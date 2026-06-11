Mio marito non mi lascia dormire da tre anni. Ieri notte ho scoperto perché

Parte Prima

Non dormo da tre anni.





Non è un’esagerazione. Non è un modo di dire. È un fatto medico. Il mio corpo ha dimenticato come si fa. I miei occhi hanno borse così profonde che mia sorella Linda, l’ultima volta che mi ha visto, ha pianto.

Tre anni.

Milleduecentocinque notti.

Novemiladuecentoquaranta ore di veglia.

Tutto perché mio marito Daniel non mi lascia dormire.

Non è violento. Non mi picchia. Non mi urla contro. Daniel è l’uomo più gentile che abbia mai conosciuto. Porta fiori a casa ogni venerdì. Cucina la cena tutte le sere perché dice che “tu lavori troppo”. Lava i piatti. Fa la spesa. Ricorda il nostro anniversario.

Ma di notte, Daniel si trasforma.

Diventa qualcos’altro.

Qualcosa che non riconosco.

Parte Seconda

Il nostro appartamento è a Chicago, al terzo piano di un palazzo d’epoca in stile vittoriano. L’abbiamo comprato cinque anni fa, quando io ero una graphic designer e lui un ingegnere informatico. È un bell’appartamento. Stanze grandi. Soffitti alti. Parquet che scricchiola.

Adesso lo odio.

Lo odio perché di notte ogni scricchiolio è un colpo al cuore. Ogni rumore è una lama.

Il problema è iniziato in modo subdolo. Piccole cose.

Daniel che russava. Russava sempre, ma all’inizio era un ronzio leggero, quasi piacevole. Poi è diventato un rumore da motosega. Poi ha smesso di russare ed ha iniziato a fare pause di apnea. Lunghi silenzi che mi facevano trattenere il respiro, aspettando che ricominciasse a respirare.

Poi hanno iniziato i movimenti.

Daniel che si alzava nel cuore della notte, senza una ragione. Barcollava verso il bagno senza accendere la luce. Sbatté contro gli stipiti. Faceva cadere oggetti. Tornava a letto e si sdraiava al contrario, con la testa ai piedi.

Poi hanno iniziato i suoni.

Fruscii. Sospiri. Mormorii.

All’inizio pensavo parlasse nel sonno. Succede. Ma poi ho iniziato ad ascoltare. Non erano parole senza senso. Erano frasi.

Frasi che mi gelavano il sangue.

“Non ancora. Non è pronta.”

“Devo finire. Devo finire prima che si svegli.”

“Domani. Domani lo faccio.”

Una notte, ho aperto gli occhi ed era in piedi davanti a me. Mi guardava. I suoi occhi erano aperti, ma non mi vedeva. Era come se qualcun altro guardasse attraverso di lui.

“Daniel?” sussurrai.

Lui non rispose. Rimase lì, immobile, per quella che mi parve un’eternità. Poi tornò a letto e si addormentò come se nulla fosse successo.

La mattina dopo non ricordava nulla.

Parte Terza

Ne ho parlato con il dottore.

Il nostro medico di famiglia, il dottor Harris, è un uomo paziente con gli occhiali spessi e le mani grandi. Mi ascoltò per tutto il tempo, annuendo. Poi disse: «Signora Davis, suo marito potrebbe avere un disturbo del sonno. Parasonnia. Forse sonnambulismo. Forse disturbi comportamentali del sonno REM. Dovremmo farlo visitare da uno specialista.»

Daniel rifiutò.

«Non ho nulla» disse. «Dormo come un sasso. Sei tu che sei nervosa, amore. Ti svegli per niente.»

Lo guardai. Volevo urlare. Volevo prenderlo per le spalle e scuoterlo fino a fargli capire. Ma non lo feci. Perché la verità è che avevo paura. Non di lui. Di quello che avrei scoperto.

La situazione peggiorò.

Daniel iniziò a camminare nel sonno. Non solo in camera nostra. In tutta la casa. Lo trovavo in cucina con il coltello in mano. Lo trovavo in bagno che fissava lo specchio. Lo trovavo davanti alla porta d’ingresso, con le scarpe già allacciate.

Una notte, non lo trovai.

Mi alzai alle tre, come al solito. Il suo lato del letto era vuoto. Lo cercai in bagno. Niente. In cucina. Niente. In salotto. Niente.

