tutto un attacco contro di te», disse lei. La chiamata finì. Nel pomeriggio la preside mi richiamò. Avevano ricevuto altre due segnalazioni: il profilo aveva scritto a genitori di studenti, presentandosi come me. Uno dei messaggi proponeva un incontro privato per discutere di voti. La preside mi disse che avrebbero avvisato le famiglie e contattato la piattaforma.

Chiesi di vedere le schermate. Una madre aveva risposto all’account, chiedendo se fossi davvero io. La persona dietro il profilo aveva replicato: «Certo, ma non usare Jennifer Miller Brown, a scuola mi conoscono come Jennifer Miller.» Quella frase poteva averla scritta chiunque avesse letto il mio messaggio a Jen. «Voglio sapere chi ha creato l’account», dissi.

La preside non poteva darmi una risposta. Io, però, avevo un dettaglio che lei non conosceva: nel profilo falso compariva la foto di un cane che avevo scattato solo per il gruppo privato della famiglia. Non era mai stata pubblicata sul mio profilo. La inviai a Caleb-Trevor con una domanda: «Chi ha salvato questa foto?»

Lui non rispose. Un’ora più tardi mi scrisse mia madre: «Vieni da me. Jen è qui. Dobbiamo sistemare questa faccenda prima che arrivi a tutti.» Andai. Jen era seduta sul bordo del divano, con il cappotto ancora addosso. Caleb-Trevor camminava avanti e indietro. Mia madre restava vicino alla porta, stringendosi le braccia. «Non ho creato nessun account», disse Jen appena mi vide.

«Allora perché usano una foto del gruppo di famiglia?» Lei guardò Caleb-Trevor. Fu un movimento rapido, ma lo vidi. Mio fratello smise di camminare. «Non trascinare me in questa storia.» Sul tavolino c’era il suo portatile, aperto. Lo schermo si illuminò con una notifica. In alto comparve il nome dell’account falso e una nuova richiesta di amicizia, indirizzata a un genitore della scuola.

Nessuno si mosse. Poi Caleb-Trevor si voltò verso di me, il viso diventato bianco. «Prima che tu dica qualcosa», mormorò, «devi sapere chi ha aperto quel profilo.»

Caleb-Trevor abbassò gli occhi sul portatile. Jen si alzò così in fretta che il ginocchio urtò il bordo del tavolino. Il computer oscillò, ma non cadde. Mia madre si avvicinò e lo afferrò per un angolo. «Hai appena detto che lo sai», dissi a Caleb-Trevor. «Ho detto che devi ascoltare.» «No. Hai detto che so chi l’ha aperto.

È diverso.» Jen si mise tra me e il computer. «Smettila di trattarlo come un criminale.» «Non lo sto trattando in nessun modo. Ho trovato un profilo che usa il mio nome e contatta i genitori dei miei studenti.» «Io non ho scritto quei messaggi», disse lei. «E non ho fatto niente a scuola.» La preside mi aveva chiesto di non affrontare da sola la persona che poteva avere creato l’account.

Per questo non avevo portato il telefono fuori dalla borsa e non avevo provato ad accedere al portatile. In quel momento, però, non riuscivo a pensare alle istruzioni della scuola. Volevo solo sapere perché mio fratello sembrava terrorizzato. «Caleb-Trevor, dimmelo.» Lui si sedette sul bracciolo, poi si rialzò. «Jen aveva chiesto aiuto per sistemare il profilo.

Io ho provato a cambiarle il nome.» «Quale profilo?» «Il suo. Voleva che si vedesse Jennifer Miller Brown. Diceva che, con il tuo profilo che usa Jennifer Miller, la gente la confondeva.» «E hai creato un account con le mie foto?» «No.» Jen emise un suono breve, quasi una risata. «Non è stato così.» Mi girai verso di lei.

«Allora com’è stato?» «Caleb-Trevor non capisce bene queste cose. Gli ho chiesto di aiutarmi a trovare il mio vecchio profilo. Ha aperto un account nuovo per sbaglio, ma non ha scritto ai genitori.» «Il profilo ha contattato tre famiglie.» «Non io.» Caleb-Trevor si passò entrambe le mani sul viso. «Ho usato il tuo nome perché era quello che compariva quando cercavo la foto.

