



Alle 7:40 di un sabato mattina, un fucile sparò all’angolo del nostro pascolo. In cucina stavo mescolando la pastella per i pancake e ascoltavo il notiziario agricolo su KMA, da Shenandoah. Al piano di sopra, Kinley dormiva durante il primo sabato da settimane in cui non aveva impegni. In campagna non era insolito sentire spari. La gente sparava ai coyote o controllava i fucili da caccia prima di novembre. Ma quello era troppo vicino a casa, troppo vicino al bestiame. La finestra sopra il lavello tremò. Posai la ciotola senza pulirmi le mani e corsi fuori, in ciabatte e con il cappotto da stalla.





Domino giaceva contro la recinzione, dalla nostra parte. Le zampe erano distese nell’erba secca e la testa bianca e nera era schiacciata sotto il filo più basso. Il sangue aveva scurito il terreno. Aveva gli occhi aperti. Kinley lo aveva allevato con il biberon dopo che sua madre era morta durante una tormenta di neve di febbraio, due anni prima. Ray Petersen, che aveva la fattoria tre miglia più a sud, mi aveva chiamata mentre facevo il mio giro postale per chiedermi se la mia bambina di nove anni lo volesse.

Dale lo aveva portato a casa avvolto in una coperta da cavallo, sul sedile posteriore del pick-up. Aveva una macchia bianca intorno all’occhio sinistro e altre tre lungo il fianco. Kinley lo aveva guardato e aveva detto: «Domino».

Per otto settimane, prima dell’alba, aveva preparato al lavello della cucina il latte artificiale tiepido, in pigiama e stivali. Ogni mattina alle cinque portava nella stalla un biberon grande con la tettarella di gomma rossa, facendosi strada con una torcia nella neve, nella pioggia e nel gelo pungente. Ogni sera alle cinque lo rifaceva. Lui era diventato un manzo che la seguiva come un cane, veniva quando lei lo chiamava e le premeva la testa contro il petto finché non gli grattava le orecchie.

Era destinato al nostro congelatore, e lei lo aveva sempre saputo. Ad agosto aveva pianto, poi aveva accettato la cosa e mi aveva aiutata a segnare la data sul calendario della cooperativa. L’appuntamento al macello era fissato per il ventisei ottobre, due settimane dopo.

Vern era a venti iarde da lui, accanto al suo campo di mais non ancora raccolto. Il fratello maggiore di mio marito indossava un cappotto di tela e il berretto della DeKalb, e teneva in mano un fucile da caccia, con la canna puntata verso terra. Guardava Domino, non me. «Era di nuovo nel mio mais», disse. Esaminai i quattro fili tesi tra i pali d’acciaio. Dale e io avevamo rifatto quell’angolo ad aprile.

Ricordavo che tenevo il tenditore, mi ero tagliata il pollice e avevo controllato con lui ogni graffa. Quando aveva finito, Dale aveva pizzicato il filo più alto, che aveva vibrato. Non c’era niente che fosse stato forzato. «Attraverso cosa, Vern?» dissi. Non rispose. Aveva il viso grigiastro, serrato. Poi tornò indietro lungo i filari terminali, senza voltarsi.

Avevo il telefono nel cappotto. Avrei potuto chiamare lo sceriffo e denunciare che qualcuno aveva sparato al nostro bestiame. Invece pensai ai due fratelli che avevano condiviso una camera, giocato insieme nella Little League e imparato a guidare in quel pascolo. Vern aveva cinquantatré anni; Dale quarantanove. Il loro padre, Harold Nyquist, aveva diviso la fattoria alla sua morte, nove anni prima. Dale aveva ereditato la proprietà di famiglia, le stalle e duecentoquaranta acri.

Vern aveva ricevuto altri duecentoquaranta acri e la vecchia casa dei Lindgren. Li separava la recinzione che aveva fatto costruire il padre. Li avrebbe separati ancora per decenni di Ringraziamenti, funerali, la cerimonia di diploma di Kinley, forse il suo matrimonio. Una denuncia avrebbe diviso la nostra famiglia e tutte e sei le famiglie di Hollow Creek Road.

Così lasciai il telefono dov’era e mi inginocchiai accanto a Domino. Diciannove anni in quella fattoria, e un’infanzia trascorsa in un’altra, mi avevano insegnato cosa dovevo fare. Usai il coltello che portavo alla cintura per dissanguarlo prima che la carne si rovinasse. Mio nonno me l’aveva insegnato dopo che, quando avevo dieci anni, una giovenca si era rotta una zampa in una tana di marmotta. «Non la sprechi», aveva detto. «Ha dato la vita. Fai in modo che serva a qualcosa».

Allora non avevo capito il peso di quelle parole. Ora costrinsi le mani tremanti a stare ferme e lavorai in fretta. Quando ebbi finito, le ciabatte erano fradicie e le maniche macchiate. Guardando la macchia bianca intorno al suo occhio aperto, sussurrai: «Mi dispiace, amico», poi: «Mi dispiace tanto».

