Mio marito mi ha frustata 20 volte per la sua amante. Ho chiamato mio padre e ho detto: ‘Distruggilo





Thalia si avvicinò e si abbassò davanti a me. Il suo profumo era costoso e pungente. “Dovresti scusarti,” sussurrò. “Forse allora lo convincerò a lasciarti stare nell’ala degli ospiti dopo il divorzio.” Sollevai lentamente la testa. “Divorzio?” Kyle gettò una cartella sul pavimento accanto alla mia mano insanguinata. “Sono stanco di portare peso morto,” disse piatto. “Thalia è incinta.” L’intero salone cadde in silenzio. Thalia appoggiò una mano sul suo ventre piatto e sorrise.





La mia vista si offuscò. Non per il dolore. Ma per la chiarezza. Finalmente, avevano superato ogni limite. Detto tutto ciò che volevano dire. Fatto tutto ciò che volevano fare. Con le dita tremanti, raggiunsi il mio telefono. Kyle rise. “Chiami la polizia? Prego. Digli che tuo marito miliardario ha punito la sua moglie isterica.” Lo guardai e sorrisi attraverso le labbra spaccate. “No,” dissi. “Sto chiamando mio padre.” La sua risata svanì immediatamente. Nel momento in cui mio padre rispose, parlai con calma. “Papà, come mi hai detto tu, distruggi la sua vita.”

La voce di mio padre dall’altro capo del telefono era calma. Troppo calma. Avevo sentito quella calma solo due volte nella mia vita. La prima quando mia madre morì. La seconda quando un uomo d’affari cercò di rovinarlo.

“Fatto,” disse semplicemente. “Sono già in macchina. Ma prima che arrivi, voglio che tu faccia una cosa.”

“Cosa?” chiesi, la voce rotta.

“Alzati. E guardali dritto negli occhi. Mostra loro che non hai paura.”

Misi giù il telefono. Kyle mi stava fissando, la frusta ancora in mano, ma il suo viso aveva perso colore.

“Chi era?” chiese, la voce tesa.

“Mio padre,” ripetei. “Il signor Jonathan Sterling.”

Il nome cadde nella stanza come una bomba.

Thalia sgranò gli occhi. “Jonathan Sterling? Il fondatore della Sterling Holdings?”

“L’unico,” dissi, e per la prima volta, fui io a sorridere.

Kyle fece un passo indietro. “Sterling… quel tuo cognome da ragazza… pensavo fosse finto.”

“Non era finto,” dissi. “Era nascosto. Perché mio padre voleva che capissi chi ero veramente, non chi potevo essere per te.”

“Ma… il suo impero vale miliardi,” balbettò Thalia. “Lui… perché hai mentito?”

“Perché lui mi ha detto di farlo,” dissi. “Voleva vedere se qualcuno mi avrebbe amata per quello che sono. Non per quello che potevo dare.”

In quel momento, sentimmo il rumore di un elicottero. Kyle corse alla finestra.

“Cos’è quello?”

“Mio padre,” dissi. “Non arriva mai in macchina.”

Thalia cominciò a tremare. Kyle si voltò verso di me, il viso sbiancato.

“Charlotte… ti prego. Possiamo riparare tutto.”

“Non si può riparare,” dissi. “Mi hai picchiata. Tradita. Umiliata. E ora pagherai per tutto.”

La porta si spalancò. Mio padre entrò, con due uomini in abito scuro dietro di lui. Il suo sguardo cadde su di me, sulle mie ferite, sul sangue sul pavimento. E per un momento, vidi qualcosa nei suoi occhi. Non era rabbia. Era un dolore profondo.

“Charlotte,” disse, avvicinandosi. “Ti ho detto di chiamarmi se qualcuno ti avesse mai fatto del male.”

“Lo so, papà,” dissi. “Ecco perché ti ho chiamato.”

Mio padre si inginocchiò accanto a me. Le sue mani, che avevano stretto le mani dei presidenti e dei potenti di questo mondo, erano incredibilmente delicate mentre mi sollevavano il mento.

