Mia figlia incinta era in una bara — e suo marito è arrivato come se fosse una festa

La chiesa profumava di gigli e pioggia. La foto di Emily era accanto alla bara: ventiseienne, una mano sulla pancia, sorridente, come se credesse ancora nel domani. E io ero lì, in prima fila, con le dita intrecciate così forte che le nocche facevano male, fissando quel coperchio chiuso e pregando che il tempo tornasse indietro.
Poi Derek Carter entrò ridendo, come se qualcuno avesse raccontato una barzelletta fuori dalla porta.
Al suo braccio c’era Sloane Harper — rossetto acceso, tacchi affilati e… gli orecchini di perla di Emily. Il rumore dei suoi tacchi sul pavimento della chiesa suonava come un applauso in una stanza fatta per il lutto.
Mentre passavano accanto a me, Sloane si chinò e sussurrò:
“Sembra che io abbia vinto.”
Così stai festeggiando la morte di tua moglie incinta.
Mi misi davanti a loro.
“Non hai il diritto di stare vicino a lei,” dissi.
Derek strinse le spalle con un sorriso sfrontato:
“Margaret, non fare scenate. Emily avrebbe odiato questo.”
Emily non l’avrebbe odiato.
Avrebbe odiato lui.
Durante gli inni, Derek controllava il telefono, con quell’aria da chi aspetta il dessert dopo una cena perfetta. Io sapevo cosa stava aspettando. La ricchezza.
Emily aveva ereditato la Hale‑Pike Builders, la ditta di costruzioni di mio marito scomparso. Derek l’aveva “aiutata” a gestirla sin dal matrimonio. Due settimane prima, Emily mi aveva chiamata tardi, con la voce che tremava.
“Mamma,” aveva detto, “ho cambiato i documenti. Se succede qualcosa, promettimi che li seguirai… anche se qualcuno urla.”
Dopo l’ultima preghiera, l’avvocato James Caldwell si alzò con una busta sigillata.
**“Prima della sepoltura,” annunciò, “il testamento della signora Emily Carter deve essere letto.”
Derek si raddrizzò. Sloane strinse il suo braccio, come se stesse già spendendo soldi che non le appartenevano.
Caldwell aprì il sigillo.
“Alla mia madre, Margaret Hale,” lesse, “lascio la tutela del mio bambino e piena autorità come fiduciaria del Trust di Famiglia Hale‑Carter.”
Il sorriso di Derek tremolò appena.
“Trust?” ringhiò.
Caldwell continuò.
“Al mio marito, Derek Carter, lascio un dollaro.”
Un unico, incredulo respiro attraversò la stanza.
Sloane strisciò i tacchi sul pavimento.
“Non è possibile…”
L’avvocato alzò finalmente gli occhi.
“E l’unico beneficiario,” disse con voce ferma, “è il bambino di Emily — che è, e rimane, molto vivo.”
Il volto di Derek divenne pallido come il marmo.
“Cos’hai appena detto?” sussurrò.
