Mia madre ha sempre fatto favoritismi estremi… e ora ne sta pagando le conseguenze





Avviso contenuti sensibili: la storia tratta temi di abuso e conflitti familiari.





TL;DR: io e mio fratello abbiamo interrotto ogni rapporto con nostra madre dopo che ha difeso nostro fratello maggiore quando è emerso che aveva gravemente maltrattato il figliastro. Ora si rende conto di essere rimasta sola e cerca di far diventare la sua situazione un problema nostro.

Io (33 anni) sono la più piccola di tre figli. Ho due fratelli maggiori: Alex (39) e Lewis (35). Nostro padre ha abbandonato la famiglia quando ero ancora bambina e, anche se nostra madre ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni, per la maggior parte della mia vita è stata una madre single.

Ho sempre avuto la sensazione che preferisse i miei fratelli a me. In particolare Alex è sempre stato il suo preferito, e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. Quando nostro padre se ne andò, credo che lei abbia iniziato a fare affidamento su di lui anche emotivamente, e da lì il rapporto tra loro è diventato molto sbilanciato.

Alex, però, è sempre stato una persona difficile.

Da bambino era un vero bullo. A scuola terrorizzava gli altri bambini e a casa faceva lo stesso con Lewis e me. Non si trattava solo di normali litigi tra fratelli: era spesso crudele e manipolatore. Fu espulso da due scuole diverse prima dei 14 anni per il suo comportamento.

Lewis arrivò perfino a scappare di casa più volte da adolescente a causa sua. Io, invece, ricordo che mi chiudeva spesso nel piccolo ripostiglio sotto le scale: ancora oggi soffro di una forte claustrofobia.

Nonostante tutto questo, nostra madre lo ha sempre difeso. Diceva che gli altri bambini mentivano, che le scuole esageravano o che io e Lewis eravamo troppo sensibili. Ogni volta che qualcuno cercava di rimproverarlo, lei reagiva coccolandolo o ricompensandolo per “farlo sentire meglio”.

Ovviamente questo non fece che peggiorare le cose.

Con il tempo Alex è cresciuto diventando un adulto estremamente sgradevole. È una persona arrogante e aggressiva, ma allo stesso tempo ha un certo fascino superficiale che gli ha permesso spesso di cavarsela.

Si è sposato due volte. Dal primo matrimonio ha avuto una figlia; la moglie alla fine lo ha lasciato. Con la seconda moglie, Amy, è rimasto sposato. Amy aveva già un figlio da una relazione precedente, Jake.

Quando Alex e Amy si sono messi insieme, Jake aveva circa dodici anni.

Io avevo pochissimi rapporti con Alex e poco dopo mi trasferii all’estero per lavoro. Per tre anni ho vissuto in Canada. Durante quel periodo mia madre mi raccontava spesso che Jake era “un ragazzo problematico”: parlava di ansia, bugie e problemi alimentari, e diceva che Alex stava soffrendo molto a causa sua.

Quando il mio contratto di lavoro terminò e tornai nel Regno Unito, Jake aveva quindici anni. Era molto cambiato rispetto al ragazzino che ricordavo.

Col senno di poi, c’erano diversi segnali che qualcosa non andava.

Poco dopo il mio ritorno, Alex e Amy decisero di partire per una vacanza. Jake e la figlia di Alex avrebbero dovuto stare da nostra madre, ma lei si ruppe una gamba poco prima. Così io e il mio compagno ci offrimmo di ospitarli per due settimane.

Fu allora che iniziai a capire che la situazione era più grave di quanto pensassi.

Jake sembrava sempre affamato e mangiava con un’intensità che faceva pensare che non fosse abituato ad avere accesso libero al cibo. Inoltre era estremamente educato, quasi come se temesse di essere punito per qualsiasi cosa.

Era evidente che a casa sua qualcosa non andava.

La situazione arrivò al punto di rottura una sera in cui io ero uscita a cena con un’amica. Quando tornai a casa trovai Jake molto agitato e il mio compagno sconvolto. Jake aveva cercato di comportarsi in modo estremamente inappropriato con lui, convinto che fosse qualcosa che gli sarebbe stato richiesto in cambio di certi “privilegi” a casa.

Fu allora che emerse una realtà terribile: Jake era stato manipolato e maltrattato per anni.

Io e il mio compagno contattammo immediatamente le autorità, dopo aver rassicurato Jake che non aveva fatto nulla di sbagliato.

Avvisai anche Lewis. Lui non aveva rapporti con Alex da tempo, ma disse di essere pronto a sostenere Jake. Mi confidò anche che, quando eravamo più giovani, Alex aveva fatto commenti molto inquietanti nei suoi confronti.

Quando Alex fu arrestato, nostra madre reagì con rabbia. Mi accusò di aver denunciato mio fratello sulla base delle “bugie” di Jake.

Quando in tribunale venne dimostrato che Jake stava dicendo la verità e Alex fu condannato al carcere, lei cambiò versione ma continuò a difenderlo, sostenendo che Alex fosse in realtà la vera vittima.

Arrivò perfino a diffamare Jake sui social media, finché il tribunale non intervenne per fermarla.

A quel punto sia io che Lewis decidemmo di interrompere ogni rapporto con lei.

Questo è successo due anni fa.

Da allora non ho più parlato con mia madre e, sinceramente, la mia vita è migliorata. Tuttavia, all’inizio di questo mese ha cercato di ricontattare sia me che Lewis.

Per anni Alex aveva sostenuto economicamente il suo stile di vita. Ora che è in prigione, però, non può più farlo. Mia madre ha dovuto vendere la sua auto di lusso e forse dovrà trasferirsi in una casa più piccola.

Inoltre si è allontanata da quasi tutte le persone che conosceva, anche da Amy.

Ora dice di essere sola e infelice e vorrebbe che io e Lewis la aiutassimo.

Ma non riesco a farlo.

Forse può sembrare crudele, ma penso che stia semplicemente affrontando le conseguenze delle sue scelte: quarant’anni passati a proteggere e giustificare una persona che faceva del male agli altri.

L’unica cosa che rimpiango è di non aver preso le distanze da lei molto prima.

Lewis la pensa esattamente allo stesso modo.

Visualizzazioni: 84



