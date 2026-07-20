Noemi parla per la prima volta dopo la caduta dal palco: “Sto bene”, ma dovrà rimanere ferma per 4 settimane





La cantante Noemi è tornata a comunicare con i suoi fan dopo l’incidente che l’ha coinvolta ieri sera a San Salvo Marina, dove è caduta dal palco dell’Arena del Mare durante un concerto del suo tour estivo. Attraverso un messaggio sui social media, ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori riguardo alle sue condizioni di salute e ha annunciato che si prenderà un mese di pausa forzata.





In merito all’accaduto, Noemi ha chiarito che non aveva alcuna intenzione di eseguire acrobazie sul palco. Ha spiegato che indossava i suoi consueti occhiali da vista e che la caduta è avvenuta mentre si avvicinava al bordo del palco per salutare il pubblico durante la conclusione della canzone “Briciole”. Purtroppo, non si era accorta che il pavimento terminava proprio in quel punto. Questo dettaglio ha contribuito a chiarire la dinamica dell’incidente, che è stato ripreso da diversi spettatori e ha rapidamente fatto il giro dei social network.

“Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”, ha dichiarato Noemi nel suo messaggio. Nonostante il grande spavento, la cantante ha voluto rassicurare i suoi fan sulla sua salute, anche se inizialmente si era temuto il peggio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, si era parlato di una ferita alla testa che aveva reso necessario il trasporto della cantante all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per ulteriori accertamenti.

Il concerto, che era appena iniziato, è stato sospeso immediatamente, così come lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata dal Comune di San Salvo. La situazione sembrava preoccupante nelle prime ore dopo l’incidente, ma fortunatamente le notizie sulle condizioni di Noemi si sono rivelate meno gravi del previsto.

Per quanto riguarda il futuro dei suoi concerti, i medici hanno consigliato a Noemi un periodo di riposo di quattro settimane per consentirle di recuperare completamente. Questo significa che dovrà rinunciare ai concerti programmati nelle prossime settimane, una notizia che la cantante ha condiviso con evidente dispiacere. Tuttavia, ha cercato di mantenere un tono rassicurante nei confronti dei suoi fan.

Nel suo messaggio finale, Noemi ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dal pubblico nelle ultime ore. Ha sottolineato quanto l’affetto dimostrato dai suoi fan l’abbia fatta sentire sostenuta in un momento così difficile. “Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte”, ha promesso la cantante, lasciando intendere che questo stop forzato sarà solo una breve parentesi prima della ripresa del suo tour.

La vicenda ha suscitato una grande attenzione da parte dei media e dei fan, che si sono mobilitati per esprimere il loro affetto e il loro sostegno a Noemi. La cantante romana ha saputo affrontare l’incidente con coraggio e determinazione, promettendo di tornare più forte che mai. I suoi sostenitori attendono con impazienza il suo ritorno sul palco, pronti a cantare insieme a lei non appena sarà completamente recuperata.

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