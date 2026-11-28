



Avevo comprato il prosciutto di Natale la settimana dopo il Giorno del Ringraziamento. Entro il dieci dicembre, l’allunga del tavolo era già montata e la bella tovaglia della nonna Inga era stata lavata, stirata e piegata con cura sullo schienale di una sedia. La mia più piccola, Solveig, aveva ritagliato dal cartoncino dei segnaposto per tutti quelli che avrebbero mangiato da noi. Su quello della mamma aveva messo una stella dorata. Nessuno di quei preparativi mi era sembrato prematuro.





Quella era l’unica sera verso cui avevo rivolto i miei pensieri per tutto l’autunno: la cena della vigilia di Natale nella nostra fattoria, con mia madre a tavola e tutti e otto i suoi nipoti raccolti intorno a lei. Volevo che fosse tutto pronto molto prima che potesse esserci qualsiasi motivo per cui non si facesse.

Mamma viveva nella casa di riposo in città da agosto. Aveva ottant’anni quando si era rotta l’anca sulle scale della cantina della casa di famiglia, quelle che aveva percorso migliaia di volte portando cesti di barattoli per le conserve. Quel pomeriggio, il piede le era sfuggito sul terzo gradino. Era rimasta a terra in cantina per quasi tutto il pomeriggio, finché io e Stig non eravamo arrivati con il mais dolce e avevamo sentito che chiamava.

Poi c’era stato l’intervento in città, seguito da tre settimane di riabilitazione. Infine il medico aveva spiegato che non poteva tornare in una casa con le scale e senza nessun altro che ci vivesse. Così era finita alla Lakeview Lutheran Home, in una stanza la cui finestra dava sul parcheggio. A novembre avevo organizzato la visita di Natale con la direttrice infermieristica. Mamma l’aveva segnata a penna sul calendario appeso alla parete.

Poco dopo le due della vigilia di Natale, la neve cominciò a cadere di traverso. Dalla finestra della cucina guardai il capanno dei macchinari scomparire, finché non riuscii più a distinguerlo. Il giorno prima ne erano caduti venti centimetri, una neve leggera e asciutta, e il vento era girato da nord-ovest, sollevandola di nuovo. Alle tre la radio annunciò che le strade della contea erano chiuse. L’annunciatore snocciolò l’elenco delle funzioni religiose annullate, e ci mise un bel po’.

Alle tre e dieci chiamò Paloma. Aiutava a prendersi cura di mamma dalla sua prima settimana alla Lakeview. «Corliss, volevo avvisarti. Inga è davanti alla porta d’ingresso con il cappotto addosso da mezzogiorno», disse. «Tiene la borsetta sulle ginocchia. Non vuole venire via neanche per un caffè.» Chiusi gli occhi.

«Ho parlato con Darlene, l’infermiera di turno oggi. Dice che tua madre può ancora uscire, se la famiglia riesce a portarla qui e a riportarla indietro sana e salva. Mi hanno detto di ripeterlo due volte.» «Ho capito.» «Continua a chiedere che ora è», disse Paloma. Il nostro pick-up agricolo era in officina, in città, con il cambio rotto, in attesa di un pezzo che non sarebbe arrivato prima di Capodanno. La mia berlina a trazione anteriore faceva a malapena la nostra strada d’accesso durante una primavera piovosa.

Il trattore con caricatore era a casa del fratello di Stig. Mio fratello Kurtis, però, aveva l’unico pick-up a quattro ruote motrici della famiglia, un tre quarti di tonnellata con l’attacco per lo spazzaneve. Abitava a quattro isolati dalla Lakeview. Era abbastanza vicino da poterci andare a piedi in pantofole, mentre mamma aspettava seduta con il cappotto addosso.

Rispose al quinto squillo, con una partita di football udibile in sottofondo. «Kurt, qui le strade sono chiuse e mamma è seduta all’ingresso della Lakeview con il cappotto addosso. Puoi portarla qui? La cena è alle sei. Potresti fermarti. Britt e i bambini sono già qui.» Lasciò uscire un lungo sospiro. «Corliss, non vale la pena rischiare trenta dollari di benzina e finire in un fosso», disse.

«Hai guardato fuori? Può festeggiare il Natale la settimana prossima. Il prosciutto è lo stesso.» Gli dissi: «È seduta lì da mezzogiorno.» Mi rispose con quel tono calmo e ragionevole che aveva. «Allora qualcuno dovrebbe dirle di andare a sedersi da un’altra parte. Non mi metto a trasportare una donna di ottant’anni con l’anca piena di ferri in mezzo a questa bufera. E se finisco nel fosso, poi che si fa?» Sembrava che avesse preso la sua decisione prima ancora che squillasse il telefono. «La settimana prossima. La porto io.» Poi riattaccò prima che potessi rispondere.

Rimasi dov’ero, con il telefono in grembo. Nella stanza accanto, i tre figli di Britt e i miei cinque litigavano per un gioco da tavolo, mentre Britt diceva a qualcuno di condividere. Capii quello che mio fratello non aveva detto. Da agosto, Kurtis non aveva mai varcato la soglia della Lakeview. Aveva saltato il compleanno di mamma a ottobre, quando il personale le aveva fatto una corona di carta. Aveva saltato la riunione per discutere delle sue cure.

Papà lo aveva nominato suo procuratore anni prima, così si occupava delle sue bollette, ma gestiva tutto per posta o al telefono, da quattro isolati di distanza. A settembre Britt mi aveva detto che non se la sentiva di vedere mamma lì. Mentre lo diceva, aveva tenuto gli occhi bassi. La tempesta gli offriva una spiegazione da poter pronunciare ad alta voce. Conoscevo mio fratello da cinquantadue anni. Capirlo non rendeva giusta la sua scelta.

