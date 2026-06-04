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“Non puoi chiamarlo fascista”: Cacciari smaschera Gruber in diretta e la mette in imbarazzo

Emanuela B.
04/06/2026
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Senza sfumature, senza prove, senza qualificazioni. Fascista. Massimo Cacciari insorge: “Bisogna smetterla di usare a sproposito quella categoria.” Ha ragione. Piena ragione. (VIDEO)



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