Non pensavo che l’account fosse attivo.» «Hai usato la mia foto e il mio nome per fare cosa?» Lui non rispose subito. Guardò Jen. Lei scosse la testa, come se stesse cercando di fermarlo senza parlare. Fu quello a farmi capire che non stavo ascoltando una versione spontanea. Stavano decidendo, in quel momento, quale parte della storia potevano ammettere.

Mia madre si sedette. «Basta. Dite la verità, tutti e due.» Caleb-Trevor si lasciò cadere su una sedia. «Jen stava facendo domanda per un posto in una scuola privata. Aveva paura che la confondessero con te. Mi ha chiesto di sistemare il profilo e di cancellare alcune vecchie foto.» «Perché il mio nome avrebbe dovuto aiutarla?»

Jen incrociò le braccia. «Perché tu hai una reputazione migliore. E perché il tuo profilo è quello che trovano tutti quando cercano il mio nome.» «Volevi farti passare per me?» «No.» La risposta arrivò subito, ma lei evitò il mio sguardo. «Volevo smettere di essere l’altra Jennifer Miller.» Per un momento sentii solo il ronzio del frigorifero in cucina.

Mi accorsi che stavo premendo le unghie contro il palmo. Aprii la mano e vidi quattro segni rossi. «Ti avevo suggerito di usare il tuo nome completo», dissi. «Non di usare il mio.» «Tu hai deciso di tenere Brown nascosto. Io non volevo essere confusa con te.» «Non tengo nascosto il mio nome. Tengo privato il mio account.»

Jen guardò Caleb-Trevor. «Vedi? Fa sempre così. Trasforma una cosa semplice in una regola che vale solo per lei.» In altri tempi mi sarei messa a difendermi, elencando ogni ragione per cui avevo scelto quella riservatezza. Quella sera non ne avevo voglia. Il profilo aveva scritto a genitori della mia scuola. Una famiglia poteva aver creduto che fossi io a chiedere un incontro privato.

Un alunno poteva vedere la frase offensiva e pensare che la sua insegnante lo disprezzasse. «Cosa hai scritto?» chiesi a Caleb-Trevor. «Niente.» «Il commento sotto la foto della classe?» Lui si irrigidì. Jen si morse il labbro. «Era una battuta che avevo visto in un gruppo», disse Caleb-Trevor. «L’ho copiata senza pensarci. Non era rivolta a uno studente preciso.»

«Era sul profilo con il mio nome.» «Lo so.» «E i messaggi ai genitori?» «Non li ho mandati io.» «Jen?» Lei si strinse nel cappotto. «Non ho contattato nessuno.» Avevo già imparato a distinguere una pausa imbarazzata da una pausa calcolata. Quella di Jen era la seconda. Non avevo una prova per dirlo, solo il modo in cui guardava il portatile ogni volta che lo schermo si illuminava.

Presi il mio telefono e chiamai la preside. Le dissi che ero a casa di mia madre e che il computer davanti a noi mostrava una notifica dell’account contestato. Non le raccontai che avevo già capito chi aveva aperto il profilo. Le chiesi di indicarmi il passo successivo. «Non toccate il dispositivo», disse. «Ti mando il contatto della responsabile informatica.

E domani voglio parlare con te e con la famiglia, se loro accettano.» Jen sbuffò. «Adesso ci fai denunciare?» «Non ho denunciato nessuno. Ho chiamato la preside.» «Per una sciocchezza.» «Per un profilo che si presenta come me e contatta le famiglie dei miei studenti.» Caleb-Trevor disse: «Non sapevo che avrebbe scritto a qualcuno.» «Non ti sto chiedendo cosa sapevi.