Scesi le scale. Il pianoterra era buio. Accesi la luce. Niente.

Poi sentii un rumore dal seminterrato.

Non abbiamo mai usato il seminterrato. È umido. Scuro. Ci sono ragnatele e vecchie scatole. Non ci andiamo da quando abbiamo comprato la casa.

Ma quella notte, la porta del seminterrato era aperta.

Presi il telefono. Accesi la torcia. E scesi.

Parte Quarta

I gradini scricchiolavano sotto i miei piedi nudi.

L’aria era pesante, fredda, sapeva di muffa e di qualcos’altro. Qualcosa che non seppi identificare. Qualcosa che mi fece venire la pelle d’oca.

«Daniel?» chiamai.

Il silenzio.

Feci un altro passo. Poi un altro.

La torcia del telefono illuminava appena. Il fascio di luce ballava sulle pareti di pietra, sugli scatoloni impolverati, sulle ragnatele che pendeva dal soffitto come tende di un teatro abbandonato.

Poi la luce trovò Daniel.

Era in un angolo. In ginocchio. Non si muoveva. Aveva le mani appoggiate sul pavimento di cemento. La testa china. I capelli scuri gli coprivano il viso.

«Daniel?» feci un passo verso di lui.

Alzò la testa.

I suoi occhi erano aperti. Ma non mi guardavano. Guardavano attraverso di me. E piangeva. Lacrime silenziose che gli rigavano il viso.

«Devo finire» sussurrò. «Devo finire prima che sia troppo tardi.»

«Finire cosa?»

Lui non rispose. Iniziò a scavare.

Con le mani nude. Sul pavimento di cemento.

Le sue dita raschiavano la superficie, facendo un rumore secco, metallico, come artigli su vetro. Le unghia si rompevano. Il sangue cominciò a colare.

Mi avvicinai. Lo afferrai per le spalle. «Daniel, svegliati!»

Lui non reagiva. Continuava a scavare.

In preda al panico, gli diedi uno schiaffo.

Un secondo dopo, Daniel sussultò. I suoi occhi si focalizzarono. Mi guardò. Vide le lacrime sul mio viso. Vide il sangue sulle sue mani.

«C-cosa… cosa sto facendo?» balbettò.

«Ti sei alzato. Sei sceso in seminterrato. Stavi scavando per terra. Non ti svegliavi.»

Lui guardò le sue mani. Le unghie spezzate. Il sangue. Il pavimento graffiato. La paura nei miei occhi.

E pianse.

Lo portai di sopra. Lo misi a letto. Lo pulii. Lo strinsi. Non parlammo. Non c’erano parole.

Ma quella notte, mentre lui finalmente dormiva, io non chiusi occhio.

Perché avevo visto qualcosa.

Sotto le sue dita insanguinate, sul pavimento del seminterrato, c’era qualcosa che il cemento non riusciva a nascondere.

Una botola.

Una botola di legno consumato, con una serratura arrugginita.

E un’incisione.

Un nome.

Il nome di una bambina che non avevo mai sentito nominare.

Parte Quinta

Il nome era Emily.

Leggevo “Emily” inciso nel legno, in lettere maiuscole storte, fatte a mano. Come se qualcuno, molto tempo fa, avesse voluto che quel nome non fosse mai dimenticato.

Il giorno dopo, non dissi nulla a Daniel.

Lui si svegliò tardi. Le sue mani erano fasciate. Non ricordava nulla della notte. Pensava di essersi tagliato mentre tagliava le verdure. Glielo lasciai credere.

Ma qualcosa dentro di me era cambiato.

Non potevo più fingere che fosse “solo un disturbo del sonno”.

Presi il telefono e chiamai sua madre.

Eleanor vive in Florida, in una casa bianca con le persiane blu. Non la vedevo da due anni. Parlavamo al telefono una volta al mese. Era una donna gentile, ma distante. Come se tenesse il mondo a distanza.

«Eleanor, sono Rebecca. Devo farti una domanda. Chi è Emily?»

Il silenzio.

Un silenzio così lungo che pensai avesse attaccato.

«Eleanor?»

«Come lo sai?» sussurrò.

