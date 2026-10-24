«Se quella vecchia schiatta entro Natale, finalmente possiamo venderci tutto»: mia nuora parlava di me al telefono, senza sapere che ero nella stanza accanto.





«Mamma, apri subito. So che hai preso la busta». I colpi contro il legno si fecero più forti, non più timidi ma carichi di una rabbia disperata. «Non fare sciocchezze, ridammi quei fogli. Non capisci niente di questioni legali, sono documenti per la detrazione fiscale dei lavori del tetto». Non risposi. Mi alzai dal letto a fatica, con il respiro che mi bruciava nei polmoni, e infilai il plico dentro la federa del cuscino di ricambio nell’armadio a





muro. Poi presi il telefono fisso dalla scrivania, sollevai la cornetta e composi il numero che conoscevo a memoria da quarant’anni: quello di mio fratello Robert, commissario a riposo della polizia federale, che viveva a tre strade di distanza da me, vicino alla cittadella. «Robert, vieni qui adesso» dissi soltanto, con un filo di voce che non lasciava spazio a convenevoli.

«Porta con te qualcuno in servizio. Paul e sua moglie hanno falsificato una perizia medica e stanno cercando di sfondare la porta della mia camera». Dall’altro capo del filo ci fu solo un secondo di silenzio gelido, seguito dal rumore metallico di chiavi raccolte in fretta: «Arrivo in quattro minuti, Hélène. Chiuditi dentro e non aprire a nessuno».

I colpi all’esterno cessarono improvvisamente. Sentii il rumore del portone d’ingresso che sbatteva di nuovo e i passi rapidi di Corinne che entrava nel corridoio. I due presero a confabulare a mezza voce, con toni aspri e concitati. «Sei un idiota totale!» ringhiava lei. «Ti avevo detto di chiuderla a chiave l’auto! Se legge la dichiarazione del notaio siamo finiti, l’anticipo per la ditta di costruzioni scade lunedì e papà ha già bloccato il conto di garanzia!».

«Ha preso anche la cartella con la fattura di Jean-Luc!» rispondeva Paul, la voce strozzata dall’angoscia. «Non possiamo dimostrare che era solo una stima patrimoniale se chiama un avvocato!». «Non chiamerà nessuno, quella stupida non sa nemmeno usare l’elenco telefonico senza occhiali. Prendi il piede di porco dal garage, sfondiamo la serratura e diciamo che era caduta e delirava.

Chi credi che crederà a una donna con quel referto protocollato? Abbiamo la firma del medico depositata, Paul! Muoviti prima che nasconda le carte!». Il cinismo brutale di quella frase mi diede una forza che credevo svanita per sempre con la chemioterapia. Mi avvicinai alla porta chiusa a chiave. Fuori, sentii il rumore metallico dell’attrezzo che veniva infilato tra lo stipite e il montante di legno massiccio.

Il legno scricchiolò pericolosamente con un gemito secco. «Paul» dissi a voce alta, con fermezza, appoggiando la mano sul battente. «Tuo padre ha pagato ogni singolo chiodo di questa casa con vent’anni di straordinari alle acciaierie di Marcinelle. Se spezzi quel legno, non ne uscirai vivo». «Zitta, vecchia!» gridò Corinne dall’altra parte, spingendo la spalla di Paul per farlo forzare più a fondo.

«Questa casa è l’unica cosa decente che lascerai al mondo, e non permetterò che te la mangi con i tuoi farmaci inutili! Paul, premi su quella leva, adesso!». Lo scricchiolio divenne uno schianto. La modanatura di pino si spaccò a metà con un colpo secco, la serratura cedette e la porta si aprì di colpo, sbattendo contro la cassapanca.

Paul rimase immobile sulla soglia, con il piede di porco ancora serrato tra le mani sudate, la fronte lucida e gli occhi rossi di uno sforzo vile. Corinne era dietro di lui, con la pelliccia aperta sopra il tailleur scuro, il viso tirato in una maschera di disprezzo che non si curava nemmeno più di nascondere.

Allungò la mano verso di me con un gesto perentorio: «Dov’è la busta giallo scuro? Dammela e finisce qui. Ti troviamo una camera eccellente alla residenza della Sambre, avrai l’assistenza infermieristica giorno e notte. Nessuno ti vuole male, ma non puoi più gestire le tue cose». Guardai mio figlio negli occhi. Aveva lo sguardo basso, inchiodato alle mie pantofole di lana cotta.

«Mi volevi morta prima di Natale, vero Paul?» chiesi con voce calma, senza tremare. «Così avreste comprato la villetta a Jambes senza dover pagare la successione ordinaria». «Mamma, non… Corinne ha solo esagerato con le parole, eravamo esasperati per i debiti…» balbettò lui, indietreggiando di mezzo passo e lasciando cadere il ferro sul pavimento con un tonfo sordo che fece vibrare il battiscopa.