Ti sto chiedendo cosa hai fatto.» La preside mi mandò il numero di una responsabile. La chiamai dalla soglia del salotto, mentre mia madre restava accanto al portatile. Dopo aver ascoltato i fatti, la responsabile chiese a Caleb-Trevor di non cancellare nulla e di lasciare il computer acceso. Gli spiegò che la scuola avrebbe raccolto le segnalazioni ricevute e avvisato le famiglie interessate.

Se l’account fosse stato usato per ingannare genitori o personale, la faccenda non sarebbe rimasta una disputa fra parenti. Caleb-Trevor annuì, ma non parlò. Jen, invece, prese la borsa. «Me ne vado.» «Aspetta», disse lui. «No. Hai fatto quello che ti ho chiesto, poi hai rovinato tutto.» Quella frase rimase sospesa nella stanza. Mia madre si alzò lentamente.

«Che cosa gli hai chiesto di fare?» Jen fissò il pavimento. «Di aiutarmi col profilo.» «Solo quello?» domandai. Lei aprì la porta. «Non devo rendere conto a te.» Non la trattenni. Caleb-Trevor, però, non la seguì. Rimase nel salotto con il computer aperto e le spalle curve. Mia madre chiuse la porta dopo che Jen fu uscita.

Nessuno parlò per qualche secondo. Poi Caleb-Trevor disse: «Mi ha chiesto di far sembrare il profilo abbastanza credibile da poterlo mostrare a una persona.» «A chi?» «A una consulente della scuola privata. Voleva far vedere che aveva una rete di contatti e una presenza professionale. Pensava che il mio account nuovo fosse più curato del suo.»

«E ha usato il mio nome.» «Sì.» «Sapeva che aveva contattato i genitori?» «Dice di no.» «E tu cosa pensi?» Lui si piegò in avanti, con i gomiti sulle ginocchia. «Penso che abbia scritto almeno uno dei messaggi. Il primo. Mi aveva detto che voleva far sembrare il profilo attivo.» «Perché non me l’hai detto subito?»

«Perché è mia moglie.» Non era una risposta, ma almeno era vera. La mattina dopo, la preside mi fece entrare dalla porta laterale, così non avrei dovuto passare davanti agli studenti mentre la voce si diffondeva. Mi aspettavano lei, la responsabile informatica e una consulente del distretto. Sul tavolo c’erano stampe delle segnalazioni, ma nessuno me le spinse davanti come se fossero una sentenza.

Mi spiegarono che l’account aveva scritto a tre genitori. Il primo messaggio chiedeva se una madre fosse disponibile a parlare del rendimento del figlio. Il secondo proponeva un incontro «fuori dagli orari ufficiali». Il terzo conteneva la frase offensiva che avevo visto il giorno prima. La famiglia che aveva fatto la segnalazione aveva risposto chiedendo conferma attraverso l’indirizzo della scuola.

L’account non aveva risposto. La scuola aveva già mandato una comunicazione a quei genitori, chiarendo che il profilo non era mio e che nessun incontro era stato richiesto da me. La preside mi disse che il distretto avrebbe documentato la vicenda e che non avrei avuto conseguenze disciplinari, salvo nuove informazioni. Mi si allentarono le spalle, ma non abbastanza da farmi respirare bene.

«Il profilo è stato chiuso?» chiesi. «La piattaforma ha ricevuto la segnalazione», rispose la responsabile. «Non possiamo garantire che sparisca subito. Abbiamo salvato le informazioni disponibili.» Poco dopo, Caleb-Trevor arrivò a scuola con sua moglie. Jen aveva tolto il cappotto, ma teneva ancora la borsa davanti al corpo. La preside chiese a Caleb-Trevor di spiegare cosa aveva fatto.

Lui raccontò di aver creato il profilo dal suo computer, di aver usato la mia foto e di aver aggiunto il mio nome. Disse che Jen gli aveva chiesto di mostrarle un account professionale, ma negò di aver scritto i messaggi ai genitori. La responsabile gli chiese se Jen avesse avuto accesso al computer. «Sì», disse.

