Mio fratello ha scaricato i suoi tre figli sul mio vialetto ed è scappato.





Le parole di Evelyn mi sono cadute addosso come un blocco di piombo ghiacciato, paralizzandomi completamente al centro della stanza d’albergo. Clara, notando il mio improvviso sbiancare e il modo in cui stringevo il telefono fino a farmi dolere le dita, si è alzata dal letto con una mano sul ventre, guardandomi con occhi carichi di un’ansia palpabile. «Ethan, cosa è successo? Chi c’era al telefono?», ha chiesto con un filo di voce tremante.





Ho fatto cenno a mia moglie di aspettare un istante, portando di nuovo il microfono vicino alle labbra mentre cercavo di respirare regolarmente. «Evelyn, mi ascolti con grandissima attenzione. Non tocchi più nulla con le mani nude e non sposti assolutamente nulla da quella stanza. C’è la polizia da lei in questo momento?».

«Ho chiamato il dipartimento dello sceriffo della contea di Bexar dieci minuti fa, non appena ho compreso l’entità di quello che c’era in quell’astuccio» ha risposto Evelyn, la cui voce, pur carica di terrore materno per il destino di sua figlia Brooke, manteneva la fermezza inflessibile di una donna che aveva sopportato troppi soprusi nel corso degli anni. «Stanno entrando nel vialetto adesso, vedo i lampeggianti blu e rossi riflettersi contro le finestre della sala. Ethan, quegli animali hanno messo a rischio la vita di tre creature innocenti pur di coprirsi le spalle. Hanno infilato materiale federale nella cartella di un bambino di sette anni».

Ho chiuso la chiamata con Evelyn promettendo di mettermi immediatamente a disposizione delle autorità competenti, ma prima ancora che potessi riporre lo smartphone sul tavolino, il display ha ripreso a vibrare convulsamente. Era mio padre, David. Non mi chiamava mai di sua spontanea iniziativa; le uniche volte in cui si degnava di comporre il mio numero era per chiedermi di prestare somme cospicue a fondo perduto a Tyler o per rimproverarmi di non mostrare abbastanza calore durante le noiose cene festive a casa loro.

Ho risposto attivando direttamente il vivavoce, per far sentire a Clara di quale pasta fosse fatta la mia famiglia d’origine. «Ethan! Che diavolo hai combinato questa volta?» ha tuonato la voce secca di mio padre, carica di quell’antico disprezzo che mi aveva perseguitato per tutta l’adolescenza. «Tyler ci ha appena telefonato fuori di sé dalla camera del suo hotel a Galveston! Ha detto che hai consegnato i suoi bambini a quella vipera di sua suocera per fargli un dispetto infantile! Ti rendi conto del danno che hai provocato? Tuo fratello ha un attacco d’ansia gravissimo, non riesce nemmeno a respirare! Vai subito a San Antonio, ritira i bambini e riportali a casa loro prima che facciamo intervenire un avvocato contro di te!».

Sentivo le lacrime pungermi gli occhi, non per il dolore delle sue parole, ma per la pura, implacabile rabbia che avevo sepolto dentro per undici lunghi anni. Quell’uomo, che non aveva mai assistito a una sola delle mie premiazioni scolastiche né aveva mai mostrato il minimo orgoglio per il mio lavoro onesto, stava ancora una volta trattando me da criminale pur di preservare l’immagine immacolata del suo primogenito fallito.

«Papà, ascoltami molto bene perché non ripeterò questa frase una seconda volta» ho detto, con un tono così basso, gelido e controllato da far ammutolire persino la sua tracotanza dall’altro capo dell’apparecchio. «La suocera di Tyler ha trovato documenti federali falsificati e sostanze illegali cucite dentro lo zaino di Toby. Ha già informato le autorità e in questo momento lo sceriffo sta repertando tutto. Tyler non ha un attacco d’ansia per i suoi figli; ha un attacco di panico perché sa benissimo che entro un’ora i marshal federali busseranno alla porta della sua cabina a Galveston per arrestarlo con l’accusa di traffico illecito e concorso in reato con l’aggravante dell’uso di minori».

Visualizzazioni: 10