Non c’era nessun altro da chiamare, né restava alcun argomento utile da discutere, né con Kurtis né con il maltempo. Tra la nostra cucina e l’ingresso della Lakeview c’erano nove miglia di neve accumulata dal vento. All’altro capo, mia madre sedeva con la borsetta sulle ginocchia, in attesa della vigilia di Natale che aveva segnato sul calendario. Andai al capanno. Il nostro trattore era un John Deere del 1991 con cabina verde, comprato di seconda mano l’anno dopo che io e Stig ci eravamo sposati.

Il riscaldamento funzionava quando ne aveva voglia. Accanto al posto di guida c’era un piccolo sedile pieghevole che aveva ospitato tutti i nostri figli, prima o poi. Il trattore pesava circa otto tonnellate. In tutti gli anni che lo avevamo avuto, non avevo mai visto la neve fermarlo.

Stig mi seguì nel capanno, infilando i guanti. Aveva visto la mia espressione in cucina e non aveva avuto bisogno di chiedermi cosa intendessi fare. «Guido io», disse. «Guido io. Ho bisogno che tu mi aiuti a sollevare.» Mi studiò per un momento. È un uomo grande e silenzioso e, dopo tutti gli anni passati insieme, sa quando è inutile cercare di farmi cambiare idea. Si chiuse la cerniera della tuta imbottita.

Indossai la giacca da lavoro e il berretto rosso di lana che mi aveva fatto la mamma, poi salii sul trattore. Stig mi raggiunse e si rannicchiò sul piccolo sedile, con le ginocchia quasi sotto il mento. Quello spazio mi era familiare, dopo tanti anni passati a portare lì accanto i bambini, ma lui lo riempiva in un modo che loro non avevano mai fatto.

Quando portammo fuori il trattore, Britt era sulla porta sul retro, con uno strofinaccio in mano. Abbassai un poco il finestrino della cabina. «Andiamo a prendere la mamma. Non aspettateci per cena, ma non cominciate senza di lei.» Lei annuì, senza chiedere dov’era suo marito. Aveva accompagnato in macchina i loro tre figli a mezzogiorno, prima che la contea chiudesse le strade, poi aveva passato il pomeriggio a pelare patate nella mia cucina. Quel giorno non disse una sola parola su Kurtis.

Avrebbe potuto dire tante cose, e c’erano domande che nessuna delle due aveva bisogno di fare. Rialzai il finestrino. Il prosciutto, i segnaposto, i bambini in attesa e Britt con lo strofinaccio rimasero alle nostre spalle mentre ci avviavamo verso la strada.

Nove miglia, a dodici miglia all’ora: era la velocità massima a cui ero disposta ad andare. La neve aveva sigillato ogni avvallamento, allungandosi su entrambe le corsie in lunghe dita bianche profonde tre piedi. Il trattore si apriva la strada, sollevando la neve e scaraventandola sul cofano. Dove non c’erano cumuli, il vento aveva spazzato via la neve fino a lasciare scoperta la ghiaia. Non riuscivo a distinguere i fossi dalla strada; tutto ciò che si vedeva oltre la cabina sembrava fatto della stessa sostanza bianca.

Sul lato degli Engebretson, mantenni i paletti della recinzione a una distanza costante dalla ruota destra. Quando sparivano, mi orientavo con i pali della corrente. Stig teneva d’occhio il lato sinistro, una mano appoggiata piatta al vetro dietro la mia spalla. Due volte disse: «Un po’ più in là», e tutte e due le volte mi spostai un poco. Non avevamo altro da dirci.

Verso il quarto miglio, il riscaldamento smise di fare anche quel poco che faceva, per quanto incostante. Per prima cosa mi si intorpidirono le dita dei piedi. Poi il freddo cominciò a penetrarmi nei guanti da lavoro, finché anche le dita delle mani persero sensibilità. Pensai a papà, che aveva lavorato su un trattore scoperto fino al 1974 e la sera rientrava in casa con il ghiaccio incrostato nelle sopracciglia. Pensai alla data scritta sul calendario della mamma.

Pensai alla borsa sulle sue ginocchia e al cappotto che non voleva togliersi. Mi venne in mente anche mio fratello, e certe cose non le avrei ripetute in chiesa. Il viaggio non aveva niente di caldo o confortevole, ma non restava più nulla su cui decidere. Continuai a guardare i paletti e i pali, e Stig continuò a tenere d’occhio il suo lato.

Il viaggio durò quasi cinquanta minuti. Quando raggiungemmo l’ascensore per granaglie ai margini della città, i lampioni brillavano attraverso la tempesta come sfere gialle sfocate. Le strade erano deserte. Guidai il nostro trattore agricolo da otto tonnellate lungo il centro della Second Avenue, senza nessuno all’aperto che potesse vederci. Oltre il parabrezza c’era ancora quasi soltanto un turbinio bianco, interrotto da quelle chiazze di luce indistinte. Poi, all’improvviso, apparve l’ingresso di vetro illuminato della Lakeview.

Avvicinai il trattore il più possibile sotto la pensilina e tirai il freno. Avevamo percorso le nove miglia. Ma per riportare a casa la mamma non bastava arrivare all’edificio. Tra lei e il piccolo sedile accanto a me c’erano la cabina alta, il suo ingresso stretto e quei gradini.

Paloma era già fuori. Si era infilata una giacca a vento sopra la divisa blu e con una mano cercava di trattenere una sedia a rotelle vuota, perché il vento non la spingesse via. Con l’altra sorreggeva mia madre. La mamma era in piedi, con il suo bel cappotto di lana e una sciarpa annodata sotto il mento. Sopra il cappotto e la sciarpa, Paloma le aveva avvolto addosso una trapunta rossa e bianca presa in prestito da qualcuno.

