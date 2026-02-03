Napoli, identificata la vittima: Ylenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena, indagini sul fratello





Ylenia Musella, una giovane di 22 anni residente nel Parco Conocal, tra Volla e Ponticelli, è stata tragicamente uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. La vittima, il cui volto presentava evidenti segni di percosse, è stata trasportata all’ospedale evangelico Villa Betania a bordo di un’auto, ma è stata abbandonata e, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Solo pochi giorni prima della sua morte, Ylenia aveva trascorso un weekend a Taranto con le amiche, e la sua ultima storia su Instagram risale a ieri, mentre il suo ultimo post è stato pubblicato due giorni fa.





Ylenia viveva con il fratello Giuseppe, che è attualmente irreperibile e ricercato dalla polizia. Entrambi i genitori della giovane sono attualmente detenuti: il patrigno è considerato un elemento di spicco del clan Casella-Circone, noto per il controllo delle attività illecite nella zona. Le indagini stanno rivelando un quadro complesso di contrasti tra i due fratelli, il che ha spinto gli investigatori a concentrarsi in particolare su Giuseppe.

Attualmente, la polizia sta cercando di rintracciare il fratello, scomparso subito dopo il delitto, e secondo alcune voci raccolte nel quartiere, potrebbe essere lui il principale sospettato. La famiglia Musella risiede in via Chiaro di Luna, nel rione Conocal, un’area caratterizzata da problematiche sociali e degrado, dove lo spaccio di droga e la presenza della camorra influenzano la vita quotidiana degli abitanti onesti. Tuttavia, in questo caso, sembra che la criminalità non sia coinvolta, poiché si ritiene che Ylenia sia stata uccisa al culmine di una lite familiare.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli stanno ricostruendo i rapporti tra Ylenia e il fratello, nonché la rete delle sue frequentazioni. La giovane era molto attiva sui social media, ma non risulta alcuna denuncia da parte sua nei confronti di stalker o ex fidanzati, il che ha ulteriormente indirizzato le indagini verso la sua cerchia familiare.

Chi era Ylenia Musella? Un giovane del posto ha descritto la ragazza come “un sole sempre acceso”, sottolineando che è “assurdo pensare che il suo sorriso si sia spento”. Le ultime foto pubblicate da Ylenia su Instagram mostrano la sua energia, la voglia di vivere e l’entusiasmo che sapeva trasmettere agli amici con cui trascorreva le serate. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso il suo cordoglio per la morte della giovane, affermando: “Sono addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell’ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio.”



