



«Perché la nonna ha cambiato il mio sorriso?» Niamh indicò la cornice sul camino e smise di ridere. Sua nonna Moira, invece, sorrise come se avesse appena fatto un regalo perfetto. Ewan era accanto a me, con un piatto in mano. Io sentii il rumore della forchetta contro la ceramica e poi niente, per un secondo.





Niamh aveva otto anni e due finestre al posto dei denti davanti. Nella foto scolastica rideva con tutta la faccia, i capelli sciolti sulle spalle e le lentiggini sul naso. Nella versione appesa da Moira, i denti erano diventati dritti e bianchi. Anche le lentiggini erano sparite. La cornice aveva un bordo d’argento e stava proprio al centro del camino, tra le foto dei figli di Moira.

«Ho sistemato solo un po’ l’immagine», disse lei. «Adesso sembra un ritratto vero.» Niamh la guardò. «Ma io non avevo quei denti.» Moira rise piano, con una mano sul petto. «Te li ho restituiti. Ti stanno molto meglio.» Mia figlia abbassò gli occhi. Non pianse. Fu quello a farmi più male: il modo in cui tirò giù le maniche del vestito e si mise a lisciare il tessuto, come se ci fosse qualcosa da correggere anche lì.

Due settimane prima avevo mandato la foto originale nel gruppo familiare. Moira aveva scritto che Niamh era adorabile, aggiungendo che avremmo dovuto farle scattare le foto prima che perdesse i denti. Avevo pensato che fosse una frase infelice. Non le avevo risposto. Ora le chiesi perché avesse modificato il viso di Niamh senza domandarcelo. «Volevo una bella stampa da mandare ai parenti», disse Moira.

«La foto originale è carina, ma i denti mancanti la rendono buffa.» «Non mandarla», dissi. «E togli questa cornice.» Il sorriso le sparì. «Non fare una scenata davanti alla bambina.» Ewan posò il piatto sul mobile. «Mamma, Catriona ha ragione. Quella non è una foto che Niamh ha scelto.» Moira incrociò le braccia. «È mia nipote.

Posso anche avere una sua foto in casa.» Niamh si avvicinò alla cornice, ma non la toccò. «La mia foto era brutta?» Mi chinai per guardarla in faccia. «No. Era il tuo sorriso. Mi piace proprio perché sei tu.» Lei annuì senza convinzione. Moira si mise a sparecchiare, battendo i piatti un po’ più forte del necessario.

Ewan mi sfiorò il gomito: un gesto rapido, quasi un invito a lasciar correre. Durante il viaggio verso casa, Niamh rimase con la fronte contro il finestrino. Alla fine chiese se per le foto di Natale doveva sorridere a bocca chiusa. Ewan si voltò dal sedile davanti, ma non trovò una risposta. Il giorno dopo chiamò sua madre.

Le disse che doveva rimuovere la foto e non spedire le stampe. Moira acconsentì, ma insistette che aveva agito con buone intenzioni. Poi aggiunse che Niamh l’avrebbe ringraziata da grande. «Non le dire più che sta meglio con un’altra faccia», disse Ewan, e chiuse la chiamata. Pensai che fosse finita. Quella sera, però, Niamh mi chiese se poteva scegliere lei le foto da mandare ai nonni.

Le dissi di sì e le accarezzai i capelli. Lei esitò, poi mi domandò una cosa che mi fece gelare: «Mamma, se nonna voleva solo una foto bella, perché ne ha stampate così tante?» Ewan e io ci guardammo. Non sapevamo quante ne avesse ordinate. Il mattino seguente gli mandai un messaggio per chiederlo, ma Moira non rispose.

Nel pomeriggio, mentre Niamh era a scuola, arrivò un pacco lasciato davanti alla porta. Sul cartone, con la grafia di Moira, c’era scritto il nome di mia figlia. Lo aprii. In cima vidi una pila di buste natalizie già chiuse. E sulla prima, sotto il francobollo, riconobbi la foto modificata. Presi il telefono per chiamare Ewan.

In quel momento qualcuno bussò dall’interno del corridoio del palazzo: Moira era arrivata e stava infilando la chiave nella nostra serratura.

«Aspetta», disse Ewan al telefono. «Non aprirle. Sto arrivando.» La chiave girò prima che potessi rispondere. Moira entrò con il cappotto ancora abbottonato e un sorriso teso. Quando vide il pacco aperto, si fermò sullo zerbino. «Hai frugato nelle mie cose?» «È arrivato a casa nostra», dissi. «Sono le foto di Niamh.» Lei posò la borsa a terra.

