



Mia figlia non ci aveva mai presentato un ragazzo, quindi pensavo che mio marito potesse metterla in imbarazzo, non che avrebbe preteso che quel ragazzo pallido e tatuato se ne andasse prima ancora di essersi presentato. Poi il ragazzo posò tranquillamente una foto sul tavolo. Non appena mio marito la vide, perse ogni traccia di colore.





Mia figlia non aveva mai portato a casa un ragazzo.

Maya aveva diciotto anni, era indipendente come la maggior parte dei diciottenni crede di essere ed estremamente riservata quando si trattava di ragazzi.

Così, quando mi scrisse mentre tagliavo le verdure per dirmi che avrebbe portato a casa un ragazzo per cena, per poco non mi cadde il coltello.

Stasera porto Evan a casa. Per favore, sii gentile. Mi piace davvero.

Sorrisi leggendo il messaggio.

Sapevo che ogni tanto frequentava qualcuno, ma ogni volta che mostravo troppa curiosità, i loro nomi sparivano subito dalla conversazione.

Poi arrivò un altro messaggio. E dì a papà di comportarsi normalmente.

Risi.

Mio marito, Daniel, era al tavolo della cucina e stava sistemando la maniglia allentata di uno dei nostri armadietti.

«Maya dice che stasera devi comportarti normalmente.»

Alzò lo sguardo. «Che pressione.»

«A quanto pare porta a casa un ragazzo.»

«Che pressione.»

Daniel smise di girare il cacciavite.

«Un ragazzo?» Mi guardò. «Gli chiederò la dichiarazione dei redditi.»

«Daniel.»

«Scherzo.»

Più o meno, comunque.

«Gli chiederò la dichiarazione dei redditi.»

Tornò a occuparsi dell’armadietto.

«Per fortuna del ragazzo di Maya, Mark passerà più tardi a restituirmi la chiave dinamometrica.» Mi rivolse un sorriso ironico. «Così il ragazzo avrà modo di tirar fuori lettere di raccomandazione e testimonianze delle sue ex.»

Alzai gli occhi al cielo.

«A te potrà anche far ridere, ma ti garantisco che Maya non la prenderà così.»

«Mark passerà più tardi a restituirmi la chiave dinamometrica.»

«Dai… farà ridere anche te.»

Gli diedi una pacca scherzosa sulla spalla.

«Anche Mark si ferma a cena?»

«No.»

Daniel rispose subito, senza neanche fermarsi a pensarci.

Gli diedi una pacca scherzosa sulla spalla.

Mark e Daniel si conoscevano da quando avevano vent’anni, anche se ormai non erano particolarmente in confidenza.

Ogni tanto Mark veniva a un barbecue. Si telefonavano per i compleanni e ogni tanto si prestavano gli attrezzi.

La loro amicizia era diventata gradualmente il genere di rapporto che esiste soprattutto grazie a un passato condiviso.

Non ci avevo mai riflettuto davvero.

Non erano più in confidenza.

Alle sei e mezza, Maya entrò dalla porta di casa insieme a Evan.

La mia prima impressione fu che sembrasse terrorizzato.

La seconda, che capissi benissimo perché Maya ci aveva avvertiti.

Evan era magro e molto pallido, con i capelli neri tinti che gli arrivavano oltre la mascella. Aveva le unghie dipinte di nero, gli occhi cerchiati di matita scura e la maggior parte dell’avambraccio sinistro coperta di tatuaggi.

Capivo perché Maya ci aveva avvertiti.

Completavano il suo look stivali neri, jeans neri e una maglietta sbiadita di una band.

Sembrava proprio il tipo di ragazzo di cui i genitori apprensivi si lamenterebbero, prima di scoprire che fa volontariato in un rifugio per animali.

Maya gli teneva la mano.

«Mamma, papà, lui è Evan.»

Daniel lo fissò per diversi secondi. Poi gli occhi gli si spalancarono all’improvviso. Si alzò così in fretta che la sedia cadde all’indietro.

Sembrava proprio il tipo di ragazzo di cui si lamentano i genitori nervosi.

Maya sbatté le palpebre.

«Che c’è?»

