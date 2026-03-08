Morta Zia Teresa, Napoli in lutto: era l’icona social de «Le Zie di Napoli»





È venuta a mancare Zia Teresa, una delle protagoniste principali della popolare pagina social “Le Zie di Napoli”. La sua scomparsa è stata comunicata dai familiari attraverso i canali ufficiali del progetto, scatenando un’ondata di emozione e cordoglio tra i suoi numerosissimi seguaci. La notizia si è rapidamente diffusa sul web, confermando quanto questa donna fosse diventata un punto di riferimento e una presenza familiare per molti.





Zia Teresa, con il suo carattere unico e la sua autenticità, rappresentava l’anima vera di Napoli: i vicoli, la cucina tradizionale e l’arte di saper sorridere anche nelle difficoltà. Non era solo una “nonna social”, ma una figura che incarnava i valori della tradizione napoletana, portandoli con semplicità e ironia nelle case di migliaia di persone.

La pagina “Le Zie di Napoli”, gestita insieme ad altre “zie” e ai loro nipoti, era diventata un fenomeno virale grazie alla capacità di raccontare con spontaneità la quotidianità di una famiglia napoletana. I video pubblicati non erano semplici tutorial di cucina, ma veri momenti di condivisione, dove le ricette tradizionali si intrecciavano a lezioni di vita, sempre accompagnate da un sorriso e da un pizzico di ironia.

I fan della pagina ricordano con affetto i momenti trascorsi in compagnia virtuale di Zia Teresa, che riusciva a far sentire tutti parte della sua famiglia. Nei commenti lasciati sui social emergono messaggi carichi di emozione: “Ci hai fatto sentire tutti tuoi nipoti”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Napoli perde una parte del suo cuore”. Numerose sono anche le condoglianze rivolte alla famiglia.

Nonostante il successo e la popolarità raggiunti, Zia Teresa aveva mantenuto la sua semplicità e il suo spirito genuino. Era conosciuta come una donna umile, sempre pronta a dispensare un consiglio o a regalare una risata a chiunque la incontrasse, sia virtualmente che per strada. Questo suo atteggiamento l’aveva resa amata da persone di ogni età e provenienza, abbattendo le barriere generazionali e culturali.

La famiglia ha chiesto rispetto e riservatezza in questo momento così doloroso, ma ha voluto ringraziare tutti i fan per l’affetto dimostrato nel corso degli anni. Nonostante la sua assenza fisica, i video e i ricordi lasciati da Zia Teresa continueranno a rappresentare un’eredità preziosa, capace di far rivivere la sua gioia di vivere e il suo amore per la tradizione napoletana.