Solo allora tirai fuori il telefono e chiamai Arnold Fogle al Plainview Locker, accanto al Casey’s sulla Main Street. La sua famiglia lavorava il bestiame della contea dal 1951. Rispose al secondo squillo. «Macello». «Arnold», dissi. «Sono Jill Nyquist. Ho un manzo a terra nel pascolo. Ho bisogno che tu venga a prenderlo. Subito». Fece una pausa. «Il manzo Domino?» disse Arnold. «Quello di Kinley? Non è prenotato prima del ventisei». «È a terra, Arnold». Questa volta il silenzio si protrasse più a lungo. «Sarò lì entro un’ora», disse.

Arrivò prima che passasse un’ora, sul suo camion bianco con il paranco montato dietro la cabina. Arnold aveva sessantotto anni, i capelli bianchi tagliati corti e gli avambracci grossi come pali di recinzione. Lavorava la nostra carne da diciannove anni. Dopo aver parcheggiato vicino al cancello, attraversò l’erba e si fermò accanto a Domino. Lo esaminò senza fare commenti sulla ferita di proiettile. Poi andò all’angolo e controllò i pali e tutti e quattro i fili.

Infilò il pollice sotto il filo più alto e lo pizzicò. La nota limpida corse lungo la recinzione. «Quell’angolo è ben teso», disse. Lo sguardo gli passò sul campo di mais di Vern e raggiunse la vecchia casa dei Lindgren, il cui camino fumava nel mattino. Poi si voltò verso di me. «Vuoi che chiami qualcuno, Jill?» «No», risposi. Annuì, lentamente quanto bastava per farmi capire che aveva compreso, e tornò al camion a prendere il paranco. Andai ad aiutarlo con le catene.

Fu allora che Kinley uscì di corsa da casa. Aveva i capelli arruffati dal sonno; indossava una felpa, pantaloni del pigiama e stivali di gomma. Forse aveva sentito lo sparo o il camion, o forse aveva semplicemente visto Arnold fuori dalla finestra. Lasciai cadere la catena e le andai incontro a metà del pascolo, prima che potesse vedere da vicino. Le mie braccia macchiate la strinsero. Lei cercò di liberarsi. «Mamma, lasciami. Mamma. È Domino? Mamma!» «Non guardare, tesoro», dissi. «Non guardare. Torniamo a casa». «È lui?» «Sì». Smise di divincolarsi. Quasi alta quanto me, si accasciò contro di me come una bambina molto più piccola.

Attraversammo il pascolo con il viso di Kinley contro la mia spalla. Rimase in silenzio finché non arrivammo alla veranda. Poi si sedette sul gradino più basso e fissò gli stivali che aveva indossato per dargli da mangiare. I singhiozzi la scuotevano con tale forza da farle tremare tutto il corpo. Mi sedetti accanto a lei e la strinsi mentre, in lontananza, la gru di Arnold entrava in funzione. Alle nostre spalle, la radio continuava a suonare accanto alla pastella per i pancake che avevamo lasciato lì. «Chi è stato?» chiese infine Kinley.

Con la faccia contro la mia spalla. «Mamma. Chi gli ha sparato?»

Avrei voluto risparmiarle quella verità, ma non avevo mai mentito a mia figlia: non su Babbo Natale, sui bambini o sull’hamburger nel suo piatto. «Lo zio Vern», dissi.

Dale era a duecento miglia di distanza, trasportando mais per la cooperativa. Durante la raccolta lavorava dodici o quattordici ore al giorno, facendo la spola tra il silo, l’impianto di etanolo di Shell Rock e i terminal fluviali di Dubuque. Quella mattina aspettava accanto al Mississippi, in coda con gli altri camion. Rispose subito alla mia chiamata. «Jill? Che succede?» Gli raccontai tutto, poi restai ad ascoltare il motore al minimo e il sibilo dei freni ad aria dei camion vicini.

«Ha sparato al manzo di Kinley», disse infine. «Al manzo di Kinley.» «Sì.» «Nel nostro pascolo.» «Sì.» «Kinley sta bene?» Accanto a me, se ne stava seduta con le ginocchia raccolte al petto, lo sguardo rivolto verso il campo. «No», dissi.

Dale provò a chiamare suo fratello due volte: la prima dal terminal, la seconda un’ora dopo. Nessuna delle due chiamate ebbe risposta. Rientrò a casa alle undici di sera e salì direttamente al piano di sopra. Kinley dormiva. Rimase al buio accanto al suo letto, poi scese a prendere la torcia vicino alla porta. Dalla finestra della cucina seguii il fascio di luce, piccolo, lungo tutto il confine di mezzo miglio, dalla strada fino al torrente. Si fermava a ogni paletto. Un’ora e mezza più tardi, tornò, posò la torcia sul bancone e si sedette di fronte a me, con l’aria di avere più di quarantanove anni.

«È ben tesa», disse. «Ogni filo. Ogni graffa. L’angolo è teso come una corda di tamburo. Non c’è neanche un pelo impigliato nei fili spinati.» Aspettai. «È mio fratello, Jill», disse Dale. «Lo conosco da tutta la vita. Non so perché l’abbia fatto.» «Lo so.» Si strofinò il viso. «Ma era il tuo manzo», disse Dale. «Tuo e di Kinley. L’avete allevato voi. Hai pagato tu il mangime.» Poi mi disse: «Quindi la decisione spetta a te. Fai come vuoi. Chiama lo sceriffo. Non chiamarlo. Ti appoggerò in entrambi i casi».