Daniel indicò Evan.

«Deve andarsene. Subito.»

Risi, convinta che stesse scherzando, finché non vidi la sua espressione.

«Daniel? Che succede?»

«Ho detto che deve andarsene.»

Maya strinse più forte la mano di Evan.

«Papà, ma che ti prende? Non gli hai nemmeno parlato.»

«Non ne ho bisogno.»

La cosa mi fece arrabbiare.

Per anni, Daniel aveva insegnato a nostra figlia che non bisogna giudicare le persone dai vestiti, dai tatuaggi, dai capelli, dai soldi, dal lavoro o da qualsiasi altra cosa superficiale.

Una volta aveva passato mezz’ora a fare la predica a Maya dopo che lei aveva definito «strano» un compagno di classe.

Eppure ora guardava Evan come se il ragazzo fosse entrato in casa nostra con un coltello.

«Daniel, basta», dissi. «Se è uno scherzo, non fa ridere.»

Daniel aveva passato anni a dire a nostra figlia di non giudicare le persone

I suoi occhi rimasero fissi su Evan.

«Sarah, ti prego. Fidati di me, e basta.»

Qualcosa nella sua voce placò la mia rabbia.

Non era disgustato; era spaventato.

E, in qualche modo, Evan sembrava capire esattamente di cosa avesse paura Daniel.

Evan non aveva ancora detto nulla.

Studiava attentamente il volto di Daniel, con un’espressione che non riuscivo a decifrare.

Maya si voltò verso di lui.

«Evan?»

«Sì», sospirò. «Facciamolo.»

Infilò lentamente una mano in tasca.

«Facciamolo.»

La voce di Daniel si fece più tagliente.

«Non farlo.»

Quell’unica parola cambiò l’atmosfera nella stanza.

Evan tirò fuori il telefono lo stesso.

Toccò lo schermo diverse volte, si avvicinò al tavolo e posò il telefono davanti a Daniel.

Quell’unica parola cambiò completamente l’atmosfera nella stanza.

Daniel abbassò gli occhi sullo schermo.

Il suo viso perse ogni traccia di colore.

«Mettilo via.»

Evan rimase dov’era.

«Che succede?» chiesi.

Posò il telefono davanti a Daniel.

Nessuno rispose.

Mi avvicinai al tavolo.

Daniel afferrò il telefono e lo girò a faccia in giù.

Lo fissai.

«Sarah, non è una cosa che devi vedere.»

Probabilmente era la cosa peggiore che potesse dire.

Allungai la mano verso il telefono, ma lui ci posò sopra la sua.

«È assurdo.» Guardai Evan. «Che sta succedendo?»

La sua voce rimase calma.

«Forse dovresti chiedergli perché non vuole che tu la veda.»

Allungai la mano verso il telefono, ma lui lo coprì con la sua.

Daniel chiuse gli occhi.

Per un attimo sembrò invecchiato di vent’anni.

Poi tolse la mano.

Girai il telefono.

Sul display c’era la foto di una fotografia, tanto vecchia che i colori avevano già cominciato a sbiadire.

Daniel era in piedi davanti a quello che sembrava un condominio. Non poteva avere più di venticinque anni. Accanto a lui c’era una donna.

Bella. Bionda. Sorridente.

Le teneva un braccio intorno alle spalle.

La pancia era leggermente arrotondata: si intravedeva un piccolo ma inequivocabile pancione.

Accanto a lui c’era una donna.

Studiai la fotografia a lungo, poi guardai alternativamente Daniel ed Evan.

Maya era ancora accanto a Evan.

Erano più o meno della stessa altezza e avevano occhi castani simili. Maya aveva preso il mio naso e le fossette, mentre Evan… C’era qualcosa nel mento, negli zigomi e nel modo in cui teneva la mascella che mi risultava inquietantemente familiare.

Sentii lo stomaco sprofondare.

Stessa statura, occhi castani simili.

«Chi è?»

Daniel deglutì.

«Si chiama Claire.»

«È mia madre», aggiunse Evan.

Tornai a rivolgere la mia attenzione a mio marito.

«È… Evan è… tuo figlio?»

«È mia madre.»