Tutti quegli strati sembravano farla apparire ancora più piccola. Aveva il viso rivolto verso il trattore. Dopo un pomeriggio passato a immaginarla in attesa vicino all’ingresso principale, finalmente la vedevo con i miei occhi. Era fuori dalla sedia, esposta alle intemperie, e guardava la cabina dove sedevo.

Aprii la portiera e mi sporsi, ancora con il berretto rosso che mi aveva fatto lei. «Ciao, mamma.» «Be’,» disse la mamma. «Guarda cosa ha portato in città la mia ragazza.» Paloma rise di gusto. Teneva sotto un braccio una cartellina con appunti, premuta contro il fianco, e ora me la porse. Conteneva il modulo che i familiari dovevano firmare quando portavano fuori un ospite dell’istituto. Mi sfilai un guanto e cercai di stringere la penna con le dita intirizzite.

Scrissi il mio nome e il numero di telefono. Come orario di uscita, indicai le 16:22. Quando arrivai alla riga che chiedeva con quale mezzo sarebbe stata trasportata, scrissi «trattore». Non sembrava esserci altro modo per descrivere quello parcheggiato davanti all’ingresso principale.

Al di sopra del frastuono del vento, Paloma mi gridò le istruzioni dell’infermiera. «Darlene vuole che torni stasera, se le strade riaprono, e domattina se restano chiuse», urlò contro il vento. «Le sue pillole della sera sono nella borsa. Te la passo.» C’erano il modulo da compilare, la penna, la cartellina, la cabina aperta, la sedia a rotelle vuota e la mamma in piedi sotto di noi, avvolta nella trapunta. E soprattutto c’erano i quattro ripidi gradini tra terra e cabina.

Ai lati correvano due maniglie, ma questo non li rendeva una scala facile da salire. Da quando era caduta, la mamma usava il deambulatore. Da agosto non saliva niente di più alto di un cordolo. Aveva un perno nell’anca, e l’altezza del nostro trattore non si poteva cambiare.

Stig si fece largo oltre me e scese da lei. Da sotto, le cinse la vita con un braccio e le passò l’altro dietro le ginocchia, afferrandola con la stessa cautela esperta con cui avrebbe sollevato un vitello appena nato. Poi cominciò a issarla. Mi sporsi e le presi entrambe le mani. Erano fredde e asciutte, ma la presa era salda. «Un gradino, mamma.» Lei appoggiò il piede sano e Stig la sollevò. Non c’era spazio per muoversi in fretta. Dovevamo superare insieme quel dislivello: mamma appoggiava il piede dove riusciva, Stig la sorreggeva da sotto e io le tenevo le mani dalla cabina. Mentre ce la facevamo, il vento continuava a soffiarci intorno.

«E ora il successivo.» Dietro il vetro dell’ingresso, la gente si era radunata nel corridoio principale per guardare. Le sedie a rotelle erano disposte su due file. Un uomo aveva accanto la bombola d’ossigeno. Una donna in vestaglia rosa teneva entrambi i palmi appoggiati al vetro. Qualcuno era persino andato a chiamare il cuoco dalla cucina. Riuscivo a vederli oltre mamma, mentre Stig la sollevava verso di me, avvolta nella trapunta rossa e bianca, le mani ancora strette alle mie.

Quando finalmente la sua testa superò il telaio della portiera della cabina, la gente all’interno cominciò ad applaudire. Vedevo le loro mani muoversi dietro il vetro, anche se il vento inghiottiva ogni suono. Mamma era arrivata alla portiera, ma dovevamo ancora farla entrare.

Sistemammo mamma sul sedile accanto al mio, e lei si aggrappò al maniglione. Le sistemai bene sulle gambe la trapunta rossa e bianca. Poi Stig risalì, anche se il sedile su cui era venuto in città non era più disponibile. Si rannicchiò sul pavimento della cabina dietro di noi, con la schiena contro il lunotto e la spalla premuta contro la portiera chiusa. Quel trattore non era stato progettato per trasportare insieme tre adulti. Eppure, in qualche modo, riuscimmo a starci tutti e tre.

Una volta che mamma fu seduta e la portiera chiusa, puntai i fari verso Main Street. Fu allora che lei cominciò a ridere. Non era la risatina educata che le avevo sentito fare a Lakeview. Era quella di una volta, quella vera, che le faceva tremare le spalle. Non la sentivo dall’estate.

«Non salivo su un trattore dal 1966», disse. «L’anno in cui ho sposato tuo padre. Mi portò a fare il giro del terreno con il Farmall di suo padre, per farmi vedere a cosa andavo incontro.» «E tu che cosa ne pensasti?» «Che faceva un chiasso tremendo. Ma lo sposai lo stesso.» Per tutti i quattordici chilometri tenne la mano stretta al maniglione. Non chiese neanche una volta se saremmo arrivati alla fattoria.

Il vento si era un po’ calmato e per buona parte del tragitto riuscii a seguire le tracce che avevamo lasciato all’andata. Si vedevano come due linee scure, già sul punto di riempirsi. Stig sorvegliava il lato sinistro attraverso lo spazio tra le nostre spalle. Dopo aver superato la fattoria degli Engebretson, mi accorsi che mamma stava canticchiando. Cantò «Astro del ciel» dall’inizio alla fine e, un chilometro e mezzo più avanti, ricominciò da capo.

Alle cinque e mezza, il lampione del nostro cortile emerse dal buio. Da ogni finestra della casa filtrava luce. Prima ancora che spegnessi il motore, otto nipoti corsero fuori dalla porta sul retro. Alcuni avevano ai piedi soltanto i calzini, eppure si precipitarono nella neve. Tre erano i figli di Kurtis. Anders, il maggiore dei miei, aveva diciannove anni ed era già robusto come Stig. Lui e suo padre fecero scendere mamma insieme, poi la portarono attraverso il cortile, ancora avvolta nella trapunta.

