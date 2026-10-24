Mia figliastra mi cacciò dall’ospedale dicendo che volevo solo la pensione





Il foglio bluastro che Audrey sventolava a mezz’aria era una notifica bancaria di rigetto, emessa tre giorni prima dalla Banque Cantonale di Neuchâtel. Aveva l’inchiostro fresco di un timbro rosso scuro che occupava l’intera intestazione. Audrey respirava in modo irregolare, la compostezza da funzionaria d’alto bordo completamente svanita dai suoi lineamenti tirati. «Cosa gli hai fatto fare, brutta vipera?», sibilò tra i denti, venendomi così vicino che sentii il profumo aspro del suo tabacco costoso mischiato all’odore di





disinfettante. «La procura del 2021 è stata revocata d’ufficio un mese fa. Il conto di liquidazione è bloccato da un vincolo cautelare. Tu lo hai manipolato per fargli firmare una delega a tuo favore!». «Io non ho fatto firmare niente a tuo padre, Audrey», risposi con voce ferma, sentendo dentro di me una calma fredda che non credevo di possedere.

Le mie dita non tremavano più attorno alle chiavi nascoste nella tasca. «Patrick sapeva benissimo cosa faceva, anche quando la tosse non gli dava tregua. Sapeva chi c’era alla fine del mese e chi spariva». «Lui era demente! Non capiva più nulla! Presenterò un’istanza di interdizione retroattiva entro oggi pomeriggio!», gridò lei, attirando gli sguardi severi di due chirurghi che transitavano con le cartelle cliniche sotto il braccio.

Audrey tentò di afferrarmi il bavero del cappotto, ma feci un passo laterale netto, lasciando che la sua mano scivolasse a vuoto sulla lana bagnata. Non persi tempo a discutere. Mi voltai e scesi le scale antincendio a due a due, ignorando i suoi insulti che rimbombavano nella tromba di cemento armato. Salii sul filobus numero tre che arrancava sui viali coperti di fango e ghiaccio verso la collina di Serrières.

Durante i venti minuti di tragitto, continuai a toccare la sagoma dentellata della chiave grande. La nostra casa era coperta da un velo di neve sporca. Il piccolo cancello di ferro battuto cigolò quando lo spinsi con la spalla. Nessuna traccia di passi freschi nel cortile, solo il silenzio pesante delle case dei ferrovieri costruite negli anni Sessanta.corsi subito verso il retro, dove il capanno di legno delle carrozzerie giaceva sotto una tettoia di lamiera ondulata.

L’aria all’interno sapeva di cherosene, cera per mobili e segatura vecchia. Mi diressi verso il banco da lavoro di Patrick, un massiccio asse di quercia segnato da cinquant’anni di riparazioni. Sotto il pianale, coperta da una vecchia coperta militare dell’esercito svizzero, c’era la pesante cassetta metallica verde scuro con cui Patrick andava a fare i turni notturni di manutenzione.

Infilai la chiave d’ottone nella toppa arrugginita. Il meccanismo scattò con un rumore secco, quasi musicale. Sollevai il coperchio pesante. Dentro non c’erano arnesi da lavoro, ma tre faldoni di cartone spesso legati con spago per pacchi, una decina di ricevute bancarie originali e un registratore vocale a nastro, di quelli compatti che Patrick usava per dettare le note tecniche.

Presi il primo faldone con mani tremanti. In cima c’era una dichiarazione formale redatta di pugno da Patrick, datata diciotto mesi prima, con timbro notarile di uno studio legale di La Chaux-de-Fonds, non quello di Audrey. Lessi le prime righe a voce alta, per costringermi a credere a ciò che i miei occhi vedevano sulla carta intestata della cancelleria cantonale.

«Io sottoscritto Patrick Favre, sano di mente e nel pieno possesso delle mie facoltà intellettive, dichiaro che mia figlia Audrey Favre ha utilizzato senza il mio consenso la carta aziendale nel periodo 2019-2021, sottraendo sistematicamente novantamila franchi destinati al fondo pensione complementare, simulando la mia firma su moduli di prelievo telematico». Le ricevute sotto la lettera mostravano i bonifici in uscita dal conto di Patrick verso una società d’investimento registrata a Vaduz, con la firma di Audrey posta

in calce come delegata fittizia. Sentii un nodo serrarmi la gola. Patrick non aveva mai perso quei soldi per scommesse o cattivi investimenti, come Audrey mi aveva ripetuto per anni con tono accusatorio. Era stata lei a prosciugargli i risparmi per coprire i debiti derivati dalle sue speculazioni finanziarie a Ginevra. Patrick aveva scoperto tutto all’inizio del 2022, ma non l’aveva denunciata alla polizia per evitarle la radiazione dall’albo dei periti finanziari e una condanna penale certa.

