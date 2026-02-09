Mia figlia si è svegliata con questa enorme macchia sul piede e non so cosa possa essere. Prova dolore e non riesce a muovere il piede. Che cos’è? Potete spiegarmelo?





Una vescica di sangue può sorprendere e preoccupare al primo sguardo. Si presenta come una bolla sotto la pelle, di colore rosso scuro, marrone o violaceo. Anche se generalmente non è pericolosa, può risultare dolorosa e, in alcuni casi, indicare un problema sottostante. Capire che cosa sono le vesciche di sangue e come trattarle aiuta a gestirle correttamente e a riconoscere quando è necessario rivolgersi a un medico.

Che cos’è una vescica di sangue?

Una vescica di sangue si forma quando i piccoli vasi sanguigni (capillari) sotto la pelle si rompono, mentre lo strato superficiale della pelle rimane intatto. Il sangue fuoriuscito resta intrappolato sotto la pelle, formando una lesione in rilievo piena di liquido, di colore rosso, bordeaux o violaceo, più scura rispetto a una normale vescica trasparente.

Le vesciche di sangue compaiono più frequentemente su:

Dita e palmi delle mani

Dita dei piedi e piante dei piedi

All’interno della bocca (guance, lingua o gengive)

Cause comuni delle vesciche di sangue

La maggior parte delle vesciche di sangue è causata da schiacciamenti improvvisi o da attrito ripetuto, ad esempio:

Chiudere una porta su un dito

Indossare scarpe strette o non adatte

Usare attrezzi o attrezzature sportive senza protezioni

Movimenti ripetitivi che esercitano pressione sulla pelle

Le vesciche di sangue nella bocca possono derivare da:

Morsi accidentali

Procedure dentistiche

Apparecchi o protesi dentali mal adattate o con spigoli vivi

In alcuni casi, le vesciche di sangue possono comparire più facilmente in persone con:

Pelle sottile o fragile

Problemi di circolazione

Diabete

Alcuni disturbi del sangue o della coagulazione

Sintomi più comuni

Una vescica di sangue può provocare:

Un’area sollevata simile a una bolla sotto la pelle

Colorazione rosso scuro, violacea o quasi nera

Dolore o sensibilità alla pressione

Talvolta gonfiore intorno alla zona interessata

La maggior parte delle vesciche di sangue non è pericolosa e guarisce spontaneamente entro una o due settimane.

È consigliabile forare una vescica di sangue?

Nella maggior parte dei casi, no. La pelle integra che ricopre la vescica funge da barriera naturale contro le infezioni. Forarla aumenta il rischio che i batteri entrino nella ferita e può rallentare la guarigione.

Se una vescica di sangue si rompe da sola:

Pulire delicatamente la zona con acqua e sapone

Applicare un disinfettante

Coprire con una garza o un cerotto sterile

Mantenere l’area pulita e asciutta

Come trattare una vescica di sangue a casa

Per le vesciche di sangue non complicate:

Ridurre la pressione o l’attrito sulla zona

Applicare un impacco freddo per 10–15 minuti per ridurre il gonfiore

Tenere la vescica pulita e protetta

Indossare scarpe o guanti della misura corretta, se necessario

Evitare rimedi casalinghi o sostanze aggressive che possono irritare la pelle

Vesciche di sangue in bocca

Le vesciche di sangue orali di solito guariscono rapidamente, ma possono essere dolorose. Sciacqui con acqua tiepida e sale possono aiutare a ridurre l’irritazione e mantenere pulita la zona. È consigliabile evitare cibi caldi, piccanti o duri fino alla completa guarigione.

Se le vesciche di sangue in bocca compaiono spesso o senza un trauma evidente, è opportuno parlarne con un dentista o un medico.

Quando consultare un medico

È consigliabile chiedere un parere medico se:

La vescica di sangue è molto dolorosa o continua a crescere

Compaiono segni di infezione (rossore, calore, pus, febbre)

Le vesciche di sangue compaiono frequentemente senza una causa chiara

Si soffre di diabete, problemi di circolazione o disturbi della coagulazione

La guarigione richiede più di due settimane

Raramente, vesciche di sangue ricorrenti o inspiegabili possono essere legate a condizioni mediche che richiedono ulteriori accertamenti.

È possibile prevenire le vesciche di sangue?

Il rischio può essere ridotto:

Indossando scarpe comode e guanti protettivi

Proteggendo e imbottendo attrezzi o attrezzature sportive

Mantenendo la pelle ben idratata per evitare screpolature

Gestendo correttamente eventuali condizioni di salute preesistenti



