Mio marito mi ha lasciata per una collega. Quattro settimane dopo si è presentato alla mia porta con una notizia che mi ha gelato il sangue: la collega non esisteva. Era tutto falso. E la verità era molto, molto peggio.

La seconda settimana

La seconda settimana, successe qualcosa che non mi aspettavo.





Iniziai a non sentirla più.

Non la mancanza, intendo. Ma il dolore. Il dolore acuto dei primi giorni si era trasformato in qualcosa di più sordo. Più opaco. Più sopportabile.

Forse era il mio corpo che si adattava. O forse era solo la stanchezza.

Iniziai a uscire con gli amici. A bere una birra. A ridere, a volte. Mi sentivo in colpa quando ridevo, come se tradissi il mio stesso dolore. Ma ridevo lo stesso.

Alessandro sembrava stare bene. Meglio di me. La mamma lo chiamava tutte le sere, gli leggeva la favola della buonanotte da lontano. Lui le parlava al telefono con naturalezza, come se niente fosse cambiato.

«Papà, la mamma dice che presto verrò a casa sua nuova. Ha detto che c’è un giardino. E un cane. Posso andare, papà?»

«Certo che puoi andare, amore.»

Gli ho sorriso. Lui mi ha sorriso.

Dentro, mi sentivo morire.

La terza settimana

La terza settimana, la chiamai.

Non so perché. Forse perché avevo bisogno di sentirla. Forse perché speravo che fosse tutto un incubo. Forse perché, dentro di me, una parte stupida credeva ancora che potesse tornare.

Rispose dopo due squilli.

«Marco?»

«Ciao, Elisa.»

Silenzio.

«Come stai?» chiese.

«Come vuoi che stia?»

«Scusa. Domanda stupida.»

«Sì. Stupida.»

Un altro silenzio. Poi lei parlò.

«Giulia mi ha chiesto di sposarla.»

La terra mi mancò sotto i piedi. Ero seduto in cucina, ma mi sembrò di cadere.

«Scusa?»

«Mi ha chiesto di sposarla. Io ho detto sì.»

«Elisa, sono passate tre settimane. Tre. Abbiamo divorziato da meno di un mese. E tu hai già detto sì a un’altra persona?»

«Non è “un’altra persona”. È Giulia. La conosco da due anni.»

«Due anni?»

La voce mi uscì più acuta del previsto.

«Sì. Ci siamo conosciute al lavoro. All’inizio era solo amicizia. Poi… è successo.»

«Quindi mi hai tradito. Per due anni.»

«Non è stato un tradimento. Era… una scoperta. Di me stessa.»

Chiusi gli occhi. Sentivo il sangue che mi pulsava nelle tempie.

«Chiamala come vuoi, Elisa. Ma hai costruito una relazione alle mie spalle. Per due anni. Mentre io lavoravo, mentre crescevo nostro figlio, mentre pensavo che fossimo felici. Tu eri già altrove.»

Lei non rispose.

«Non voglio più parlare» dissi. «Non voglio più sentirti. Se devi comunicarmi qualcosa su Alessandro, mandami un messaggio. Ma non chiamarmi più.»

«Marco, aspetta…»

«Ciao, Elisa.»

Chiusi la chiamata.

Buttai il telefono sul divano. Mi misi le mani nei capelli. Tirai. Forte. Il dolore fisico era quasi un sollievo.

Due anni.

Due anni di bugie.

Due anni in cui avevo pensato che la stanchezza di Elisa fosse lavoro, stress, la fatica di essere madre. Invece era un’altra. Era sempre stata un’altra.

E io non lo avevo visto.

Come avevo fatto a non vederlo?

La quarta settimana

La quarta settimana, lui si presentò a casa mia.

Non Elisa. Lui. Marco.

Ero andato ad aprire pensando fosse il postino. Invece c’era lui, il mio ex marito, sulla porta di casa mia, con una faccia che non gli avevo mai visto.

Non arrabbiata. Non triste.

Distrutta.

«Marco? Che ci fai qui?»

«Devo dirti una cosa» rispose. La voce era roca, come se avesse urlato per ore. «Una cosa che avrei dovuto dirti prima. Ma non ne avevo il coraggio.»

«Cosa?»

«Posso entrare?»

Esitai. Lui era il padre di mio figlio. Nonostante tutto, lo rispettavo. O almeno, lo avevo rispettato. Fino a quella sera.

Entrò. Si sedette sul divano. Lo stesso divano dove mi ero seduta io quattro settimane prima, con la valigia grande.