«Avevo promesso che non le avrei spedite. Non l’ho fatto.» «Le hai preparate.» «Preparare non significa spedire.» Indicai le buste. Erano almeno venti, tutte indirizzate a parenti in Irlanda e nel Regno Unito. Sulla faccia di Niamh, i denti nuovi brillavano sotto la luce del corridoio. Moira allungò il braccio per riprendere il pacco. Io lo spinsi dietro di me.

«Non fare così», disse. «È una cosa piccola.» «Per te.» Ewan arrivò pochi minuti dopo, col fiato corto e la giacca aperta. Guardò le buste, poi sua madre. «Mi avevi detto che le avresti buttate.» «Ho detto che non le avrei mandate.» Niamh rientrò da scuola con la vicina che l’accompagnava. Si bloccò appena vide la nonna.

La sua cartella scivolò dalla spalla e cadde sul pavimento. Moira si chinò subito verso di lei. «Tesoro, volevo farti una sorpresa.» Niamh guardò le buste. «Hai mandato la mia foto?» «No», rispose Moira. «Non ancora.» Quel “non ancora” fece arretrare mia figlia. Ewan si mise tra loro, ma Niamh mi prese la mano e mi trascinò verso la sua stanza.

«Non voglio che la vedano», sussurrò. Le promisi che nessuno avrebbe ricevuto quelle immagini. Poi chiusi la porta e tornai in corridoio. Ewan stava raccogliendo le buste. Moira era pallida, ma non sembrava pentita. Sembrava arrabbiata perché l’avevamo scoperta. «Mi avevi promesso che non le avresti spedite», ripeté Ewan. «Ho cambiato idea. La famiglia ha diritto a una foto decente.»

Le parole mi colpirono più della cornice. Per Moira, la faccia di Niamh era un progetto che poteva correggere e distribuire a sua scelta. Ewan prese il pacco e lo posò vicino alla porta. «Vai a casa.» Lei non si mosse. «Non puoi cacciarmi per una fotografia.» «Posso chiederti di andartene da casa nostra.» Moira guardò me, poi il figlio.

Infine raccolse la borsa. Prima di uscire, disse che stavamo trasformando un gesto gentile in una punizione. Quella sera Niamh tenne la bocca chiusa in ogni foto che provammo a fare per l’albero. Alla terza, abbassò la macchina fotografica e disse che non voleva più posare. Non la costrinsi. Ewan rimase a lungo in cucina, con le mani appoggiate al lavello.

«Domani parlerò con lei», disse. «Non basta toglierla dal camino. Niamh ha bisogno di sentirsi dire che non c’era niente da aggiustare.» Lui annuì, ma sembrava temere che una nuova conversazione peggiorasse le cose. La mattina dopo Moira mandò un messaggio: aveva eliminato la versione ritoccata dal computer e non avrebbe spedito le buste. Ewan volle crederle.

Io gli dissi che le stampe erano ancora in casa nostra, ma lui rispose che le avrebbe riportate a sua madre. Prima che potesse farlo, squillò il campanello. Era Lauren-Rebecca, la cugina di Ewan, con il figlio adolescente. Aveva ricevuto da Moira un messaggio che parlava di un “piccolo errore con le foto” e voleva capire se Niamh stesse bene.

La guardai. «Che cosa ti ha mandato?» Lauren-Rebecca tirò fuori una busta dalla tasca del cappotto. La foto ritoccata era lì dentro, con una dedica scritta a mano sul retro. Ewan la prese. Lesse, e il suo volto cambiò. Sua madre non aveva soltanto preparato le spedizioni. Aveva già consegnato una stampa a qualcuno, e sul retro aveva scritto una frase che nessuno di noi aveva visto.

Ewan lesse la dedica due volte, poi girò la foto perché potessi vederla. La grafia di Moira era ordinata, inclinata verso destra. Diceva: «Per Lauren-Rebecca, così puoi vedere quanto è cresciuta. Finalmente ha un sorriso da grande». Lauren-Rebecca si tolse il cappotto senza entrare del tutto. «Me l’ha data ieri, al centro comunitario. Mi ha detto che era la foto ufficiale di scuola.

Quando ho visto i denti, ho pensato che avesse usato una foto diversa.» Niamh era in camera sua. Sentì il mio nome, venne sulla soglia e guardò la stampa. Non disse niente. Si strinse le braccia al petto. Ewan portò la foto in cucina e la posò sul ripiano, a faccia in giù. «Mamma aveva detto che non l’avrebbe mandata.»