«Eravamo a casa insieme.» Jen lo fissò. «Non avevi detto che non mi avresti tirata dentro.» Caleb-Trevor abbassò la testa. La frase era uscita prima che potesse fermarla. La preside si voltò verso Jen. «Lei ha scritto a qualche famiglia usando quell’account?» «No.» «Ha chiesto a suo marito di farlo?» «No.» La sua voce era ferma, ma si strofinava il pollice contro l’anello.

La responsabile non la incalzò. Disse soltanto che i genitori avevano conservato le conversazioni e che l’indagine non sarebbe stata chiusa in quel momento. Caleb-Trevor chiese di parlare da solo con la preside. Prima che uscissi dalla stanza, mi fermò nel corridoio. «Jen ha scritto il messaggio sull’incontro fuori dagli orari», disse. «L’ho visto. Mi ha detto che era per far sembrare il profilo reale.

Non pensavo che qualcuno ci avrebbe creduto.» «E la frase offensiva?» «Quella l’ho copiata io. Volevo farla arrabbiare. Era una battuta stupida.» Lo guardai. «Hai messo il mio nome sopra una battuta su un alunno per fare arrabbiare tua moglie?» Lui chiuse gli occhi. «Sì.» Quello fu il primo ribaltamento: non era un errore tecnico innocuo.

Caleb-Trevor aveva partecipato alla costruzione del falso profilo e aveva usato il mio nome per provocare Jen, sapendo che poteva arrivare a scuola. Il secondo arrivò un’ora dopo, quando la consulente del distretto mi chiese se conoscevo un documento inviato da Jen alla scuola privata. Non lo conoscevo. La consulente spiegò che la scuola privata aveva contattato il distretto per verificare un riferimento professionale.

Jen aveva presentato una schermata del profilo falso come prova di una sua attività di tutoraggio e aveva indicato un account con il mio nome. Non aveva detto apertamente di essere me, ma aveva lasciato intendere che il profilo fosse una pagina condivisa per un progetto educativo. La schermata comprendeva una descrizione del mio lavoro e una fotografia scattata durante una gita scolastica, presa da una pagina pubblica della scuola.

«Non sapevo che avesse usato quel materiale», disse Caleb-Trevor quando glielo riferirono. Jen sbiancò. «Era una bozza. Non l’ho mai presentata come mia.» La consulente non alzò la voce. «È stata inviata con la sua candidatura.» Jen guardò me, non la preside. «Non volevo rubarti il lavoro.» «Non ho detto che volevi rubarlo.» «Volevo che mi prendessero sul serio.

Ho lavorato per anni senza che nessuno vedesse quello che so fare.» Per un attimo la rabbia si mescolò a qualcosa di più difficile. Conoscevo la sua fatica. Aveva lasciato un impiego amministrativo quando Caleb-Trevor si era trasferito per lavoro e da allora aveva cambiato più volte direzione. Ma capire perché qualcuno desidera essere riconosciuto non rendeva giusto usare la mia identità.

«Avresti potuto chiedermi una referenza», dissi. «Tu avresti detto di no.» «Non lo sai.» Jen serrò la mascella. «Sì che lo so. Avresti pensato che non fossi qualificata.» «Non ti ho mai detto questo.» «Non serve dirlo. Mi guardi sempre come se stessi aspettando che sbagli.» La preside intervenne prima che la discussione diventasse una gara a chi aveva ferito di più l’altra.

Disse che la scuola avrebbe consegnato alle famiglie una rettifica e che il distretto avrebbe inviato una comunicazione formale alla scuola privata, precisando che il profilo non era mio e che non avevo autorizzato l’uso delle mie immagini o del mio nome. Non mi chiese di decidere la sorte di Jen. Mi spiegò i passaggi e mi domandò se desideravo aggiungere una dichiarazione personale.

Dissi di sì. Scrissi che non avevo creato né gestito quell’account, che non avevo contattato genitori per incontri privati e che non avevo autorizzato nessuno a usare il mio nome nelle candidature. Evitai ogni commento sulla famiglia. Volevo che la scuola avesse una traccia chiara, non una versione emotiva da discutere a tavola. Quando uscii, Caleb-Trevor era in fondo al corridoio.