«L’ho trovato inciso su una botola nel seminterrato. Daniel scavava per aprirla mentre dormiva. Le sue unghia erano distrutte. Cosa c’è là sotto?»

Eleanor iniziò a piangere.

Non pianti silenziosi. Singhiozzi veri, rumorosi, quelli che escono da un dolore vecchio decenni.

«Rebecca… ti prego… non farti coinvolgere. Per il tuo bene. Lascia perdere. Dimentica quel nome.»

«Eleanor, sono tua nuora. Sono sposata con tuo figlio da cinque anni. Se c’è qualcosa che non so, devi dirmelo.»

«Non posso. Se Daniel scoprisse che te l’ho detto… mi ucciderebbe.»

«Cosa?»

La parola mi colpì dritto al petto. Uccidere. Una madre che dice che suo figlio potrebbe ucciderla.

«Rebecca, ascoltami bene. Emily era la sorella gemella di Daniel. Morì quando avevano sei anni. Annegò nella piscina di casa. Daniel era con lei. Fu lui a trovarla.»

Sentii il cuore cadere nello stomaco. «Mio Dio… non me lo hai mai detto.»

«Non lo diciamo a nessuno. È stato troppo doloroso. Daniel non ne parla mai. Ha rimosso tutto. Lo psicologo disse che il trauma aveva cancellato la memoria. Ma di notte… di notte lui parla. L’hai sentito, vero?»

«Sì» dissi con voce rotta. «Parla di “finire”. Di “prima che sia troppo tardi”. Cosa significa?»

Eleanor esitò. Poi, con voce appena percettibile, disse: «Daniel non ha mai accettato che Emily fosse morta. Per anni, ha detto che era viva. Che era solo andata via. Che sarebbe tornata. I medici dissero che era un meccanismo di difesa. Ma poi… poi hanno trovato il diario.»

«Quale diario?»

«Il diario di Daniel. Lo scriveva di nascosto, di notte. C’era scritto che Emily non era annegata. Che lui l’aveva nascosta. Che era nel seminterrato. Che la teneva prigioniera. Ma era impossibile. Noi controllammo il seminterrato. Non c’era nessuno. Era vuoto. Solo una botola. Ma la botola era sigillata. Non si apriva da anni.»

«C’è ancora» dissi. «L’ho vista. L’ho toccata.»

«Rebecca, ti prego… non aprirla. Qualunque cosa tu faccia, non aprirla. Lascia stare il passato. Lascia che Daniel dorma. Fingi di non aver visto nulla. È la cosa migliore per tutti.»

Attaccò.

Restai seduta sul letto per un lungo tempo. Il telefono era ancora nella mia mano. La parola “Emily” mi ballava nella testa come una mosca in una stanza buia.

Quella notte, Daniel non si alzò.

Dormì tutta la notte. Tranquillo. Immobile. Come un bambino.

E quella fu la cosa più spaventosa di tutte.

Perché significava che non era un disturbo del sonno.

Era una scelta.

Parte Sesta

Passai i giorni successivi a fare ricerche.

Non sul computer. Daniel controllava la cronologia. Lo sapevo perché ogni tanto trovavo i siti che avevo visitato già aperti in altre schede.

Usai il telefono del lavoro. Durante la pausa pranzo, chiusa in bagno, cercai articoli di giornale. Cronache locali della Florida. Anni Ottanta.

Ci misi tre giorni.

Poi trovai l’articolo.

“Bambina di sei anni annegata in piscina. Il gemello la scopre senza vita.”

C’era una foto. Piccola, sgranata, in bianco e nero. Due bambini biondi che sorridevano. Un maschio e una femmina. Daniel ed Emily.

L’articolo diceva che Emily era stata trovata sul fondo della piscina dal fratello. Che non c’erano segni di violenza. Che era stato un incidente.

Ma c’era una riga, verso la fine, che mi fece gelare il sangue.

“La madre ha dichiarato che il bambino, Daniel, ha ripetuto più volte: ‘Non volevo farlo. Volevo solo giocare. È caduta da sola.'”

Non volevo farlo.

È caduta da sola.

Perché queste parole? Perché un bambino di sei anni si sarebbe sentito in colpa per un incidente? A meno che non fosse stato un incidente.

Scossi la testa. Ero paranoica. Erano passati quasi trent’anni. Daniel era un uomo gentile. Un buon marito. Non poteva aver fatto del male a sua sorella. Non poteva.

