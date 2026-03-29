Mio figlio ha visto qualcosa… e il nostro matrimonio è finito

Quando Ethan disse quella frase, nessuno si mosse.
Sembrava che l’aria nella stanza fosse sparita.
“Registrato?” chiesi lentamente.
Ethan annuì.
“Stavo facendo un video del mio robot.”
Mark si avvicinò subito al bambino.
“Amore, fammi vedere il tablet.”
Ma io gli presi il braccio.
“Lascia stare.”
Ethan corse in salotto e tornò con il tablet tra le mani.
Lo posò sul tavolo.
Il video iniziò.
All’inizio si vedeva solo il pavimento della casa. Ethan stava giocando con il robot, parlando tra sé e sé.
Poi si sentì una porta aprirsi.
La videocamera si spostò.
Si vedeva chiaramente il corridoio.
Julia entrò nella casa.
Mark chiuse la porta dietro di lei.
“Sei sicuro che tua moglie torni tardi?” disse Julia nel video.
Mark rise.
“Abbiamo almeno due ore.”
Sentii il cuore battere fortissimo.
Nel video si vedeva Mark prendere la mano di Julia e trascinarla verso la camera da letto.
Il video si fermò lì.
Nessuno parlava.
Julia stava tremando.
Mark sembrava incapace di dire una parola.
Io presi lentamente il tablet.
Lo guardai.
Poi guardai loro.
“Quindi è così.”
Mark provò a parlare.
“Possiamo spiegare—”
“Non c’è niente da spiegare.”
Julia iniziò a piangere.
“Non volevo che succedesse.”
La guardai.
“Sei la mia migliore amica da quindici anni.”
Lei abbassò lo sguardo.
Mark cercò di avvicinarsi.
“Possiamo sistemare tutto.”
Scoppiai a ridere.
Una risata incredula.
Poi dissi la frase che chiuse tutto.
“L’unica cosa che sistemerò… è il divorzio.”
Julia uscì di casa piangendo.
Mark rimase immobile.
Ethan mi prese la mano.
“Mamma… ho fatto qualcosa di sbagliato?”
Lo abbracciai forte.
“No, amore.”
Guardai Mark per l’ultima volta.
“La verità non è mai sbagliata.”
Quella notte il mio matrimonio finì.
Ma grazie a un bambino di sei anni…
la bugia non durò più un secondo. 💔
Add comment