



Mia suocera ha annunciato alla festa di famiglia che il suo appartamento sarebbe andato a sua figlia. Bene. Allora che sua figlia si occupi anche di tutto il resto.





Il mio bicchiere di champagne si fermò a mezz’aria. Le persone intorno a me ridevano, applaudivano, festeggiavano, e io ero semplicemente seduta lì, incapace di muovermi.

“Ripetilo.”

Mia suocera sorrise luminosamente.

“Lascio l’appartamento a Marina. È la mia vera figlia, non solo una qualche nuora. Non è vero, figliolo?”

Mio marito Viktor distolse lo sguardo.

Quindici anni. Per quindici anni mi ero presa cura di quella donna. La accompagnavo dai medici, le compravo le medicine, le cucinavo zuppe insipide da dieta. Ogni fine settimana pulivo il suo appartamento mentre la sua “vera figlia” se ne stava a prendere il sole in Turchia. E questa era la mia ricompensa: un’umiliazione pubblica al settantesimo compleanno di mia suocera.

“Oh, Larochka, non essere turbata,” disse Anna Grigoryevna, picchiettandomi la mano. “Capisci, il sangue è più denso dell’acqua. Marina mi è più vicina.”

Marina sedeva di fronte a me, raggiante come un samovar lucidato. Accanto a lei c’era suo marito Igor, un uomo d’affari di successo con la pancia da birra e una spessa catena d’oro al collo.

“Mammina, sei la migliore!” cinguettò mia cognata. “In realtà stavamo già pensando di aver bisogno di più spazio. Un bilocale in centro è un sogno!”

Ho quarantasei anni. Lavoro come bibliotecaria senior in una biblioteca distrettuale. Il mio stipendio è di quarantaduemila rubli al mese, ma amo il mio lavoro. Viktor e io viviamo in un minuscolo monolocale in una khrushchyovka che lui ha ottenuto dalla fabbrica prima che ci sposassimo. Nostra figlia Nastya frequenta il college, e nostro figlio Pasha ha dodici anni.

Quando Viktor e io ci siamo sposati, Anna Grigoryevna promise: “L’appartamento sarà vostro. Dopotutto, siete voi che vi prendete cura di me.” Per quindici anni, le ho creduto.

“Vitya,” dissi, girandomi verso mio marito. “Lo sapevi?”

Si schiarì la gola.

“Lar, non qui…”

“No, facciamolo qui. Davanti a tutti. Sapevi che tua madre aveva cambiato idea?”

“Be’… me l’aveva detto… ma pensavo che non l’avresti presa così male. Abbiamo già casa nostra.”

“Casa nostra? Un monolocale per quattro persone. Marina ha già un trilocale. E adesso riceve anche un secondo appartamento in centro.”

Marina sbuffò.

“Larisa, non essere gelosa. La mamma ha preso la sua decisione. È un suo diritto.”

“Certo che è un suo diritto,” dissi, posando lentamente il mio bicchiere sul tavolo. “Dare appartamenti alle persone che non hanno mai mosso un dito. E quella che ha passato quindici anni a portarla in ospedale non riceve niente.”

“Oh, Larochka, perché dici così?” Anna Grigoryevna finse di essere ferita. “Non ti ho mai costretta. Hai aiutato perché volevi farlo, per bontà.”

“Per bontà? Ogni volta che chiamavi, lo pretendevi. ‘Lara, vieni, mi si è alzata la pressione.’ ‘Lara, mi sento malissimo, vieni subito.’ ‘Lara, perché Marina non risponde? Chiamala tu stessa.’”

“Sono una madre. Ho il diritto di chiedere aiuto.”

“Di chiedere, sì. Ma perché sempre a me? Perché mai a Marina?”

Mia cognata alzò gli occhi al cielo.

“Io lavoro, Larisa. Ho un’attività. Non posso semplicemente mollare tutto.”

“E io cosa ho, una vacanza infinita? Lavoro anch’io. Ma ogni fine settimana mi trascinavo dall’altra parte della città per lavare i pavimenti di tua madre.”

“Nessuno ti ha costretta!”

“Esatto. E adesso nessuno lo farà più.”

Mi alzai da tavola. Viktor mi afferrò la mano.

“Lar, siediti. Non fare una scenata.”

“Una scenata?” Mi chinai più vicino a lui. “La scenata l’ha fatta tua madre. Ha annunciato davanti a tutta la famiglia che io non sono nessuno. Quindici anni buttati.”