«Non giustificarti con lei!» urlò Corinne, spingendolo via con violenza e avanzando verso di me a braccia tese per strapparmi lo scialle. «Dov’è il plico, vecchia parassita? Se pensi di rovinarmi ti faccio internare prima di stasera, il dottor Elliot deve a mio padre trent’anni di favori al consiglio dell’ordine e firmerà qualsiasi internamento d’urgenza!».

Non fece in tempo a fare un altro passo. Il cigolio dei freni sul ghiaietto del vialetto fu seguito immediatamente dallo sbattere violento di due portiere d’auto. Due uomini in uniforme scura e mio fratello Robert, con il vecchio impermeabile grigio aperto e il tesserino da funzionario ministeriale già stretto nel pugno, comparvero sulla soglia sbrecciata del corridoio.

L’ufficiale più giovane, un brigadiere con i baffi radi, mise immediatamente una mano sul fianco, intimando ai due di non muoversi. «Polizia di Namur. State fermi dove siete» intimò Robert con la voce rauca e metallica che ricordavo dalle cene di famiglia. Non guardò nemmeno mio figlio. Il suo sguardo passò dai cardini spezzati della porta alla lima lasciata sul tavolino d’ingresso, poi si posò su Corinne, che era rimasta a mezz’aria, la mano protesa e la bocca

aperta in un’espressione di puro terrore. «Zio Robert… cosa significa?» tentò Paul, alzando le mani aperte, mentre il viso gli sbiancava fino a diventare cinereo. «È solo una questione familiare, mamma ha avuto un momento di confusione e si è barricata in camera, stavamo solo cercando di aiutarla a prendere le medicine…». «Taci, Paul» disse Robert senza alzare il tono, ma con un disprezzo così gelido che mio figlio parve rimpicciolirsi dentro la sua giacca da mezza stagione.

Robert entrò nella stanza, mi mise un braccio intorno alle spalle e mi tirò leggermente indietro, controllando che non avessi segni addosso. Poi si voltò verso il brigadiere. «Prendi i fogli che sono nella federa del cuscino, Spencer. C’è una querela per falsificazione di atti pubblici, estorsione e violazione di domicilio già pronta da protocollare in centrale».

«Quale falsificazione?» gracchiò Corinne, cercando disperatamente di ricomporsi, raddrizzando il bavero della giacca con un moto nervoso. «Quelle sono carte nostre, sono perizie patrimoniali commissionate legittimamente! Voi non avete nessun mandato per entrare qui dentro, questa è la casa di mio marito!». «Questa casa è per intero di mia sorella fino all’ultimo giorno della sua vita, signora» rispose Robert estraendo una busta trasparente dalla tasca interna del cappotto per raccogliere il plico che l’agente gli porgeva.

«E la perizia a cui vi siete appoggiati non vi servirà a molto. Ho chiamato il dottor Elliot dieci minuti fa mentre salivo in macchina. Quel certificato di incapacità cognitiva non è mai uscito dal suo archivio: il numero di protocollo corrisponde alla cartella clinica di mio cognato Reid del 2017. Avete sbianchettato il nominativo e inserito quello di Hélène, usando il timbro duplicato che Jean-Luc si è fatto fare al policlinico quando lavorava come archivista precario».

Il silenzio che cadde nella camera da letto fu rotto soltanto dal respiro corto e affannoso di Corinne. Si voltò di scatto verso Paul, gli occhi sbarrati, il labbro inferiore che le tremava vistosamente. «Mi avevi detto che Jean-Luc aveva l’accesso autorizzato ai faldoni storici! Mi avevi giurato che era tutto intestato legalmente!». «Io… non lo sapevo» balbettò Paul, con la voce ridotta a un pigolio soffocato.

Si era appoggiato con la schiena contro il muro scrostato, scivolando lentamente verso il basso con le braccia inerti lungo i fianchi. «Mi aveva detto che bastava una rettifica formale… che tanto la mamma non avrebbe mai contestato la firma perché non andava più in tribunale da anni…». «Sei un fallito totale» sibilò Corinne a denti stretti, con un veleno che non risparmiava nessuno, nemmeno se stessa.

Cercò di fare un passo verso l’uscita, ma il secondo poliziotto le sbarrò il corridoio con la sagoma massiccia del giubbotto antiproiettile, indicandole con un gesto secco di non allontanarsi. «Ma non finisce qui» continuò Robert, aprendo il fascicolo con calma chirurgica davanti a loro. «C’è un secondo problema per voi. Un’ora fa, prima di ricevere la chiamata di Hélène, ho ricevuto una notifica dal registro immobiliare provinciale.