Ma allora perché la botola? Perché il nome inciso? Perché scavava nel sonno?

Quella notte, Daniel uscì. Disse che doveva vedere un amico. Non tornò prima di mezzanotte.

E io scesi nel seminterrato.

Non con la torcia del telefono. Con una lampada da campo potente. Con un martello. Con un piede di porco.

La botola era lì. Nascosta sotto uno strato sottile di cemento che Daniel aveva graffiato con le unghie. La serratura era arrugginita, ma tenni. Inserii il piede di porco nello spiraglio.

Feci leva.

La serratura saltò.

Parte Settima

La botola si aprì con un gemito di legno vecchio.

Sotto c’era una scala. Stretta. Buia. Che scendeva ancora più in profondità.

Presi la lampada. Iniziai a scendere.

I gradini erano di pietra, consumati, umidi. L’aria diventava sempre più fredda. Sempre più pesante. Sapeva di terra bagnata e di qualcos’altro. Qualcosa di dolciastro. Qualcosa di nauseante.

In fondo alla scala, una porta.

Non una porta normale. Una porta di metallo. Arrugginita. Con un catenaccio.

Il catenaccio non aveva lucchetto. Era solo appoggiato. Come se qualcuno lo avesse aperto di recente.

Lo tolsi. Spinsi la porta.

La stanza era piccola. Forse tre metri per tre.

C’era un letto. Un letto singolo, con lenzuola bianche. Un tavolo. Una sedia. Un bicchiere d’acqua. Un piatto con del pane.

E su una mensola, delle foto.

Foto di una bambina.

La stessa bambina dell’articolo. Emily.

Ma non era una bambina di sei anni. Nelle foto aveva dieci anni. Dodici. Quindici. Venti.

Foto recenti. Con una data. L’anno scorso.

Emily era viva.

Non era annegata. Non era morta. Era stata nascosta. Per quasi trent’anni.

Le mie gambe cedettero. Caddi in ginocchio.

Sul pavimento della stanza, accanto al letto, c’erano dei fogli. Li presi con mani tremanti.

Erano disegni.

Disegni di una bambina. Poi di un’adolescente. Poi di una donna.

Tutti ritraevano la stessa scena: un uomo. Un uomo con una maschera. Che teneva una corda.

E un nome scritto in basso.

“Papà.”

La porta del seminterrato si aprì dall’alto.

Luci. Passi. Una voce.

«Rebecca? Sei qui?»

Era Daniel.

Il mio cuore smise di battere per un secondo. Poi riprese, più forte, più veloce, come un tamburo di guerra.

«Rebecca, ho visto la luce. Cosa ci fai qui?»

La sua voce era calma. Normale. Quella di sempre.

Ma ora sapevo. Sapevo tutto.

Emily non era annegata. Emily era stata rinchiusa. Da suo padre? Da sua madre? Da Daniel?

E quelle foto recenti. Chi le aveva scattate? Dove era Emily ora?

Daniel arrivò in fondo alle scale. Si fermò sulla porta. Mi guardò. Poi guardò la stanza. Le foto. Il letto. I disegni.

Il suo viso non mostrò sorpresa. Non mostrò rabbia. Mostrò qualcosa di peggio.

Rassegnazione.

«Ora lo sai» disse.

Parte Ottava

«Cosa so?» chiesi. La mia voce era un sussurro.

Daniel entrò nella stanza. Si sedette sulla sedia. Le sue mani erano sulle ginocchia. Tremavano.

«Emily non è mai annegata» disse. «Mio padre la chiuse qui quando avevamo sei anni. Disse che era malata. Che doveva stare lontana dagli altri. Mia madre non seppe mai la verità. O forse sì. Non lo so. Ma io lo sapevo.»

«Perché non hai detto niente? Perché non hai chiesto aiuto?»

«Avevo sei anni. Mio padre mi disse che se avessi parlato, avrebbe fatto la stessa cosa a me. E gli credevo. Perché una notte, lo vidi… lo vidi con una corda. E capii che non scherzava.»

«Dov’è Emily ora?»

Daniel abbassò gli occhi. «Non lo so.»

«Cosa?»

