Mia moglie mi ha abbracciato nel sonno: ho pensato al divorzio per vendetta gelida





Noemi ha smesso di guardarmi come si guarda uno che sta per dire una cattiveria. Si è appoggiata con le due mani al piano della cucina, poi le ha lasciate ricadere lungo i fianchi, come se all’improvviso non avesse più forza nelle dita.





“Non sto cercando scuse,” ha detto. “Te lo sto dicendo adesso perché non voglio che tu pensi una cosa sbagliata.”

Ho annuito una volta, ma non avevo ancora fiducia nelle mie gambe né nel mio cervello. Il succo mi stava scaldando lo stomaco, però la testa era ancora ovattata. Mi sembrava di essere arrivato tardi a una discussione già iniziata da ore. Lei si è schiarita la gola e ha inspirato dal naso, piano, con quel rumore lieve che faceva quando tratteneva un colpo di tosse.

“Negli ultimi giorni…” ha detto, e si è fermata. “No, da più di una settimana. Mi sveglio con i brividi. Anche se qui dentro fa caldo per te. Le mani mi fanno male dal freddo la mattina e non riesco a scaldarle nemmeno sotto il piumone.”

Ho guardato il termosifone spento, il finestrone chiuso, il vapore che si appannava appena sul vetro per la pioggia fuori. In quell’appartamento il freddo si infilava sempre nei punti sbagliati, ma io avevo dato per scontato che per lei fosse solo fastidio. Niente di più. Lei ha alzato una spalla, quasi vergognandosi.

“Ho pensato fosse solo l’aria. Poi è arrivata la tosse.”

“Da quanto?” ho chiesto.

“Tre o quattro giorni.” Si è passata due dita sulla gola. “Non forte. Solo… fastidiosa. E stanotte mi sono svegliata di colpo, tremavo. Mi sono girata verso di te senza pensarci. Cercavo calore, tutto qui.”

La parola calore mi è rimasta addosso come una presa sulla pelle. Ho sentito di nuovo il suo corpo contro il mio nel sonno, il peso improvviso, la mia reazione secca e stupida. La parte peggiore non era nemmeno aver pensato che lo facesse apposta. Era aver costruito in pochi secondi un’intera sentenza, completa, senza chiedere nulla. Le mani mi si sono chiuse da sole, poi riaperte sul bordo della sedia.

“Perché non me l’hai detto prima?” ho chiesto, ma la domanda è uscita più stanca che accusatoria.

“No perché?” ha ribattuto, senza alzare la voce. “Per dirti che avevo freddo in una casa in cui tu già stai al limite con il sonno? Eri sempre mezzo addormentato o arrabbiato. Non volevo aggiungerti altro.”

Mi è scappato un mezzo respiro secco dal naso, quasi una risata senza umorismo. Aveva ragione e mi dava fastidio proprio per quello. Le avevo fatto il terzo grado sul nulla, mentre lei stava andando avanti con i denti stretti. La luce della cucina le cadeva di lato sul viso, mettendo in evidenza il pallore sotto gli occhi. Lì per lì ho pensato che sembrava più stanca di me, e non è stato un pensiero bello da fare.

“Apri la finestra un attimo?” ha detto all’improvviso.

“Fa freddo.”

“Lo so.”

L’ho fatto. L’aria di Seattle mi ha preso in faccia con quel suo odore di asfalto bagnato e pioggia vecchia. Noemi ha chiuso gli occhi un secondo, poi ha tossito nel pugno. Non era un colpo forte, ma abbastanza secco da farmi smettere di pensare al mio malumore. Ho appoggiato il succo sul tavolo e ho frugato nella borsa dei test. C’era il rotolo di strisce, il pungidito, il sensore di ricambio, tutto quello che mi portavo dietro come una minaccia sempre pronta. Le dita mi tremavano ancora un po’, ma meno di prima.

“Devi stare qui?” ha chiesto Noemi, seguendo il gesto.

“Per un minuto.” Ho estratto il glucometro e ho ripetuto il controllo, più per abitudine che per fiducia. Il numero era salito, ma non abbastanza da farmi sentire normale. “Non mi fido ancora.”

Lei ha fatto un cenno minimo con il mento, come se quella risposta fosse la sola sensata. Poi è andata verso il cassetto delle tazze, ne ha tirata fuori una e l’ha riempita d’acqua al rubinetto. Si muoveva piano, con quella prudenza di chi ha capito di aver oltrepassato il punto in cui si può fingere che tutto sia piccolo.

“Quando mi hai detto del divorzio…” ha iniziato, senza guardarmi.

“Non l’ho detto davvero.”

“No, ma l’hai pensato abbastanza forte da farmelo sentire.”