“Guarda cosa ti ha fatto,” disse, la voce roca. “Guarda cosa ha fatto a mia figlia.”

Kyle era in piedi vicino alla finestra, pallido come un fantasma. Thalia era arretrata verso il muro, le mani che tremavano.

“Signor Sterling,” cominciò Kyle, “posso spiegare…”

“Spiegare?” Mio padre si alzò lentamente. Era un uomo sulla settantina, ma la sua presenza riempiva la stanza. “Spiegami come hai potuto picchiare mia figlia. Spiegami come hai potuto tradirla. Spiegami come hai potuto umiliarla davanti alla tua amante.”

“Non era così,” balbettò Kyle. “Lei… Charlotte ha mentito. Ha nascosto chi era veramente.”

“Lei ha nascosto chi era perché io gliel’ho chiesto,” disse mio padre. “Volevo vedere se l’uomo che aveva scelto era degno di lei.” Fece una pausa, i suoi occhi che bruciavano. “E non lo eri.”

Thalia cercò di parlare. “Signor Sterling, non sapevamo…”

“Non sapevate cosa?” La voce di mio padre era un coltello. “Non sapevate che mia figlia era la mia erede? Non sapevate che con lei avreste potuto avere tutto? E invece avete scelto di picchiarla.”

Kyle si lasciò cadere su una sedia. “Cosa succederà adesso?”

Mio padre si voltò verso di lui. “Adesso perderai tutto. La tenuta. L’azienda. I conti. Tutto.”

“Non puoi…”

“Posso,” disse mio padre. “E lo farò.”

Kyle guardò me. “Charlotte, ti prego. Avevamo dei progetti. Una vita insieme.”

“Una vita insieme?” La mia voce era un sussurro. “Kyle, mi hai frustata. Mi hai tradita. Hai fatto credere a tutti che fossi un’opportunista. E ora parli di progetti?”

Thalia scoppiò a piangere. “Non volevo che accadesse. Lui mi ha convinta…”

“Tu hai guardato mentre mi picchiava,” dissi. “Non hai fatto nulla. E ora vuoi la mia pietà?”

Mio padre fece un cenno ai suoi uomini. “Portateli via.”

Mentre Kyle e Thalia venivano scortati fuori, Kyle si voltò un’ultima volta. “Charlotte, aspetta. Sono ancora tuo marito.”

“No,” dissi. “Non lo sei più.”

Le settimane successive furono un turbine. Mio padre mantenne la sua promessa. Kyle perse tutto. L’azienda che aveva costruito con il mio aiuto finanziario fu smantellata. I conti furono congelati. La tenuta fu messa all’asta. Thalia, che aveva creduto di aver vinto, si ritrovò senza nulla.

Un giorno, mio padre venne a trovarmi nella nuova casa che mi aveva comprato. Una casa piccola, lontana dal lusso che avevo conosciuto.

“Sei arrabbiata con me?” chiese, sedendosi accanto a me.

“No,” dissi. “Perché dovrei?”

“Perché ti ho costretta a nasconderti. Perché ti ho fatto credere che dovessi dimostrare il tuo valore.”

“Non mi hai costretta,” dissi. “Mi hai protetta. E quando ho avuto bisogno di te, eri lì.”

Mio padre mi prese la mano. “Charlotte, non sai quanto mi dispiace. Non avrei mai dovuto permetterti di sposarlo.”

“Non potevi saperlo,” dissi. “Nessuno poteva saperlo.”

“Ma io dovevo proteggerti.”

“E lo hai fatto,” dissi. “Alla fine, lo hai fatto.”

Oggi, a distanza di un anno, sono una donna diversa. Ho ricominciato da zero. Ho aperto una piccola libreria. Ho trovato la pace. E ogni sera, quando chiudo la porta e mi siedo con un libro, ringrazio mio padre per avermi insegnato che l’amore non è mai debolezza.

Kyle è scomparso dalla mia vita. Thalia è sparita. Ma io sono ancora qui.

Più forte.

Più saggia.

Più libera.

E questo è tutto ciò che conta.

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