Mia madre è morta mentre prestava servizio in Afghanistan.





«Oggi ne ha raccontata una così brutta che per poco non lo denunciavo», disse durante una telefonata.





Sentii un uomo in sottofondo.

«Di’ a Tessa che era esilarante!»

La mamma rise.

«Vedi con chi ho a che fare?»

Gavin si mise al telefono.

«Tua madre non ha il minimo senso dell’umorismo.»

«Dice che sei insopportabile», gli dissi.

«È il suo modo di dimostrarmi affetto.»

Dopo di allora, ogni tanto parlavo con lui quando chiamava la mamma.

Mi chiedeva della scuola e si ricordava che volevo imparare a suonare la chitarra.

La mamma diceva che Gavin era come il fratello minore che non aveva mai avuto.

Poi, durante un’operazione pericolosa, Gavin rimase gravemente ferito.

La mamma contribuì a salvargli la vita.

Lo seppi solo dopo.

«Gavin sta bene?» chiesi.

«Starà bene.»

«E tu stai bene?»

«Sono stanca.»

«È stato spaventoso?»

«Sì.»

Poi aggiunse: «Ma lui si riprenderà.»

Dopo quell’episodio, diventarono ancora più legati.

Ero contenta che ci fosse qualcuno a prendersi cura di lei.

Non avrei mai immaginato quanto sarebbe diventato importante per me.

L’ultima volta che la mamma mi chiamò, ero arrabbiata per un compito di matematica.

«Ho studiato tantissimo», mi lamentai. «E ho preso comunque un voto pessimo.»

«Allora cercheremo di capire che cosa non ha funzionato.»

«Dici sempre così.»

«Perché di solito è vero.»

Sentii Gavin ridere lì vicino.

«Dille che io ho preso due insufficienze in matematica!»

La mamma coprì il telefono con la mano.

«Non stai aiutando!»

Poi mi chiese se mi stessi esercitando con la chitarra.

«Un pochino.»

«Quando torno a casa, suonami qualcosa.»

«Solo se prometti di non cantare.»

«Stai mettendo un sacco di regole a una che ha ancora bisogno che le compri le scarpe.»

Parlammo finché non dovette andare.

«Ti voglio bene, mamma.»

«Te ne voglio ancora di più, Tessa.»

«Impossibile.»

«Scommetti?»

Furono le ultime parole che ci dicemmo.

Qualche giorno dopo, due agenti in uniforme si presentarono alla porta della nonna.

Ricordo di aver visto i loro volti.

E di aver capito tutto prima che qualcuno parlasse.

La mamma era morta mentre prestava servizio in Afghanistan.

Avevo 12 anni.

E all’improvviso non sapevo più come si faceva a essere una bambina.

Al funerale, la gente mi disse che la mamma era coraggiosa.

Dissero che aveva aiutato tante persone.

Dissero che avrei dovuto essere fiera di lei.

Lo ero.

Ma ero anche arrabbiata.

Volevo che tornasse a casa e si lamentasse della mia camera in disordine.

Volevo un’altra discussione sui compiti.

Volevo i pancake il venerdì sera.

Al cimitero fissai la sua fotografia e pensai a quel vestito rosso assurdo.

Aveva promesso che ci sarebbe stata al mio matrimonio.

Adesso non mi avrebbe nemmeno vista diplomarmi.

Dopo il funerale, smisi di suonare la chitarra.

Smisi di guardare i film che ci piacevano.

Ogni volta che la nonna cercava di parlare della mamma, cambiavo argomento.

Una sera mi trovò seduta sul pavimento della cucina, con in mano il maglione della mamma.

«Tesoro?»

Alzai lo sguardo.

«Aveva promesso che sarebbe tornata.»

La nonna si sedette accanto a me.

«Lo so.»

«Non avrebbe dovuto promettermelo.»

La nonna non cercò di contraddirmi.

Mi tenne stretta mentre piangevo.

Gavin arrivò qualche settimana dopo il funerale.

Era sulla veranda della nonna, vestito normalmente.

Riconobbi subito la sua voce.

«Tessa?»

Era più magro di quanto avessi immaginato.