Sono rimasto zitto. Aveva ragione anche su quello. Mi è salita un’ondata di vergogna così netta che mi ha costretto a fissare il piano di lavoro. Il legno aveva un graffio lungo vicino al lavello, quello che avevamo lasciato lì dopo aver spostato il tostapane settimane prima. Una stupidaggine qualsiasi, ma mi ha tenuto occupato il tempo di una respirazione lunga.

“Noemi…”

“Lo so.” Ha bevuto un sorso d’acqua, poi ha appoggiato la tazza. “So che sei stremato. Ho visto il modo in cui ti alzi di notte, come cerchi il sensore prima ancora di aprire bene gli occhi. Ma stamattina eri diverso. Freddo, sarcastico, come se stessi trattenendo qualcosa da ore.”

“Perché lo stavo facendo.”

Lei mi ha guardato finalmente dritto. “Lo so adesso.”

Quella frase ha fatto più male di un rimprovero. Non aveva rabbia nella voce. Solo una specie di resa stanca. Ho aperto la bocca per dirle che mi dispiaceva, ma il telefono ha vibrato di nuovo nella tasca dei jeans. Questa volta il nome sul display era Dr. Leon Reiner. Ho esitato solo un secondo.

Noemi ha visto lo schermo e ha abbassato subito lo sguardo verso il tavolo. “Rispondi,” ha detto.

Ho messo il vivavoce.

“Adrian,” ha detto Reiner, senza perdere tempo. La sua voce era quella da ambulatorio pieno, ferma e un po’ ruvida. “Maya mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto che oggi hai avuto un’ipo.”

“Sì.”

“Quante notti hai avuto valori bassi nelle ultime due settimane?”

Ho guardato Noemi. Lei aveva smesso di muoversi del tutto, solo le dita attorno alla tazza. “Almeno quattro volte,” ho detto. “Forse di più. Mi sveglio, correggo, poi crollo di nuovo.”

“E l’insonnia?”

“Peggiorata.”

Ci fu una pausa breve dall’altro capo. “Allora dobbiamo cambiare la gestione notturna. Non improvvisare da solo. Voglio vedere i dati del sensore stasera e domani mattina. Se continua così, sentimi in clinica. E una cosa: mangia qualcosa di più stabile prima di dormire, non solo zuccheri veloci.”

Ho annuito anche se non poteva vedermi. “Va bene.”

“Noemi sta bene?” ha chiesto lui, e in quel momento ho capito che Maya aveva raccontato abbastanza da farlo entrare almeno a metà nella situazione.

Noemi si è irrigidita appena. Ho visto il suo viso cambiare di poco, come se la domanda le fosse arrivata addosso insieme al resto. “No,” ho detto. “Credo che debba farsi vedere. Ha brividi, tosse, mani gelate da giorni.”

“Meglio un medico di base o urgent care, se la febbre sale,” ha risposto Reiner. “Per il resto ne parliamo quando sei più lucido.”

Ha chiuso lui per primo.

La cucina è rimasta in silenzio. Solo la pioggia sul vetro e il ronzio del frigorifero. Noemi teneva ancora la tazza tra le mani, ma ormai l’acqua era fredda. Mi sono passato una mano dietro la nuca e ho sentito la pelle appiccicosa di sudore freddo, come se il mio corpo non avesse ancora deciso se arrendersi o no.

“Ha ragione,” ho detto piano. “Su tutto.”

Noemi ha emesso un mezzo sorriso stanco, non divertito. “Non su tutto. Solo quasi.”

Mi è venuta voglia di ridere, ma mi si è fermata in gola. Ho guardato di nuovo la borsa dei test sul tavolo, poi lei, e mi è sembrato impossibile che mezz’ora prima fossi convinto di essere il solo a soffrire. Era stata proprio la combinazione peggiore: io troppo stanco per capire, lei troppo presa dal suo malessere per chiedere aiuto.

“Mi dispiace,” ho detto. Stavolta l’ho detto bene.

Lei ha abbassato gli occhi per un istante, poi ha annuito. “Anche a me. Per averti abbracciato come un sacco di patate gelide?”

“Per aver pensato che lo facessi apposta.”

“No. Per non averti detto prima che stavo male.” Si è stretta le braccia al petto, e ho notato quanto fossero davvero fredde le sue mani quando si sfioravano i gomiti. “Adesso però smetti di guardarmi come se dovessi scomparire dal letto.”

Sono rimasto lì, con il succo vuoto accanto al lavello e il mio telefono ancora caldo in tasca. Fuori continuava a piovere, e nell’appartamento l’aria era la stessa di prima, ma non mi sembrava più la prova di una guerra. Sembrava solo il posto sbagliato in cui due persone avevano cercato di farsi spazio senza dirsi la verità. Ho preso la tazza dalle sue mani e l’ho messa nel lavello.

