Mio marito mi costrinse a uscire di casa e chiuse la porta a chiave alle mie spalle, lasciandomi scalza sotto la pioggia battente, con il ventre gravido.
Ma quando arrivò mia nonna, una donna ricca, mi strinse tra le braccia e disse piano: «Farò in modo che tuo marito si penta di tutto».
La pioggia continuava a cadere senza sosta, gelidi rivoli d’acqua si riversavano dal cielo, come se avesse scelto proprio quel momento per liberarsi di tutto ciò che aveva trattenuto.
Il portico di legno era completamente scivoloso; l’acqua scorreva lungo i gradini e rifletteva la luce fioca della lampada.
Ero lì, scalza, con le mani sul ventre, e sentivo il freddo diffondersi lentamente nel mio corpo.
I miei vestiti leggeri erano fradici e mi si appiccicavano addosso.
I capelli mi aderivano al viso e avevo quasi le dita intorpidite.
Alle mie spalle c’era una porta chiusa a chiave: la stessa che Michael aveva sbattuto solo dieci minuti prima.
Prima di girare la chiave, aveva detto con voce calma:
— Se vuoi litigare, resta fuori.
Magari imparerai a portare un po’ di rispetto.
Bussai, prima piano e poi con più forza, ma l’unica risposta fu il silenzio.
Dentro c’erano calore e luce; fuori, soltanto pioggia, vento e il peso insopportabile dell’umiliazione.
Il mio telefono era dentro.
Anche le mie scarpe.
La strada era buia e non riuscivo a trovare il coraggio di andare dai vicini ridotta così.
Piano,
mi lasciai scivolare a terra, mi strinsi le braccia intorno al corpo e cercai di conservare quel poco di calore che mi restava, ma le lacrime non smettevano di scendere.
Si confondevano con la pioggia, finché non riuscii più a distinguere ciò che cadeva dal cielo da ciò che mi scorreva dagli occhi.
Poi, nel buio, apparvero dei fari.
Un’auto nera si fermò lentamente davanti alla casa: troppo lussuosa per quel quartiere, troppo insolita per quella strada tranquilla.
La portiera si aprì e lei scese.
Mia nonna, Eleanor.
Era esattamente come sempre: impeccabile, avvolta in un lungo cappotto, con la schiena dritta e uno sguardo che induceva le persone a dire la verità.
Mi venne incontro, aprì l’ombrello e mi riparò dalla pioggia incessante.
Per la prima volta, quella notte, sentii un po’ di calore.
— Emma… — disse piano, e l’emozione nella sua voce disse tutto.
Il suo sguardo passò sui miei piedi nudi, sui vestiti fradici e sulle mani tremanti.
Poi, lentamente, si voltò verso la casa.
La casa di Michael.
La sua espressione si fece gelida.
Si rivolse all’autista e disse con calma:
— Chiama James. Digli che mi serve una squadra.
Domattina.
L’autista esitò un momento, ma non fece una sola domanda.
Mia nonna si voltò di nuovo verso di me e mi tese la mano.
— Alzati, cara — disse piano, ma con fermezza.
— Questa casa non vale neanche una delle tue lacrime.
Le presi la mano e, per la prima volta dopo tanto tempo, sentii di non dover affrontare tutto da sola.
E Michael… era ancora dentro, del tutto ignaro di aver appena commesso il più grande errore della sua vita.
Perché mia nonna non faceva mai promesse che non potesse mantenere.
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