«Cosa?» Daniel sembrava sinceramente inorridito. «No.»

La sua risposta avrebbe dovuto rassicurarmi.

Invece, suscitò una domanda ancora più inquietante: perché aveva preteso che Evan se ne andasse non appena era entrato in casa nostra?

«Allora spiegami questa foto.»

«Claire e io non siamo mai stati insieme.»

Evan annuì. «Mia madre non ha mai detto che lo fossimo. Non è per questo che sono venuto qui.»

Lo guardai.

«Allora perché hai portato questa foto?»

Lui guardò Daniel.

«Mia madre è morta l’anno scorso.»

Per un breve momento, la rabbia che riempiva la stanza si attenuò.

Evan deglutì.

«Ho trovato alcune vecchie foto mentre riordinavo le sue cose con il mio patrigno. Sul retro di questa c’era scritto il nome di Daniel.»

Maya gli si avvicinò.

«Sul retro di questa c’era scritto il nome di Daniel.»

«Mi ha mostrato la foto qualche settimana fa», disse. «Ho riconosciuto subito papà.»

«Tu cosa eri per lei?» chiese Evan. «Il mio patrigno non lo sapeva e, nelle sue lettere, c’erano solo alcune cose su come non avrebbe mai potuto farcela senza di te. Di cosa parlava?»

Daniel si lasciò cadere su una sedia. Lo osservai mentre si strofinava il viso con entrambe le mani.

Incrociai le braccia.

«Tu cosa eri per lei?»

«Comincia a parlare, Dan. Che rapporto avevi con Claire?»

Abbassò gli occhi verso il tavolo.

«Eravamo amici. Ci siamo conosciuti tramite Mark. Stavano insieme.»

Un brivido mi percorse.

«Mark? Lo stesso Mark che ti ha preso in prestito la chiave dinamometrica?»

Daniel annuì.

Maya continuava a fissarlo.

«Questo non spiega perché tu abbia dato di matto.»

Daniel indicò le sedie.

«Sedetevi. Vi spiegherò tutto.»

Dopo qualche esitazione, ci sedemmo tutti intorno al tavolo.

Daniel cominciò a spiegare.

«All’epoca Mark e io eravamo migliori amici. Come fratelli. Facevamo tutto insieme. Quando ha cominciato a frequentare Claire, la loro relazione sembrava perfetta.»

«Ma?» chiesi.

L’espressione di Daniel si fece seria.

«Mark cominciò a voler controllare ogni cosa. Dove andava, con chi parlava, quanto spendeva.»

«All’epoca Mark e io eravamo migliori amici.»

Evan si sporse in avanti. «E nessuno disse niente?»

Daniel lo guardò. «No.»

Evan si appoggiò allo schienale e sbuffò.

«Ero l’unico uomo di cui Mark si fidasse abbastanza da lasciarlo stare con lei. Ci avvicinammo», continuò Daniel. «Quando Claire rimase incinta e Mark diventò davvero possessivo e geloso, lei gli disse che se ne sarebbe andata. Ma lui non glielo permise.»

«E nessuno disse niente?»

«Che vuoi dire?» Evan si sporse di nuovo in avanti. «Le ha fatto del male?»

Daniel scosse la testa.

«Non in quel senso, ma svuotò quasi tutto il conto cointestato, cambiò le password, bloccò le carte. Si assicurò che lasciarlo le sarebbe costato caro.»

Maya si immobilizzò del tutto.

«Fu allora che Claire mi chiamò», disse Daniel.

«Le ha fatto del male?»

«Perché proprio tu?» chiese Evan.

«Si fidava di me.» Daniel guardò l’orologio. «Le diedi dei contanti, l’aiutai a fare i bagagli e la accompagnai da un’amica, a tre ore di distanza. Aveva già deciso di andarsene. Mi chiese aiuto e io l’aiutai.»

Evan abbassò gli occhi sulla fotografia. «Ecco perché diceva che non ce l’avrebbe fatta senza di te.»

Daniel annuì. «Adesso DEVI proprio andartene. Subito.»

Daniel lanciò un’occhiata all’orologio.

