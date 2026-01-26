Muore nel sonno a 19 anni, l’addio a Rebecca commuove Polvica





La comunità di Cassano Irpino piange la prematura scomparsa di Rebecca Caccavallo, una ragazza di soli 19 anni, deceduta nel sonno a seguito di un malore inaspettato. La notizia ha colpito profondamente i suoi familiari e gli amici, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori della madre Tiziana, del padre Gianluca e della sorella Lucrezia.





Rebecca, originaria di Napoli, si era trasferita con la sua famiglia a Cassano Irpino, dove si era integrata perfettamente nella comunità locale. Era conosciuta per il suo carattere dolce e gentile, e per il suo sorriso contagioso che illuminava le giornate di chi le stava intorno. La sua scomparsa ha lasciato tutti in stato di shock, e molti la ricordano con affetto e nostalgia.

Il tragico evento è avvenuto nei giorni scorsi, quando Rebecca è stata colta da un malore fatale mentre dormiva, un episodio che ha sorpreso e sconvolto i suoi cari. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando un’ondata di dolore e solidarietà tra i membri della comunità e tra coloro che la conoscevano.

La cerimonia funebre si è svolta ieri pomeriggio nella chiesa di San Nicola di Bari a Polvica, in provincia di Napoli. Una vasta folla di amici, parenti e conoscenti si è riunita per dare l’ultimo saluto a Rebecca, testimoniando così l’affetto e la stima che la circondavano. L’atmosfera era carica di commozione, con molti presenti visibilmente scossi dalla perdita.

Durante il funerale, i partecipanti hanno condiviso ricordi e aneddoti su Rebecca, sottolineando quanto fosse amata e rispettata. I genitori e la sorella hanno ricevuto il sostegno e la vicinanza di tutti coloro che hanno voluto esprimere la loro solidarietà in un momento così difficile. La comunità si è unita in un abbraccio collettivo, dimostrando che, nonostante il dolore, l’amore e il ricordo di Rebecca continueranno a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.



