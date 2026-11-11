Mia suocera ha regalato a mio marito un vecchio orologio che ha fatto intervenire la polizia





La porta della mia cucina si è spalancata con un tonfo sordo quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento, trascinando con sé Marcello che protestava a voce alta, con il volto paonazzo per la rabbia e gli occhi sgranati dalla paura. Daphne era seduta sul divano del soggiorno, immobile come una statua di cera, con le mani giunte sulle ginocchia e un’espressione di rassegnazione così cupa da far sembrare persino la rabbia di mio marito una reazione naturale.





Ho capito in quel preciso istante che nessuno in quella casa era davvero innocente e che il regalo ricevuto il giorno prima non era altro che il segnale convenuto per riaprire una voragine che si sperava sepolta per sempre sotto i silenzi della valle. L’agente capo ha iniziato a perquisire i cassetti della credenza antica, quella che apparteneva al nonno di Marcello, e dopo pochi minuti ha estratto una vecchia busta da lettere sigillata con la ceralacca rossa,

dentro la quale c’erano i documenti d’identità originali di Daniele e una procura firmata frettolosamente molti anni prima. Marcello ha cercato di giustificarsi dicendo che lui era solo un bambino quando erano accadute quelle cose, ma la sua voce ha iniziato a incrinarsi quando Daphne ha sollevato lo sguardo per confessare freddamente di essere stata lei a nascondere il corpo nel vecchio pozzo artesiano dietro il capannone della segheria.

Il mondo intorno a me ha cominciato a perdere consistenza, mentre guardavo l’uomo con cui dividevo il letto da dieci anni mentre indietreggiava contro la parete, implorando sua madre di smetterla di dire bugie davanti agli agenti che stavano già stringendo le manette ai suoi polsi. Ezio è rimasto sulla porta della cucina, osservando la scena con il volto segnato dalle rughe e dagli anni passati a custodire un segreto che nessuno aveva il coraggio di svelare, stringendo

tra le dita un vecchio cacciavite da orologiaio come fosse l’unico appiglio rimasto in un mondo andato in frantumi. Le manette sono scattate con un clic metallico che ha rimbombato a lungo nelle stanze silenziose della casa, ponendo fine a un inganno durato decenni e lasciando sul tavolo della cucina soltanto il ticchettio irregolare di un tempo finalmente tornato a scorrere.



