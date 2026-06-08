Mia suocera ha visto l’aspiratore per ghiaia del mio acquario – ha pensato fosse una pompa per il pene





Nei giorni successivi, mia moglie non riusciva a smettere di ridere ogni volta che vedeva l’aspiratore. Lo aveva messo sul mobile dell’acquario, ben visibile. “È il mio trofeo” diceva. “Il giorno in cui mia madre si è umiliata da sola.” Non ha chiamato sua madre per giorni. Non ha risposto ai suoi messaggi. Non ha voluto parlarle. Non perché fosse arrabbiata. Perché non voleva ridere in faccia alla sua stessa madre.





Quando finalmente hanno parlato, la suocera ha provato a giustificarsi. “Era un equivoco.” “Chiunque lo avrebbe pensato.” “Sembra proprio uno di quei cosi.” “Non puoi biasimarmi.” Mia moglie non ha risposto. Ha aspettato che finisse. Poi ha detto: “Mamma, la prossima volta che entri in casa mia, non frugare nei mobili. E se vedi qualcosa che non capisci, chiedi. Non fare supposizioni. Non accusare. Non fare sceneggiate.” La suocera ha detto che non meritava di essere trattata così. Che era solo preoccupata. Che voleva proteggere sua figlia. Mia moglie ha detto: “Da cosa? Da un aspiratore per ghiaia?” Ha riattaccato.

Non si sono viste per un po’. Non per punizione. Per distanza. Per necessità. A volte le famiglie hanno bisogno di spazio. A volte le suocere hanno bisogno di capire che non possono controllare tutto. A volte hanno bisogno di sentirsi stupide per smettere di comportarsi da stupide.

Non so se mia suocera abbia imparato la lezione. Non so se sia cambiata. So che non è più entrata in casa senza bussare. Non ha più frugato nei mobili. Non ha più fatto supposizioni sul mio conto. Forse aveva paura di trovare qualcos’altro. Forse aveva vergogna. Forse aveva capito che non era la benvenuta a fare la polizia della casa. Qualunque fosse la ragione, funzionò.

Oggi, anni dopo, l’aspiratore è ancora lì. Accanto all’acquario. Ne ho comprato un altro per pulire il fondo. Questo è un trofeo. Un ricordo. Una storia da raccontare. Ogni volta che qualcuno viene a casa e chiede cosa sia, raccontiamo la storia. Tutti ridono. Tutti pensano che sia assurdo. Tutti sono d’accordo che la suocera fosse un’idiota. E io sorrido. Perché quella fu la prima volta che non le lasciai vincere. La prima volta che non le diedi ragione. La prima volta che la misi al suo posto. Senza alzare la voce. Senza litigare. Senza nemmeno volerlo. Fu perfetto.

Fine della storia.

Visualizzazioni: 51