“È solo un appartamento…”

“Non si tratta dell’appartamento, Vitya. Si tratta di quello che significa. E l’ho sentito forte e chiaro.”

Tornammo a casa in silenzio. Viktor provò a parlare, ma io continuavo a voltarmi verso il finestrino.

Dentro di me, mi sentivo vuota. Non ferita. Vuota. Come se qualcuno avesse semplicemente spento la luce nella stanza in cui avevo vissuto per quindici anni.

“Lar, smettila di fare il broncio,” disse infine mio marito. “La mamma è anziana. Ha le sue stranezze. Non voleva dire niente di cattivo.”

“Niente di cattivo? Ha passato anni a dirci che quell’appartamento sarebbe stato nostro. Anni. E adesso all’improvviso appartiene a Marina.”

“Be’, anche Marina è sua figlia…”

“Marina l’avrà visitata forse quindici volte in dieci anni. Nei giorni di festa. Con una torta e qualche bacio. Io ero lì ogni settimana. Con medicine, spesa e mocio.”

Viktor sospirò.

“Larisa, cosa ti aspetti che faccia? È il suo appartamento. La sua decisione.”

“Puoi parlarle. Spiegarle che è ingiusto.”

“Non ascolterà. Conosci la mamma.”

La conoscevo. Anna Grigoryevna aveva passato tutta la vita a fare esattamente quello che le pareva mentre tutti gli altri si adattavano intorno a lei.

“Bene,” dissi. “Allora prenderò una decisione anch’io.”

“Che tipo di decisione?”

“Lo scoprirai.”

Il giorno dopo, per la prima volta in quindici anni, non andai nell’appartamento di mia suocera.

Il mio telefono squillò alle dieci del mattino.

“Larochka, dove sei? Ti sto aspettando.”

“Anna Grigoryevna, non vengo.”

Una pausa.

“Cosa vuol dire che non vieni? E le pulizie? E la spesa?”

“Chieda a Marina. Adesso è lei la sua erede. Lasci che aiuti lei.”

“Ma Marina è impegnata! Ha un’attività!”

“E io ho una famiglia. Due figli. Un lavoro. Un marito che non sa nemmeno stirarsi una camicia.”

“Larisa, questo è un ricatto!”

“No. Questa è equità. L’appartamento va a Marina, quindi anche le cure vanno a Marina. Logico, no?”

Riattaccai.

Viktor lo seppe quella stessa sera. Sua madre lo aveva chiamato in preda all’isteria.

“Lara, cosa stai facendo?” irruppe in cucina urlando. “La mamma è in lacrime! Dice che l’hai abbandonata!”

“Non l’ho abbandonata. Ho passato il testimone. A Marina.”

“Quale testimone? Marina vive fuori città. Le ci vuole un’ora per arrivare qui!”

“E a me ci voleva un’ora e mezza. Eppure andavo.”

“Ma tu ci sei abituata! Sai come gestirla!”

“Allora Marina può imparare. È la vera figlia, ricordi? Il sangue è più denso dell’acqua.”

Viktor si lasciò cadere su una sedia.

“Lar, è crudele.”

“Crudele?” Mi girai dai fornelli per guardarlo in faccia. “Crudele è usare qualcuno per quindici anni e poi buttarlo via come spazzatura. Crudele è umiliare tua nuora davanti a tutta la famiglia. Crudele è pretendere aiuto senza offrire nulla in cambio.”

“Lei ha dato delle cose! Regali per le feste, a volte dei soldi…”

“Soldi? Cinquemila rubli a Capodanno? In quindici anni saranno forse settantacinquemila in tutto. L’appartamento ne vale sei milioni. Senti la differenza?”

Lui tacque.

“Vitya, non ti sto chiedendo di scegliere tra me e tua madre. Ma non farò la badante non pagata per qualcuno che non mi dà valore.”

“E se le succede qualcosa?”

“Allora può venire Marina. Oppure tu. Sei suo figlio. Il suo vero sangue.”

“Io lavoro!”

“Anch’io. In qualche modo ho sempre trovato il tempo. Forse adesso tocca a te cominciare.”

La prima settimana passò in un diluvio di telefonate. Anna Grigoryevna chiamava ogni giorno—a volte me, a volte Viktor, a volte entrambi.

