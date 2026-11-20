



Il cantante conferma di voler sposare la compagna, al suo fianco da 26 anni. Non sono state fissate date per le nozze.





Al Bano Carrisi ha dichiarato di considerare il matrimonio con Loredana Lecciso una scelta ormai certa, pur senza indicare date né dettagli sulla cerimonia. Il cantante è tornato sull’argomento dopo aver espresso in precedenza posizioni diverse: prima aveva prospettato le nozze, poi aveva messo in dubbio che fossero necessarie. Ora spiega che il passo avrebbe valore anche per la famiglia costruita insieme alla compagna, accanto alla quale vive da 26 anni. Nel racconto riportato dal settimanale Oggi, Carrisi si dice serenamente felice e definisce Lecciso la donna che ha sempre desiderato al proprio fianco, oltre che madre dei loro figli.

Carrisi e Lecciso condividono una storia iniziata oltre venticinque anni fa, segnata da momenti complessi, separazioni e successive riprese, come riporta la fonte. Jasmine e Al Bano Junior, noto come Bido, sono i figli della coppia. La vicenda ha attirato l’attenzione dei mezzi d’informazione, mentre il cantante ha ribadito quanto contino per lui il nucleo familiare e la pace in casa. Le dichiarazioni attuali si aggiungono a precedenti aperture e successive retromarce; tuttavia, nessuna scelta per celebrare le nozze è stata resa nota. Per Ora, dunque, il matrimonio è soltanto un’ipotesi prospettata da Carrisi, non un appuntamento ufficialmente stabilito.

Nelle dichiarazioni riprese da Oggi, Carrisi dice di essere ormai convinto che le nozze con Lecciso si celebreranno. Racconta che insieme hanno affrontato numerose difficoltà e che Oggi lei corrisponde alla compagna che ha sempre voluto al proprio fianco. Ricorda che è la madre dei loro due figli e che la relazione dura da 26 anni. Aggiunge di vivere con felicità e serenità. Non specifica quando potrebbe tenersi la cerimonia e non descrive alcun preparativo. Le sue parole attestano dunque una volontà personale, ma non fissano né una data né un programma già definito per il matrimonio.

Le dichiarazioni sul possibile matrimonio hanno seguito un percorso non lineare. Nel giugno scorso, ospite di Monica Setta a Storie al Bivio di Sera, Carrisi aveva detto che le nozze sarebbero state celebrate, senza però stabilire un calendario. Quella risposta lasciava intendere un’intenzione concreta, pur senza indicare quando la coppia avrebbe potuto compiere il passo. Più tardi, parlando con il settimanale Vero, il cantante aveva spostato l’attenzione sulla necessità della cerimonia: si chiedeva se sposarsi fosse davvero importante e spiegava che lui e Lecciso si amavano ed erano soddisfatti della loro vita insieme.

Nelle parole riferite Ora da Oggi, Carrisi torna invece a considerare il matrimonio un esito certo, correggendo così la cautela espressa nell’intervista precedente, senza comunicare una data per la possibile celebrazione futura.

La motivazione che Carrisi assegna alle nozze supera la dimensione sentimentale della coppia e abbraccia la famiglia. Il cantante afferma di aver compreso che l’unione ufficiale sarebbe giusta per tutti i loro cari. A guidarlo sarebbero amore e dovere; inoltre, ritiene che un simile passo sia dovuto anche ai figli. Nel discorso vengono così evocati Jasmine e Al Bano Junior, senza che la fonte attribuisca loro dichiarazioni o reazioni. Carrisi richiama infine la serenità costruita accanto a Lecciso, 54 anni, che è una presenza consolidata nella sua vita di tutti i giorni.

Un eventuale matrimonio con Lecciso sarebbe il secondo per Carrisi: in precedenza era stato sposato con Romina Power. La fonte distingue quella famiglia, nata dalla prima relazione, dal nucleo costruito con Lecciso, madre di Jasmine e Bido. Non sono stati resi noti né una data né particolari organizzativi per la cerimonia. L’intenzione espressa potrebbe quindi concretizzarsi, ma non si può dire che le nozze siano già in programma. Per quanto riferito, l’unico dato certo è la volontà dichiarata da Carrisi Oggi di sposare Lecciso, sua compagna da 26 anni.



