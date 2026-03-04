Missile dall’Iran verso la Turchia: intercettato e abbattuto dalla Nato





Munizioni dall’Iran verso la Turchia neutralizzate dalla Nato, rinviate a Teheran le cerimonie per Ali Khamenei





ANKARA – Munizioni balistiche lanciate dall’Iran in direzione della Turchia sarebbero state intercettate e neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato schierate nel Mediterraneo orientale. L’informazione arriva dal Ministero della Difesa Nazionale turco ed è stata rilanciata dall’agenzia Anadolu.

Secondo quanto riferito dalla fonte istituzionale turca, l’intervento sarebbe stato condotto dagli assetti dell’Alleanza presenti nell’area, nell’ambito dei dispositivi di difesa aerea e antimissile che operano nel Mediterraneo orientale. La comunicazione si inserisce in un quadro regionale definito da un rapido susseguirsi di notizie su lanci e risposte militari, mentre restano da chiarire diversi elementi, inclusi tempi esatti, traiettorie e numero degli ordigni coinvolti.

In particolare, la nota attribuita al dicastero della Difesa di Ankara viene sintetizzata così: “Munizioni balistiche sparate dall’Iran verso la Turchia sono state neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il Ministero della Difesa Nazionale turco, e lo riporta Anadolu.” La formulazione lascia intendere un’azione di intercettazione conclusa senza impatti sul territorio, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli tecnici sulle modalità dell’abbattimento o sul tipo di sistemi impiegati.