«Non l’ha spedita», disse Lauren-Rebecca, con voce incerta. «Me l’ha consegnata di persona.» Mi voltai verso Ewan. «È questo che intendeva quando ha detto che non le avrebbe spedite.» Lui serrò la mascella. «La chiamo.» Gli presi il polso. Non volevo che Niamh sentisse un’altra lite. Ewan abbassò il telefono, ma la rabbia gli rimase sulle guance.

Lauren-Rebecca disse che poteva riprendersi la stampa e che non ne avrebbe parlato con nessuno. Niamh alzò gli occhi. «Non voglio che la nasconda», disse. «Voglio che sappia che non sono io.» Lauren-Rebecca rimase immobile. «Hai ragione. Non avrei dovuto accettarla senza chiedere.» Niamh annuì, poi tornò nella sua stanza. Il suo modo di dirlo era tranquillo, ma camminava tenendo la bocca chiusa.

Ewan chiamò sua madre. La mise in viva voce solo dopo avermi chiesto se fossi d’accordo. Moira rispose al secondo squillo. Quando lui le disse che Lauren-Rebecca aveva ricevuto la foto, ci fu un silenzio breve. «Una sola stampa», disse lei. «Non è la stessa cosa che mandarla a tutti.» «Avevi promesso di non distribuirla.»

«Non ho distribuito niente. Ho fatto un regalo a mia nipote.» «Un’immagine che lei non ha mai scelto.» Moira sbuffò. Disse che ci stavamo attaccando alle parole e che la versione originale era poco lusinghiera. Ewan chiuse gli occhi. Io gli toccai la spalla, ma lui si scostò, più per trattenersi che per respingermi. «Hai detto a Niamh che il suo sorriso era più bello con i denti finti», disse.

«Adesso lei non vuole sorridere nelle foto.» «Non le ho detto di non sorridere. È una bambina. Si dimenticherà.» «Ha otto anni. Non decide lei che cosa deve dimenticare per farci stare comodi.» La conversazione finì quando Moira disse che non avrebbe accettato di essere dipinta come una cattiva nonna. Non urlò. Quel tono offeso, quasi stanco, mi fece sentire di nuovo la tentazione di minimizzare.

Poi vidi Niamh comparire dietro la porta, un orecchio rivolto verso di noi. Ewan andò da lei. Si abbassò in ginocchio, lasciando il telefono sul pavimento. «Mi dispiace che io non abbia fermato subito la conversazione», disse. «Ho pensato che fosse meglio non renderla grande. Ma ti ho lasciata sola con una cosa che ti ha fatto male.»

Niamh lo guardò. «La nonna pensa che il mio sorriso sia brutto?» Lui non rispose con un no frettoloso. Le disse che Moira aveva scelto di cambiare la foto perché preferiva un’immagine diversa, ma che quella scelta parlava del suo gusto, non del valore del sorriso di Niamh. Le disse anche che gli dispiaceva non averle detto subito che non c’era niente da correggere.

Niamh gli appoggiò la fronte sulla spalla. Restarono così per qualche secondo. Poi lei chiese se potevamo cancellare tutte le copie. «Quelle che troviamo», le dissi. Ewan prese il cappotto. Tornò da Moira per recuperare le stampe e la cornice. Non lo accompagnai: Niamh non voleva restare sola e io non volevo portarla a un altro confronto.

Durante quell’ora, lei scelse una felpa e si mise davanti allo specchio. Provò un sorriso con la bocca aperta, poi uno chiuso. Alla fine lasciò cadere le braccia. «Mi sembra strano», disse. «Non devi esercitarti.» «Ma se mi fanno una foto a scuola?» «Puoi sorridere come ti viene. E se non vuoi, puoi dirlo.» Mi guardò nello specchio, cercando di capire se lo pensassi davvero.

Le dissi che avrei difeso la sua scelta, qualunque fosse. Quella risposta non le fece tornare subito il sorriso. Almeno, però, smise di tirarsi le maniche sulle mani. Quando Ewan rientrò, aveva con sé la cornice e una busta piena di stampe. La mise sul pavimento dell’ingresso. Sua madre non gli aveva consegnato tutto con calma.

Aveva provato a trattenere la busta, poi aveva detto che lui la stava umiliando davanti alla famiglia. «Quante ne aveva?» chiesi. «Trentadue. Ne ha date quattro.» Mi si chiuse lo stomaco. «A chi?» «Lauren-Rebecca è una. Le altre tre sono per le sue sorelle.» Non era un grosso gruppo di parenti, ma bastava perché Niamh potesse incontrare quella versione del proprio viso in diverse case, senza sapere chi l’avesse ricevuta.

