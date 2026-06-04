“Non puoi chiamarlo fascista”: Cacciari smaschera Gruber in diretta e la mette in imbarazzo

Senza sfumature, senza prove, senza qualificazioni. Fascista. Massimo Cacciari insorge: “Bisogna smetterla di usare a sproposito quella categoria.” Ha ragione. Piena ragione. (VIDEO)
#Gruber e #Ponzani affermano che (quasi) tutti i grandi capi delle big tech (che controllano il mondo) sono di destra estrema, fascistoidi.#Cacciari prova ad intervenire ma viene zittito dalla Gruber che gli dice che “è complicato”.
Momenti maravigliosi. 🤣#OttoeMezzo pic.twitter.com/0St7ZZfGSH
— 𝚁𝚒𝚌𝚌𝚊𝚛𝚍𝚘 𝙳𝚎𝚒𝚊𝚜 (@RiccardoDeias) June 3, 2026
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