Stretta fra loro, salutava con la mano come una regina portata in processione. Britt teneva la porta aperta. Eravamo usciti di casa con la cena ancora da preparare e mamma a quattordici chilometri di distanza. Ora i bambini le si erano raccolti intorno, e non c’era più un vuoto al posto che le spettava.

Ci sedemmo a tavola alle sei. Feci accomodare mamma a capotavola, dove sedeva papà, e le misi davanti il cartoncino di Solveig con la stella dorata. Lei guardò il prosciutto e il lefse, poi le candele e i volti degli otto nipoti. Per un po’ sembrò non riuscire a trovare le parole. Poi congiunse le mani e cominciò a recitare la preghiera. Prima disse la breve preghiera norvegese che ricordavo da sempre, quella che recitava a tavola. Poi continuò in inglese.

Ringraziò Dio per le cucine calde e per una brava figlia. Lo ringraziò per avere un genero dalla schiena forte, e a Stig si fecero rosse le orecchie. Poi lo ringraziò per «un figlio che verrà a trovarci». A quelle parole, Britt abbassò gli occhi sul piatto.

Tyler, il maggiore dei figli di Britt e Kurtis, aveva dodici anni. Lanciò un’occhiata a sua madre, poi alla sedia che avevo ostinatamente messo dall’altro lato del tavolo. Sul cartoncino di carta da costruzione appoggiato lì c’era scritto ZIO KURTIS, in pennarello verde. Nessuno disse niente. Mamma disse «Amen» e chiese a qualcuno di passarle le patate. Da quel momento, la cena diventò il chiassoso e piacevole pasto che avevo sperato. Mamma mangiò due porzioni di prosciutto.

Raccontò di nuovo la storia di papà e del Farmall, così che i bambini potessero sentirla. Solveig rimase appoggiata al suo braccio per tutta la cena, come se quel contatto facesse parte del Natale. Per due volte notai mamma guardare verso la porta sul retro. Entrambe le volte si voltò di nuovo e rivolse una domanda a qualcun altro. La sedia con le lettere verdi rimase vuota.

Alle otto stavo tagliando la torta. Avevo già cominciato la seconda, quella con uvetta e panna acida. Era la preferita di Kurtis. L’avevo preparata lo stesso, proprio come avevo lasciato sul tavolo il suo segnaposto. All’improvviso il nostro cane cominciò ad abbaiare in cortile. Dal gradino sul retro si mise a fare quel baccano particolare che fa quando arriva un veicolo inaspettato. I fari passarono sul soffitto della cucina. Mamma posò la forchetta sul tavolo. Io avevo ancora il coltello conficcato nella torta, e nella stanza, che fino a un attimo prima era stata piena dei rumori della cena e dei bambini, ora si sentiva il cane che abbaiava. C’era qualcuno in cortile. Poi udimmo dei passi salire sul gradino.

La porta sul retro si aprì e Kurtis entrò, fermandosi sullo zerbino. La neve gli si era ammassata intorno alle gambe fino alle ginocchia. Il vento gli aveva arrossato il viso, e il ghiaccio gli si era attaccato ai baffi. In una mano teneva il deambulatore pieghevole di alluminio di mamma. Nell’altra aveva un sacchetto di carta bianca della farmacia. I suoi occhi andarono dritti a mamma, a capotavola. Indossava la sua bella camicetta, circondata da otto bambini, e sedeva in un punto da cui lui poteva vederla.

Per quattro mesi si era trattenuto dal guardarla quando era alla Lakeview. Ora aveva attraversato nove miglia d’inverno e se ne stava sulla soglia della cucina di casa mia, vedendo sua madre per la prima volta da agosto.

Aprì la bocca. Non ne uscì nulla. Gli vedevo muovere la mascella mentre cercava qualcosa da dire. Di solito mio fratello era capace di passare un’ora a spiegare una partita di football, ma su quello zerbino non riuscì a tirar fuori una sola parola. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Invece di rivolgersi a mamma, si voltò verso di me: era più facile guardare me. Sollevò un poco il deambulatore. «Ti sei dimenticata questo», disse. La voce gli si spezzò sulle parole.

«E le sue pillole. Paloma ha chiamato a casa. Erano lì vicino alla porta.» Guardai il sacchetto della farmacia. Tra la cartellina, le firme e tutta la fatica per far salire mamma sul trattore, ce n’eravamo andati senza prenderlo. Paloma aveva avuto intenzione di passarcelo. Poi mamma era arrivata sui gradini e a tutti noi era passato di mente il sacchetto.

Dentro c’erano i farmaci per il cuore e l’anticoagulante. La dose delle otto era già in ritardo. Prima che potessi fare qualcosa con il sacchetto, mamma parlò da capotavola. «Kurtis Alan», disse. «Togliti gli stivali. Stai sciogliendo la neve sul pavimento di tua sorella.» Qualcosa nelle sue spalle cedette. Si chinò per slacciarsi gli stivali. Ci mise molto a toglierseli. Quando si raddrizzò, i suoi figli gli si erano stretti intorno alla vita. Tyler era rimasto indietro per un momento, poi si era unito a loro.

Kurtis era arrivato portando le cose di cui avevamo bisogno, ma se ne stava lì ad accogliere un benvenuto per cui non era riuscito a trovare le parole. Mamma era ancora a capotavola e lo guardava.

Indicò con una pacca la sedia vuota accanto al segnaposto con le lettere verdi. Kurtis fece il giro del tavolo in calze di lana e vi si sedette. Mamma si sporse, gli appoggiò una mano sulla guancia fredda e la lasciò lì. «Eccoti qua», disse. «Ma’», disse lui. Non riuscì a dire altro. Alzò la mano e la posò sopra quella di lei. Gli misi davanti una fetta di torta all’uvetta e panna acida.

