Mia sorella si è sposata… poi ho scoperto il suo piano segreto





Quando Victor uscì di casa quella sera, io e Mara restammo sedute in silenzio sul divano. Sentivo il suo respiro irregolare. Sentivo il modo in cui cercava di trattenere le lacrime. “Forse ha ragione,” sussurrò a un certo punto.





Quelle parole mi fecero voltare di scatto. “Non dirlo nemmeno.” Lei scosse la testa lentamente. “Forse il mondo sarebbe più semplice con una sola di noi.” Era la prima volta in vent’anni che sentivo mia sorella parlare così.

Victor aveva piantato quel dubbio dentro di lei, come un veleno lento. Ma io sapevo una cosa: Victor non voleva salvarla. Voleva controllarla. L’idea dell’intervento non era amore. Era potere. Così iniziai a fare qualcosa che Victor non si aspettava.

Lo osservai. In silenzio. Per settimane. Scoprii presto che i suoi interessi non erano romantici. Victor aveva firmato contratti con un produttore televisivo. Un documentario sulla “separazione delle gemelle più famose del paese”. Milioni di visualizzazioni. Interviste. Sponsorizzazioni. E soprattutto… un’enorme assicurazione sulla vita.

Solo su una di noi. Quando mostrai tutto a Mara, il suo cuore iniziò a battere così forte che lo sentivo vibrare nel petto. “Vuole che una di noi muoia… per soldi,” sussurrò.

Annuii. Ma non era ancora la parte peggiore. L’intervento era già stato programmato. Mancavano due settimane. Victor pensava che fossimo completamente sotto il suo controllo. Così facemmo qualcosa che nessuno si aspettava.

Accettammo l’intervento. Quando lo dicemmo a Victor, lui quasi non riuscì a nascondere il sorriso. Due settimane dopo entrammo in ospedale.

Le luci della sala operatoria erano accecanti. I medici parlavano a bassa voce. Victor osservava dietro il vetro. Ma quello che lui non sapeva era che il chirurgo principale aveva ricevuto una telefonata la notte prima.

Una telefonata con registrazioni, contratti, prove di frode assicurativa. Quando Victor fu chiamato nell’ufficio del direttore dell’ospedale, non trovò medici ad aspettarlo.

+Trovò la polizia. I detective avevano ascoltato ogni registrazione delle sue conversazioni sul “profitto dopo la separazione”. Lo arrestarono direttamente nel corridoio. Io e Mara eravamo ancora sul lettino quando un’infermiera entrò con la notizia. Mara iniziò a piangere. Non per paura. Per sollievo. L’intervento venne annullato.

I medici dissero che non c’era alcuna necessità urgente. Quella notte tornammo a casa insieme. Attaccate come lo eravamo sempre state. Alcuni mesi dopo, quando un giornalista ci chiese se avremmo mai considerato davvero la separazione, Mara sorrise e rispose una frase che non dimenticherò mai: “Per tutta la vita ci hanno chiesto se non fosse difficile vivere così. La verità è che l’unica cosa difficile… è stata fidarci della persona sbagliata.” E mentre diceva quelle parole, io sentivo il suo cuore battere accanto al mio. Forte. Vivo. Esattamente dove doveva essere.

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