Aveva scelto di subire in silenzio, lavorando straordinari fino al primo collasso cardiaco. Sotto le carte spuntò un secondo documento: un atto di donazione perfezionato quattro settimane prima davanti al notaio Mauler. Patrick non mi aveva lasciato alcuna rendita controversa o fondi illeciti: aveva destinato la proprietà del capanno e della casa a un fondo fiduciario di tutela, con diritto di abitazione perpetuo per me e un usufrutto vincolato alla mia sussistenza.

Ma la parte più devastante era sul fondo della scatola. Una busta gialla con la scritta rossa: «Per l’ispettorato del lavoro e la Procura Federale». Conteneva la prova inconfutabile che Audrey, approfittando della malattia del padre, aveva tentato di far certificare un’inabilità mentale fraudolenta tramite un medico compiacente di Ginevra per incassare l’assicurazione sulla vita anzitempo.

Il rombo improvviso di un motore potente mi strappò dai documenti. Guardai attraverso le assi fessurate della porta: un SUV nero si era arrestato davanti al cancello di casa, bloccando il passo carrabile. La portiera si aprì con violenza e Audrey scese a grandi passi nella neve fresca, seguita da un uomo alto in cappotto cammello che teneva una cartella di cuoio sotto il braccio.

Era il notaio Aubert. Audrey indicava la porta principale dell’abitazione con fare imperioso, gesticolando con rabbia. «Forzate la serratura se necessario», la sentii gridare attraverso il cortile ventoso. «Ho il mandato fiduciario provvisorio, quella donna ha rubato dei documenti personali dalla stanza di clinica e dobbiamo recuperarli prima che li distrugga». Uscii lentamente dal capanno, tenendo la cartella verde stretta contro il petto.

Il freddo mi sferzò le guance, ma non feci un solo passo indietro. Mi fermai al centro del sentiero di ghiaia, esattamente dove la neve cominciava a sciogliersi sotto il calore del mattino. Aubert fu il primo a notarmi; si bloccò all’istante, posando una mano sul braccio di Audrey. «Eva», disse Audrey con un sorriso tirato, carico di disprezzo malcelato.

«Meno male che sei qui. Risparmiamo tempo. Consegnami immediatamente quello che hai preso dalla cassetta di sicurezza di mio padre. So che sei venuta direttamente qui. Quella roba appartiene all’asse ereditario della famiglia Favre, tu non hai alcun titolo per toccarla». «Non appartiene affatto all’asse ereditario, Audrey», dissi a voce ferma, guardando dritto nei suoi occhi freddi.

«Queste non sono le memorie di un vecchio debole. Sono le notifiche delle denunce penali che Patrick ha sospeso per non mandarti in galera due anni fa. Ci sono le copie dei prelievi di Vaduz. Tutti i novantamila franchi con la tua firma falsa». Il volto di Audrey perse ogni traccia di colore. Le sue labbra rimasero socchiuse, paralizzate a mezz’aria.

Il notaio Aubert si voltò bruscamente verso di lei, aggrottando le sopracciglia scure. «Di cosa sta parlando la signora? Lei mi aveva garantito che le pendenze con la banca di credito erano state tutte saldate tramite accordo transattivo tra vivi senza alcuna irregolarità formale». «Sta mentendo!», urlò Audrey, avanzando di due passi verso di me con gli occhi fuori dalle orbite.

«È una sarta d’accatto, non sa leggere un bilancio contabile! Dammela subito, Eva, o giuro che chiamo la gendarmeria e ti faccio espellere dalla Svizzera prima di stasera! Non hai nessun diritto su questa terra, sei venuta qui solo per vivere alle nostre spalle!». «Chiamala pure la gendarmeria», dissi, aprendo con calma la copertina di cartone del faldone e mostrandole la prima pagina con i sigilli ufficiali della Procura di Neuchâtel.

«Patrick non ha distrutto queste carte. Le ha fatte protocollare con riserva di deposito dal notaio Mauler. Se io subisco una qualsiasi intimidazione o se provi a toccare questa casa, Mauler deposita l’intero fascicolo». Aubert fece un passo indietro, allontanandosi fisicamente da Audrey come se temesse di essere contaminato da ciò che stava accadendo. «Audrey, se esiste una riserva di deposito penale a carico della tua procura, questo atto di cessione che volevi registrare oggi costituisce frode processuale

e bancaria. Non posso assolutamente procedere. Ti avevo avvertito di essere totalmente trasparente». «Aubert, non puoi andartene adesso!», gridò lei, afferrandogli una manica del cappotto con disperazione palese. «Abbiamo concordato la voltura d’urgenza! Mio padre sta morendo in quel letto, capisci? Mancano poche ore, non possiamo aspettare l’apertura del testamento o quella stracciona si prenderà ogni cosa e io rimarrò con i debiti dell’agenzia di Ginevra!».