Britt si alzò e gli versò il caffè, poi lasciò indugiare per un attimo la mano sulla nuca di lui. Intorno a loro, i bambini cominciarono tutti a parlare nello stesso momento. La sedia che avevo apparecchiato per ostinazione era finalmente occupata, e la mano di mamma era ancora sul viso di mio fratello.

Le diedi la medicina della sera con un bicchiere d’acqua. Poi andai al lavandino e rimasi lì, con le spalle rivolte a tutti. Ero ancora arrabbiata e non volevo che mia madre se ne accorgesse la vigilia di Natale. Il suo arrivo non cancellava le ore che lei aveva passato ad aspettare con il cappotto addosso, né la conversazione al telefono. Potevo essere felice che fosse a tavola e avere comunque bisogno di un momento in cui nessuno potesse vedermi in faccia.

Alle mie spalle, la famiglia continuava a parlare. La torta veniva mangiata, il caffè era stato versato e le pillole erano al loro posto. Rimasi al lavandino finché non fui in grado di voltarmi senza riversare nella stanza tutto il resto di ciò che sentivo.

Le strade rimasero chiuse. Alle nove Darlene telefonò per dirci di tenere mamma con noi fino al mattino, così preparammo il letto nella stanza del cucito al piano di sotto. In salotto, tutti e otto i bambini cantarono i tre canti natalizi di cui conoscevano quasi tutte le parole. Mamma si addormentò sulla poltrona reclinabile di Stig durante la seconda strofa dell’ultima canzone, con la trapunta rossa e bianca stesa sulle ginocchia. Anders la portò a letto.

Era la prima volta dall’estate che avrebbe dormito sotto il nostro tetto. Kurtis uscì a prendere altra legna da ardere senza che nessuno glielo chiedesse. Mi misi il cappotto e lo seguii. Le cose successe quel pomeriggio non erano svanite con una fetta di torta, e c’era qualcosa nel suo silenzio che ancora non capivo.

Era nella tettoia accanto alla catasta, ma non aveva legna in braccio. La nevicata era finita. Il vento si era calmato del tutto, lasciando quel freddo intenso e pungente che cala dopo una tempesta. «Quanto ci hai messo?» chiesi. «Un’ora e mezza. Vicino a casa degli Engebretson mi sono impantanato fino agli assi e ho dovuto spalare.» Spostò con lo stivale un pezzo di quercia. «Ho seguito le tue tracce. Stavano quasi scomparendo.» Dissi: «Trenta dollari di benzina.» Sussultò. «Lo so cosa ho detto.» Mi portavo dietro le sue parole da quando avevamo parlato al telefono. Sapeva benissimo a quali parole mi riferivo, senza che ripetessi il resto.

«È rimasta seduta vicino a quella porta per quattro ore, Kurt. Con il cappotto addosso.» «Lo so.» Si voltò verso di me. Sotto la luce del cortile sembrava invecchiato di dieci anni. «Paloma ha chiamato e ha detto che qualcuno doveva venire a prendere le pillole, e io ero l’unico parente in città. Sono rimasto venti minuti sul marciapiede. Da agosto passo ogni giorno davanti a quell’edificio e non ho mai messo piede sul vialetto.» Si asciugò il naso col guanto.

«Poi sono entrato. Lì dentro c’è lo stesso odore della mensa della scuola. Hanno messo il suo nome sulla porta, su un cartellino. I disegni dei miei figli sono sulla sua bacheca, Cor. Britt li porta là e io non lo sapevo.» Lo lasciai parlare senza rispondere.

«Il letto era fatto. Le pantofole erano sotto.» Si interruppe. Eravamo fermi davanti a casa mia, dove la mamma dormiva al piano di sotto e i suoi figli avevano trascorso la serata cantando per lei. Finalmente era entrato nel posto in cui lei viveva da agosto, e quello che aveva trovato lì non era soltanto la stanza che aveva evitato. Sulla bacheca c’erano i disegni dei suoi figli. Sotto un letto fatto c’erano le pantofole di lei.

Britt aveva portato i bambini a trovarla mentre lui restava a quattro isolati di distanza. Si era occupato delle bollette, lasciando che tutti quei piccoli dettagli quotidiani gli sfuggissero. Ora li aveva visti, e stava davanti a me, con le braccia vuote, accanto alla catasta di legna.

Poi disse: «Vieni. Voglio farti vedere una cosa». Mi condusse attraverso il cortile fino al suo pickup. Quando aprì la portiera del passeggero, allungò una mano dietro il sedile e tirò fuori un sacchetto di plastica del ferramenta. Era lì da tanto che la plastica si era fatta grigia di polvere. Me lo mise in mano. Dentro c’erano due supporti d’acciaio per corrimano, ancora fissati al cartoncino, e una scatola di viti da tre pollici. Sul fondo c’era una ricevuta piegata.

La tenni sotto la plafoniera. La data era il diciannove luglio. Il totale era di 23,47 dollari. Era un acquisto da poco, il genere di cosa che si compra per un lavoro e poi si dimentica dietro un sedile. Ma Kurtis non l’aveva dimenticato.

«A giugno mi aveva chiesto di mettere un corrimano sulle scale della cantina», disse. «Diceva che non le piaceva portare giù i barattoli senza avere niente a cui aggrapparsi. Le ho detto certo. Ho comprato i supporti. In garage avevo il rovere: l’avevo tagliato e levigato.» La voce gli si spezzò e dovette ricominciare. «Pensavo di farlo quel fine settimana. Poi c’era la fiera, e poi stavo costruendo una terrazza per gli Olson. È caduta il nove agosto. Da allora quel sacchetto viaggia dietro il mio sedile.» Rimasi al freddo con la ferramenta in mano. C’erano i supporti. C’erano le viti. Sulla ricevuta c’era una data precedente al pomeriggio in cui l’avevamo trovata sul pavimento della cantina.