Jen non c’era più. Mi disse che era andata alla scuola privata per ritirare la candidatura. «Dovresti darle tempo», aggiunse. «Per fare cosa?» «Per capire.» «Ha avuto tempo. Mi ha scritto perché voleva che cambiassi nome, poi ha usato il mio per presentarsi meglio. Non le serve altro tempo per capire che non ero d’accordo.»

Lui annuì, senza provare a difenderla. Quella sera, mia madre mi telefonò. Mi chiese se avessi intenzione di denunciare Caleb-Trevor. Le dissi che non lo sapevo, ma che non avrei cancellato le segnalazioni per proteggere la quiete della famiglia. Rimase in silenzio. Poi disse che non voleva che i nipoti crescessero con una lite tra i genitori.

«Neanch’io», risposi. «Ma non posso rimediare fingendo che non sia successo.» Per alcune settimane, in famiglia nessuno nominò la faccenda. Caleb-Trevor mi scrisse due volte. La prima volta chiese scusa per aver creato il profilo. La seconda per aver lasciato che Jen portasse la responsabilità da sola, prima di ammettere il suo ruolo. Non risposi subito.

Avevo bisogno che le scuse smettessero di essere un modo per farmi dire che andava tutto bene. La scuola privata ritirò l’offerta di colloquio dopo aver verificato il materiale. Non fu una punizione che chiesi io. La consulente mi disse soltanto che la candidatura era stata sospesa perché le informazioni fornite non erano affidabili. Jen non perse un lavoro che aveva già ottenuto; non arrivò neppure a un colloquio.

La distinzione contava, anche se lei la raccontò in famiglia come se le avessi fatto cacciare un’opportunità dalle mani. La piattaforma rimosse il profilo falso. La scuola inviò la rettifica ai genitori e archiviò il caso. Nessuno dei miei studenti vide il commento. Una madre mi fermò all’uscita e disse che si era sentita in imbarazzo per aver pensato che fossi stata io.

Le risposi che aveva fatto bene a verificare. Caleb-Trevor venne a trovarmi un mese dopo. Aspettò sul marciapiede fuori casa, invece di entrare senza chiedere, come faceva una volta. Aveva gli occhi stanchi e le mani infilate nelle tasche. «Non voglio che tu mi perdoni solo perché sono tuo fratello», disse. «Ho fatto una cosa stupida e poi ho mentito.»

«Non era solo stupida.» «Lo so.» Gli chiesi se avesse raccontato a Jen tutto quello che aveva detto alla preside. Disse di sì. Mi spiegò che lei era furiosa, ma non più con me. Era arrabbiata con lui perché aveva ammesso il suo coinvolgimento e perché la scuola privata aveva chiuso la candidatura. «E tu?»

chiesi. Caleb-Trevor si strofinò la fronte. «Sto cercando di capire se sapevo quanto avrebbe spinto la cosa e ho preferito non guardare.» Non gli dissi che lo perdonavo. Gli dissi che potevamo ricominciare a parlare, ma che il mio nome, il mio profilo e il mio lavoro non sarebbero stati più materia di scherzi o favori.

Lui accettò senza protestare. Qualche giorno dopo, Jen mi mandò un messaggio. Non chiedeva scusa. Scrisse che avrebbe usato il suo nome completo, Jennifer Miller, e che avrebbe smesso di cercare di farmi cambiare il mio. Lessi la frase due volte. Non risposi. La domenica successiva ci ritrovammo da mia madre per il pranzo. Caleb-Trevor arrivò da solo.

Nessuno mise il mio telefono sul tavolo, nessuno parlò di profili o di cognomi. A un certo punto mia madre chiamò «Jennifer» dalla cucina. Io e Jen non eravamo entrambe lì, e per la prima volta non sentii il bisogno di spiegare chi fossi. Rimasi Jennifer Miller al lavoro e sui social. Sul certificato, nei documenti e nella vita di tutti i giorni ero Jennifer Miller Brown.

Non avevo cambiato niente per farle spazio, e non avevo bisogno di farlo per dimostrare che il mio nome era mio.