«I debiti sono tuoi, Audrey. Non sono mai stati di tuo padre», dissi con voce bassa, ma così chiara che perfino il vento sembrò fermarsi nel cortile. «Patrick ha passato gli ultimi quattro anni della sua vita a pagare le rate dei tuoi fallimenti, rinunciando perfino ai farmaci innovativi per il cuore perché tu gli dicevi che saresti finita in prigione se non pagava».

Audrey mi guardò con un miscuglio d’orrore e vergogna autentica. Per la prima volta vidi crollare la sua maschera di superiorità borghese. Dietro la sua borsa firmata, i suoi tailleur di sartoria e la sua arroganza c’era soltanto una persona disperata, divorata dai debiti e dalla paura delle conseguenze delle proprie menzogne sistematiche. Non c’era traccia d’amore per il padre.

«Tu… tu non sai niente», mormorò con un filo di voce roca, guardando a terra la neve che si squagliava attorno alle sue scarpe eleganti. «Lui era mio padre. Doveva proteggermi. Ha sempre pensato solo a quel cantiere di merda e alle locomotive, mentre io dovevo dimostrare a tutti a Zurigo di valere qualcosa. Mi doveva quei soldi per tutto quello che non mi ha mai dato».

«Tuo padre ti ha protetto fin troppo», replicai, tenendo il fascicolo stretto contro il petto come se fosse un baluardo invalicabile. «Ti ha protetto fino all’ultimo respiro che gli è rimasto in gola. Ma non gli permetterò di andarsene pensando che tu mi abbia cacciata via dalla sua stanza come una ladra qualsiasi. Questo debito morale non te lo sconterà nessuno».

Aubert salì in macchina senza dire un’altra parola, accese il motore e fece retromarcia lungo il viale, lasciando Audrey sola in mezzo al cortile gelato. Lei mi fissò ancora per qualche secondo, con il labbro inferiore che le tremava vistosamente, poi si girò sui tacchi senza aggiungere una sillaba e si avviò a piedi verso la fermata del filobus, con la testa china contro il nevischio.

Rimasi da sola nel silenzio del cortile per qualche minuto, a respirare quell’aria gelida che sapeva di pini bagnati e fuliggine. Rientrai nel capanno, richiusi la cassetta di sicurezza con la sua chiave originale e presi con me solo la cartellina con il testamento del notaio Mauler e la delega speciale per le decisioni sanitarie che Patrick aveva redatto per me.

Quando tornai alla clinica di Neuchâtel erano passate le due del pomeriggio. Audrey non c’era più; aveva lasciato il suo tesserino d’accesso aziendale sul bancone della reception con una nota di revoca della propria presenza. Madame Vuille, vedendomi arrivare con i vestiti umidi e la cartellina sotto il braccio, abbassò gli occhi con un cenno di scusa sincero.

«Signora Eva, il Ian Gygax ha aggiornato la scheda del paziente», mi disse con tono sommesso. «Il notaio Mauler ha trasmesso via fax le disposizioni fiduciarie venti minuti fa. Lei ha il diritto esclusivo di permanenza continuativa nella stanza. Ci scusi per prima, non conoscevamo la reale situazione della famiglia». Feci un semplice cenno col capo, senza rancore.

Entrai nella stanza dodici. Il rumore del monitor cardiaco era ancora lì, ma sembrava più lento, più stanco. Mi avvicinai al letto, sfilai la sedia di plastica dal suo angolo e la posizionai proprio accanto al cuscino di Patrick. Mi sedetti, posando la borsa a terra. Allungai la mano e presi la sua mano destra, ruvida e fredda, segnata dalle cicatrici del lavoro.

«Patrick, sono qui», sussurrai vicino al suo orecchio. «Le carte sono al sicuro con Mauler. Nessuno toccherà nulla. Puoi riposare adesso». Le sue palpebre tremarono debolmente. Non aprì gli occhi, non ne aveva più la forza, ma sentii chiaramente la pressione delle sue dita irrigidite che si stringevano attorno al mio palmo, una stretta breve, debole, ma inequivocabile.

Un piccolo respiro profondo sollevò la gabbia toracica sotto il lenzuolo bianco, poi la linea del tracciato sul monitor rallentò il suo ritmo convulso. Rimasi lì per tutto il pomeriggio, mentre fuori la neve continuava a scendere sui tetti grigi di Neuchâtel, coprendo ogni traccia di rabbia, di violenza e di menzogna sotto uno strato bianco, spesso e silenzioso.

Avevamo vissuto con poco per undici anni, ma quel poco era stato costruito sulla verità, e nessuna minaccia urlata nei corridoi avrebbe mai potuto cancellarlo.

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