«Parlo» disse. «E ti prego di non interrompermi. Perché se mi interrompi, non ce la faccio a finire.»

Mi sedetti di fronte a lui. Le mani mi tremavano.

«Due anni fa» iniziò, «sono andato dal dottore. Avevo mal di testa continui, stanchezza, lividi che non passavano. Pensavo fosse stress. Il lavoro, Alessandro, i soldi.»

Fece una pausa. Si passò una mano tra i capelli.

«Non era stress. Era leucemia.»

Il mondo intorno a me smise di girare.

«Cosa?»

«Non interrompermi, ti prego. Avevo la leucemia. Linfatica cronica. Non la peggiore, non quella che ti uccide in sei mesi. Ma nemmeno una passeggiata. Ho fatto chemio per un anno. In segreto. Non l’ho detto a te perché non volevo che ti preoccupassi. Non l’ho detto a nessuno. Neanche a mia madre.»

La voce gli si spezzò.

«Sei mesi fa, i medici mi hanno detto che la chemio non bastava. Avevo bisogno di un trapianto di midollo. Un donatore compatibile. Hanno cercato nel registro. Niente. Hanno cercato tra i parenti. Niente. Mia madre era troppo vecchia. Mio fratello non era compatibile.»

Le lacrime cominciarono a scendergli. Silenziose.

«L’unica persona compatibile eri tu.»

Io ero paralizzata. Non riuscivo a respirare.

«Elisa, tu eri l’unica che poteva salvarmi. E io lo sapevo. Lo sapevo da mesi. Ma non potevo chiedertelo. Perché sapevo che l’avresti fatto. E non volevo che tu lo facessi per pietà. O per senso del dovere. O perché eravamo ancora sposati.»

Si asciugò gli occhi con il dorso della mano.

«Così ho fatto una cosa imperdonabile. Ho inventato una storia. La collega. Giulia. Ho pagato un’attrice perché si fingesse la mia amante. Le ho dato duemila euro. Le ho detto di incontrarti in un bar, di parlarti, di convincerti che ti stavo tradendo.»

La voce gli usciva a fatica.

«Volevo che mi lasciassi. Volevo che mi odiassi. Volevo che non avessi più nessun legame con me. Così, quando ti avrei chiesto il trapianto, avresti potuto dire di no senza sensi di colpa. Perché non avevi più nessuna ragione di aiutarmi.»

«Ma io…» cominciai.

«Lasciami finire. Il trapianto era previsto per due settimane fa. Ma una settimana prima, hanno trovato un donatore anonimo nel registro internazionale. Un ragazzo tedesco, ventitré anni, compatibile al cento per cento. Ho fatto il trapianto. Ha funzionato. Sono in remissione.»

Si alzò in piedi. Le gambe gli tremavano.

«Adesso puoi parlare» disse.

La mia reazione

Non parlai.

Non subito.

Guardavo quell’uomo che avevo sposato, che avevo amato, che avevo lasciato. E non riconoscevo niente. Né lui. Né me. Né la storia che mi aveva appena raccontato.

«Hai pagato un’attrice» dissi infine. La voce era un sussurro. «Hai pagato una donna per fingersi la tua amante. Per farmi credere che mi tradivi. Per farmi soffrire. Per farmi odiare.»

«Sì.»

«Sai cosa ho provato in queste quattro settimane?»

«Immagino.»

«No. Non immagini. Ho pianto tutte le notti. Ho perso cinque chili. Non riuscivo a guardare Alessandro senza sentirmi in colpa. Pensavo di averti distrutto. Pensavo di essere una mostro. E invece eri tu. Tu che mi hai manipolata. Tu che mi hai fatto questo.»

Lui abbassò la testa.

«Lo so. E non ti chiedo perdono. Non ti chiedo niente. Volevo solo che sapessi la verità. Perché un giorno, quando Alessandro sarà grande, potrà sapere che suo padre non è stato lasciato perché la madre si è innamorata di un’altra. Ma perché suo padre era un codardo che non sapeva chiedere aiuto.»

Si avviò verso la porta.

«Marco, aspetta.»

Si fermò. Non si voltò.

«Perché non me l’hai detto? Perché non mi hai chiesto aiuto?»

Lui si voltò. I suoi occhi erano rossi, gonfi. Ma c’era qualcosa in loro che non avevo mai visto.

Umiltà. Vera umiltà.

«Perché avevo paura» disse. «Paura che sì, mi avresti aiutato. Paura che l’avresti fatto per amore. E poi saresti morta dentro, come ero morto io. Perché prendersi cura di un malato terminale non è amore. È lento suicidio.»