Era l’una di notte e stavo ancora rimuginando su quella scelta quando Dale parlò di nuovo. «C’è una cosa che dovresti sapere», disse. «Una cosa che non ti ho detto.» Mi spiegò che Vern, in agosto, aveva assunto un geometra di Waterloo. «Vern ha fatto misurare il confine», disse Dale. «In agosto. Ha assunto un geometra di Waterloo. È venuto qui e ha percorso il confine con un GPS. L’ho visto là fuori. Non ci ho dato peso.» «E?»

«E Vern mi ha chiamato», disse Dale. «Poco dopo il Labor Day. Mi ha detto che secondo il rilevamento la recinzione si trova diciotto piedi dalla sua parte. Per tutta la lunghezza. Diciotto piedi per mezzo miglio.» Abbassò lo sguardo. «Ha detto che papà l’aveva messa nel posto sbagliato nel 1972 e che pascoliamo sui suoi terreni da cinquant’anni. Voleva che la spostassi.» «Tu cosa gli hai risposto?» chiesi. «Gli ho detto di no», disse Dale. «Gli ho detto che quella recinzione l’aveva messa papà e che era lì da cinquant’anni, e che non si sarebbe spostata.» Scosse la testa. «Mi ha sbattuto il telefono in faccia. Da allora non ci siamo più parlati.»

Rimasi seduta a riflettere su quella rivelazione. Vern non intendeva dire che Domino si fosse davvero spinto nel campo di mais ancora in piedi. Intendeva la striscia d’erba che considerava sua. Domino aveva pascolato dalla nostra parte della recinzione, ma su diciotto piedi di terreno che Vern riteneva suoi. «Questo non lo giustifica», dissi. «No», disse Dale. «Non lo giustifica.»

Lunedì chiamò Arnold. «Seicentoquaranta», disse. «Bel manzo, Jill. Davvero bello. Una marezzatura eccellente. Kinley ha fatto un buon lavoro con lui.» Seicentoquaranta libbre di peso della carcassa, dopo la pulizia e la scuoiatura. Non riuscii a rispondere. «Lo lascio frollare quattordici giorni», disse Arnold. «Come avrei fatto comunque. Poi lo taglieremo. Sai già come lo vuoi?» «Ti chiamo», dissi. Ai prezzi di quell’autunno, Domino valeva più o meno milleottocento dollari di carne: bistecche, arrosti, macinato, pasti per l’inverno, forse fino alla primavera. Soldi che non avremmo dovuto spendere al Fareway. Cibo che mia figlia aveva allevato con le sue mani gelate.

Per tutta la settimana, mentre consegnavo la posta lungo la Rural Route 2, continuai a pensarci: centododici miglia di strade sterrate, trecentottanta cassette della posta. Dopo undici anni conoscevo le persone che vivevano dietro quelle cassette. Marge Hansen, ottantaquattro anni, riceveva lettere dalla Norvegia. Pete Larson aveva coltivato i campi accanto a Harold per quarant’anni. I Brennan avevano appena avuto un bambino; i Molina si erano trasferiti dal Texas per lavorare all’allevamento di maiali. Il signor Thorson, cieco, riceveva audiolibri dalla biblioteca statale. Conoscevo le loro riviste, le consegne di medicinali, i pacchi premura del college e le buste con i pagamenti in ritardo. E ogni giorno lavorativo mi fermavo alla cassetta della posta di Vern.

Giovedì sera, mentre Dale trasportava mais e Kinley restava chiusa nella sua camera, portai un blocco legale al tavolo della cucina. Da sabato aveva mangiato pochissimo, dopo la scuola saliva subito di sopra e aveva evitato la stalla. Feci l’elenco di tutte le famiglie di Hollow Creek Road. Sei famiglie. Sei verande. Tra loro c’era anche quella di Vern. La mattina seguente chiamai Arnold e gli specificai bistecche, arrosti, costine e confezioni da una libbra di carne macinata, ciascuna avvolta in carta bianca con un’etichetta.

«E poi», dissi, «voglio che tu la divida.» «Dividerla?» «In sette parti», dissi. «La nostra parte. E sei scatole.» Tacque. «Sei scatole», disse. «Sei», confermai. «Arrosti, bistecche e carne macinata in ognuna. Dividili nel modo più equo possibile.» «Per chi sono, Jill?» «Per tutti quelli della nostra strada», dissi. Un altro silenzio. «Per tutti», disse Arnold. «Per tutti», ripetei. Lasciò uscire lentamente il fiato. «Va bene», disse. «Va bene. Saranno pronte sabato tra una settimana. In scatole cerate. Al molo di carico.»

Avevo scritto sei nomi. Ci sarebbero state sei consegne. Qualunque cosa fosse successa sulle prime cinque verande, l’ultima scatola sarebbe andata a Vern.

Tenemmo una parte più abbondante per la nostra famiglia, quanto bastava per arrivare fino all’inverno. Arnold mise la carne rimanente in sei scatole bianche cerate. Ognuna conteneva un arrosto di spalla, un arrosto di braccio, due bistecche T-bone, due controfiletti e tre chili di carne macinata, tutto etichettato con la sua grafia squadrata. Ogni scatola valeva circa ottanta dollari, forse di più. Il ventisei ottobre — il sabato in cui Domino avrebbe dovuto arrivare vivo al deposito frigorifero — facemmo retromarcia con il pick-up verso la banchina di carico in cemento di Arnold. All’inizio Kinley si era rifiutata di venire. Non avevo insistito. Poi, mentre prendevo le chiavi, comparve in jeans e con la giacca da stalla. «Voglio venire», disse.

