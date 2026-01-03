Natalia Paragoni e il doloroso aborto: “Il feto non mostrava segni di vita, in 20 minuti ero in sala operatoria”





L’ex protagonista di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, ha deciso di aprirsi riguardo a un doloroso segreto che ha tenuto nascosto fino a oggi. In attesa del suo secondo figlio con Andrea Zelletta, Paragoni ha pubblicato un toccante video su TikTok, in cui racconta il dramma vissuto nel 2025: un aborto spontaneo.





La sua storia inizia nel gennaio dello scorso anno, quando l’influencer scopre di essere nuovamente incinta. Con il compagno, sogna di dare una sorellina o un fratellino alla loro piccola Ginevra. Tuttavia, fin dall’inizio, la gravidanza si presenta con delle complicazioni. “Avevo perdite di sangue continue, vivevo nell’ansia,” racconta Natalia. Il momento critico arriva durante un evento pubblico, dove indossava un vestito bianco. “Il sangue non si fermava. Tornata a casa, nella notte, la situazione è precipitata,” spiega. Nonostante la corsa in ospedale, la notizia è devastante: “Dall’ecografia risultava che il feto non dava più segni di vita. È stato tutto velocissimo: ho scoperto di averlo perso e venti minuti dopo ero già in sala operatoria per il raschiamento. Il mio corpo non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare.”

Il trauma fisico, però, è solo l’inizio di un lungo percorso di sofferenza interiore. Paragoni non nasconde di aver attraversato un periodo molto buio, al punto da dover chiedere aiuto psicologico per affrontare il lutto. “Ho sofferto tantissimo. Ho chiesto aiuto psicologico perché sapevo di essere davanti a qualcosa di più grande di me,” confessa. Anche se ora si trova in attesa di un nuovo bambino, il dolore dell’aborto non è completamente svanito. “Sto vivendo questi mesi con molta più ansia, non riesco a stare tranquilla,” ammette.

Nonostante le difficoltà, Natalia e Andrea hanno deciso di riprovare a costruire la loro famiglia e guardano al futuro con speranza. La loro scelta di condividere questa esperienza ha l’obiettivo di rompere il silenzio su un tema delicato e spesso trascurato: il dolore dell’aborto spontaneo, che colpisce molte donne. Paragoni sottolinea l’importanza di avere il coraggio di chiedere aiuto, un gesto che può fare la differenza nel processo di guarigione.

Il racconto di Natalia Paragoni non solo mette in luce una realtà condivisa da molte donne, ma invita anche alla riflessione su quanto sia fondamentale parlare apertamente di esperienze simili. La sua testimonianza potrebbe incoraggiare altre donne a condividere le proprie storie e a cercare supporto, contribuendo così a creare un ambiente di maggiore comprensione e solidarietà.

In un momento in cui la gioia per una nuova vita sta per arrivare, Natalia ha scelto di non dimenticare il suo passato, ma di affrontarlo con onestà e coraggio. La sua storia rappresenta un messaggio di speranza e resilienza, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile guardare al futuro con fiducia e determinazione. La famiglia di Paragoni si allargherà presto, ma il ricordo del dolore vissuto rimarrà parte del suo percorso, un elemento che la rende ancora più forte e consapevole.



