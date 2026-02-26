“Non mi scuso”: Carlo Conti replica alle polemiche sul “mamma d’oro” a Lollobrigida





Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha accolto sul palco Francesca Lollobrigida, definendola “mamma d’oro”. Questo appellativo ha immediatamente sollevato polemiche, in quanto l’atleta olimpica ha recentemente attirato l’attenzione dei media per la sua vittoria di due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La situazione si è complicata ulteriormente quando Conti è stato interrogato su questo soprannome durante una conferenza stampa.





In risposta a una domanda di una giornalista che suggeriva di chiamare anche Eros Ramazzotti “nonno d’oro” in riferimento alla polemica, Conti ha dichiarato di non essere a conoscenza della controversia. Ha affermato: “È una mamma, l’ho chiamata così. Non sapevo di questa polemica. Lo giuro su mia madre che non c’è più. Sono stato cresciuto solo da una donna, figurati se non le rispetto.” Con un tono scherzoso, ha poi aggiunto che a Ramazzotti avrebbe detto: “nonno d’oro.”

La polemica attorno a Lollobrigida è emersa dopo la sua apparizione durante le ultime Olimpiadi, dove ha conquistato due medaglie d’oro. Dopo la vittoria, l’atleta ha condiviso un momento emozionante con il suo figlio Tommaso, portandolo tra le braccia durante un’intervista. Questa scelta ha suscitato critiche da parte di alcuni, che hanno insinuato che il suo ruolo di madre potesse in qualche modo sminuire il suo successo sportivo. Tuttavia, Lollobrigida ha risposto con orgoglio a tali commenti, affermando: “Sono due ori. Vedere mio figlio sugli spalti è stata la forza che mi ha portato avanti.”

La reazione di Conti ha messo in evidenza la sensibilità del tema, dimostrando come le figure pubbliche siano spesso al centro di dibattiti su questioni di genere e maternità. La definizione di Lollobrigida come “mamma d’oro” ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che hanno visto nel termine un riconoscimento affettuoso e altri che lo hanno interpretato come una possibile diminuzione del suo status di atleta di alto livello.

Il conduttore, noto per la sua esperienza e professionalità, ha voluto chiarire la sua posizione, enfatizzando il rispetto che nutre nei confronti delle donne e il valore che attribuisce al ruolo materno. La sua affermazione di essere cresciuto da una madre single ha ulteriormente rafforzato il suo punto di vista, cercando di disinnescare le polemiche.

Questo episodio mette in luce la complessità delle dinamiche sociali e culturali che circondano le figure femminili nel mondo dello sport e dello spettacolo. Francesca Lollobrigida, con la sua carriera e i suoi successi, rappresenta un esempio di come le donne possano eccellere in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini, affrontando al contempo le sfide legate alla maternità.

Il dibattito che ne è scaturito è emblematico delle tensioni esistenti tra il riconoscimento delle donne come professioniste e il loro ruolo di madri. Lollobrigida ha dimostrato di non lasciarsi influenzare dalle critiche, continuando a lottare per i suoi obiettivi e per il riconoscimento del suo talento.