Si sedette sul portellone abbassato, tenendo in mano un pennarello nero Sharpie che aveva portato da casa. Arnold fece uscire le sette scatole su un carrello a mano. Quando ciascuna delle sei scatole da consegnare le arrivava davanti, Kinley la capovolgeva e scriveva DOMINO sul fondo, in grandi lettere ordinate da alunna di prima media. La nostra scatola la lasciò senza scritte. La guardai concentrarsi, con la lingua che le spuntava all’angolo della bocca, mentre Arnold stava al mio fianco a braccia conserte.

Dopo il sesto nome, richiuse il pennarello. «Così sapranno chi era», disse. Ad Arnold si bloccò qualcosa in gola. Rientrò e tornò più tardi con gli occhi rossi. Quando aprii il libretto degli assegni, rifiutò il pagamento. «Questa no, Jill», disse. «Non per Domino.»

Le scatole viaggiarono lungo Hollow Creek Road sul nostro pick-up rosso scuro, la nostra contro la cabina e le altre sei vicino al portellone. Kinley sedeva accanto a me con le mani in grembo. Invece della posta, trasportavo carne lungo quei sei miglia di strada sterrata, oltre stoppie di fagioli, pascoli e campi di mais. Sotto ogni coperchio avevo infilato un cartoncino scritto la sera prima: «Dal manzo di Kinley, Domino. Buon appetito».

I Brennan non erano in casa, così lasciai la loro scatola accanto al passeggino e alle zucche sulla veranda. Rosa Molina rispose alla seconda porta con uno strofinaccio in mano. Dopo aver letto il cartoncino, guardò Kinley. «Domino?» disse. «Il manzo che ha allevato tua figlia?» Annuii. Si portò una mano al petto e ci guardò andar via in silenzio.

A casa del signor Thorson, gli misi la scatola tra le mani e lessi il cartoncino ad alta voce. Lui rimase lì a sentirne il peso. «La nipote di Harold», disse. «Ha allevato un manzo.» «Sì, signore.» Sorrise. «Harold diceva sempre che quella ragazza aveva un dono con gli animali.» Poi aggiunse: «Dille che la ringrazio. Dille che penserò a lui.» Quando arrivammo a casa sua, Marge Hansen era già dietro la porta a vetri. Viveva su quella strada da sessantun anni. Portai la sua scatola su per i gradini. Lesse il cartoncino, guardò verso il pick-up e alzò la mano verso Kinley, tenendola sollevata come in una benedizione. Mia figlia ricambiò il gesto.

Pete Larson uscì dal capannone delle macchine asciugandosi le mani su uno straccio. A settantotto anni, conosceva entrambi i fratelli da più tempo di quasi chiunque altro. Aveva coltivato la terra dall’altra parte del torrente rispetto a Harold per quarant’anni e ne aveva portato la bara. Vide DOMINO sotto la mia scatola e rimase immobile. «Quel manzo ha lasciato il suo angolo due settimane prima del previsto», disse. «Già», risposi. La strada, naturalmente, lo sapeva. Lo sparo si era sentito; la gente aveva visto il camion di Arnold. Pete accettò la scatola e la strinse al petto, come se pesasse molto più della carne che conteneva. Guardando verso l’ultima cassetta della posta, chiese: «Vai fin lassù?» «Sì.»

Pete mi osservò ancora un momento. «Harold mise quella recinzione nel ’72», disse. «L’aiutai io. Tenevo fermi i pali.» Scosse la testa. «Sapeva benissimo dov’era il confine. La mise lì apposta.» «Che cosa intendi?» Ma Pete si limitò a scuotere di nuovo la testa e portò Domino nel capannone. All’imbocco della strada di Vern, Kinley rimase nell’abitacolo. Parcheggiai accanto all’ultima cassetta della posta, prima che la strada finisse al torrente. «Vuoi venire?» le chiesi. Scosse la testa. Mentre aprivo la portiera, mi fermò. «Mamma», disse. Mi voltai. «Digli il suo nome», disse mentre scendevo. «Domino. Assicurati che sappia come si chiamava.»

La cassetta della posta nera di Vern era fissata a un palo di cedro; sul fianco, la scritta NYQUIST spiccava in lettere bianche riflettenti. La bandierina rotta era rimasta storta per due anni. Sapevo cosa conteneva: riviste agricole, cataloghi di sementi, bollette, estratti conto della cooperativa, buste di Farm Credit. Continuavano ad arrivare lettere della previdenza sociale indirizzate a Lorraine, sua madre, morta l’inverno precedente. Da otto mesi consegnavo anche buste di Farm Credit con la dicitura FINAL NOTICE stampata in rosso.

Sotto le basse nuvole d’ottobre, il suo mais non raccolto frusciava nel vento freddo da nord-ovest. Abbassai il portellone e sollevai l’ultima scatola. A sud, la nostra casa colonica bianca e il fienile rosso si trovavano a un miglio e mezzo lungo la strada sterrata.