Aveva una cicatrice vicino alla mascella.

«Sono Gavin.»

Deglutì.

«Avrei voluto venire prima.»

La nonna lo invitò a entrare.

Portò una fotografia della mamma.

Era in piedi accanto a lui e sorrideva.

Gavin sembrava esausto, ma la mamma gli teneva un braccio sulle spalle.

«Le piaceva molto questa foto», disse.

Fissai il suo volto.

«Ha sofferto?»

Gavin si sedette accanto a me.

«Si sono presi cura della tua mamma, Tessa. E non era sola.»

Scoppiai a piangere.

Gavin non mi disse di essere forte.

Rimase semplicemente lì con me.

Quando se ne andò, chiese alla nonna se poteva tornare a trovarci.

Lei disse di sì.

Non ero sicura di volerlo.

Mi ricordava tutto quello che avevo perso.

Ma Gavin continuò a tornare.

All’inizio portava la spesa e aiutava la nonna con le riparazioni.

Poi mi aggiustò la bicicletta.

Un sabato mi trovò alle prese con la chitarra.

«Tua madre mi ha detto che stavi imparando.»

«Ho smesso.»

«Perché?»

Feci spallucce.

Si sedette lì vicino.

«Parlava sempre di quanto desiderasse sentirti suonare.»

«Lei non c’è.»

«No», disse piano. «Non c’è.»

Non cercò di convincermi del contrario.

Mi chiese invece se potevo insegnargli un accordo.

Era negato.

Le dita gli scivolavano di continuo.

Per la prima volta dopo settimane, risi.

Da allora venne a trovarci regolarmente.

Preparava i pancake, anche se la prima volta gli vennero quasi immangiabili.

Assisteva agli spettacoli della scuola quando la nonna non riusciva a fare le scale.

Mi aiutava con i compiti e mi insegnò a cambiare una camera d’aria della bicicletta.

A volte gli chiedevo della mamma.

Mi raccontava di come avesse dato il suo ultimo paio di calzini puliti a qualcuno che ne aveva bisogno.

Di come lo avesse rimproverato perché, dopo l’infortunio, si rifiutava di riposare.

Di come una delle sue battute l’avesse fatta ridere così tanto da farle rovesciare il caffè.

Piano piano, quei racconti mi restituirono la madre che avevo conosciuto. Non solo la soldatessa che tutti elogiavano.

La mia mamma.

Crescendo, Gavin diventò parte della famiglia.

Non cercò mai di prendere il posto della mamma.

E non mi chiese mai di chiamarlo papà.

Lo chiamavo zio Gavin.

Quando mi diplomai, rimase accanto alla nonna e applaudì più forte di chiunque altro.

Quando trovai il mio primo lavoro, mi aiutò a cercare un’auto usata affidabile.

E quando gli presentai il mio ragazzo, Owen, Gavin gli strinse la mano.

«Ti avverto: la nonna di Tessa è quella che fa paura.»

La nonna rise.

«Non incoraggiarlo.»

Due anni dopo, Owen mi chiese di sposarlo.

Dissi di sì prima ancora che finisse la domanda.

La nonna pianse quando glielo dicemmo.

Gavin ci abbracciò.

«Tua madre l’avrebbe adorato», disse.

Sorrisi.

Ma più tardi, quella sera, rimasi seduta da sola con l’anello di fidanzamento.

Per anni avevo immaginato che la mamma mi avrebbe aiutata a scegliere un vestito.

Me l’ero immaginata mentre mi prendeva in giro per i fiori e mi metteva in imbarazzo durante il ricevimento.

Ero felice.

Ma in quella felicità c’era un vuoto.

I preparativi per il matrimonio ci tenevano occupati.

La nonna ci aiutava con gli inviti.

Gavin si offrì di accompagnare i parenti e di trasportare le decorazioni.

Owen si occupava della musica.

Un pomeriggio Gavin mi trovò a guardare delle vecchie fotografie.

Avevo in mano quella che mi aveva portato dopo il funerale della mamma.

«Stai pensando a lei?» mi chiese.

«Ogni giorno.»

Si sedette accanto a me.

