Michelle Hunziker mostra il lato B in foto come nello storico spot del ’94: un tuffo nel passato





L’anno nuovo è iniziato per Michelle Hunziker all’insegna del relax e della famiglia, con una vacanza in una località calda dove può godere del sole, del mare e della spiaggia. La conduttrice ha scelto di festeggiare il passaggio al 2026 insieme alle sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste, in Messico. In compagnia della primogenita Aurora e del suo compagno con il loro piccolo Cesare, Michelle ha deciso di trascorrere questi giorni di festa in un’atmosfera familiare.





Il guardaroba di Michelle per le vacanze è caratterizzato da una selezione di bikini, e ha colto l’occasione per fare un tuffo nel passato. Infatti, ha riprodotto una famosa foto del 1994, anno in cui ha raggiunto il successo, avviandosi verso la fama che conosciamo oggi. Michelle è un volto amato sia in Italia che in Svizzera, e la sua carriera è iniziata con una pubblicità iconica. Nei primi anni Novanta, ha realizzato un’immagine memorabile che la ritraeva in perizoma bianco, mostrando il suo lato B, un momento che non ha mai rinnegato e che ricorda con affetto.

Nella fotografia originale, Michelle era rappresentata con una lunga treccia bionda e un perizoma, un’immagine che ha segnato l’inizio della sua carriera come modella e conduttrice. Sono passati più di 30 anni da quel momento, ma sembra che il tempo non abbia lasciato il segno su di lei: attualmente è in ottima forma, e non ci sono differenze tra l’immagine del 1994 e quella scattata ora in Messico. Questo è sicuramente merito della sua costante routine di allenamento, che non abbandona neppure durante le vacanze.

Nonostante il relax, Michelle continua a dedicarsi alle sue sessioni di allenamento quotidiane. È una donna energica e attiva, e durante il soggiorno in Messico, sua figlia Aurora l’ha affettuosamente presa in giro per la sua abilità nel passare da un workout all’altro. Prendersi cura di sé è una parte fondamentale della sua vita, e lo fa con grande disciplina e amore per se stessa.

Anche solo 20 minuti di esercizi a casa sono sufficienti per farla sentire bene, ma non manca di allenarsi anche in palestra. Negli ultimi tempi, ha sviluppato una passione per le arti marziali, in particolare per il karate, che le consente di coniugare il benessere fisico e mentale. Tuttavia, in Messico non si limita solo allo sport: Michelle si concede anche passeggiate, nuotate e momenti di svago con la famiglia. Ha anche partecipato allo Zamna Festival a Tulum, un evento rinomato per la musica elettronica.

La vacanza di Michelle Hunziker in Messico rappresenta non solo un momento di relax, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo percorso professionale e personale. Con un occhio al passato e uno al futuro, la conduttrice continua a ispirare i suoi fan con la sua energia e il suo spirito positivo. La sua capacità di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata è un esempio per molti, e il suo impegno per uno stile di vita sano è evidente in ogni aspetto della sua vita.

In questo inizio d’anno, Michelle dimostra che, nonostante il passare del tempo, è possibile mantenere la propria vitalità e passione. Con la sua famiglia al fianco, affronta il 2026 con entusiasmo e determinazione, pronta a vivere nuove avventure e a condividere momenti indimenticabili con le persone a lei più care.