M’incamminai lungo la sua strada privata, lunga un quarto di miglio, pensando di lasciare la scatola sulla veranda sconnessa della vecchia casa dei Lindgren. Non ero andata molto avanti quando si aprì la porta d’ingresso. Vern mi venne incontro con la giacca di tela, a capo scoperto e disarmato. I suoi capelli grigi sembravano quelli di uno che avesse passato la mattinata a passarci le mani. I suoi passi lenti ricordavano quelli di un uomo che va incontro al giudizio.

Doveva aver guardato le consegne dal cortile o dalla finestra: le scatole bianche, la mano alzata di Marge, Pete che stringeva la sua parte. Si fermò a un metro e ottanta da me e fissò il pacco contro il mio fianco.

«Cos’è quella roba?» disse. Le parole erano piatte, quasi prive di interrogazione. «La tua parte», risposi. «Stavo per lasciarla sulla veranda.» La prese con entrambe le mani, con cautela. Poi la capovolse. Per molto tempo rimase a fissare le lettere nere, mentre il vento scompigliava il mais e un corvo gracchiava vicino al torrente. Quando finalmente alzò gli occhi, l’espressione chiusa che ricordavo dal pascolo si era spezzata.

«L’ha scritto lei», disse. «Sì.» «Kinley.» «Sì.» Abbassò di nuovo lo sguardo. Le mani gli tremavano sotto la scatola bianca. «Il suo nome», disse. «Non sapevo come si chiamava.» «Mi ha chiesto di dirtelo», risposi. «Ha detto: Assicurati che sappia come si chiamava.» Un suono basso gli salì dal petto. Raddrizzò la scatola e la strinse al ventre con entrambe le braccia. «Non sapevo come si chiamava», ripeté.

«Perché l’hai fatto, Vern?» Per molto tempo guardò lungo la strada, verso casa nostra, il nostro pascolo e l’angolo in cui era caduto Domino. «Diciotto piedi», disse infine. «Il rilievo», dissi. «Me l’ha detto Dale.» Annuì. «A luglio la banca ha mandato un uomo», disse. «Dalla Farm Credit di Ames. Per stimare il valore del terreno. Per il prestito.» Deglutì. «Sono in arretrato, Jill. Di due anni. L’anno scorso il mais è andato male. I fagioli peggio. E la casa di riposo di mamma si è presa tutto prima che morisse. Undici mesi al Good Samaritan. Ottomilaquattrocento al mese.»

Ascoltai. «Il perito ha detto che gli acri non tornano», disse Vern. «Ha detto che sull’atto ne risultano duecentoquaranta, ma lui ne ha trovati solo duecentotrentotto. Ha detto che era meglio far fare un rilievo.» Scosse la testa. «Così l’ho fatto. Millequattrocento dollari che non avevo. E il geometra ha detto che la recinzione si trova diciotto piedi all’interno del mio terreno. Per tutta la lunghezza. Sono i miei due acri. È questa la differenza.» Proseguì: «Ho chiamato Dale», disse Vern.

«Gli ho chiesto di spostare la recinzione. Solo diciotto piedi. Solo per far sì che la banca mi lasciasse in pace.» Abbassò gli occhi. «Ha detto di no. Ha detto che ce l’aveva messa papà e che non si sarebbe spostata.»

«Così hai sparato al manzo di Kinley.» Ebbe un sussulto. «Non volevo», disse. «Te lo giuro su Dio, Jill. Non l’avevo pianificato. Quella mattina mi sono alzato e ho trovato un’altra lettera della Farm Credit. Poi sono andato in fondo ai filari a controllare il mais, perché non posso permettermi di trebbiare, non posso permettermi il carburante. E ho guardato dall’altra parte della recinzione.» Si fermò, poi riprese. «Ed era lì», disse Vern. «A mangiare l’erba. Sui miei diciotto piedi. Grasso e felice. Il manzo di Dale sul mio terreno.» La voce gli si spezzò. «E avevo il fucile sul camion, per i coyote. E io…»

Non riuscì a finire. «Non era il manzo di Dale», dissi piano. «Era di Kinley. Gli dava da mangiare ogni mattina alle cinque, prima dello scuolabus. Per otto settimane. Sotto la neve.» Vern chiuse gli occhi. «Lo so», disse. «Adesso lo so. Lo so da sabato. Da quando l’ho vista correre attraverso il pascolo.» Quando li riaprì, aveva gli occhi lucidi. «L’ho guardata dalla finestra, Jill. Ho visto che la prendevi in braccio. L’ho vista sedersi sui gradini del portico.» Abbassò lo sguardo sulla scatola. «Da allora non dormo», disse. «Neanche una notte.»

«Perché non hai risposto a Dale?» chiesi. «Ti ha chiamato due volte.» «Perché non potevo», disse Vern. «Che cosa avrei dovuto dire? Ho sparato al manzo di tua figlia perché sto perdendo la fattoria e ce l’avevo con te per una recinzione costruita da nostro padre?» Rise; fu una risata vuota e terribile. «Lorraine non c’è più», disse.

«Mia moglie se n’è andata da sei anni. Mio figlio è a Denver e non chiama. Ho duecentotrentotto acri di mais che non posso permettermi di trebbiare e una banca che vuole prenderseli. E il mio fratellino ha la fattoria di famiglia, una moglie, una figlia e un manzo.» Si voltò verso di me. «Non mi sono mai vergognato tanto in vita mia», disse.