Pensai alla mamma distesa laggiù, che chiamava finché io e Stig non eravamo arrivati con il mais. Pensai a mio fratello, a quattro isolati da Lakeview, che pagava gli assegni ogni mese senza varcare l’ingresso. «Non ha mai detto una parola sul corrimano», gli dissi. «Non lo farebbe. È questo che non sopporto.» Appoggiò la fronte allo stipite della portiera del camion. «Non riesco a stare in quella stanza e sopportare che lei sia gentile con me.» Per tutto il pomeriggio avevo covato una rabbia che credevo di essermi guadagnata.

Me l’ero portata dietro per nove miglia nella neve, con le dita dei piedi e delle mani gelate. Volevo continuare a tenermela stretta. Ma con quel sacchetto impolverato tra le mani era più difficile. I trenta dollari non erano tutto ciò che lui si rifiutava di affrontare.

Ripiegai la ricevuta, la rimisi nel sacchetto e posai il sacchetto sul suo sedile. «Vieni dentro», dissi. «C’è qualcos’altro, vero? È tutto l’autunno che hai quell’espressione.» La ferramenta spiegava in parte perché fosse rimasto lontano dalla mamma. Non spiegava tutto quello che avevo notato in lui. Più tardi, quando in casa tutti si furono addormentati, ci sedemmo al tavolo della cucina. Kurtis uscì un’altra volta per tornare al camion. Questa volta rientrò con una cartellina color manila. La posò tra i piatti della torta e la aprì sotto la luce.

Nella cartellina mio fratello aveva annotato ogni cosa con la sua grafia squadrata e precisa, quella che usava da carpentiere. Medicare aveva coperto le settimane di riabilitazione della mamma, poi aveva smesso. Da metà settembre, Lakeview le addebitava privatamente 9.200 dollari al mese per la stanza e l’assistenza, a cui si aggiungevano a parte le spese della farmacia. Quando era entrata nella struttura, i suoi risparmi alla Security State Bank ammontavano a circa 71.000 dollari.

Kurtis mi mise davanti l’estratto conto di dicembre. Il saldo era sceso a 38.400. Spostai lo sguardo da una cifra all’altra. Erano le bollette che lui pagava da quattro isolati di distanza, la parte della vita della mamma di cui continuava a occuparsi, anche se non riusciva a entrare nella sua stanza. Aveva portato con sé i conti sul camion, proprio come si era portato dietro la ferramenta, dietro il sedile.

«La sua pensione Social Security copre una parte. L’affitto dei tuoi terreni ne copre un’altra.» Dalla morte di papà, Stig e io affittavamo alla mamma il lotto di casa per 14.000 dollari all’anno. «Ma non basta per tutto il resto. Ho fatto i conti in tutti i modi che conosco. A maggio avrà finito i risparmi.» Gli chiesi: «E poi?» «Poi restano la casa o il lotto. Sono andato a parlarne con Joan Lindquist.» Joan era l’avvocata di Main Street che si era occupata della successione di papà.

«Ha esaminato con me Medicaid, spiegandomi cosa conta e cosa no. Non ho capito nemmeno la metà. Quello che ho capito è che i terreni di papà sono l’unica cosa che le resta di valore, e voi due li coltivate.» Si premette i talloni delle mani sugli occhi. «Da ottobre passo le notti in bianco cercando una soluzione che non finisca con me che vendo il terreno da sotto i piedi a mia sorella.»

Esaminai le colonne. Aveva incluso perfino i quaranta dollari al mese per l’appuntamento dal parrucchiere della mamma. Non c’era nulla di approssimativo, né nei conti né nel modo in cui aveva cercato di rendere conto delle sue spese. «Perché non me l’hai detto?» «Perché avresti venduto le tue mucche per pagare. Avresti fatto una seconda ipoteca su questo posto senza dire una parola. Ti conosco.» Chiuse la cartellina.

«Ho la procura. Me l’ha lasciata papà. Pensavo che toccasse a me farmene carico.» Gli dissi: «Non è a questo che serve, Kurt. Serve a darti la possibilità di firmare gli assegni. Non significa che devi portare tutto il peso da solo.» Non rispose. Si avviò la caldaia. In fondo al corridoio arrivava il debole russare della mamma, addormentata nella stanza del cucito, a casa mia per la prima volta dall’estate.

«E se non tornasse indietro?» dissi. Lui sollevò la testa. «Non domani. Domani deve tornare, ho firmato un foglio. Intendo questa primavera. La stanza del cucito è al piano terra. Il bagno è a due metri e mezzo.» Mi resi conto che stavo elaborando il pensiero mentre parlavo. «Bisognerebbe mettere una rampa sul gradino sul retro. Aggiungere maniglioni in bagno. Allargare una porta.» Erano modifiche alla casa, cose che riuscivo a immaginare guardando in fondo al corridoio. Non rispondevano a tutte le domande contenute nella cartellina, e lo sapevo. Eppure mamma dormiva al piano di sotto invece che a quattordici chilometri di distanza, e la stanza in cui si trovava aveva il bagno a due metri e mezzo.

«Ha bisogno di aiuto per vestirsi, Cor. Di qualcuno durante la notte.» «Ho cinque figli e un marito. E in città c’è un’agenzia che manda gli assistenti a domicilio. Non può costare novemiladuecento dollari al mese.» «Non sai quanto costa.» «No, non lo so. E nemmeno tu.» Gli spinsi di nuovo la cartellina verso di lui. «Ma una rampa la puoi costruire.» Rimase in silenzio per un po’, facendo girare la tazza del caffè tra le mani.

