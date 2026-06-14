Mio fratello è morto. La sua fidanzata è venuta da me per farsi consolare. L’ho consolata. Troppo bene





Le prime due settimane dopo la morte di Luca furono un lungo tunnel di silenzio e cibo che non ricordavo di aver mangiato.





Emma veniva a casa mia quasi tutti i giorni.

Non avevamo nessun altro. I nostri amici erano i suoi amici. Le nostre famiglie erano lontane o assenti. Mamma era morta cinque anni prima. Papà viveva in Portogallo con una donna che si chiamava come la sua barca.

Restavamo io ed Emma.

All’inizio parlavamo solo di Luca. Dei suoi difetti, delle sue manie, di quella volta che aveva messo la sveglia alle cinque per vedere l’alba e poi si era riaddormentato subito. Ridevamo. Poi piangevamo. Poi ridevamo di nuovo.

La sera ci addormentavamo sul divano, lei con la testa sulla mia spalla, io con la mano nei suoi capelli.

Non era sbagliato. Era solo dolore.

Poi, una notte, Emma mi chiese: “Posso restare?”

Era già tardi. Fuori pioveva. Aveva gli occhi gonfi e la voce rotta.

“Certo”, dissi. “Prendi la camera. Io sto sul divano.”

“No. Non voglio stare da sola.”

Le presi la mano. La portai in camera. Ci stendemmo sul letto, vestiti, coperti fino al mento come due bambini che hanno paura del buio.

“Ti dispiace se ti abbraccio?” chiese.

“No.”

Si strinse a me. Il suo corpo era caldo, ma tremava lo stesso. Sentivo il suo respiro sul mio collo. Il profumo dei suoi capelli. Il battito del suo cuore contro il mio petto.

Non successe niente quella notte.

Ma qualcosa era cambiato.

Crescita progressiva dei problemi

La terza settimana successe.

Eravamo tornati a casa dopo l’ennesimo pomeriggio al cimitero. Emma aveva portato dei girasoli. Quelli che piacevano a Luca. Li aveva posati con cura, aveva chiuso gli occhi, aveva sussurrato qualcosa che non ho sentito.

Poi era scoppiata a piangere. In macchina, mentre guidavo, senza freni.

Mi fermai sulla strada sterrata vicino al campo. Spensi il motore.

“Emma. Guardami.”

Lei alzò lo sguardo. Aveva le lacrime che le rigavano il viso come piccoli fiumi.

“Non ce la faccio più”, disse. “Mi manca talmente tanto che mi fa male fisico. Qui.” Si toccò il petto. “Qui fa male.”

“Lo so.”

“Cosa faccio, Marco? Cosa faccio senza di lui?”

Non sapevo cosa rispondere. Così feci l’unica cosa che mi venne in mente. La baciai.

Non fu un bacio dolce. Fu disperato. Confuso. Pieno di rabbia e di vuoto e di una tenerezza che non sapevo di avere.

Lei mi baciò a sua volta. Per un lungo momento, non ci fu più Luca. Non ci fu più dolore. Non ci fu più niente. Solo due persone che si aggrappavano l’una all’altra perché non sapevano come sopravvivere da sole.

Poi si staccò. Mi guardò.

“Non dovevamo.”

“Lo so.”

“Non possiamo.”

“Lo so.”

Ma quella notte, a casa, lo facemmo lo stesso.

E la notte dopo.

E quella dopo ancora.

Primo colpo di scena importante

Per un mese vivemmo come due fantasmi che si cercavano nell’oscurità.

Facevamo l’amore in silenzio, con le luci spente, senza mai guardarci davvero negli occhi. Poi lei si alzava, si vestiva, andava via. Tornava il giorno dopo. Ricominciavamo.

Non parlavamo di Luca. Non parlavamo di noi. Non parlavamo di niente.

Ero convinto che fosse solo dolore. Un modo sbagliato per piangere qualcuno che non c’era più. Un abbraccio che andava troppo oltre.

Poi una sera, mentre eravamo a letto, Emma disse una frase che mi gelò il sangue.

“Sei uguale a lui.”

“Uguale come?”

“Nel modo in cui mi tocchi. Nel modo in cui mi guardi quando pensi che non veda.”

Silenzio.

“Emma…”

“Non lo fai con me. Lo fai con lui. Ogni volta che mi tocchi, è come se cercassi di raggiungerlo attraverso di me.”

Non risposi. Perché aveva ragione.