“Domani alziamo la temperatura,” ho detto. “Un paio di gradi. E io preparo qualcosa prima di dormire.”

Noemi ha sollevato un sopracciglio. “E niente piedi gelati addosso?”

Ho fatto una smorfia. “Niente piedi gelati addosso.”

Per un secondo sembrava che bastasse. Poi lei ha tossito di nuovo, più a fondo questa volta, e si è piegata appena in avanti con una mano sul piano della cucina. Ho sentito qualcosa stringermi nello stomaco, non più rabbia ma preoccupazione vera, quella che arriva quando capisci che il problema non era solo un malinteso. Noemi ha rialzato gli occhi verso di me e il suo viso, sotto la luce gialla, non sembrava più soltanto stanco. Sembrava fragile in un modo che non avevo voluto vedere.

Sembrava fragile in un modo che non avevo voluto vedere.

Mi sono avvicinato d’istinto, senza pensarci troppo, e le ho toccato un polso con due dita. Non per controllarle il battito in modo serio, più per sentire che era davvero lì, calda appena sotto la pelle, viva e contratta. Lei non si è ritratta. Ha solo respirato piano dal naso e ha appoggiato la fronte per un secondo contro il pensile, come se il legno potesse sostenerla meglio di me.

“Vieni in salotto,” ho detto. “Il divano è più caldo.”

“Non fare il comandante.” La voce le è uscita bassa, roca ai bordi.

“Non sto facendo il comandante. Sto cercando di non farmi prendere dal panico.”

Questo l’ha fatta alzare gli occhi. C’era un lampo di qualcosa che somigliava a un sorriso, ma durato appena un istante. Ha preso la sua tazza, poi l’ha rimessa giù sul tavolo perché le tremavano troppo le dita. Ho visto la cosa e mi si è stretto il petto. Il telefono era ancora in tasca, il messaggio di Maya non l’avevo nemmeno letto fino in fondo, ma ormai era chiaro che lei non si era limitata a notarmi pallido nell’ascensore. Aveva capito che non ero solo stanco.

In salotto ho abbassato il termostato mentale che mi ero costruito in testa per settimane. Il divano era duro, la coperta piegata ai piedi. Noemi si è seduta sul bordo, tenendo le mani tra le ginocchia. La luce della pioggia fuori faceva sembrare tutto più grigio. Io ho preso la mia borsa dei test, l’ho aperta sul tavolino e ho tirato fuori una barretta e un pacchetto di cracker. Lei li ha guardati come se fossero la cosa più normale del mondo.

“Ne hai sempre uno dietro,” ha detto.

“Adesso sì.”

Ha fatto un mezzo cenno. “Buon per te.”

Mi sono seduto accanto a lei, lasciando uno spazio piccolo ma vero. Per qualche secondo non abbiamo parlato. Si sentiva solo il rumore regolare del riscaldamento, che entrava e usciva senza convinzione. Le mani di Noemi erano strette attorno ai polsi, ma continuavano a sembrare troppo fredde. Si era infilata le maniche lunghe anche per stare in casa quella sera, e ora quel dettaglio mi saltava addosso con una chiarezza fastidiosa.

“Da quanto tempo stai così?” ho chiesto.

Lei ha guardato il pavimento, poi la sua caviglia nuda spuntata sotto il bordo dei pantaloni. “Non lo so. Qualche settimana. Pensavo fosse il cambiamento di clima. Qui l’inverno arriva sempre in modo stupido.”

“E la tosse?”

“Peggio la mattina.” Ha alzato una spalla, ma il gesto è sembrato più stanco che indifferente. “E i brividi quando mi sdraio. Per questo mi sono girata verso di te. Non per… non per farti pagare qualcosa.”

La frase si è fermata a metà, come se le desse fastidio doverla dire ad alta voce. Ho preso la barretta, l’ho aperta e l’ho spezzata in due. Le ho passato metà.

“Lo so adesso.”

Lei l’ha presa e ha mangiato un morso piccolo, quasi meccanico. “Prima no.”

“Prima ero un idiota.”

“Prima eri uno che non dormiva da tre settimane e aveva la glicemia in caduta.” Ha abbassato lo sguardo sul cracker tra le dita. “Non ti sto facendo una sentenza.”

Quel modo di dirlo mi ha fatto più effetto di una scusa piena di frasi belle. Era semplice. Era vero. E per la prima volta dalla notte prima non sentivo più quella puntura costante dietro gli occhi, come se dovessi difendere la mia versione dei fatti a tutti i costi.

Il telefono ha vibrato. Questa volta era un messaggio di Maya: *Se serve passo più tardi, ma deve farsi vedere se continua a tremare. E non aspettare fino a domani per lei.* Ho letto, poi ho mostrato lo schermo a Noemi. Lei ha sospirato dal naso.

“Maya è peggio di tua madre.”

