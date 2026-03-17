Muore a 52 anni schiacciata dal cancello di casa: dramma a Lampedusa





A Lampedusa, una donna di 52 anni, Angela Bono, ha perso la vita dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione. L’incidente è avvenuto a causa del forte vento.





Tragedia a Lampedusa, dove nel pomeriggio di lunedì 16 marzo una donna di 52 anni, Angela Bono, è rimasta vittima di un drammatico incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata schiacciata dal cancello scorrevole della sua abitazione situata in contrada Piddu. Il pesante manufatto sarebbe uscito dalle sue guide a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato l’isola.

A trovare la donna priva di sensi è stato un passante, che ha immediatamente tentato di sollevare il cancello per liberarla. Tuttavia, i suoi sforzi si sono rivelati vani, e solo con l’intervento di altre persone, tra cui il marito della vittima, è stato possibile spostare la struttura. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 e i successivi tentativi di rianimazione, per Angela Bono non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale e i Vigili del Fuoco per effettuare i rilievi necessari e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Lampedusa, che si è stretta attorno alla famiglia della donna.

Il sindaco dell’isola, Filippo Mannino, ha espresso il dolore dell’intera cittadinanza con un messaggio pubblicato sui social: “L’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità. A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, giungano le più sentite condoglianze”.

Anche un conoscente della vittima ha voluto ricordarla con parole commosse sui social media: “Angela era una signora che incontravo spesso e con la quale ci salutavamo con sincera cordialità. Non c’è bisogno di frequentare certe persone per comprenderne la bontà d’animo. L’ho immaginata come un fiore spezzato dal peso del destino assurdo sotto forma di cancello. Mi stringo alla famiglia ed a tutta la comunità lampedusana”.

L’incidente che ha portato alla morte di Angela Bono è avvenuto in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse sull’isola, con forti venti che hanno causato diversi disagi. Le autorità locali stanno ora indagando per chiarire le cause esatte dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione del cancello.

La tragica scomparsa di Angela Bono ha lasciato un vuoto nella comunità di Lampedusa, dove era conosciuta e apprezzata per il suo carattere gentile e affabile. I suoi concittadini si sono uniti nel dolore per questa perdita improvvisa, testimoniando il profondo affetto e rispetto che nutrivano nei suoi confronti.

Mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, l’intera isola si prepara a dare l’ultimo saluto a una donna che ha lasciato un segno tangibile nel cuore di chi l’ha conosciuta.