C’erano cose che nessuno dei due sapeva, e tra una conversazione al mio tavolo di cucina e l’organizzazione dell’assistenza di cui mamma aveva davvero bisogno c’era ancora molta strada da fare. Ma costruire era qualcosa che lui sapeva fare. Alla fine disse: «Una rampa la posso costruire.»

Non risolvemmo la questione prima di andare a letto. Eravamo entrambi esausti, e la decisione non spettava soltanto a noi. Mamma non aveva perso il diritto di decidere della propria vita solo perché si era rotta un’anca. La mattina di Natale glielo chiedemmo. Era seduta a tavola, con la mia vestaglia addosso, e mangiava lefse con burro e zucchero. Da un lato i capelli le si erano appiattiti mentre dormiva. Kurtis tirò fuori le cifre e le spiegò che cosa stava succedendo. Non tenne l’estratto conto chiuso nella cartellina né addolcì la questione fino a renderla incomprensibile. Glielo mostrò. Non me l’aspettavo, e fui fiera di lui per averlo fatto.

Mamma mise gli occhiali da lettura e seguì le colonne con un dito. «Novemila dollari», disse. «Per quella stanza. Io e tuo padre abbiamo comprato il podere per meno.» «Più o meno è così, ma’.» Continuò a guardare il foglio, poi alzò gli occhi sopra gli occhiali. «E nessuno ha pensato di dirmelo. Sono i miei soldi.» Il suo sguardo passò da Kurtis a me.

«Mi sono rotta un’anca. Non ho perso la capacità di fare i conti.» Non c’era da equivocare sul significato delle sue parole, né da discutere sul fatto che il conto appartenesse a qualcun altro. Avevamo passato parte della notte a parlare dei suoi soldi, della sua assistenza e del suo futuro. Adesso era seduta lì con noi, a leggere le stesse cifre.

Kurtis cominciò a cercare di spiegarle che non voleva farla preoccupare. Lei alzò una mano e lo fermò. «Vi dico io che cosa voglio, poi voi due potete litigare su come fare. Non voglio che vendiate la terra di Arvid finché c’è un nipote che potrebbe coltivarla. Mi piacerebbe vivere in un posto dove posso sentire i bambini. E non voglio essere una palla al piede per Corliss.» Poi si tolse gli occhiali.

«Se vengo qui, pago la mia parte. Vitto e alloggio, con la mia pensione, proprio come pagherei quelle persone. Joan può mettere tutto per iscritto in modo che sia regolare.» Aveva guardato l’estratto conto, ascoltato il problema e detto chiaramente che cosa desiderava. Per lei era importante sentire i bambini. Anche non vendere la terra. E pagare la sua parte.

«Mamma, non ti farò pagare l’affitto.» «Allora non vengo.» Tornò a mangiare la lefse. Per lei la discussione era finita lì. Kurtis rise, anche se il suono sembrò quasi un colpo di tosse. Era la prima risata sincera che gli sentivo fare da agosto. Mamma aveva l’aria molto soddisfatta di sé. Mentre eravamo seduti lì, il conto dei risparmi non era cambiato e nessuno aveva costruito una rampa durante la notte. L’agenzia non ci aveva ancora detto quanto sarebbe costata l’assistenza. Ma mamma era stata coinvolta e ci aveva risposto in modo da non lasciare dubbi su chi avesse ancora voce in capitolo. L’estratto conto era sul tavolo, accanto alla sua colazione.

Quel pomeriggio, dopo il passaggio degli spazzaneve, Kurtis la riportò a Lakeview con il fuoristrada. La portò in braccio fino al camioncino e le allacciò la cintura di sicurezza. Io li seguii con l’auto di Britt, portando il deambulatore. Sotto la tettoia della casa di cura, lasciò il motore acceso e rimase seduto per ben due minuti prima di aprire la portiera. Poi scese, girò intorno al veicolo, raggiunse mamma e l’aiutò a scendere. La accompagnò fino all’ingresso a vetri, sostenendola con un braccio.

Al banco c’era Paloma. Quando vide chi era accanto a mamma, lanciò un’occhiata oltre loro, verso di me, e sollevò le sopracciglia. Per la prima volta da agosto, mio fratello stava accompagnando nostra madre dentro l’edificio, invece di restare fuori.

La registrai di nuovo al suo rientro: 2:40 PM. Fino a quel pomeriggio, Kurtis non aveva mai nemmeno visto il posto in cui i familiari firmavano quel foglio. Il giorno prima avevo scritto «trattore» come mezzo di trasporto, con le dita così fredde che a malapena riuscivo a stringere la penna. Ora il deambulatore era entrato insieme a loro, le strade erano state sgomberate e lui l’aveva accompagnata dentro di persona. Questo non trasformava in qualcosa di diverso i mesi precedenti al Natale.

E per lui entrare non era diventato facile. Ma era entrato. Avevamo riportato mamma quando dovevamo, e la casa di cura non era più soltanto un edificio davanti al quale mio fratello passava in macchina o un indirizzo a cui mandava i pagamenti.

Adesso passa a trovarla il martedì, dopo il lavoro. Britt mi dice che resta ancora seduto nel pickup, fuori, per dieci minuti prima di riuscire a costringersi a varcare l’ingresso. Alcune settimane ce ne vogliono quindici. Compra per mamma un long john all’acero in pasticceria, glielo porta e fa le parole crociate con lei. Per lui è ancora dura. La differenza è che ci va nonostante questo. Non scambio quelle visite per la prova che dentro di lui tutto sia diventato facile. Deve ancora scendere dal camion. Deve ancora superare l’ingresso e raggiungere la stanza con il suo nome sul cartellino. Ogni martedì, lo fa comunque.

