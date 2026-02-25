Siparietti e doppi sensi: Laura Pausini inciampa a Sanremo tra microfono e farfallina di Belén





La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto Laura Pausini come una delle protagoniste principali, coadiuvando Carlo Conti nel debutto di questa edizione. La cantante, che rimarrà al fianco di Conti per tutta la settimana, ha saputo intrattenere il pubblico, ma non senza qualche momento di imbarazzo dovuto a piccole gaffe durante la diretta del 24 febbraio.





Nel corso della serata, Pausini è scesa le scale dell’Ariston indossando un elegante abito grigio trasparente, impreziosito da brillantini. Con un sorriso, ha esclamato: “Mi sento una farfalla”, prima di proseguire con la gara canora. In un momento di leggerezza, ha poi scherzato con Conti, mostrando la sua padronanza della lingua spagnola: “Noi in italiano diciamo U Due e gli spagnoli dicono U Dos e allora io ti chiamo Carlos Cuentas”. Tuttavia, il momento più divertente è arrivato quando, toccandosi il microfono, ha detto: “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”. La frase, che ha suscitato qualche risata tra il pubblico, ha portato Pausini a commentare quasi tra sé: “Sono stata brava fino adesso. Mamma, tutto ok, è andata così”.

Verso la conclusione della serata, Laura Pausini ha accolto nuovamente sul palco Can Yaman e, in un momento di confidenza, ha fatto riferimento alla famosa “farfallina” di Belen Rodriguez. Questo episodio risale al 2012, quando Rodriguez scese le scalinate dell’Ariston, lasciando il segno nella memoria collettiva e sui social media. Pausini ha esordito dicendo: “Quindi abbiamo due farfallini qua, io non ho la farfalla però”, guardando Yaman e Conti, entrambi in abito con papillon. Ha cercato di spiegare il riferimento, affermando: “Sai la famosa farfallina, era qui nella gamba”. Conti, visibilmente imbarazzato, ha risposto: “Ah, Belen”. La reazione di Pausini, che ha concluso dicendo: “Benissimo, non so perché l’ho detto”, ha aggiunto un ulteriore strato di umorismo alla situazione.

Questi momenti di leggerezza hanno contribuito a rendere la serata memorabile e hanno dimostrato come Laura Pausini sia capace di intrattenere il pubblico, anche quando le cose non vanno esattamente come previsto. La sua spontaneità e il suo carisma sono stati apprezzati dal pubblico, che ha reagito con applausi e risate.

Il Festival di Sanremo, oltre a essere una competizione musicale, è anche un palcoscenico per momenti di intrattenimento e divertimento. La presenza di Pausini come co-conduttrice ha sicuramente aggiunto un elemento di freschezza e vivacità all’evento, evidenziando la sua capacità di interagire con gli ospiti e il pubblico in modo naturale.

In questo contesto, le gaffe di Laura Pausini sono diventate parte integrante della narrazione della serata, dimostrando che anche i momenti imbarazzanti possono trasformarsi in opportunità di divertimento. La sua abilità nel gestire situazioni impreviste con umorismo ha reso la serata ancora più piacevole per tutti i presenti.



