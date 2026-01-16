Milano, uomo di 70 anni sgozzato in casa: fermato un 21enne straniero





Una drammatica vicenda si è verificata nella notte a Rozzano, un comune della provincia di Milano, dove un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso all’interno di un appartamento in via delle Peonie. La vittima presentava una ferita mortale alla gola, e le indagini hanno portato all’arresto di un giovane di 21 anni, presumibilmente straniero, accusato di essere l’autore del delitto.





L’episodio è iniziato quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati allertati a causa di una segnalazione riguardante un giovane che minacciava di suicidarsi. Giunti sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato l’appartamento in uno stato di disordine significativo, con mobili spostati e segni di colluttazione. Durante la ricerca, i militari hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo, nascosto sotto uno dei mobili.

Le prime informazioni raccolte indicano che il 21enne, che si trovava nell’appartamento al momento dell’intervento, potrebbe aver avuto un conflitto con la vittima, il quale è stato successivamente identificato. Gli agenti hanno immediatamente proceduto all’arresto del giovane, che ora dovrà rispondere di omicidio.

La scena del crimine è stata isolata per consentire agli investigatori di raccogliere prove e testimonianze. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo. Al momento, non sono stati resi noti i motivi che avrebbero scatenato la violenza tra i due.