“Larochka, non riesco ad andare al negozio da sola! Mi fanno male le gambe!”

“Ordini la consegna. Ormai la fanno tutti i supermercati.”

“Ma è costosa!”

“Comunque meno della benzina che ho speso io per quindici anni.”

“Larisa, sei senza cuore!”

“Forse. Ho imparato dalla migliore.”

Alla seconda settimana, Marina si fece coinvolgere.

“Larisa, così stai esagerando,” disse mia cognata con tono tagliente al telefono. “La mamma si lamenta di te ogni giorno. Dice che l’hai abbandonata.”

“Non l’ho abbandonata. Ho fatto spazio per te.”

“Quale spazio? Io vivo fuori città! Ho un’attività!”

“Marina, quando tua madre ha avuto la polmonite tre anni fa, ho passato due settimane a dormire da lei. Mi sono presa ferie e permessi non pagati. Tu sei venuta una volta per mezz’ora.”

“Allora avevo una trattativa in corso!”

“E io avevo una famiglia. Eppure in qualche modo ce l’ho fatta.”

“È diverso!”

“Certo che lo è. Le tue responsabilità contano. Le mie no.”

Marina fece una risata infastidita.

“Ti stai solo vendicando per l’appartamento.”

“No. Sto ristabilendo l’equilibrio. Se hai l’eredità, hai anche gli obblighi. È normale.”

“Questo lo vedremo!”

Sbatté giù il telefono.

Un mese dopo, Anna Grigoryevna cadde. Niente di grave—si slogò una caviglia scivolando sul pavimento del bagno. Ma il dramma bastò per tutto il palazzo.

Viktor corse al mio lavoro.

“Lar, la mamma è in ospedale! Dobbiamo andare!”

“Allora vai.”

“E tu?”

“Io non vengo.”

“Ma è mia madre!”

“Esatto. Tua madre. Non mia.”

Mi fissò come se mi vedesse per la prima volta.

“Fai sul serio? È una donna anziana, si è fatta male, e tu…”

“Per quindici anni io c’ero ogni volta che si faceva male. Per lei, per te, per tutta la tua famiglia. Adesso ho finito.”

“Larisa, questo è disumano!”

“Disumano è lasciare che qualcuno serva fedelmente la tua famiglia per quindici anni, e poi umiliarla in pubblico. Quello è disumano.”

Se ne andò sbattendo la porta.

Quella sera tornò a casa cupo ed esausto, si lasciò cadere sul divano e fissò il telefono.

“Marina è venuta,” disse infine. “Ha urlato ai medici, poi alla mamma. Ha detto che la mamma è caduta apposta solo per attirare l’attenzione.”

“E Anna Grigoryevna cosa ha fatto?”

“Ha pianto. Ha detto che nessuno la voleva. Che perfino sua figlia non voleva aiutarla.”

“Che interessante. Quando aiutavo io, era semplicemente dato per scontato.”

Viktor mi guardò con attenzione.

“Lar, sei cambiata.”

“No. Ho solo smesso di fingere.”

“Fingere cosa?”

“Che non mi importasse. Che non fossi ferita. Che fossi disposta a tollerare qualsiasi trattamento solo per mantenere la pace in famiglia.”

Per quindici anni avevo chiuso gli occhi davanti all’ingiustizia. Al modo in cui sua madre favoriva sempre Marina. Al modo in cui Viktor era silenziosamente d’accordo. Al modo in cui tutti trattavano il mio aiuto come qualcosa di naturale, automatico, dovuto.

Basta. Merito rispetto. Non per un appartamento, ma per il mio lavoro. Per gli anni che ho dato alla sua famiglia.

Viktor rimase in silenzio per molto tempo.

“La mamma ha detto che cambierà il testamento. Se torni.”

Scoppiai a ridere.

“Tornare per cosa? Così può cambiare di nuovo idea tra un anno? O tra cinque anni? Al prossimo compleanno annuncerà che lascia tutto alla vicina?”

“Ma lo promette…”

“Le sue promesse non valgono niente, Vitya. Adesso l’ho capito. Tardi, ma l’ho capito.”

Passarono sei mesi. Anna Grigoryevna assunse una badante. Si scoprì che aveva dei risparmi, dopotutto. Parecchi, in effetti.

Marina adesso passa una volta al mese. Con una torta e dei baci. Proprio come prima.