«Papà, dici sul serio?» Maya lo fissò incredula. «Dopo tutto questo, torniamo a dire a Evan di andarsene?»

«Non capisci. Mark verrà qui stasera. Probabilmente è già in viaggio», rispose Daniel.

Evan spalancò gli occhi. Si voltò verso Maya.

Fu allora che Maya fece la domanda che mi stavo ponendo anch’io.

«Se Mark ha fatto tutto questo, perché è ancora tuo amico?»

«Probabilmente è già in viaggio.»

Sul volto di Daniel comparve la vergogna.

«Non siamo in confidenza. L’ho tenuto a distanza.»

«Sta letteralmente venendo qui stasera», disse Maya.

Daniel abbassò lo sguardo. «Lo so.»

Evan parlò a bassa voce. «Gli hai mai detto che hai aiutato mia madre?»

«No. Avevo promesso a Claire che non gli avrei detto dov’era andata. Per questo non può vederti.» Si fermò. «Le somigli così tanto… e anche a lui.»

«Gli hai mai detto che hai aiutato mia madre?»

Fissai Daniel.

Amavo mio marito. Eppure, in tutti gli anni che avevamo passato insieme, non avrei mai immaginato che potesse essere così… codardo.

«Evan, devi andartene», ripeté Daniel.

«No», dissi.

L’espressione di Daniel si indurì. «Non possiamo semplicemente chiuderli in una stanza insieme e sperare che ne escano tutti sani e salvi. Non hai sentito cos’ho detto di Mark?»

Non avrei mai immaginato che potesse essere così… codardo.

Mi voltai verso Evan.

«Puoi andartene, se vuoi, Evan. Puoi nasconderti di sopra finché Mark non se ne sarà andato. Sta a te decidere, ma tu…» Mi voltai di nuovo verso Daniel. «Sono quasi vent’anni che eviti di pronunciare una frase scomoda.»

Daniel mi fissò. «Quale frase?»

«Sono quasi vent’anni che eviti di pronunciare una frase scomoda.»

«Quella in cui dici a Mark cosa pensi davvero di quello che ha fatto.»

Daniel non ebbe il tempo di rispondere.

Suonò il campanello.

Nessuno si mosse.

Qualche istante dopo, il campanello suonò di nuovo.

Daniel guardò Evan.

Poi guardò me.

Annuii.

Alla fine, percorse il corridoio e aprì la porta.

Mark entrò con una valigetta rossa di plastica per gli attrezzi.

«Scusate il ritardo. Il traffico era—»

Si interruppe quando vide Evan.

La valigetta gli scivolò un po’ dalla mano.

L’espressione di Mark cambiò. Prima confusione.

Poi paura.

Si bloccò quando vide Evan.

«Chi… sei?»

Evan serrò la mascella. Lo guardai mentre si alzava, le mani chiuse a pugno lungo i fianchi, e capii che era pronto ad affrontare la situazione a viso aperto.

«Mi chiamo Evan. Mia madre era Claire.»

La valigetta cadde a terra.

Evan era pronto ad affrontare la situazione di petto.

Maya trasalì.

Mark guardò Daniel.

«No… è lui?»

«Sì», disse Evan. «A quanto pare sono tuo figlio.»

Mark lo guardò, poi si voltò di scatto verso Daniel.

«Che ci fa qui? E Claire dov’è? Sapevi dove fosse andata tutto questo tempo?»

«A quanto pare sono tuo figlio.»

Daniel esitò.

«Rispondimi!» sbottò Mark. «Sei stato tu a portarmela via, tanti anni fa, vero? Andavi a letto con lei?»

«No. Mai.» Daniel si raddrizzò. «Ma l’ho aiutata ad andarsene.»

«Figlio di una—» Mark serrò il pugno. «L’hai aiutata a portarmi via mio figlio.»

«Voleva andarsene, Mark. Le hai reso tutto quasi impossibile. Ho fatto la cosa giusta.»

Mark serrò il pugno.

Mark si fermò.

«Hai svuotato il conto. Le hai bloccato le carte. Hai detto a una donna incinta che, se voleva lasciarti, doveva arrangiarsi da sola per pagare le spese.»

Mark guardò Evan.