Non era lei che volevo. Era Luca. Era la sua vita che non avevo mai avuto. La sua sicurezza. La sua luce. Ero così abituato a stare nell’ombra che non avevo notato di essere diventato lui.

Emma si alzò. Si vestì. Andò alla porta.

“Non posso più farlo”, disse. “Non perché mi faccia male. Ma perché mi fa sentire viva. E questo è peggio.”

Usci.

E io rimasi lì, nudo, solo, con l’odore dei suoi capelli sul cuscino e la consapevolezza che avevo perso l’unica persona che mi restava.

Escalation drammatica

Emma non tornò per dieci giorni.

Non rispondeva ai messaggi. Non rispondeva al telefono. Avevo paura di passare a casa sua. Paura di sembrare ossessivo. Paura di scoprire che si era già rifatta una vita.

O forse paura di scoprire che non lo aveva fatto.

L’undicesimo giorno, si presentò da sola.

Non bussò. Usò la chiave che le avevo dato quando ancora credevo che sarebbe stata solo “un’amica di famiglia”.

Entrò in cucina mentre stavo facendo il caffè. Aveva il viso stanco, gli occhi rossi, ma qualcosa di diverso. Più duro. Più deciso.

“Dobbiamo parlare”, disse.

“Ok.”

“Non di noi. Di Luca.”

“Siamo sicuri?”

“Ti prego. Solo questa volta. E poi decido se restare o andare via per sempre.”

Accesi il caffè. Ci sedemmo al tavolo. Lei tirò fuori una lettera dal taschino della giacca.

“L’ho trovata nel suo cassetto. È di sei mesi fa. Non l’ha mai spedita.”

La aprì. Cominciò a leggere.

“Caro Marco,

non so come dirtelo, ma devo. Emma mi ha detto che le piaci. Non come amico. Nell’altro modo.

Non so se è vero. Non so se è solo un momento. Ma se è così, ti prego, stalle lontano.

È l’unica cosa che ti chiedo.

Non voglio perdere te. Non voglio perdere lei.

Tu sei mio fratello. Lei è la mia vita.

Fratello, ti prego.

Luca.”

Il mondo si fermò.

“Non è vero”, dissi.

“L’ho trovata io. Non mentirei su una cosa del genere.”

“Ma io non… non ho mai…”

“Lo so. Forse è per questo che fa ancora più male. Lui aveva paura di qualcosa che non era mai successo. E tu, appena lui è morto, hai fatto esattamente ciò di cui aveva paura.”

Mi alzai. Il sangue mi rimbombava nelle tempie.

“Non sapevo della lettera.”

“Ora lo sai.”

“E ora cosa faccio?”

Emma piegò la lettera. Se la mise in tasca.

“Ora scegli. Puoi continuare a vivere nell’ombra di tuo fratello. Oppure puoi diventare qualcuno per conto tuo. Ma io non posso essere il ponte tra te e lui. Non posso essere il suo fantasma nel tuo letto.”

“Emma…”

“Addio, Marco.”

Si voltò. Uscì. Questa volta senza voltarsi.

Secondo colpo di scena ancora più forte

La settimana successiva successe l’inaspettato.

Mia cognata—no, non mia cognata, la ragazza di mio fratello—mi chiamò alle tre di notte.

Non risposi. Avevo paura.

Mi chiamò di nuovo. Poi di nuovo. Poi un messaggio: “È importante. Vieni.”

Arrivai a casa sua in dieci minuti. La porta era aperta. La trovai seduta sul pavimento della cucina, con una foto di Luca in mano e una scatola di medicinali vuota accanto.

“Emma. Cosa hai fatto?”

“Niente. Non ho avuto il coraggio.”

Le caddi in ginocchio accanto. Le presi il viso tra le mani.

“Dimmi che non ci hai provato.”

“Ho provato. Ma ho pensato a te.”

“A me?”

“A te. A come mi hai guardata quella prima notte. Quando mi hai baciata davanti alla bara. Non era solo dolore. Era paura. Avevi paura di restare solo.”

“E tu?”

“Anch’io. Ma ho capito che non serve. Lui non torna. E io devo smetterla di usarti per sentirlo vicino.”

La strinsi forte. Così forte che pensai di farle male.

“Stai qui stanotte”, dissi. “Solo stanotte. Solo per dormire.”

“Promettimelo.”

“Te lo prometto.”

Quella notte dormimmo abbracciati, vestiti, senza baci. Senza sesso. Solo due persone che avevano perso la stessa persona e non sapevano come sopravvivere.