Mia suocera non mi chiede più nulla. Non chiama, non mi invita alle riunioni di famiglia. Si lamenta con Viktor dicendo che sono una traditrice e un’ingrata.

“E per che cosa, esattamente, dovrebbe esserle grata?” chiese un giorno Nastya. “La mamma ha fatto tantissimo per la nonna, e la nonna l’ha buttata via.”

“Nastya, la nonna è anziana, ha il suo modo di vedere le cose…”

“Essere anziana non significa avere ragione. Ti meritavi rispetto, mamma. Ti ha insultata.”

Mia figlia ha diciotto anni. Ha capito a diciotto anni quello che io ho capito solo a quarantasei.

Anche Viktor cambiò. All’inizio si offese e per settimane quasi non mi parlò. Poi cominciò a parlare. Poi cominciò a pensare.

“Lar,” mi disse un giorno, “mi sbagliavo. Da sempre. Ho visto quanto lavoravi duramente per la mamma, e l’ho trattato come se fosse normale. Non ci ho mai nemmeno pensato.”

“E adesso?”

“Adesso sì. Quando Marina ha fatto una scenata in ospedale, quando la mamma ha pianto, quando la badante ha presentato il conto mensile… mi sono reso conto di quanto stessi facendo. Gratis.”

“E?”

“E mi vergogno. Di essere rimasto in silenzio. Di non averti difesa al compleanno.”

Guardai mio marito. Quarantanove anni, capelli grigi alle tempie, rughe intorno agli occhi. Vent’anni insieme, e solo adesso aveva cominciato a vedere ciò che era sempre stato ovvio.

“Vitya, non mi aspetto delle scuse da tua madre. Lei non cambierà. Ma me le aspetto da te.”

“Mi dispiace, Lar. Per tutto.”

“Ti perdono. Ma non tornerò a come erano le cose prima.”

“Non te lo sto chiedendo. Io solo… grazie per essere rimasta. Per non essertene andata.”

“Sono rimasta per la famiglia. Per i bambini. Per noi. Non per tua madre.”

Lui annuì.

Non molto tempo fa, Marina mi ha chiamata. Per la prima volta in sei mesi, e senza urlare.

“Larisa, dobbiamo parlare.”

“Vai avanti.”

“Sono… stanca. La mamma pretende attenzione ogni giorno. La badante è costosa. Igor è arrabbiato perché passo così tanto tempo ad andare avanti e indietro.”

“Benvenuta nella vita che ho vissuto io negli ultimi quindici anni.”

“Non mi rendevo conto che fosse così difficile…”

“Ovviamente no. Tu comparivi alle feste con una torta. Io ero quella che faceva il lavoro sporco.”

“Larisa, magari possiamo dividercelo in qualche modo. Fare a turno…”

“No, Marina. L’appartamento è tuo. E anche le responsabilità. Questo è giusto.”

“Ma non è giusto!”

“Davvero? Quando tu hai avuto l’appartamento e io niente, quello era giusto?”

Tacque.

“Marina, ho tirato io quel carro per quindici anni. Adesso tocca a te. Forse allora capirai perché ci sono rimasta male.”

“La mamma dice che riscriverà il testamento…”

“Non mi importa più. Adesso non si tratta più dell’appartamento. Si tratta di come sono stata trattata.”

Riattaccai.

Quella sera ero seduta in cucina a bere tè. Fuori il cielo si stava oscurando e si accendevano i lampioni.

Per quindici anni ho creduto che se dai abbastanza, alla fine riceverai qualcosa in cambio—gratitudine, rispetto, riconoscimento. Ma non funziona così. Quello che ottieni è l’abitudine. Le persone si abituano al fatto che tu ci sia sempre, che aiuti sempre, che salvi sempre la situazione. E una volta che per loro diventa normale, smettono di dargli valore.

Adesso ho i fine settimana. Veri fine settimana. Miei. Porto i bambini al cinema, passeggio nel parco con mio marito, leggo libri. Non corro più da una parte all’altra della città portando spesa e medicine.

Anna Grigoryevna ha ottenuto quello che voleva—la sua vera figlia accanto a sé. Marina ha ottenuto quello per cui lottava—l’appartamento. E io ho ottenuto la mia libertà.

E a quanto pare, quella è stata la migliore eredità che potessi ricevere.

Tu riusciresti ad andartene una volta capito che le persone ti stavano usando—anche se quelle persone fossero la tua famiglia?