“Non ho una madre che si intromette così.”

“Appunto.”

Per la prima volta da ore mi è uscito un sorriso vero, breve ma pulito. Noemi l’ha visto e ha fatto lo stesso, solo più piano. Poi il sorriso le si è spento e ha portato la mano alla bocca, tossendo in un fazzoletto di carta che avevamo lasciato sul tavolino. Quando l’ha abbassata ho notato una striscia arrossata sul bordo delle unghie, segno che si stava seccando la pelle dal freddo. Non era niente di drammatico da solo. Insieme a tutto il resto, però, non mi piaceva per niente.

“Ti porto una coperta?” ho chiesto.

“No, poi mi addormento e tu dici che ti aggredisco nel sonno.”

“Quello lo dico ancora.”

Lei mi ha guardato di lato. “Adrian.”

“Sto scherzando.”

“Lo so. Finalmente.”

Ho preso il telecomando e ho alzato il riscaldamento di due gradi, giusto abbastanza da non trasformare l’appartamento in una sauna. Poi sono andato in camera a recuperare la mia vecchia felpa e le ho lasciato addosso quella, perché il suo corpo tremava ancora troppo per fidarsi solo del piumone. Lei ha accettato senza fare storie. Quel dettaglio, più di tutto il resto, mi ha fatto capire quanto fosse davvero stanca.

Nel pomeriggio ho richiamato Reiner dal cellulare e gli ho inviato i dati del sensore. Ha guardato tutto durante la chiamata e mi ha fatto fare due correzioni in modo più preciso di come avrei fatto da solo. Mi ha detto di non saltare lo snack prima di dormire e di tenere il monitor pronto sul comodino. Per Noemi mi ha ribadito la visita in giornata o al massimo il mattino dopo, se la febbre non c’era. Non mi ha fatto prediche. Ha parlato come uno che stava mettendo ordine in una situazione già abbastanza sporca.

Quando ha chiuso, Noemi era lì accanto a me in cucina con una sciarpa leggera sulle spalle, anche se dentro casa faceva finalmente meno freddo. “Urgent care domattina,” ha detto, come se stesse fissando un appuntamento dal dentista.

“Ti accompagno.”

“Lo so.”

Ho preparato due uova strapazzate e pane tostato. Niente di elaborato. Mi tremavano ancora un po’ le dita, ma ormai era più la stanchezza che l’ipo. Noemi ha mangiato tutto senza lamentarsi, il che per lei era un segnale peggiore di qualunque accusa. Alla fine si è appoggiata allo schienale della sedia e ha chiuso gli occhi un istante. Io ho lasciato che il silenzio restasse com’era, senza forzarlo.

Più tardi siamo andati a letto con la finestra chiusa e la temperatura finalmente alzata. Non troppo. Abbastanza. Ho steso due coperte invece di una sola, separate ai lati ma sovrapposte al centro, così nessuno dei due avrebbe dovuto rinunciare del tutto al proprio pezzo. Noemi ha osservato la sistemazione con un’espressione scettica.

“Sembra un trattato di pace.”

“È un trattato di pace.”

“Firmato sotto minaccia di ipoglicemia.”

“Anche.”

Si è sdraiata dalla sua parte e ha infilato le mani sotto il cuscino. Poi ha guardato il soffitto buio e ha parlato senza girarsi verso di me. “Mi dispiace davvero per stanotte.”

“Anche a me.”

“Per il freddo.”

“Per il divorzio.”

Questa volta ha girato il viso verso di me e ha sollevato un sopracciglio nell’oscurità. “Stavi per separarti da me perché ti ho abbracciato.”

“Stavo esagerando.”

“Molto.”

“Lo so.”

Ha preso fiato, e per un attimo ho pensato che sarebbe scoppiata a ridere. Invece mi ha appoggiato una mano sul fianco, leggera, senza stringere. Calda abbastanza da non farmi irrigidire, tranquilla abbastanza da non sembrarmi una trappola. “La prossima volta,” ha detto, “se ti svegli convinto di essere stato assalito da un ghiacciolo umano, controlla prima la glicemia.”

Ho girato la testa verso di lei nel buio. “La prossima volta, se ti senti male, me lo dici.”

“Affare fatto.”

Sono rimasto sveglio ancora un po’, ma non per rabbia. Il sensore non ha suonato, il respiro di Noemi si è fatto regolare piano piano, e la camera non sembrava più un posto ostile. Quando finalmente mi sono addormentato, non avevo più quella sensazione di freddo rimasto nelle ossa. La mattina dopo mi sono svegliato con la coperta al posto giusto, il monitor tranquillo sul comodino e Noemi già in cucina che beveva tè zenzero e limone, con addosso la mia felpa e l’espressione di chi finalmente ha deciso di farsi vedere da un medico.

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