Ero ancora arrabbiata. Ero stata arrabbiata accanto a Domino, accanto a Kinley sui gradini e ogni volta che passavo davanti a quella cassetta della posta. Il suo dolore non cancellava la mia rabbia. Ma, davanti al suo viso grigio e alle mani tremanti, ricordai mio nonno che insisteva sul fatto che la vita di un animale dovesse contare. «Vern», dissi. «Vuoi dirglielo tu?» Mi guardò, sorpreso. «È sul camion», dissi. «Mi ha chiesto di dirti il suo nome. Ma è proprio lì.» Si voltò verso il suo viso, oltre il finestrino del passeggero. «Non vorrà vedermi», disse. «Non so che cosa voglia», risposi. «Chiediglielo.»

Con la scatola in mano, si avvicinò al pick-up e si fermò accanto alla portiera di lei. Kinley lo guardò senza abbassare il finestrino. Poi aprì la portiera e rimase seduta, con le mani in grembo. «Kinley», disse. Lei aspettò. «Ho sparato al tuo manzo», disse Vern. Almeno lo disse senza girarci intorno. «Gli ho sparato e ho mentito a tua madre sul motivo. Non era nel mio campo di mais. La recinzione era a posto. Tuo padre l’aveva costruita bene.» Deglutì.

«Ce l’avevo con tuo padre per una cosa che non c’entrava niente con Domino. E non era colpa tua. Me la sono presa con lui.» Le tremò il mento. «Mi dispiace», disse Vern. «Mi dispiace tantissimo, tesoro. So che questo non te lo restituirà.»

Lei lo studiò, poi guardò la scatola. «Sapevi che veniva quando lo chiamavi?» chiese. Vern scosse la testa. «Veniva», disse Kinley. Aveva una vocina flebile. «Come un cane. Se ti mettevi al cancello e dicevi “Domino”, correva dalla parte più lontana del pascolo. E ti premeva la testa contro il petto, spingendo.» Il viso di Vern si contrasse. «Gli piaceva che gli grattassi le orecchie», disse Kinley. «Proprio qui.» Si toccò dietro l’orecchio. «E aveva paura dei tuoni. Quando c’era un temporale, stava davanti alla porta del fienile finché non uscivo.» Le lacrime le scivolarono sulle guance.

«Sapevo che sarebbe finito al macello», disse. «Lo sapevo. Non sono stupida. Vivo in una fattoria. Sapevo che sarebbe diventato il nostro hamburger.» Si asciugò il viso con la manica. «Ma avrei fatto in tempo a salutarlo. Il ventisei. L’avrei accompagnato io al rimorchio, gli avrei grattato le orecchie un’ultima volta e gli avrei detto che era un bravo ragazzo.» Lo guardò dritto negli occhi. «Mi hai portato via quello», disse. «È questo che mi hai portato via. Non la carne. Il saluto.» Vern rimase senza parole, piangendo con tutto il corpo, senza nascondersi né asciugarsi il viso.

Poi Kinley scese dal camion. Mise piede sulla ghiaia con i suoi stivali di gomma, girò intorno alla portiera aperta e posò una mano sulla scatola. «Si chiamava Domino», disse. «Domino», ripeté Vern. «Dillo come se lo pensassi davvero.» Lui la guardò. «Domino», disse. La voce gli si spezzò. Lei annuì una volta. «Va bene», disse. «Adesso sai chi era.» Poi tornò al suo posto e chiuse la portiera.

Dall’alto della cabina, Vern mi guardò. «Jill», disse. «Lo pagherò. Milleottocento dollari. Fino all’ultimo centesimo. Adesso non li ho. Ma li troverò.» «Non voglio i tuoi soldi, Vern», dissi. «E allora che cosa vuoi?» Pensai agli avvisi della banca e al mais che non riusciva a raccogliere. Pensai ai diciotto piedi e a Pete che aveva detto che Harold sapeva benissimo dove stava piantando quei pali.

«Voglio che tu e Dale percorriate quella recinzione», dissi. «Insieme. Domenica pomeriggio. E voglio che portiate con voi Pete Larson.»

Dale tornò da Dubuque quella sera. Al tavolo della cucina gli raccontai di ogni portico, del nome scritto sotto ciascuna scatola, di suo fratello che aspettava in fondo al vialetto e di Kinley che era scesa sulla ghiaia. Ascoltò senza interrompermi. Poi rimase in silenzio a lungo. Infine prese il telefono e chiamò Vern. Questa volta suo fratello rispose al primo squillo.

Alle due di domenica pomeriggio, tre uomini si incontrarono accanto alla strada, sotto una fredda pioggerella. Kinley guardava dal piano di sopra, mentre io stavo alla finestra della cucina. Dale e Vern indossavano giacche di tela e cappellini da lavoro. Pete camminava in mezzo a loro, appoggiandosi al bastone. Lentamente percorsero tutta la recinzione lunga mezzo miglio, fermandosi a ogni palo. Pete posava una mano sul legno e parlava, mentre i fratelli si chinavano verso di lui per sentire. All’angolo nord-ovest, dove Domino era morto, si trattennero molto più a lungo.

