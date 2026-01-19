Minuto di silenzio per Rocco Commisso durante Bologna-Fiorentina è stato interrotto da cori irrispettosi





La partita tra Bologna e Fiorentina, disputata allo stadio Dall’Ara, ha visto un momento di grande tensione e commozione a causa della scomparsa del presidente viola Rocco Commisso. Prima dell’inizio dell’incontro, era previsto un minuto di silenzio per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio e alla sua squadra. Tuttavia, questo momento di raccoglimento è stato rovinato da urla poco rispettose provenienti dalle tribune, che hanno disturbato il silenzio voluto per commemorare la figura di Commisso.





Nonostante il clima di dolore e rispetto, alcune persone presenti sugli spalti hanno emesso insulti e cori inopportuni, interrompendo il silenzio richiesto. Non è chiaro cosa sia stato detto di preciso, ma i rumori hanno rovinato in parte l’atmosfera solenne che avrebbe dovuto caratterizzare quel momento. Fortunatamente, il resto del pubblico ha prontamente reagito, cercando di zittire i disturbatori con un lungo applauso, dimostrando così il proprio rispetto per il presidente della Fiorentina.

L’episodio si è verificato in un contesto già carico di emozioni, dato che il minuto di silenzio era stato imposto anche in altre partite di questo turno di Serie A. Già dalla giornata precedente, in occasione dell’anticipo tra Udinese e Inter, i tifosi avevano avuto l’opportunità di rendere omaggio a Commisso. La società viola aveva comunicato la decisione di non fermare le partite ufficiali delle squadre della Fiorentina previste nel weekend, per onorare al meglio la memoria del presidente.

Durante la partita, i giocatori della Fiorentina si sono riscaldati indossando maglie commemorative con il numero 1 e la scritta “Rocco”, e hanno giocato con il lutto al braccio. Prima dell’inizio dell’incontro, la squadra si è avvicinata alla curva per raccogliere l’applauso dei tifosi, un gesto di unità e rispetto. Anche alcuni membri dello staff tecnico indossavano magliette commemorative in segno di omaggio.

In un ulteriore tributo, durante il minuto di silenzio, sui maxischermi dello stadio è stata proiettata una foto di Rocco Commisso, un gesto che ha contribuito a mantenere viva la memoria del presidente nonostante i disturbi. Il suo decesso, avvenuto tra venerdì e sabato, ha colpito profondamente non solo i tifosi della Fiorentina, ma l’intero mondo del calcio, che ha perso un sostenitore appassionato e un leader carismatico.

I funerali di Commisso si svolgeranno mercoledì prossimo a New York, presso la cattedrale di San Patrizio, un evento che riunirà amici, familiari e sostenitori per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. La sua dedizione alla Fiorentina e al calcio in generale è stata riconosciuta da tutti, e la sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo sportivo.

L’episodio del minuto di silenzio interrotto ha sollevato interrogativi sulla condotta dei tifosi e sull’importanza di mantenere un comportamento rispettoso, soprattutto in momenti di commemorazione. Le reazioni del pubblico, che ha cercato di riportare il rispetto e la dignità a quel momento, dimostrano come la maggior parte dei presenti abbia voluto onorare la memoria di Commisso.

La Fiorentina, attraverso i suoi rappresentanti e i tifosi, ha espresso il desiderio di continuare a portare avanti l’eredità del presidente, mantenendo viva la sua passione per il calcio e la sua visione per il futuro della squadra. La comunità sportiva attende ora di vedere come la Fiorentina onorerà la memoria di Rocco Commisso nei prossimi eventi e nelle partite future, continuando a lottare in suo nome e per mantenere vivo il suo spirito.