Ewan disse che avrebbe richiamato tutti. Gli chiesi di non farlo al posto di Niamh senza spiegarglielo. Prima dovevamo decidere insieme che cosa lei voleva. Il giorno dopo le raccontammo che alcune copie erano già state consegnate. Niamh rimase a guardare la tazza di cioccolata che aveva davanti. Una schiuma marrone le restò sul labbro superiore.

«Posso chiedere loro di buttarle?» «Certo», disse Ewan. «Possiamo telefonare insieme.» «Non voglio sentirli dire che sono carina lo stesso.» Ewan abbassò lo sguardo. «Va bene. Gli diciamo solo che devono restituirle o distruggerle.» Niamh scelse di telefonare a Lauren-Rebecca per prima. Le disse che quella non era una foto vera di lei e che non voleva che la conservasse.

Lauren-Rebecca rispose che l’avrebbe tagliata e buttata, poi le chiese se voleva che raccontasse agli altri perché l’aveva fatto. Niamh disse di sì, ma senza mostrare la foto a nessuno. Le altre due sorelle di Moira ricevettero una chiamata da Ewan. Una si scusò subito. L’altra, Siobhán, disse che la foto le sembrava innocua e che non capiva perché una bambina dovesse decidere che cosa fosse bello.

Ewan le rispose che non era una discussione sul gusto: sua figlia aveva chiesto di non ricevere quelle immagini. Siobhán terminò la chiamata senza salutarlo. Per tre giorni Moira non scrisse. Poi mandò a Ewan un messaggio dicendo che avremmo potuto chiarire tutto a cena, se avessimo smesso di accusarla. Lui non rispose. Io non volevo che la famiglia si trasformasse in un tribunale, ma neppure che Niamh fosse spinta a consolare la persona che l’aveva ferita.

La domenica seguente Moira si presentò davanti alla nostra porta senza avvisare. Aveva una borsa di carta e un mazzo di tulipani. Ewan guardò dallo spioncino e mi chiese se volevo parlarle. Niamh era a pochi passi, intenta a costruire una torre con i blocchi. Ci fissava senza fingere di giocare. «Prima chiedo a lei», dissi.

Niamh appoggiò un blocco sopra l’altro. «Può entrare se mi dice che ho ragione.» Non aggiunse altro. Ewan le chiese se voleva essere presente alla conversazione oppure stare in camera. Scelse la camera. Le spiegammo che non sarebbe stata obbligata a vedere la nonna e che poteva cambiare idea in qualsiasi momento. Quando aprii, Moira sollevò la borsa.

«Ho portato dei dolci. Possiamo smettere di punirci?» «Non è una punizione», disse Ewan. «Niamh ti ha chiesto di correggere quello che le hai detto.» Moira guardò oltre la sua spalla, cercando la bambina. «Sono venuta per dirle che la amo.» «Allora dille anche che non dovevi cambiare la sua faccia.» La borsa le cedette in una mano.

Per un momento sembrò sul punto di rispondere male. Poi posò i fiori sul mobile dell’ingresso. «Pensavo che la foto sarebbe piaciuta ai parenti», disse. «Tutti usano le app. Non volevo farle del male.» «Capire la tua intenzione non cancella quello che è successo», dissi. Moira serrò le labbra. «Non potete pretendere che mi scusi per aver cercato di farla apparire bene.»

«Non ti stiamo chiedendo di scusarti per il tuo gusto», disse Ewan. «Ti chiediamo di dirle che il suo sorriso non aveva bisogno di essere aggiustato e di non distribuire più immagini di lei senza chiedere a noi.» Il suo sguardo passò da me al figlio. «Volete che mi umili davanti a una bambina.» «Vogliamo che tu parli con tua nipote», risposi.

«Non davanti alla famiglia. Non in pubblico. Solo con lei.» Moira si sedette sul gradino dell’ingresso, poi si rialzò subito, come se quel movimento le avesse ricordato che non era a casa sua. Disse che Niamh era troppo piccola per capire che i denti mancanti sarebbero ricresciuti. Ewan le fece notare che proprio per questo avrebbe dovuto essere più attenta.

La discussione non durò a lungo. Moira non accettò di entrare nella stanza di Niamh e non volle aspettare che fosse lei a decidere se parlare. Riprese la borsa, ma lasciò i fiori. Prima di andarsene disse che avrebbe dato a Niamh tutto il tempo necessario. Per una settimana non ebbe notizie. Niamh tornò a farsi fotografare mentre giocava, ma ogni volta che vedeva il telefono puntato verso di lei chiedeva se fosse una foto da mandare a

qualcuno. Le rispondevamo con chiarezza. Se diceva di no, abbassavamo il telefono. La scuola aveva previsto un’esposizione di autoritratti nel corridoio, dopo un’attività di disegno. Niamh portò a casa il foglio: aveva disegnato il proprio volto con due spazi vuoti tra le labbra e una fila di lentiggini scure. La bocca era spalancata in un sorriso.

