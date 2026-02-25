Laura Pausini illumina Sanremo 2026 con una collana rétro: 78 diamanti e tanzanite





La 76esima edizione del Festival di Sanremo ha visto Laura Pausini come co-conduttrice insieme a Carlo Conti, un ruolo che ha saputo interpretare con grande stile e carisma. La cantante, che ha debuttato sul prestigioso palcoscenico dell’Ariston da giovanissima vincendo la sezione Nuove Proposte con “La Solitudine”, è oggi riconosciuta come una delle artiste più influenti a livello internazionale. Durante la prima serata del festival, ha messo in mostra una serie di look raffinati, tutti arricchiti da gioielli scintillanti, firmati dalla maison Pomellato.





Per la sua prima apparizione a Sanremo 2026, Pausini ha scelto un maxi dress di Giorgio Armani Privé, un abito che esprime eleganza senza tempo. A completare il suo outfit, una collana straordinaria che ha catturato l’attenzione di tutti. Questo gioiello, realizzato da Pomellato, è un pezzo artigianale che ha richiesto oltre 700 ore di lavoro. La collana è caratterizzata da una rara pietra tanzanite da 55,96 carati, incastonata tra 78 diamanti in un design flessibile in oro rosa, creando un effetto simile a un tessuto. Questo modello, noto come “Asimmetrico” e parte della Collezione 1967, non è in vendita online, ma disponibile solo su richiesta.

In aggiunta alla collana, Pausini ha indossato un anello in oro bianco con diamanti e tanzanite, parte della collezione Nudo Alta Gioielleria, dal valore di oltre 53.000 euro, affiancato da un secondo anello in oro rosa con diamanti della collezione Iconica, dal costo di 10.700 euro. Questi dettagli hanno ulteriormente elevato il suo look, rendendolo memorabile.

Il secondo look di Laura Pausini ha presentato un’altra parure scintillante di Pomellato, sempre artigianale e di Alta Gioielleria. Gli orecchini scelti per questa occasione erano i Moonstones High Jewelry, pendenti che contengono oltre 29 carati di luminose pietre di luna, accompagnati da 643 diamanti bianchi. L’anello, in questo caso, non era coordinato con gli orecchini; era un modello in oro rosa e bianco con diamanti della collezione Catene High Jewelry, dal valore di 45.000 euro.

Infine, per il suo ultimo cambio look, Pausini ha optato per gioielli blu, in perfetta armonia con il suo abito. Gli orecchini erano i Nudo Classic, realizzati in oro bianco rodiato e oro rosa 18K, decorati con due topazi blu London, due turchesi e 56 diamanti bianchi, per un costo di 8.300 euro. L’anello indossato in questa occasione era un mix di tre modelli identici, in oro rosa e oro bianco, con topazio blu London e pavé di zaffiri, parte della collezione Nudo di Pomellato, ciascuno dal valore di 4.400 euro.

Grazie a questi look impeccabili e ai preziosi gioielli, Laura Pausini ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di stile, capace di attrarre l’attenzione non solo per la sua musica, ma anche per la sua presenza scenica e il suo gusto raffinato. La sua partecipazione al festival non è solo un momento di celebrazione della musica italiana, ma anche un’opportunità per esprimere la sua personalità attraverso la moda.