Il notaio Delvaux ha respinto la trascrizione preliminare della vendita ieri pomeriggio alle cinque. Non perché si sia accorto della firma falsa, ma perché mio cognato Reid, prima di andarsene sei anni fa, ha costituito un vincolo fiduciario irrevocabile a favore della fondazione ospedaliera della Sambre, escludendo Paul da qualunque facoltà di disposizione del fondo rustico e dell’immobile fino a quando Hélène sarà in vita, e destinando l’intero ricavato futuro alla ricerca sulle malattie polmonari».

Paul alzò la testa di scatto, gli occhi spalancati in un’incredulità dolorosa che gli deformava i tratti. «Cosa? Papà non… papà mi aveva promesso che la casa sarebbe stata la mia parte…». «Tuo padre ti conosceva fin troppo bene, ragazzo mio» risposi io, parlando per la prima volta da quando erano entrati gli agenti. Mi feci avanti, superando la linea dei cocci di legno che coprivano il pavimento.

Guardai mio figlio dritto negli occhi, vedendo per la prima volta con assoluta chiarezza l’uomo vuoto, debole e calcolatore che era diventato. «Tuo padre ha trovato i solleciti della società finanziaria di Bruxelles nella cassetta delle lettere due mesi prima di morire. Sapeva dei tuoi debiti per il gioco d’azzardo a Namur Sud, sapeva dei soldi che avevi sottratto alla ditta dove lavoravi prima di farti assumere al comune.

Non ti ha lasciato questa casa perché sapeva che l’avresti svenduta al primo ricatto della tua nuova famiglia». Corinne emise un lamento strozzato, un suono informe che sembrava quasi un insulto, e si coprì il viso con le mani inanellate, mentre l’agente le prendeva delicatamente ma fermamente il braccio destro per guidarla verso il furgone parcheggiato in strada.

«Accompagnateli in centrale per la redazione del verbale di flagranza per violazione di domicilio aggravata e tentata truffa» ordinò Robert ai colleghi. «Io resto qui per mettere in sicurezza la porta». Paul non si mosse subito. Rimase accasciato contro lo zoccolino di legno, guardandomi con le lacrime che gli rigavano le guance non rasate, le labbra che si muovevano senza riuscire a produrre un suono intelligibile.

«Mamma… ti prego… non farmi arrestare. Se perdo il posto al catasto non ho più nulla… Corinne mi lascia domani mattina, il padre ci toglie la casa a Jambes…». «Tu non hai già più nulla da molto tempo, Paul» dissi piano, senza alzare la voce, senza odio ma con un distacco definitivo che mi pesava nel petto come una pietra tombale.

«Hai scambiato mia madre, tuo padre e me per una perizia taroccata da quattro soldi. Esci da questa stanza prima che dica a Robert di mostrare al magistrato anche le ricevute delle mie infusioni che hai fatto sparire dal cassetto dei medicinali». L’agente più giovane lo prese per la spalla della giacca e lo sollevò senza fare complimenti, trascinandolo lungo il corridoio buio verso la luce grigia del cortile.

Sentii il rumore secco delle manette che scattavano sui suoi polsi appena fuori dalla soglia, poi il battito regolare delle portiere che si chiudevano e il rombo dei motori che si allontanavano lentamente lungo la strada deserta. Robert rimase con me per un’ora. Trovò nella casetta degli attrezzi una vecchia asse di pino e due viti lunghe, e con il cacciavite di mio marito Reid fissò provvisoriamente il battente spezzato contro il telaio, in modo che la porta

potesse restare chiusa dall’interno. Non parlammo molto. Ci conoscevamo da settant’anni e sapevamo entrambi che certe parole non servono a riparare quello che si è spezzato per sempre. «Vuoi venire a dormire da me e Hannah stanotte?» mi chiese mentre riponeva gli attrezzi nella cassetta di metallo verde. «No, Robert. Questa è casa mia» risposi, guardando la cucina illuminata dalla luce fioca del primo pomeriggio.

«Preparami solo una tazza di tè caldo, poi puoi andare a firmare quei verbali in questura». Quando se ne andò anche lui, rimasi sola nella cucina silenziosa. Mi sedetti al solito posto, davanti alla finestra che dava sul piccolo giardino d’inverno dove i cavoli ornamentali resistevano al primo gelo. Posai le mani piatte sul tavolo di formica pulita.

Per la prima volta dopo mesi di tosse, di paure sorde e di visite mediche vissute nell’angoscia, sentii una strana, ferma lucidità. Natale sarebbe arrivato tra sei settimane, ma nessuno in quella casa avrebbe brindato alla mia morte.

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