Quella sera Dale mi raccontò che cosa aveva detto Pete. «Pete lo sapeva», disse. «Dei diciotto piedi. Lo ha sempre saputo. Ha aiutato papà a piantare quei pali nel ’72.» «Che cosa ha detto?» «Ha detto che papà ce l’aveva messa apposta», disse Dale. «Ha detto che papà sapeva esattamente dov’era il confine rilevato dai topografi. Passa proprio per una depressione vicino al torrente. Ogni primavera si allaga. Papà non voleva far passare la recinzione in un acquitrino. Così l’ha messa diciotto piedi più a nord, sul terreno rialzato.» Scosse la testa. «E disse a Pete: un giorno sistemerò l’atto di proprietà perché corrisponda. Ma non lo fece mai.»

«Quindi Vern ha ragione», dissi. «Tecnicamente.» «Sulla carta», disse Dale. «Secondo il rilievo. Ma Pete dice che in Iowa c’è una norma. Se una recinzione è lì da abbastanza tempo e tutti e due i lati la considerano il confine, allora diventa il confine. Anche se il rilievo dice altro.» «Acquiescenza», dissi. Avevo riconosciuto la parola consegnando la posta agli avvocati di Plainview. «Esatto», disse Dale. «Pete dice che in Iowa, dopo dieci anni, una recinzione che tutti hanno accettato come confine diventa il confine. Dopo cinquant’anni, non ci sono dubbi. Quei diciotto piedi sono nostri. Per legge.»

Mi guardò negli occhi. «E poi Pete ha detto una cosa a Vern», disse Dale. «Lì, proprio all’angolo dove è morto Domino.» «Che cosa?» «Ha detto: tuo padre ha messo quella recinzione sul terreno rialzato perché il suo bestiame non annegasse nell’acquitrino. E l’ha messa dalla tua parte perché pensava che voi ragazzi sareste sempre rimasti dalla stessa parte.» Dale si coprì il viso con entrambe le mani.

Per un momento non riuscì a continuare. Fuori, il confine rimaneva dov’era stato tracciato da Harold, attraversando il terreno rialzato tra le due fattorie. Pensai ai fratelli fermi lì sotto il cielo grigio, con Pete e il suo bastone in mezzo a loro, mentre finalmente sentivano il motivo per cui il padre aveva scelto quel punto.

«Vern si è seduto sull’erba», disse. «Proprio lì, all’angolo. Sotto la pioggia. A cinquantatré anni. E ha pianto come un bambino.» «E tu?» «Mi sono seduto accanto a lui», disse Dale.

La settimana seguente, i fratelli andarono insieme da Rachel Ostrem, un’avvocata di Plainview che esercitava nel campo del diritto agrario da trent’anni. Preparò un accordo di confine che riconosceva la recinzione come linea divisoria. Entrambi firmarono. Lei lo registrò presso la contea e ne mandò una copia alla Farm Credit. Poi, su richiesta di Dale, organizzò anche qualcos’altro.

«Ho comprato i due acri», mi disse Dale quella sera. «Da Vern. I diciotto piedi.» «Li hai comprati? Credevo che fossero già nostri. Per legge.» «Lo sono», disse Dale. «Ma a Vern serviva che risultasse sui registri. Per la banca. Il perito aveva valutato la fattoria a duecentoquaranta acri. Così adesso l’atto ne indica duecentotrentotto e la banca sa il perché. E Vern ha i soldi per quei due acri.» Fissò il piano del tavolo. «Undicimila dollari. Il giusto valore. L’ha calcolato Rachel.»

Lo fissai. «Noi non abbiamo undicimila dollari, Dale.» «Sì che li abbiamo», disse piano. «Sono i soldi che ho guadagnato guidando il camion durante il raccolto. Li stavo mettendo da parte per comprarmi un pickup nuovo.» «Dale…» «È mio fratello, Jill», disse Dale. «Io ho un pickup che funziona. Lui ha una banca che vuole portargli via la fattoria.» In cucina, allo stesso tavolo dove mi aveva raccontato del rilievo, mio marito rinunciò al suo camion nuovo.

Alle sette del primo lunedì di novembre, guardai fuori e vidi tre mietitrebbie attraversare il campo di mais di Vern: una John Deere verde, una Case rossa e una macchina giallo-verde che non riconobbi. Le seguivano i rimorchi granai, e gli autotreni aspettavano lungo il vialetto. La mietitrebbia verde era di Pete; quella rossa dei Brennan. La terza apparteneva a Tomas Molina, il marito di Rosa, che nei fine settimana faceva raccolta conto terzi. Dale guidava un rimorchio granario. Lo chiamai sul cellulare. «Dale», dissi. «Che cosa succede?»

«Pete ha chiamato tutti», disse Dale. «Sabato sera. Dopo aver percorso la recinzione con noi. Ha detto che Vern non poteva permettersi di mietere il mais.» La sua voce era coperta dal rombo del motore. «Così tutta la gente di Hollow Creek Road sta raccogliendo il suo raccolto. Il carburante lo paga la cooperativa. Arnold Fogle l’ha offerto.» «Arnold?» «Arnold», disse Dale. «Ha detto che Domino avrebbe voluto così.»

Entro martedì sera avevano finito tutti i duecentotrentotto acri. La resa era stata di centonovantuno bushel per acro, più del previsto. Vern vendette il raccolto tramite il silo di Plainview e riuscì a rimettersi in pari con una parte dei pagamenti alla Farm Credit, abbastanza perché la banca gli concedesse un nuovo prestito. Non aveva saldato tutto, ma era sufficiente. Offrì dei soldi ai vicini che avevano portato i macchinari. Nessuno accettò. «Harold mi ha aiutato nell’81», disse Pete. «Quando è bruciato il mio fienile. Sto solo ricambiando.»