Lo appese alla porta della sua stanza con il nastro adesivo. Non era una prova contro Moira, né un messaggio per lei. Era un disegno che Niamh aveva scelto di fare. Non lo fotografai e non lo mandai ai parenti. Le chiesi soltanto se voleva tenerlo lì. Disse di sì. Ewan riportò la cornice al negozio di beneficenza del quartiere, dopo aver tolto la foto.

Le stampe rimaste furono tagliate da lui e da Niamh, una per volta. Lei volle farlo da sola. Tagliava attraverso i denti ritoccati e poi metteva i pezzi nel cestino. Non sorrise mentre lo faceva. Quando ebbe finito, si lavò le mani e tornò ai compiti. Le tre copie date ai parenti vennero distrutte. Lauren-Rebecca mandò un messaggio a Niamh per dirle che l’aveva fatto.

Una delle sorelle di Moira fece lo stesso. Siobhán non rispose; Ewan non le chiese di farlo. Non potevamo obbligare ogni adulto della famiglia a capire, ma potevamo stabilire che quelle immagini non sarebbero più circolate. Passarono due mesi. I due denti nuovi non erano ancora spuntati. Niamh tornò a ridere mostrando il vuoto, soprattutto quando raccontava una storia che aveva inventato a scuola.

Una sera ci chiese di fare una foto davanti alla finestra, con la pioggia che rigava il vetro. «Questa la mando a nonna?» domandò. Ewan si chinò accanto a lei. «La decidi tu. Possiamo anche tenerla solo per noi.» Niamh guardò l’immagine sullo schermo. Aveva i capelli elettrici e una briciola sulla guancia. Il sorriso era enorme.

«Solo per noi», disse. «Per adesso.» Non provai a convincerla. Ewan salvò la foto in una cartella privata e le lasciò il telefono. Lei lo posò sul divano e corse a prendere un libro. Moira chiamò il giorno dopo. Chiese se poteva parlarle. Le dicemmo che avrebbe dovuto aspettare il consenso di Niamh. Non le spiegammo come ottenere una risposta diversa.

La settimana seguente, Niamh accettò una videochiamata di cinque minuti, con me nella stanza. Moira le disse che le mancava. Niamh rispose che anche a lei mancava la nonna, ma che non voleva più sentirsi dire che un’altra faccia era più bella. Moira disse che aveva capito. Non pronunciò una scusa perfetta, né trovò parole capaci di cancellare la scena davanti al camino.

Disse solo: «Mi dispiace di averti fatto pensare che il tuo sorriso non andasse bene». Niamh rimase zitta, le gambe raccolte sotto di sé. Poi disse che voleva parlare d’altro. Moira le chiese della scuola e della sua torre di blocchi. La chiamata finì quando Niamh lo decise. Dopo, mi domandò se doveva perdonarla. Le dissi che non doveva fare niente quel giorno e che poteva volerle bene e restare arrabbiata allo stesso tempo.

Niamh ci pensò, poi andò a prendere il suo disegno e lo girò verso di me. «Mi piace più della foto», disse. Ewan lo fissò con lei. «Allora teniamo questo.» La foto scolastica originale restò in un cassetto, non perché fosse un’immagine da nascondere, ma perché Niamh non voleva esporla. Non le chiedemmo di esibirla per dimostrare qualcosa.

Il suo viso non era una lezione da dare alla famiglia, e il suo sorriso non doveva diventare una battaglia per convincere gli adulti. A Natale, quando una zia le chiese di mettersi in posa, Niamh scelse di sorridere con la bocca aperta. La zia scattò una sola foto e poi le domandò se poteva conservarla.

Niamh disse di sì. Quella volta nessuno modificò niente. Moira non tornò a casa nostra per un po’. Quando riprese a vedere Niamh, gli incontri avvennero solo se la bambina li voleva e sempre con noi presenti. Non fu una punizione annunciata né una promessa di riconciliazione. Era il limite necessario finché Niamh non si sentì di nuovo al sicuro.

Una sera la sentii ridere in salotto mentre Ewan le raccontava una storia assurda sul suo primo dente caduto. La risata le uscì forte, con un fischio leggero nello spazio vuoto. Io rimasi sulla soglia senza prendere il telefono. Lei si voltò verso di me e continuò a ridere. Quel sorriso non aveva bisogno di essere perfetto. Aveva soltanto bisogno che nessuno le chiedesse di nasconderlo.



