Mio marito mi ha chiamato a mezzanotte piangendo per suo padre moribondo, ma l’ho trovato in ospedale che mangiava una mela





Il cuore mi batteva così forte che temevo potesse spaccarmi le costole. Cosa ci faceva Beto dal mio notaio all’una di notte? Mi sono abbassata sul sedile, spegnendo le luci. Ho visto Beto uscire con una busta gialla in mano, scambiando una stretta di mano veloce con l’assistente del notaio, un ragazzo giovane che avevo visto solo un paio di volte. Hanno riso, si sono dati una pacca sulla spalla e Beto è ripartito a tutta velocità.





In quel momento ho capito che il marcio era più profondo di quanto immaginassi. Non stavano solo aspettando che io firmassi l’ipoteca. Stavano falsificando i documenti per vendere la casa a mia insaputa. Quella busta conteneva probabilmente la mia firma ricalcata o un atto di vendita fraudolento. Se non avessi agito quella notte stessa, lunedì mattina mi sarei svegliata senza più nulla.

Invece di disperarmi, una fredda lucidità ha preso il sopravvento. Ho chiamato il mio avvocato storico, quello di mio padre, svegliandolo in piena notte. “Vance, scusa l’ora. Ho bisogno di te. Subito. C’è in ballo la casa di mio padre e la mia azienda”. Gli ho spiegato tutto in dieci minuti. Lui è rimasto in silenzio per un attimo, poi ha risposto con una voce che mi ha dato speranza: “Vieni nel mio studio. Se hanno intenzione di usare documenti falsi, li manderemo tutti in prigione prima dell’alba”.

Ma prima di andare da lui, ho fatto un’ultima sosta. Sono tornata in ospedale.

Sono entrata nella stanza 512 con la forza di un uragano. Don Genaro è quasi caduto dal letto per lo spavento, lasciando cadere il coltellino della mela. Mati è scattata in piedi, pallidissima.

“Elena! Cosa… cosa ci fai qui? Julian ha detto che…” ha balbettato Genaro, cercando di rimettersi la maschera dell’uomo malato.

“Chiudi la bocca, Genaro,” ho sibilato. Ho lanciato sul letto il mio cellulare con la registrazione della loro conversazione nel corridoio che avevo fatto prima di andarmene. Il silenzio nella stanza è diventato tombale mentre le loro stesse voci ammettevano la truffa e il disprezzo per me.

Mati è scoppiata in lacrime. “Hija, ti prego, lasciami spiegare…”

“Non chiamarmi figlia,” l’ho interrotta. Mi sono avvicinata a lei, guardandola dritto negli occhi. “So della chemio. So che Julian e Genaro ti stanno usando come scusa per derubarmi. E so che tu sapevi tutto fin dall’inizio.”

Le ho mostrato la foto della ricetta. “Lunedì non avrai nessuna cura, Mati. Non con i miei soldi. A meno che tu non faccia esattamente quello che ti dico ora.”

**Il Tradimento nel Tradimento**

Mati ha guardato Genaro. Il marito la fissava con odio, come se la colpa fosse sua. “Se parli, ti ammazzo,” ha ringhiato il vecchio.

È stato lì che Mati ha ceduto. Il terrore della morte e il risentimento per una vita di abusi da parte di Genaro l’hanno spinta oltre il limite. “Va bene, Elena. Ti dirò tutto. Ti dirò dove Beto nasconde i documenti falsi e dove Julian incontra quella donna.”

Mati mi ha consegnato le chiavi di un piccolo magazzino che Beto affittava in periferia. Lì dentro, tra scatoloni di merce rubata dall’azienda, c’erano le prove della loro doppia vita. Julian non stava solo pianificando di scappare; stava svuotando l’azienda da anni, creando debiti fittizi verso società fantasma di Beto.

Ho chiamato la polizia.

Alle 4 del mattino, mentre Julian dormiva beatamente nel nostro letto convinto di aver vinto, la polizia ha fatto irruzione nel magazzino di Beto, trovando non solo i documenti falsi per la vendita della mia casa, ma anche una quantità enorme di contanti non dichiarati. Beto è stato arrestato sul posto.

Sono tornata a casa alle 6. Mi sono seduta in cucina, ho acceso la luce e ho preparato il caffè. Julian è sceso barcollando, ancora in pigiama, con un sorriso smagliante. “Amore, sei già sveglia? Come mai non sei a letto? Mio padre è fuori pericolo, i medici dicono che è un miracolo…”

“Sì, Julian. Il miracolo della mela,” ho detto, indicando il tavolo.

Davanti a lui c’erano i documenti del divorzio e l’ordine di arresto firmato da un giudice d’ufficio.

Il suo sorriso si è sciolto come cera. “Elena, cosa… cos’è questo scherzo?”

“Beto è in prigione, Julian. Tuo padre è stato dimesso dalla polizia mezz’ora fa. E la tua amante, quella piccola di Miami? L’ho chiamata io stamattina. Le ho detto che sei povero in canna e che la polizia sta cercando anche lei per complicità. È già scappata, Julian. Ti ha bloccato ovunque.”

Julian ha provato a saltarmi addosso, urlando come un animale ferito, ma Vance e due agenti sono usciti dal mio studio in salotto. Lo hanno schiacciato contro il bancone della cucina. Lo stesso bancone dove avevamo cenato ridendo per anni.

Julian è stato condannato a dodici anni per frode aggravata e associazione a delinquere. Genaro è finito in un ospizio statale, abbandonato da tutti, con una pensione minima che a malapena gli paga le mele. L’azienda è tornata in attivo sotto la mia guida e la casa di mio padre è ora un rifugio per donne che hanno subito abusi economici.

E Mati?

L’ho guardata un’ultima volta in tribunale. Mi ha chiesto perdono con gli occhi. Non l’ho denunciata, ma non l’ho nemmeno salvata. Ho sbloccato un unico pagamento: il primo ciclo di chemio. “Per il caldito che mi portavi quando ero malata,” le ho detto. “Ma per il resto, sei sola. Chiedi i soldi a tuo figlio.”

Oggi, ogni volta che sento un uomo piangere al telefono, sorrido. Non perché sia cattiva, ma perché so che non sarò mai più “tonta come una mula”. Ho imparato che l’amore può essere un’ottima recitazione, ma la vendetta… la vendetta è una sceneggiatura che scrivo io. E il finale è sempre bellissimo.

Visualizzazioni: 96



