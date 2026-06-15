Muore a 21 anni dopo un bungee jump: Maria “lanciata” come Superman ma avevano dimenticato di legarla alla corda





Una giovane di 21 anni, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, è morta in un tragico incidente di puenting a Limeira, São Paulo, a causa di negligenza durante l’attività.





Un drammatico incidente si è verificato a Limeira, São Paulo, dove una giovane donna di 21 anni, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, ha perso la vita dopo essere caduta da un’altezza di 40 metri. L’incidente è avvenuto mentre la ragazza era impegnata in un’attività di puenting organizzata dalla società “Entre Cordas”. Durante il lancio, Maria è stata sollevata in una posizione chiamata “superman”, ma gli operatori hanno dimenticato di fissarla con la corda di sicurezza, causando la fatale caduta.

Secondo le informazioni disponibili, Maria pensava di partecipare a un’esperienza emozionante di puenting, una pratica che prevede il lancio nel vuoto da un ponte o una struttura alta. Tuttavia, la mancanza di una corretta messa in sicurezza ha portato a un tragico esito. A seguito della caduta, il servizio di emergenza sanitaria brasiliano, il SAMU, è intervenuto sul luogo dell’incidente, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, avvenuto per arresto cardiorespiratorio.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine sull’incidente, fermando sei persone legate all’organizzazione dell’attività. Tre di queste sono state arrestate e dovranno rispondere di omicidio con dolo eventuale. Questo caso ha suscitato indignazione e preoccupazione per la evidente negligenza mostrata nei confronti della vita umana e della sicurezza dei partecipanti.

Il corpo di Maria è stato successivamente trasferito all’Istituto Medico Legale per ulteriori accertamenti. La polizia ha avviato un’indagine approfondita per determinare le responsabilità e le circostanze che hanno portato a questa tragedia. La mancanza di attenzione e di procedure di sicurezza adeguate ha sollevato interrogativi su come vengano gestite tali attività avventurose in Brasile.

Il caso di Maria Eduarda non è isolato, poiché incidenti simili si sono verificati in passato. Tuttavia, questo evento ha colpito particolarmente l’opinione pubblica, evidenziando la necessità di normative più severe riguardanti la sicurezza nelle attività di avventura. Molti cittadini hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza di tali pratiche, chiedendo che vengano adottate misure più rigorose per garantire che incidenti come questo non si ripetano in futuro.

In Brasile, le attività di avventura come il puenting stanno guadagnando popolarità, attirando molti giovani in cerca di emozioni forti. Tuttavia, la crescente domanda di esperienze estreme deve essere accompagnata da un adeguato livello di sicurezza. Le aziende che offrono tali servizi hanno la responsabilità di garantire che tutte le misure di sicurezza siano in atto e che i partecipanti siano informati sui rischi associati.

La tragica morte di Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ha messo in luce la necessità di una maggiore vigilanza e responsabilità da parte delle aziende che operano in questo settore. Le autorità competenti stanno ora esaminando le procedure di sicurezza adottate da “Entre Cordas” e altre società simili, per valutare se siano conformi agli standard richiesti.

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