«Non decidi tu cosa è amore per me.»

«Lo so. Per questo sono un codardo. Perché invece di lasciarti scegliere, ho scelto io per te.»

Aprì la porta.

«Non ti chiederò mai più niente, Elisa. Non verrò più a cercarti. Se vorrai, potrai vedere Alessandro quando vuoi. Non ti farò problemi. Ma io… io devo andare. Devo ricostruirmi. Da solo.»

Uscì.

La porta si chiuse.

E io rimasi lì, in piedi, in mezzo al salotto, con la consapevolezza che la mia vita era appena esplosa in mille pezzi. Di nuovo.

Ma questa volta, non era colpa mia.

La verità su Giulia

Dopo che Marco se ne andò, passai ore a fissare il vuoto.

Pensai a quello che mi aveva detto. All’attrice pagata. Al tradimento finto. Alla leucemia vera. Al trapianto. Al donatore tedesco.

Pensai a tutte le notti in cui avevo pianto, convinta di essere la cattiva della storia.

E invece ero stata una pedina.

Una pedina in un piano malato, orchestrato da un uomo che diceva di amarmi ma che mi aveva fatto più male di chiunque altro.

Presi il telefono. Cercai “Giulia” sui miei contatti. La numero che Marco mi aveva dato settimane prima, quando mi aveva detto: «Se hai bisogno di parlare con lei, ecco il suo numero. È una brava persona.»

Chiamai.

Rispose una voce femminile. Giovane.

«Pronto?»

«Sei Giulia?»

«Sì. Chi parla?»

«Sono Elisa. La moglie di Marco. Ex moglie, ormai.»

Silenzio.

«Posso chiederti una cosa?»

«Certo.»

«Sei veramente la sua amante? O ti ha pagata?»

Lungo silenzio.

Poi lei sospirò.

«Ti ha detto la verità, allora.»

«Quindi è vero? Sei un’attrice?»

«Sì. Mi ha contattata due mesi fa. Mi ha spiegato tutto. La leucemia. Il trapianto. La paura di chiederti aiuto. Mi ha offerto duemila euro per interpretare la parte della collega. Ho accettato. Avevo bisogno di soldi.»

«Non ti sei sentita in colpa? A distruggere un matrimonio? Anche se finto?»

Lei esitò.

«Mi sono sentita in colpa. Ancora adesso. Ma lui mi ha detto che era l’unico modo per proteggerti. Che se tu avessi saputo della malattia, saresti rimasta per pietà. E che questo ti avrebbe distrutta più del tradimento.»

«E tu ci hai creduto?»

«Non lo so. Forse sì. O forse avevo solo bisogno di quei duemila euro. Non sono una brava persona, Elisa. Non lo sono stata. Ma lui… lui ti ama davvero. In un modo malato, sbagliato, ma ti ama.»

Chiusi la chiamata.

Buttai il telefono sul divano.

E per la prima volta in quattro settimane, piansi non per il tradimento, non per la solitudine, non per la rabbia.

Piansi per la vergogna.

La vergogna di non aver visto. Di non aver capito. Di essermi fatta manipolare così facilmente.

Ma soprattutto, piansi per Marco.

Per l’uomo che aveva preferito farsi odiare piuttosto che chiedere aiuto. Per l’uomo che aveva scelto la solitudine per proteggermi. Per l’uomo che, nel modo più sbagliato del mondo, aveva cercato di amarmi.

Oggi

Ora sono passati sei mesi.

Marco sta bene. Il trapianto ha funzionato. È in remissione. Ha ripreso a lavorare, a uscire, a vivere.

Ci vediamo ogni volta che ci scambiamo Alessandro. Parliamo del bambino, della scuola, dei compiti. Non parliamo mai di noi.

Qualche volta, quando mi lascia Alessandro davanti al cancello di casa, i nostri sguardi si incrociano. E in quei secondi, vedo tutto. La paura. L’amore. Il rimpianto. La possibilità di ciò che avrebbe potuto essere, se solo avesse avuto il coraggio di chiedermi aiuto.

Non torneremo insieme. Lo so. Troppo è successo. Troppe bugie. Troppe ferite.

Ma ho smesso di odiarlo.

E ho smesso di odiare me stessa.

Perché ho capito che l’amore non è sempre bianco o nero. A volte è grigio. A volte è doloroso. A volte è sbagliato.

Ma è sempre amore.

Anche quando fa male.

Anche quando distrugge.

Anche quando avresti voluto non incontrarlo mai.