Non posso fingere che il resto del nostro problema sia risolto. A gennaio, noi tre abbiamo incontrato Joan Lindquist, con mamma collegata in vivavoce. Ne sono uscita con il mal di testa e un blocco legale pieno di domande e di cose che dovevamo ancora capire. C’erano regole da comprendere, costi da definire e accordi che richiedevano più della semplice intenzione di prenderli. L’agenzia di assistenza domiciliare ha mandato una donna a valutare la nostra casa.

Il suo preventivo era inferiore a quello di Lakeview, ma più alto di quanto avessi sperato. All’inizio, mamma avrebbe avuto bisogno di qualcuno lì quattro ore al giorno. Erano informazioni che non avevamo quando sedevo di fronte a Kurtis, tra i piatti della torta di Natale.

Stig crede che possiamo farcela. Alcune notti resto sveglia chiedendomi se mi sia offerta di assumermi un peso più grande di quanto riesca a sostenere. Volevo che mamma fosse in un posto dove potesse sentire i bambini, e lo voglio ancora. Desiderarlo non risponde a tutte le domande pratiche. Dal suo conto continuano a sparire 9.200 dollari il primo di ogni mese, e ormai è marzo. Le cifre nella cartella di Kurtis non hanno smesso di essere cifre solo perché finalmente le abbiamo guardate insieme.

La stanza ha ancora un costo, portare aiuto a casa nostra ha ancora un costo, e i risparmi hanno comunque un limite. Stiamo scoprendo cose e apportando cambiamenti, ma per scoprire le cose ci vuole tempo.

Neanche tra me e mio fratello le cose sono del tutto a posto. Si è scusato per quei trenta dollari nel modo che gli veniva più naturale: a gennaio ha riempito il mio bidone del carburante e si è rifiutato di accettare un assegno. L’ho quasi perdonato. «Quasi» è la parola sincera. A volte, senza preavviso, mi torna in mente mamma seduta vicino all’ingresso di Lakeview, con il cappotto addosso e la borsa in grembo.

In quei giorni devo uscire e mettermi a fare qualche lavoretto. Sapere dei supporti per il corrimano ha cambiato ciò che capivo. Sapere dei soldi l’ha cambiato di nuovo. Nessuna delle due cose cancella quel pomeriggio. Ora riesco a capire di più di lui, eppure ricordo quanto a lungo lei ha aspettato.

Durante l’ultima settimana di febbraio, ha montato la rampa sul gradino sul retro di casa mia. Ha usato legname trattato e ne ha fatto una salita così graduale che una biglia a malapena sarebbe rotolata giù. Quando ha finito, il lavoro era lì: non era una promessa di tornare quando fosse stata sistemata qualcos’altro. Un sabato ha allargato la porta della stanza del cucito. Lo scorso fine settimana ha lavorato in bagno.

Erano le modifiche che avevo elencato al tavolo della cucina mentre mamma dormiva in fondo al corridoio: una rampa, una porta più larga, dei corrimano a cui potesse aggrapparsi per trovare un appoggio stabile. Non avevamo ancora tutte le risposte, ma intanto c’erano cose che un falegname poteva fare mentre cercavamo di venirne a capo.

Mamma è venuta alla fattoria per passare la giornata e supervisionare i lavori in bagno. L’ha accompagnata Kurtis. In corridoio, sedeva su una sedia da cucina con la trapunta rossa e bianca sulle ginocchia. Paloma dice che la casa di cura ha smesso di cercare di farsela restituire. Quella trapunta era uscita dalle porte di Lakeview avvolta attorno al suo cappotto buono. Le era stata rimboccata sulle gambe accanto a me sul trattore e stesa sulle ginocchia mentre i nipoti cantavano.

Ora la teneva al caldo nel nostro corridoio mentre guardava suo figlio lavorare. Era chiaro che intendesse seguirlo con attenzione. A colazione, il giorno di Natale, aveva espresso senza mezzi termini le sue opinioni sui soldi e sul proprio futuro. Un corrimano in bagno non sarebbe sfuggito al suo giudizio.

Kurtis aveva portato un pezzo di quercia lungo un metro e ottanta. L’aveva levigato finché non era diventato liscio come un tavolo. Era lo stesso corrimano che aveva tagliato il luglio precedente. Insieme aveva portato il sacchetto impolverato del ferramenta, quello che per tutti quei mesi era rimasto dietro il sedile del pickup. Tirò fuori i due supporti d’acciaio. Li riconobbi: li avevo tenuti sotto la luce di cortesia di Kurtis la vigilia di Natale e avevo letto la data sulla ricevuta. Tra l’acquisto di quei supporti e il loro arrivo in casa nostra era passato molto tempo. Ora la quercia era lì, mamma era lì e lui era accanto alla vasca, con il lavoro davanti a sé.

Con una matita dietro l’orecchio e una livella in mano, appoggiò il primo supporto alla parete. «Un po’ più in alto», disse mamma. Lui lo spostò verso l’alto. Lei lo osservava dalla sedia, la trapunta raccolta sulle ginocchia. «È storto.» «Non è storto, ma’. C’è la livella.» «Allora è storta la livella. Alza la tua estremità.» Alzò la sua estremità di tre millimetri. Poi si voltò a guardarmi da sopra la spalla. Io guardai il soffitto. Segnò la parete e prese il trapano. La quercia che aveva tagliato prima che lei cadesse era finalmente accanto al punto in cui sarebbe stata fissata, e la mossa successiva spettava a lui.

Avvertenza: questa storia è un’opera di fantasia ispirata a temi della vita reale. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi sono frutto di finzione e qualsiasi somiglianza con persone reali è puramente casuale. Non rappresenta alcuna persona o organizzazione e non incoraggia comportamenti inappropriati. Le immagini hanno solo scopo illustrativo.



