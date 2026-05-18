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Moltissimi utenti stanno sbagliando questo quiz logico diventato virale su Facebook

Emanuela B.
18/05/2026
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A prima vista sembra semplicissimo, ma c’è un dettaglio nascosto che cambia completamente il risultato finale.



Hai trovato la risposta giusta? Vediamolo insieme passo dopo passo.

Prima riga
Tre orologi = 30

Quindi ogni orologio vale:

30 ÷ 3 = 10

🪔 Seconda riga
Orologio + lanterna + lanterna = 20

Sappiamo che l’orologio vale 10:

10 + lanterna + lanterna = 20

Le due lanterne valgono 10, quindi:

Ogni lanterna = 5

📚 Terza riga
Lanterna + pila di libri + pila di libri = 13

La lanterna vale 5:

5 + libri + libri = 13

I due gruppi di libri valgono 8:

Ogni pila di libri = 4

Ultima riga
Lanterna + libri × orologio

Sostituiamo i valori:

5 + 4 × 10

ATTENZIONE: qui molti sbagliano perché non rispettano l’ordine delle operazioni.

Prima si fa la moltiplicazione:

4 × 10 = 40

Poi si aggiunge la lanterna:

40 + 5 = 45

RISPOSTA CORRETTA: 45

Se avevi trovato 45 al primo colpo, fai parte di quelli che osservano davvero i dettagli.
La maggior parte delle persone invece risponde 90, 50 oppure 24 senza accorgersi dell’errore nell’ordine delle operazioni.

E tu? Avevi indovinato? 👀

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