La mattina dopo, Emma si svegliò prima di me.

Quando aprii gli occhi, lei era già vestita, pronta per uscire.

“Vado da una psicologa oggi”, disse. “Ho bisogno di aiuto. E tu?”

“Anch’io.”

“Allora forse ce la faremo.”

“Forse.”

Mi sorrise. Non era il sorriso di prima. Era più stanco, più fragile. Ma era un sorriso vero.

“Non ti chiedo di aspettarmi”, disse. “Non ti chiedo niente. Solo una cosa.”

“Dimmi.”

“Non usare il mio corpo per piangere lui. Meriti di più. E merito di più anch’io.”

Uscì. E per la prima volta in mesi, non sentii il vuoto.

Sentii solo la stanchezza di chi ha smesso di scappare.

Confronto finale

Sei mesi dopo, Emma mi chiamò.

Non ci sentivamo da tutto quel tempo. Io avevo iniziato la terapia. Avevo cambiato lavoro. Avevo smesso di scrivere racconti e avevo iniziato un romanzo. Su di lui. Su di noi. Su tutto.

Emma aveva ripreso la fotografia. Aveva fatto una mostra. Si chiamava “La luce dopo il buio”.

“Vieni?”, mi chiese.

Quando arrivai alla galleria, rimasi senza fiato.

Le foto erano tutte su Luca. Ma non sulla sua morte. Sulla sua vita. I suoi occhi che ridono. Le sue mani mentre aggiustava la bicicletta. Il suo naso che si arricciava quando era felice.

Nell’ultima foto, c’ero anch’io.

Eravamo seduti sul divano di casa mia. Io e Luca. Lui aveva il braccio intorno alle mie spalle. Io ridevo. Non ricordavo di aver mai riso così.

“Sai quando l’ho scattata?” mi chiese Emma, arrivandomi accanto.

“Quando?”

“Tre giorni prima che morisse. Era venuto a trovarmi. Mi aveva detto: ‘Voglio una foto con mio fratello. Perché è la persona più importante della mia vita.'”

Chiusi gli occhi.

“Non me l’aveva mai detto.”

“Lo diceva. Solo non a te. Forse perché pensava che lo sapessi già.”

La guardai. Non era più la ragazza che avevo baciato davanti a una bara. Non era più il fantasma di mio fratello.

Era Emma. Soltanto Emma.

“Ti voglio bene”, le dissi.

“Lo so. E io a te. Ma non come prima.”

“Lo so.”

“Possiamo essere amici?”

“Possiamo provarci.”

Lei sorrise. Stavolta era il sorriso vero. Quello che avevo sentito la prima volta, al corso di fotografia, mentre rideva di qualcosa che Luca le aveva sussurrato.

Non era il mio sorriso.

Ma andava bene così.

Oggi è il compleanno di Luca.

Sarebbe stato trentenne. Gli avrei regalato un libro, come sempre. Lui mi avrebbe regalato una birra, come sempre. Avremmo litigato su chi dei due doveva pagare il conto, come sempre.

Invece sono qui, da solo, con una fetta di torta e due candeline.

Una per lui. Una per Emma.

Sono passati due anni. Lei sta con un ragazzo che fa l’architetto. Sembra felice. Io ho finito il romanzo. L’ho intitolato “L’ombra e la luce”.

Qualche volta mi chiedo se ciò che è successo tra noi era sbagliato.

Forse sì. Forse abbiamo tradito Luca nel modo peggiore. Usando il suo nome per giustificare qualcosa che non c’entrava niente con lui.

Ma poi penso che forse, in fondo, era proprio quello che ci serviva.

Un modo sbagliato per sopravvivere.

Un abbraccio troppo stretto.

Un bacio che non doveva esistere.

Ma che ci ha tenuti in vita abbastanza a lungo da imparare a camminare da soli.

Oggi accendo le candeline.

“Buon compleanno, fratello. Mi manchi. E mi dispiace. Non per Emma. Per non averti detto abbastanza volte che eri la mia persona preferita.”

Spengo le candeline.

Il fumo sale verso il soffitto.

E per un attimo, giuro, sento la sua risata.

Quella che precedeva sempre le battute.

Come se mi stesse dicendo: “Tranquillo, piccolo. Ti capisco. E ti perdono.”

E forse è questa la cosa più difficile da accettare.

Non che l’abbiamo tradito.

Ma che lui, dal cielo, ci avrebbe perdonati lo stesso.

Visualizzazioni: 7