«Sarebbe fiera di te.»

Sorrisi tristemente.

«Diceva sempre che al mio matrimonio avrebbe indossato un vestito rosso acceso.»

Gavin si immobilizzò.

Lo guardai.

«Te l’aveva detto?»

Annuì.

«Più di una volta.»

«Faceva sul serio.»

«Tua madre prendeva sul serio le cose più assurde.»

Ridiamo.

Poi mi chiese: «Hai deciso chi ti accompagnerà all’altare?»

Esitai.

«Speravo che lo facessi tu.»

Mi guardò sorpreso.

«Io?»

«Sei famiglia, zio Gavin.»

Gli si riempirono gli occhi di lacrime.

«Per me sarebbe un onore.»

Mi abbracciò.

Pensai che fosse commosso perché gli mancava la mamma.

Non mi resi conto che ricordava qualcos’altro.

La mattina del mio matrimonio, la nonna mi aiutò a indossare il vestito.

Mi allacciò i bottoni mentre io mi guardavo.

«Sei bellissima», sussurrò.

Cercai di sorridere.

Poi vidi la fotografia della mamma sul comò.

Le lacrime cominciarono a scendere.

«Vorrei che fosse qui.»

La nonna mi abbracciò.

«Anch’io.»

Immaginai la mamma irrompere dalla porta con quel vestito rosso acceso.

Probabilmente avrebbe brontolato per le mie scarpe.

Poi mi avrebbe detto che ero perfetta.

Invece, nella stanza regnava il silenzio.

Poco dopo, qualcuno bussò.

«Avanti.»

La porta si aprì.

Gavin entrò nella stanza.

Indossava un vestito rosso acceso.

Per alcuni secondi non riuscii a parlare.

Il vestito gli arrivava alle ginocchia e lo aveva abbinato a un paio di scarpe nere.

Sembrava completamente ridicolo.

E, in qualche modo, assolutamente perfetto.

Sorrise, anche se aveva gli occhi lucidi.

Per un momento, mi parve quasi di sentire la mamma ridere.

Gavin mi accompagnò lungo la navata con quel vestito rosso.

Nessuno sussurrò.

La maggior parte degli invitati sapeva cosa significasse la mamma per noi.

Owen sorrise quando vide Gavin.

Poi guardò me e gli occhi gli si riempirono di lacrime.

La cerimonia fu bellissima.

Al ricevimento, Gavin ballò con la nonna. Si cimentò persino in qualche pessima mossa che avrebbe reso orgogliosa la mamma.

Risi fino a farmi male alle guance.

Ma ogni volta che guardavo il suo vestito rosso, pensavo alla promessa che la mamma non era riuscita a mantenere.

Credevo che Gavin avesse semplicemente trovato un modo meraviglioso per renderle omaggio.

Su una cosa mi sbagliavo.

L’idea non era stata sua.

Verso la fine della serata, dopo che la maggior parte degli invitati se n’era andata, Gavin mi si avvicinò.

Indossava ancora il vestito.

Sulla parte davanti c’era scritto il mio nome.

Riconobbi la calligrafia.

Era quella della mamma.

Cominciai a tremare.

«Dove l’hai preso?»

«Tua madre me l’ha dato prima della sua ultima missione.»

«Ce l’hai da tutti questi anni?»

Aprii la busta.

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Dentro c’erano una lettera e una vecchia fotografia.

La fotografia mostrava la mamma accanto a Gavin, con indosso un abito rosso acceso.

Sul retro aveva scritto: «Per Tessa, quando si sposerà».

Gavin piangeva.

«Leggi la lettera», sussurrò.

«Mia bellissima Tessa,

se stai leggendo questa lettera, significa che ti stai per sposare e che io non ho potuto essere lì.

Spero che tu abbia scelto qualcuno che ti faccia ridere, che ti ascolti quando sei turbata e che non ti faccia mai sentire in dovere di meritarti il suo amore.

E spero che Gavin indossi il ridicolo abito rosso che gli ho fatto promettere di mettere.»

Guardai Gavin.

«Lo sapevi?»

«Mi ha fatto promettere.»

