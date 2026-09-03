“Ne ha impedito l’accesso” Laura Boldrini torna dalle vacanze e ci regala un nuovo delirio contro Giorgia Meloni





Laura Boldrini critica il governo di Giorgia Meloni, sostenendo che la legge elettorale minaccia la rappresentanza femminile e accusa l’esecutivo di non rispettare i diritti delle donne.





L’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo all’attuale governo guidato da Giorgia Meloni, definendolo il più longevo nella storia della Repubblica. Nonostante questo traguardo, Boldrini ha trovato l’occasione per attaccare l’esecutivo, affermando che “Giorgia Meloni passerà alla storia per essere stata la prima donna a capo del governo che, invece di battersi per tutte le donne, ne impedisce anche l’accesso nelle istituzioni”.

Le sue critiche si concentrano in particolare sulla proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza, che, secondo lei, rappresenterebbe un passo indietro per la parità di genere. Boldrini ha messo in evidenza che “l’ultima trovata della maggioranza sulla legge elettorale è far saltare la rappresentanza di genere per i capilista bloccati”, avvertendo che, se tale norma dovesse essere approvata, il prossimo Parlamento potrebbe risultare composto prevalentemente da uomini.

L’ex presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo ha continuato a criticare il governo, sostenendo che la legge elettorale sia “scritta su misura, che cambia di mese in mese, solo per garantire l’attuale maggioranza, terrorizzata dall’avanzata di Vannacci”. Secondo Boldrini, i cambiamenti nei sondaggi influenzerebbero le modifiche al testo della legge, dimostrando che l’unico interesse di Meloni e del suo partito sarebbe quello di mantenere il potere, piuttosto che garantire la stabilità del Paese.

Inoltre, Boldrini ha accusato il governo di essere disposto a minare la Costituzione, introducendo un “premierato di fatto”, che ridurrebbe i poteri del Capo dello Stato. Ha affermato che “è un percorso pericolosissimo contro il quale ci batteremo in Parlamento, come abbiamo già fatto alla Camera, portando la maggioranza ad andare sotto”. L’ex presidente ha concluso sottolineando l’importanza di una mobilitazione popolare per impedire che Meloni, Salvini e Tajani possano compromettere la democrazia e annullare le conquiste per una presenza paritaria delle donne nelle istituzioni.

Tuttavia, le affermazioni di Boldrini sono state accolte con scetticismo da alcuni, che le ricordano le numerose lettere aperte e i documenti di protesta firmati da esponenti femminili del Partito Democratico (PD) per denunciare la scarsa rappresentanza di genere nei ruoli di vertice e nelle liste elettorali. Un caso emblematico è quello post-elettorale del 2018, quando oltre 400 donne del PD, tra cui parlamentari, amministratrici locali e militanti, firmarono un manifesto di protesta contro la predominanza maschile nei vertici del partito.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla coerenza delle posizioni di Boldrini e sul suo impegno reale per la parità di genere. Le critiche al governo di Meloni sembrano rispecchiare una strategia politica volta a mettere in luce le mancanze dell’attuale esecutivo, ma non possono ignorare le difficoltà interne al proprio partito.

Il dibattito sulla rappresentanza femminile in politica è cruciale, e le dichiarazioni di Boldrini riaccendono una discussione già presente nel panorama politico italiano. La questione della parità di genere nelle istituzioni è un tema che continua a suscitare polemiche e divisioni, con le diverse fazioni politiche che si accusano reciprocamente di non fare abbastanza per promuovere una maggiore inclusione delle donne.

In un contesto in cui la rappresentanza femminile è ancora insufficiente, è fondamentale che tutte le forze politiche si impegnino per garantire una maggiore equità. Le critiche di Boldrini al governo di Meloni potrebbero essere viste come un’opportunità per riaccendere il dibattito sulla necessità di riforme significative in materia di rappresentanza di genere.

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