«Non sai com’era il nostro rapporto.»

«Ne sapevo abbastanza.»

«No, non ne sapevi abbastanza.» Mark rise amaramente.

«Ho fatto la cosa giusta.» «Claire esagerava sempre», continuò Mark. «Si arrabbiava, minacciava di andarsene, spendeva soldi che non avevamo. Qualcuno doveva pur essere responsabile. Cercavo di impedirle di prendere un’altra decisione stupida.»

Per un momento, nella stanza calò il silenzio.

«E poi mi hai tradito», disse Mark con voce pericolosamente sommessa. «Dovevamo costruire una famiglia e tu hai rovinato tutto.»

«Cercavo di impedirle di prendere un’altra decisione stupida.»

Daniel annuì lentamente.

«Se aiutare Claire ad andarsene significa averti tradito, allora sì. E lo rifarei in un batter d’occhio.»

Mark si rivolse a Evan.

«Dov’è? Tua madre ti ha tenuto lontano da me. Deve risponderne.»

«È morta», rispose Evan.

Mark si immobilizzò. Sembrò aver bisogno di un momento per assimilare la notizia, poi alla fine annuì.

«Va bene… ma sono comunque tuo padre. Sei comunque mio figlio.»

«E lo rifarei in un batter d’occhio.»

Evan lo fissò a lungo.

«No… credo di aver sentito tutto quello che dovevo sentire, stasera.»

«Non puoi dire così. Siamo dello stesso sangue. Non merito una possibilità?»

Mark gli si avvicinò.

Daniel si mise subito fra loro.

«Non oseresti…» ringhiò Mark.

«Devi lasciargli spazio.»

«Smettila di intrometterti nella mia vita! Dio, non puoi giudicarmi, Daniel.»

Daniel sospirò.

«Invece sì», disse piano. «Da uomo a uomo, quello che hai fatto a Claire era sbagliato. Era abuso, e avrei dovuto dirtelo in faccia diciannove anni fa.»

«Non oseresti…»

Mark tacque.

«Invece ho passato quasi vent’anni a fingere che tenerti a distanza fosse come oppormi a te.» Scosse la testa. «Non lo era.»

Daniel raggiunse la porta d’ingresso e la aprì.

«Ma te lo dico adesso. La nostra amicizia è finita.»

Mark rimase a bocca aperta.

«Qui non sei più il benvenuto.»

Mark guardò Evan.

«E lui? È mio figlio. Una volta ci hai tenuti separati, e ora lo stai facendo di nuovo.»

Daniel si voltò verso Evan.

Evan si avvicinò, guardò Mark dritto negli occhi e scosse la testa. «Ho un papà: il mio patrigno. Non credo di volere un rapporto con te, non dopo quello che hai fatto a mia madre.»

Mark sembrò sul punto di protestare.

«Hai sentito il ragazzo», disse Daniel. «Non rendere le cose più difficili del necessario, Mark.»

Mark se ne andò senza aggiungere altro.

Daniel chiuse la porta e vi si appoggiò con la schiena.

Alla fine, Evan si asciugò il viso.

«Mia madre si fidava di te. E adesso capisco perché.»

«Non rendere le cose più difficili del necessario, Mark.»

Daniel si coprì la bocca.

Poi si piegò in avanti, appoggiando una mano al muro mentre le lacrime cominciavano a scendergli sul viso.

Maya gli si avvicinò e lo strinse fra le braccia.

«Mi dispiace», sussurrò lui.

Lei annuì contro la sua spalla.

«Quando siamo entrati eri proprio uno stronzo.»

«Mi dispiace.»

Gli sfuggì una risata spezzata.

Evan si asciugò la guancia.

«Era per la matita agli occhi?»

Daniel rise di nuovo, ancora più forte stavolta.

«Bene. Ci ho messo venti minuti.»

Gli sfuggì una risata rotta.

Maya alzò gli occhi al cielo.

Rimasi lì a guardarli tutti e tre, e dentro di me qualcosa finalmente si allentò.

Daniel non avrebbe mai potuto cambiare gli anni trascorsi a evitare la verità. Ma quella sera, finalmente, aveva smesso di scappare.