«Quando mio padre morì, dieci anni fa, venni qui. Pensavo di trovarla. Ma la stanza era vuota. Il catenaccio era aperto. Era andata via. Non l’ho mai più vista.»

«Le foto… le foto recenti? Chi le ha scattate?»

«Non lo so. Un giorno le ho trovate qui. Come se qualcuno le avesse lasciate per me. Come per dirmi che era ancora viva. Che era là fuori. Che stava bene.»

«E i disegni?»

«Quelli sono suoi. Li faceva quando era prigioniera. Li teneva nascosti sotto il materasso. Io… io venivo qui di notte, quando mio padre dormiva. Le portavo cibo. Acqua. Le tenevo compagnia. Piangevamo insieme. Poi una notte, lei mi disse: “Se mai uscirò da qui, non ti perdonerò. Perché tu potevi salvarmi e non l’hai fatto.” Quella fu l’ultima volta che la vidi.»

Ora capivo.

Il sonnambulismo. Le parole. “Devo finire”. “Devo finire prima che sia troppo tardi.”

Non stava scavando per aprire la botola. Stava scavando per seppellire la colpa.

«Daniel» dissi, «perché non mi hai mai detto niente?»

«Avevo paura. Paura che mi avresti lasciato. Paura che avresti pensato che ero come mio padre. Paura che avresti chiamato la polizia. E poi…» Si fermò. «E poi avevo paura di scoprire la verità. Chi ha portato quelle foto? Chi le ha lasciate? Emily? Qualcun altro? È ancora viva? Vuole vendicarsi?»

In quel momento, sentimmo un rumore.

Dall’alto. Dalla casa.

Passi.

Passi pesanti. Che camminavano sul pavimento del salotto.

Non eravamo soli.

Daniel mi guardò. I suoi occhi erano spalancati dal terrore.

«Rebecca, hai chiuso la porta di casa?»

«Sì.»

«Allora come…»

Una voce interruppe la sua frase.

Una voce femminile. Calma. Pacifica.

«Ciao Daniel. Ciao Rebecca. Sono passata a prendere le mie cose.»

Ci voltammo verso la scala.

Una donna era in piedi sul primo gradino.

Aveva i capelli biondi, gli stessi occhi azzurri di Daniel, e un sorriso triste.

Emily.

Conclusione

Non so quanto tempo restammo così. Io in ginocchio sul pavimento. Daniel sulla sedia. Emily sulla scala.

Poi Emily scese.

Non camminava come una vittima. Camminava come qualcuno che ha aspettato a lungo e ha imparato la pazienza.

«Sono uscita dieci anni fa» disse. «Quando papà morì. Ho aspettato che il suo corpo fosse freddo, poi ho rotto il catenaccio con una pietra e sono andata via.»

«Dove sei stata?» chiese Daniel.

«Ovunque. Ho cambiato nome. Ho trovato lavoro. Ho una vita. Una vita vera, lontano da qui. Ma c’era una cosa che dovevo fare prima di andare via per sempre.»

«Cosa?»

Emily si avvicinò a Daniel. Gli prese il viso tra le mani. Lo guardò negli occhi.

«Dovevo dirti che ti ho perdonato.»

Daniel scoppiò in lacrime.

«Eri solo un bambino» continuò Emily. «Anche tu eri prigioniero. Anche tu avevi paura. Non potevi salvarmi. Ma io per tanti anni ho pensato che sì. Ho pensato che eri un codardo. Un complice. Poi ho capito. La colpa non era tua. Era di nostro padre. E lui è morto. Ora possiamo essere liberi entrambi.»

Si abbracciarono.

Io li guardai, in ginocchio, con i disegni ancora in mano.

Quella notte, Emily andò via. Non la rivedemmo più. Ma ogni tanto arriva una cartolina. Da posti lontani. Canada. Spagna. Giappone. Nessun mittente. Solo una foto. E dietro, una parola: “Libera.”

Daniel ora dorme.

Non si alza più. Non parla nel sonno. Non scava.

Qualche volta, però, lo sento piangere nel buio. Piange per Emily. Piange per il tempo perso. Piange per il bambino che non ha saputo proteggere sua sorella.

Io lo tengo per mano. Non dico niente. Non serve.

Perché alcune ferite non guariscono mai del tutto. Impari solo a conviverci.

E noi stiamo imparando.

Insieme.