Risi tra le lacrime e continuai a leggere.

«C’è una cosa che non ti ho mai raccontato di Gavin.

Dopo essere stato ferito, ha fatto più fatica di quanto volesse far sapere agli altri. Aveva perso persone a cui teneva e credeva che a casa non ci fosse nessuno ad aspettarlo.

Una volta mi disse che non sapeva più quale fosse il suo posto.

Gli dissi che si sbagliava.

Gli parlai di te e della nonna. Gli dissi che, se mai avesse avuto bisogno di una famiglia, poteva cominciare da noi.»

Le lacrime mi caddero sul foglio.

«E se non dovessi tornare a casa, voglio che sappia che l’invito è ancora valido.

Non gli sto chiedendo di prendere il mio posto, Tessa. Nessuno può farlo.

Vi chiedo solo di ricordare che non sempre la famiglia è qualcosa in cui nasciamo. A volte è qualcosa che scegliamo, un giorno qualunque dopo l’altro.

Se dunque lo vedrai al tuo fianco con un abito rosso, non ringraziarlo soltanto per aver mantenuto una promessa.

Digli che quello è anche il suo posto.

Ti voglio più bene di ogni altra cosa.

Mamma.»

Per anni avevo creduto che Gavin fosse entrato nelle nostre vite perché la mamma gli aveva salvato la vita e lui si sentiva in debito con lei.

Ora capivo.

La mamma sapeva che anche lui aveva bisogno di una famiglia.

Non gli aveva semplicemente chiesto di prendersi cura di me.

Gli aveva offerto un posto a cui appartenere.

«Perché non me l’hai detto?» sussurrai.

Gavin si asciugò il viso e disse: «Tua madre voleva che leggessi la lettera quando ti fossi sposata. Le avevo promesso che avrei aspettato».

«Sapevi cosa aveva scritto?»

«Quasi tutto.»

Abbassò lo sguardo sull’abito.

«Ha detto che, se mai l’avessi indossato, avrei dovuto farlo per bene.»

«Ha detto proprio così?»

«Mi ha minacciato di perseguitarmi se mi fossi tirato indietro.»

Era proprio una cosa da mamma.

Gavin si schiarì la gola.

«Ho sempre avuto paura di essere un intruso nella vostra famiglia.»

Lo fissai.

«Zio Gavin, mi hai aggiustato la bicicletta. Sei venuto ai miei concerti. Mi hai insegnato a guidare.»

Sorrise.

«E per poco non mi hai fatto perdere la ragione.»

«Sei parte della famiglia da anni.»

Il suo volto si contrasse.

Lo abbracciai.

«La mamma aveva ragione. Il tuo posto è con noi.»

Owen ci raggiunse qualche minuto dopo.

Vide la lettera e il viso rigato di lacrime di Gavin.

«Va tutto bene?»

Annuii.

«Più che bene.»

Gli mostrai la fotografia.

Poi guardai Gavin.

«Non sparirai adesso che hai portato a termine il tuo grande incarico per il matrimonio, vero?»

Rise.

«Neanche per sogno.»

«Bene. Perché domenica prossima io e Owen ceniamo dalla nonna, e tu vieni con noi.»

«Devo preparare i pancake?»

«Assolutamente no.»

Rise di nuovo.

Riposi la lettera della mamma nella busta.

Non era stata lì per assistere al mio matrimonio.

Niente avrebbe potuto cambiare quella realtà. Ma aveva contribuito a costruire una famiglia che era rimasta unita anche dopo la sua scomparsa.

E quando Gavin mi prese la mano, capii che finalmente aveva compreso: la promessa che aveva mantenuto non era il motivo per cui gli volevamo bene.

Gli volevamo bene perché era uno di noi.

Se ti è piaciuto leggere questa storia, eccone un’altra che potrebbe piacerti: mio marito voleva crescere nostro figlio di sei anni seguendo le regole della sua infanzia. La maggior parte sembrava innocua, finché non ne trovai una che riguardava un quaderno rosso proibito. Quando gli chiesi cosa significasse, la sua reazione mi turbò. Che cosa temeva tanto che scoprissi?



