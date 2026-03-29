Morta a 40 anni la giornalista Adriana Schiavo, da cinque anni era mamma





La giornalista Adriana Schiavo è morta a soli 40 anni dopo una lunga malattia affrontata negli ultimi tempi con diversi ricoveri e interventi chirurgici. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi, amici e familiari, che nei giorni scorsi si sono riuniti per l’ultimo saluto nella chiesa di San Vitale, nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli.





Nel corso della sua attività professionale, Adriana Schiavo aveva lavorato come freelance prima di entrare a far parte dell’ufficio stampa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove aveva proseguito il proprio percorso nel settore della comunicazione istituzionale. La sua esperienza giornalistica e il lavoro svolto in ambito universitario l’avevano resa una figura conosciuta e stimata nel contesto professionale di riferimento.

Secondo quanto ricostruito, la malattia si era aggravata in modo particolare nell’ultimo anno. In questo periodo, Adriana Schiavo aveva affrontato un quadro clinico molto complesso, sottoponendosi anche ad alcuni interventi chirurgici nel tentativo di contrastare l’evoluzione della patologia. Il decorso si è rivelato però sempre più difficile, fino al decesso avvenuto dopo una lunga battaglia sanitaria.

Nel ricordo affidato a chi le è stato vicino, resta il profilo di una donna che ha cercato di opporsi con determinazione all’avanzare della malattia. Nel testo originale viene sottolineato che “Poi il buio della malattia, che ha combattuto con tutte le forze.” Una frase che sintetizza il periodo più duro affrontato dalla giornalista, segnato da cure, operazioni e da una condizione progressivamente più delicata.

Sempre nella ricostruzione dei fatti viene evidenziato come l’ultimo anno sia stato il più difficile. Le condizioni di salute di Adriana Schiavo avrebbero richiesto ulteriori tentativi terapeutici e chirurgici, affrontati con l’obiettivo di fermare la patologia. Nella fonte si legge infatti che “L’ultimo anno è stato particolarmente doloroso con alcuni interventi chirurgici per provare a fermare un male che alla fine ha avuto il sopravvento.” Il passaggio restituisce il quadro di una fase finale molto complessa, vissuta tra speranze di miglioramento e il peggioramento progressivo della situazione clinica.

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