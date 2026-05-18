Moltissimi utenti stanno sbagliando questo quiz logico diventato virale su Facebook

A prima vista sembra semplicissimo, ma c’è un dettaglio nascosto che cambia completamente il risultato finale.
Hai trovato la risposta giusta? Vediamolo insieme passo dopo passo.
⌚ Prima riga
Tre orologi = 30
Quindi ogni orologio vale:
30 ÷ 3 = 10
🪔 Seconda riga
Orologio + lanterna + lanterna = 20
Sappiamo che l’orologio vale 10:
10 + lanterna + lanterna = 20
Le due lanterne valgono 10, quindi:
Ogni lanterna = 5
📚 Terza riga
Lanterna + pila di libri + pila di libri = 13
La lanterna vale 5:
5 + libri + libri = 13
I due gruppi di libri valgono 8:
Ogni pila di libri = 4
❗ Ultima riga
Lanterna + libri × orologio
Sostituiamo i valori:
5 + 4 × 10
ATTENZIONE: qui molti sbagliano perché non rispettano l’ordine delle operazioni.
Prima si fa la moltiplicazione:
4 × 10 = 40
Poi si aggiunge la lanterna:
40 + 5 = 45
✅ RISPOSTA CORRETTA: 45
Se avevi trovato 45 al primo colpo, fai parte di quelli che osservano davvero i dettagli.
La maggior parte delle persone invece risponde 90, 50 oppure 24 senza accorgersi dell’errore nell’ordine delle operazioni.
E tu? Avevi indovinato? 👀
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