Morta suicida la figlia di Martin Short, la telefonata al 911: “Si è autoinflitta”





La tragica notizia della morte di Katherine Short, figlia del noto attore americano Martin Short, ha scosso il mondo dello spettacolo. La donna, di 42 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Hollywood Hills, in California. Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Los Angeles e dai vigili del fuoco, Katherine è stata rinvenuta nella sua camera da letto dopo una chiamata d’emergenza al numero 911.





La telefonata, che è stata ascoltata dal Daily Mail, è stata effettuata da una persona presente nell’appartamento con Katherine. Questo testimone ha riferito ai soccorritori di non essere riuscito a entrare nella camera da letto e ha comunicato che la donna era morta per suicidio, specificando che si era “autoinflitta” un colpo di pistola. I soccorritori sono intervenuti nel tardo pomeriggio di lunedì, e la notizia della morte di Katherine Short è stata resa pubblica solo il giorno successivo, martedì 25 febbraio, dai rappresentanti di Martin Short.

Katherine Short era l’unica figlia di Martin Short e della sua defunta moglie Nancy Dolman, scomparsa nel 2010 a causa di un tumore. Katherine lavorava come assistente sociale clinica a Los Angeles e si era dedicata a una causa importante: era coinvolta in un’organizzazione no profit che si occupa di combattere lo stigma legato ai problemi di salute mentale. La sua professione rifletteva un impegno profondo verso il benessere degli altri, un aspetto della sua vita che ha colpito molti.

L’ultima apparizione pubblica di Katherine risale a circa tre anni fa, quando è stata vista insieme a suo padre e ad altri volti noti del cinema. La celebrazione si è tenuta al Grand Master Recorders di Hollywood in occasione del 40esimo compleanno di Martin Short. Tra gli ospiti c’erano nomi illustri come Kurt Russell, Goldie Hawn, Catherine O’Hara, Bo Welch e Joni Mitchell. Questo evento ha rappresentato un momento di gioia e celebrazione per la famiglia, ora tragicamente oscurato dalla recente perdita.

La notizia della morte di Katherine Short ha suscitato un grande cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i suoi amici e colleghi. La sua dedizione alla salute mentale e il suo lavoro come assistente sociale erano particolarmente apprezzati, e molti ricordano Katherine non solo come la figlia di un famoso attore, ma anche come una persona impegnata a fare la differenza nella vita degli altri.

Il suicidio di Katherine solleva domande importanti riguardo alla salute mentale e al supporto necessario per affrontare le difficoltà emotive. La sua vita e il suo lavoro testimoniano l’importanza di affrontare questi temi e di fornire aiuto a chi ne ha bisogno. La sua tragica scomparsa è un richiamo alla necessità di sensibilizzare ulteriormente su questi argomenti e di promuovere una cultura di apertura e sostegno.