Il sabato prima del Ringraziamento, Vern bussò alla porta sul retro. Dale era a casa e Kinley era seduta al tavolo della cucina, intenta a fare i compiti. Vern stava fuori, con la giacca di tela, e teneva in mano una familiare scatola bianca. DOMINO era ancora scritto sotto. «Non l’ho aperta», disse. «Non ci sono riuscito.» Entrò e la posò davanti a Kinley.

«Mi chiedevo», disse. «Se magari. Per il Ringraziamento.» Deglutì. «Se potessimo mangiarlo tutti insieme. Qui. Al tavolo di papà. Tutta la famiglia.» Lei guardò la scatola, poi suo zio. «Così puoi dirgli addio?» chiese. «Così possiamo farlo tutti», disse Vern. «Ho preso la tua porzione. Ho pensato che magari potevamo farlo insieme.»

Il giorno del Ringraziamento cucinai il cappello del prete che c’era nella scatola di Vern nel forno olandese di ghisa di mia nonna, con patate, cipolle e carote, come mi aveva insegnato mia madre. Eravamo in undici riuniti attorno al vecchio tavolo di quercia di Harold Nyquist: Dale, Kinley e io; Vern; Pete; Marge, che guidava lungo la strada a sedici chilometri orari; il signor Thorson, che Kinley aveva accompagnato attraversando il cortile; i Brennan con il loro bambino; e Rosa e Tomas Molina. Arnold arrivò più tardi per la torta.

Prima di passare il cibo, Dale chiese a Kinley di dire la preghiera. Attorno al tavolo, tutti chinarono il capo. «Grazie, Dio, per questo cibo», disse Kinley. «E per la nostra famiglia. E per i nostri vicini.» Fece una pausa. «E grazie per Domino. Era un bravo manzo. Veniva quando lo chiamavi. Gli piaceva che gli grattassero le orecchie.» La voce le tremò, ma continuò. «Aveva paura dei tuoni», disse. «Ma di nient’altro. Amen.»

Per un momento, attorno al tavolo calò il silenzio. Poi Vern disse: «Amen». La sua voce era appena più forte di un sussurro. Tutti si unirono a lui e cominciammo a passare l’arrosto.

È passato un anno. Ottobre è tornato, con l’odore delle foglie bruciate e delle mietitrebbie al lavoro lungo Hollow Creek Road. In aprile, Ray Petersen ha perso un’altra giovenca durante una bufera di neve, mentre partoriva. Anche stavolta era rimasto un vitello orfano. Vern ha guidato per cinque chilometri verso sud e l’ha comprato per sessanta dollari. L’ha portato a casa avvolto in una coperta da cavallo sul sedile posteriore del suo pickup, proprio come Dale aveva portato Domino. Solo che Vern ha guidato dritto fino a casa nostra e ha regalato il vitello a Kinley.

Questo era un incrocio Hereford rosso e bianco. Kinley l’ha chiamato Checkers. «Perché Domino era il gioco che perdi», ha detto. «E a dama invece puoi diventare re.» Ogni mattina alle cinque, prima che passi lo scuolabus, prepara il latte artificiale nel lavello della cucina, in pigiama e stivali. Il biberon ha ancora una tettarella di gomma rossa. Ma ormai non va più da sola nella stalla.

Alle cinque, la luce del cortile si accende alla vecchia casa dei Lindgren. Vern percorre il vialetto con una torcia in mano, attraversa la strada ghiaiosa e passa dal cancello del nostro pascolo. Incontra Kinley nella stalla. Le tiene la luce mentre prepara il latte e aspetta accanto al box mentre Checkers beve. Di solito parlano poco. Nessuno dei due è particolarmente loquace, soprattutto prima dell’alba. Dalla finestra guardo le due figure insieme, illuminate dalla luce della stalla: una alta, grigia e curva; l’altra piccola e fiera, con gli stivali di gomma.

Sabato scorso, alle 7:40, stavo preparando di nuovo i pancake. Alla radio davano il bollettino agricolo. Ho guardato verso l’angolo nord-occidentale, dove quattro fili ben tesi separano ancora il nostro pascolo da quello di Vern. Ogni graffa era rimasta al suo posto, dove Dale l’aveva piantata. Checkers stava dalla nostra parte, rosso e bianco nel sole del mattino, e agitava la coda. Di fronte a lui, Vern era appoggiato a un palo e allungava il braccio oltre il filo superiore per grattargli dietro le orecchie.

Sono rimasta a guardare a lungo. Alla fine Vern mi ha notata alla finestra della cucina. Non ha salutato con la mano. Ha fatto un solo cenno con il capo, poi ha sollevato il pollice e pizzicato il filo superiore. Da casa non riuscivo a sentirlo, ma la luce del sole faceva brillare il filo mentre vibrava lungo tutta la recinzione: quella che suo padre aveva costruito e che suo fratello aveva tenuto ben tesa.

Conoscevo quel suono. Ho guardato la vibrazione propagarsi lungo il filo, aspettando quella nota acuta e limpida.



